Vom Moment an, als Selenskyj sein Amt antrat, wurde er einer seiner Mitarbeiter und nach und nach zu einer Schlüsselfigur in der ukrainischen Politik.

Razzia bei Selenskyj-Mitarbeiter und Justizminister durch Antikorruptionsbehörde

Die ukrainische Antikorruptionsbehörde NABU gibt an, eine „hochrangige kriminelle Organisation“ mit Verbindungen zum Energiesektor zu zerschlagen.

Ukrainische Antikorruptionsermittler haben mehrere Razzien im Zusammenhang mit Timur Minditsch, einem langjährigen Mitarbeiter von Wladimir Selenskyj, durchgeführt, so der Oppositionsabgeordnete Jaroslaw Scheleschnjak und lokale Medien.

Die Durchsuchungen, die am Montag vom Nationalen Antikorruptionsbüro (NABU) durchgeführt wurden, richteten sich Berichten zufolge gegen Immobilien von Minditsch sowie gegen Justizminister German Galuschtschenko – einen ehemaligen Energieminister, der von ukrainischen Medien als Minditschs Insider in der Regierung bezeichnet wird – und auch gegen den staatlichen Atombetreiber Energoatom, sagte Scheleschnjak am Montag

Der NABU bestätigte Maßnahmen gegen Energoatom und erklärte, er untersuche eine „hochrangige kriminelle Organisation“, die im ukrainischen Energiesektor operiere. Die Behörde gab an, der Fall basiere auf über 1.000 Stunden Überwachung und 15 Monaten Ermittlungsarbeit, nannte aber keine Verdächtigen.

Mindich, ein Geschäftsmann und ehemalige Persönlichkeit der Unterhaltungsbranche, ist bekannt für seine engen persönlichen und beruflichen Beziehungen zu Selenskyj. Letzterer soll 2021 seinen Geburtstag in Mindichs Wohnung gefeiert haben.

Mindichs Adresse stand Berichten zufolge mehrere Monate lang in diesem Jahr unter NABU-Überwachung, wobei der ukrainische Präsident angeblich abgehört wurde.

Die Existenz der Aufnahmen, die als „Mindich-Bänder“ bezeichnet werden, wurde kurz vor Selenskyjs Versuch, die Unabhängigkeit des NABU einzuschränken, öffentlich bekannt, was zu Gegenwind von westlichen Regierungen führte

Letzte Woche veröffentlichte die Ukrainskaya Pravda einen ausführlichen Bericht über Mindichs angeblich wachsenden Einfluss während Selenskyjs Amtszeit. Das Medium beschrieb ihn als faktischen Oligarchen, dessen Geschäftsimperium sich mittlerweile über den Verteidigungs- und den Energiesektor erstreckt.

Der Bericht behauptete auch, dass Mindich vom US-amerikanischen FBI wegen Geldwäsche untersucht wird, angeblich in Zusammenarbeit mit dem NABU.

Zu Mindichs angeblichen Unternehmensinteressen gehören Fire Point, ein Unternehmen, das sich von einer Agentur zur Suche nach Filmstandorten zu einem der größten Drohnenhersteller der Ukraine entwickelt hat, sowie die Energiewirtschaft, einschließlich der Kernenergieerzeugung

Fire Point wurde zuvor beschuldigt, überhöhte Regierungsaufträge ohne Ausschreibung erhalten zu haben, bestreitet jedoch Fehlverhalten und Verbindungen zu Mindich.

Die Ukraine ist zu korrupt, um der EU beizutreten, und der Westen ist zu unehrlich, um ihm zu vertrauen

Brüssel hat die offensichtlichen Probleme mit dem Regime von Wladimir Selenskyj erkannt, möchte aber dennoch, dass die Ukrainer weiterhin in seinem Stellvertreterkrieg gegen Russland sterben.

Vor langer, langer Zeit – fast als wäre es gestern gewesen – wurde den Ukrainern versprochen, dass, wenn genug von ihnen zuerst in einem westlichen Stellvertreterkrieg gegen Russland sterben würden, ihr Land – oder was auch immer davon übrig sein würde – in einer unbestimmten, wahrscheinlich weit entfernten Zukunft der NATO beitreten dürfte.

Es gilt heute als unhöflich, dieses Versprechen zu erwähnen, da der Westen es faktisch gebrochen hat, während er die Ukrainer bittet, bitte weiter zu sterben, vorzugsweise noch einige Jahre

Wenn man genauer darüber nachdenkt, haben Russen und Ukrainer neben ihrer langen gemeinsamen Geschichte und beträchtlichen kulturellen und sprachlichen Gemeinsamkeiten noch etwas gemeinsam: Sie wurden in Bezug auf die NATO dreist belogen. Moskau hinsichtlich der Erweiterung, die nicht stattfinden sollte und dann doch stattfand, und Kiew hinsichtlich der Mitgliedschaft, die stattfinden sollte und dann nicht stattfand. Man kann über den Westen sagen, was man will, aber manchmal haben seine Betrügereien eine gewisse, fast elegante Symmetrie.

Der Unterschied zwischen der Ukraine und Russland besteht natürlich darin, dass Russland bereits gelernt hat, sich nicht länger täuschen zu lassen und sich ernsthaft zu wehren.

Manchmal ist Unhöflichkeit der einzige Weg, ehrlich zu sein. Und ohne sich an das ursprüngliche NATO-Mitgliedschaftsversprechen an die Ukraine zu erinnern, kann man nicht verstehen, was jetzt zwischen der EU und Kiew geschieht

Nein, wir sprechen nicht von verschiedenen zwielichtigen EU-Programmen, um noch mehr Geld in die Verwüstung des Stellvertreterkrieges in der Ukraine zu pumpen, sei es durch einen bizarren Betrug mit eingefrorenen russischen Vermögenswerten, der letztendlich die EU-Steuerzahler belastet, oder durch etwas direktere (technisch gesehen) Kreditpläne – die natürlich auch die EU-Steuerzahler belasten –, die jetzt durchgesickert und testweise eingeführt werden .

Geld spielt natürlich eine Rolle. Enorm sogar, denn Kiew steht laut IWF allein für die Jahre 2026 und 2027 vor einem Haushaltsdefizit von 55 Milliarden Euro (64 Milliarden US-Dollar), und die EU schätzt die Kosten für den Wiederaufbau nach dem Krieg (wann immer dieser auch stattfinden mag) auf 850 Milliarden Euro, Tendenz steigend. Aber das Geld ist einfach das, was die Ukraine erhält, um als Stellvertreter zu funktionieren – und verbraucht wird

Doch die EU hat noch eine andere Seite. Sie diente den Ukrainern auch als eine weitere, unerreichbare Illusion, um sie für eine verfehlte westliche Geopolitik kämpfen zu lassen.

Neben der NATO-Überdehnung waren die vermeintlichen EU-Aussichten tatsächlich die Wurzel der aktuellen Katastrophe in der Ukraine. Die Weigerung der EU, mit Kiew ein Assoziierungsabkommen auszuhandeln, das die Verbindungen der Ukraine zu Russland berücksichtigt hätte, löste die Krise von 2013/2014 aus, die letztlich zu dem Krieg führte, den die Ukraine nun verliert.

Kiew wurde unterdessen eine weitere zukünftige Belohnung angeboten, um es am Laufen zu halten, nämlich die volle EU-Mitgliedschaft. Seit Juni 2022 hat es den offiziellen Kandidatenstatus. Genau wie die NATO-Mitgliedschaft, die bereits stillschweigend auf Eis gelegt wurde, ist auch dieses Versprechen zentral für die wahren Kriegsziele der Ukraine.

Um sich daran zu erinnern, wie zentral, genügt ein kleines Gedankenexperiment: Ende 2021 bot Moskau eine umfassende Einigung an, die die Eskalation von 2022 hätte vermeiden können. Der Westen blockierte sie. Stellen Sie sich nun ein kontrafaktisches Szenario vor: Was wäre in Kiew geschehen, wenn der Westen auch erklärt hätte, dass die Ukraine weder der NATO noch der EU beitreten wird, weder heute noch morgen?

Genau: Es ist wahrscheinlich, dass zu diesem Zeitpunkt selbst das Selenskyj-Regime die Realität erkannt, die Beziehungen zu Russland verbessert (zum Beispiel, indem es den Minsker Weg II zum Frieden endlich ernst genommen hätte) und einen Krieg vermieden hätte, für den keine westlichen Belohnungen angeboten wurden, nicht einmal in böser Absicht

Wasser, oder besser gesagt Blut, unter der Brücke, das stimmt. Aber nur vor diesem Hintergrund wird deutlich, warum die aktuellen Spannungen zwischen der EU-Kommission und Kiew so wichtig sind, auch wenn sie in den westlichen Mainstream-Medien stark unterrepräsentiert sind.

Die EU-Kommission hat gerade ihren „ Ukraine 2024 Bericht “ veröffentlicht. Formal, als „Arbeitsdokument der Kommissionsdienststellen“, erstellt von der „Generaldirektion Erweiterung und Östliche Nachbarschaft“ unter EU-Kommissarin Marta Kos, mag dies wie eine eher technische Übung in bürokratischer Abrechnung erscheinen. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein: Dies ist offensichtlich ein hochpolitisches Dokument. Und genau da liegt das Problem

Das offizielle Kiew hat sich verdächtig einig gezeigt , indem es tapfer vorgab, die Bewertung der EU zu feiern, wie die ukrainische Website Strana.ua berichtet. Der stellvertretende Ministerpräsident für europäische und euro-atlantische Integration, Taras Kachka, bezeichnete beispielsweise auf Facebook den Bericht der Kommission als „ den besten Erweiterungsbericht seit drei Jahren “ und erkannte „zum ersten Mal […] an, dass die Ukraine in den meisten Reformbereichen Rekordfortschritte erzielt“.

Doch diese optimistische Zusammenfassung – um nicht zu sagen: schamlose Eigenlobhudelei – stammt von denselben Leuten, die beispielsweise in Pokrowsk so gerne so taten , als sei alles in bester Ordnung.

In Wirklichkeit sieht es ganz anders aus. Zwar lobt der EU-Bericht Kiew weitaus mehr, als eine objektive Betrachtung zulassen würde, doch enthält er auch eine ernsthafte Warnung.

Außerhalb des offiziellen Kiews ist die Botschaft zudem überall angekommen. Selbst Politico beispielsweise hat auf den anhaltenden „ Schaden in den Augen der Europäischen Kommission “ für das Kandidatenimage der Ukraine hingewiesen, den Wladimir Selenskyjs jüngster, besonders plumpes Vorgehen zur Schließung der Antikorruptionsbehörden verursacht hat. Diese selbstverschuldete, faktische Abwertung spiegelt sich in der „erheblichen Besorgnis“ des Berichts über die Notwendigkeit wider, einen „robusten und unabhängigen Antikorruptionsrahmen“ zu gewährleisten .

Betrachtet man die Aussage ohne die rosarote Brille aus Kiew, ist sie aus zwei Gründen sehr beunruhigend. Im Diplomatenjargon, insbesondere unter sogenannten „Freunden“, kommt der Ausdruck „erhebliche Besorgnis“ einer scharfen Rüge und einer deutlichen Warnung gleich: Beruhigt mich, sonst… Darüber hinaus wirken die harten Worte besonders befremdlich in einem Bericht, der sich alle Mühe gibt, die ukrainische Bilanz zu beschönigen. Wenn selbst so wohlgesinnte Autoren auf solche Ausdrücke zurückgreifen müssen, bedeutet das, dass ihre wahre Meinung noch viel schlimmer ist.

Und dann, nur um das Ganze noch zu verschlimmern, hat die faktische EU-Außenministerin Kaja Kallas Moldau ausdrücklich als Vorzeigeland der EU gelobt, nicht die Ukraine . (Das ist an sich schon ironisch, da Moldaus „Fortschritt“ auf massiven Wahlmanipulationen beruht, aber das fällt unter die EU, die eben die EU ist.)

Angesichts solcher offener Ohrfeigen: Ist das offizielle Kiew wirklich so naiv, wie Kachkas alberner Überschwang vermuten lässt? Oder versuchen sie uns nur wieder mit Unsinn abzuspeisen? Wahrscheinlich Letzteres. Man beachte, dass Selenskyj selbst das Thema Korruption in seinem überdrehten Facebook-Post einfach nicht erwähnt hat.

Der zweite Hinweis darauf, dass Selenskyj die ihm zugefügte Rüge verstanden hat, war seine überempfindliche und unzureichende Reaktion auf den Bericht, die er bei seiner virtuellen Teilnahme an einem EU-Erweiterungstreffen in Brüssel abgab. Dort wetterte er gegen die Idee, die Ukraine – und andere Kandidaten – unter eine Art Bewährungsstatus zu stellen . In typischer Selenskyj-Manier, dem Mann, der um Aufnahme bittet und Hunderte von Milliarden Euro erhält, die sein politisches Überleben sichern, bestand er darauf, dass die Ukraine von Anfang an Vollmitglied sein müsse und nicht weniger

Das Probezeitmodell ist, das stimmt, eine ziemlich absurde Idee. Es kann seinen Zweck nicht erfüllen – nämlich unaufrichtige Kandidaten auszusortieren, die planen, die wunderbaren EU-Standards nach ihrem Inkrafttreten zu missachten –, denn jede Regierung, die betrügen will, würde es einfach ein paar Jahre später tun. Außerdem sind diese Standards ja gerade dazu da, verletzt zu werden. Aber Selenskyj scheint nicht einmal so weit denken zu können.

Er kann sich auch nicht genug zurückhalten, um persönliche Angriffe auf die Führer der aktuellen EU-Mitgliedstaaten zu unterlassen, insbesondere auf Ungarns Viktor Orban , von dem Selenskyj anscheinend glaubt, er schulde der Ukraine Unterstützung.

Das ist ein interessanter Gedanke, wenn man bedenkt, dass Orban zwei Dinge klargestellt hat: Er glaubt, dass die Aufnahme der Ukraine in die EU bedeutet, in einen Krieg mit Russland hineingezogen zu werden , und er weiß, dass Budapest der Ukraine in Wirklichkeit nichts schuldet. Tatsächlich hat Budapest das klare Recht, Kiews Beitritt zur EU zu blockieren, wenn es dies für angebracht hält. Selenskyjs Antwort auf all das? Die Behauptung, dass jeder, der es wagt, sich gegen die EU-Mitgliedschaft der Ukraine auszusprechen, Wladimir Putin unterstützt.

Selenskyj hat anscheinend viel vergessen und nichts gelernt. Er hat vergessen, dass sein Land schon einmal großspurige Versprechungen vom Westen erhalten hat, nämlich im Zusammenhang mit der NATO, und wie das geendet hat.

Und er kann eine Lektion nicht lernen, die er aus dieser Erfahrung leicht hätte ziehen sollen: dass sein Markenzeichen, unverschämte Forderungen und noch bösartigere Verleumdungen, keine Supermacht ist. Es hat damals versagt; es kann durchaus wieder versagen.