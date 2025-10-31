Erster Nachweis einer nicht-gravitativen Beschleunigung von 3I/ATLAS im Perihel

Teile die Wahrheit!

Zum Zeitpunkt seines Perihels lieferte 3I/ATLAS die ersten Anzeichen einer nicht-gravitativen Beschleunigung. Der Bericht ( hier abrufbar) wurde von Davide Farnoccia verfasst , einem Navigationsingenieur am Jet Propulsion Laboratory der NASA in Pasadena, der an der Galileo Galilei School of Graduate Studies der Universität Pisa in Italien in Mathematik promovierte. Von Avi Loeb

Die nichtgravitative Beschleunigung wurde in einer Perihelentfernung von 1,36-fachem Erd-Sonne-Abstand (definiert als Astronomische Einheit oder „AE“) gemessen, was 203 Millionen Kilometern entspricht. Sie hatte zwei Komponenten in der Bahnebene von 3I/ATLAS:

• Eine Radialbeschleunigung von der Sonne weg von 135 Kilometern (=9×10^{-7}au) pro Tag zum Quadrat.

• Eine Querbeschleunigung relativ zur Richtung der Sonne von 60 Kilometern (=4×10^{-7}au) pro Tag zum Quadrat.

Wenn 3I/ATLAS durch den Raketeneffekt des ausgestoßenen Gases angetrieben wird, dann bedeutet die Impulserhaltung, dass das Objekt die Hälfte seiner Masse über eine charakteristische Zeitskala verlieren würde, die gleich der Ausstoßgeschwindigkeit geteilt durch die gemessene nichtgravitative Beschleunigung ist.

Bei einer thermischen Ausstoßgeschwindigkeit von einigen hundert Metern pro Sekunde beträgt die Verdampfungshalbwertszeit von 3I/ATLAS sechs Monate. (3I/ATLAS: Anonyme Quelle behauptet, „Mutterschiff“ hat über 1800 Sonden in Richtung planetaren Kern freigesetzt)

Das bedeutet, dass 3I/ATLAS in dem Monat, den es benötigt, um eine räumliche Distanz in der Größenordnung seines Perihelabstands zur Sonne zurückzulegen, etwa ein Zehntel seiner Masse verlieren würde.

Ein solch massiver Massenverlust sollte in Form einer großen Gaswolke um 3I/ATLAS in den kommenden Monaten November und Dezember 2025 nachweisbar sein.

Die ESA-Raumsonde Juice könnte diesen großen Massenverlust in der ersten Novemberwoche als erste nachweisen. Am 19. Dezember 2025 erreicht 3I/ATLAS mit einer Entfernung von 269 Millionen Kilometern seinen erdnächsten Punkt.

Zu diesem Zeitpunkt bieten sich Hunderte von bodengebundenen Teleskopen sowie die Weltraumteleskope Hubble und Webb für optimale Beobachtungsmöglichkeiten.

Anhand dieser Daten sollte sich klären lassen, ob 3I/ATLAS im Perihel durch die Sublimation flüchtiger Eisbestandteile ein Zehntel seiner Masse verloren hat, als es von der intensiven Sonneneinstrahlung erhitzt wurde.

Die massive Verdampfung von 3I/ATLAS könnte dessen ungewöhnliche Aufhellung erklären, wie in einer neuen Studie ( hier abrufbar ) berichtet wird, die auf Beobachtungen von 3I/ATLAS mit den Instrumenten STEREO, SOHO und GOES-19 in den Monaten September und Oktober 2025 basiert.

Die Daten zeigen einen raschen Anstieg der Helligkeit von 3I/ATLAS, der umgekehrt proportional zur Entfernung von der Sonne mit der Potenz -7,5 (±1) skaliert.

Alternativ könnte die nichtgravitative Beschleunigung ein Hinweis auf einen internen Antrieb sein. Dies könnte auch die Beobachtung erklären, dass 3I/ATLAS blauer als die Sonne erscheint ( hier abrufbar ).

Für einen natürlichen Kometen ist diese blaue Farbe sehr überraschend. Staub würde das gestreute Sonnenlicht normalerweise rötlich färben, und die Oberfläche von 3I/ATLAS dürfte etwa 20-mal kälter sein als die 5.800 Kelvin in der Photosphäre der Sonne, was die rötlichere Farbe erklärt.

Das blaue Erscheinungsbild im Perihel ist die neunte Anomalie in der Liste der unerwarteten Eigenschaften von 3I/ATLAS (zuletzt hier zusammengestellt ).

Es könnte möglicherweise durch einen heißen Antrieb oder eine künstliche Lichtquelle erklärt werden. Es könnte aber auch ein Hinweis auf ionisiertes Kohlenmonoxid sein (wie hier diskutiert ) – ein Merkmal, das bei einem natürlichen Kometen auftreten kann.

Das gemeldete Maß an nicht-gravitativer Beschleunigung entspricht einer geringfügigen räumlichen Abweichung in der Größenordnung des Zehnfachen des Erdradius über einen Zeitraum von einem Monat, was nicht ausreicht, um 3I/ATLAS von seiner ursprünglichen Gravitationsbahn deutlich näher an irgendeinen Planeten des Sonnensystems heranzuführen.

Dies führt uns zu einer Anekdote von einer anderen Veranstaltung, die heute stattfand. Als Direktor des Harvard- Instituts für Theorie und Computergestütztes Rechnen leite ich jeden Donnerstag ein Mittagessen, an dem über hundert Astrophysiker teilnehmen.

Die Veranstaltung umfasst vier Vorträge zu den neuesten Fortschritten in der Astrophysik. Einer der heutigen Vorträge befasste sich mit der Diskrepanz zwischen der aktuellen Expansionsrate des Universums und dem Wert, der auf Grundlage der kosmischen Mikrowellenhintergrundstrahlung erwartet wird – der Reliktstrahlung der heißen, dichten Materie aus den ersten 400.000 Jahren der kosmischen Geschichte nach dem Urknall.

Es scheint sehr schwierig zu sein, diese Anomalie in den Daten durch ein elegantes theoretisches Modell zu erklären. Am Ende des Vortrags, der jenseits jeder statistischen Unsicherheit die Realität der Diskrepanz belegte, wies ich alle jungen Theoretiker im Publikum darauf hin:

„Es ist keine gute professionelle Praxis für theoretische Astrophysiker, zu schlussfolgern, dass die Daten falsch sein müssen, nur weil sie keine theoretische Erklärung dafür haben.“

Selbstverständlich gilt die gleiche Lehre auch für die Anomalien von 3I/ATLAS.

Ein Stapel von 134 Bildern des interstellaren Objekts 3I/ATLAS im Perihel, aufgenommen vom WFI3-Satelliten des PUNCH-Teleskops am 29. Oktober 2025.

Quellen: PublicDomain/avi-loeb.medium.com am 31.10.2025