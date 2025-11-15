Es wurden 10 „neue“ biblische Texte gefunden, die das Christentum hasste. Die Religion erwähnt sie nicht einmal

Teile die Wahrheit!

Christen wird beigebracht, dass ein unveränderliches, perfektes Buch vom Himmel an Gottes auserwähltes Volk gesandt wurde: die Christen! Sie möchten mehr über die Details erfahren?

In der Bibelwissenschaft stieß ich auf Diskussionen über „seltsame“ Bibeltexte, die im Laufe der Jahre entdeckt worden waren. Christen zeigten daran wenig Interesse.

1. Ein weiteres Neues Testament trifft in Cambridge ein.

Im Jahr 1581 erhielt der Kanzler der Universität Cambridge ein bemerkenswertes Geschenk per Post. Es stammte von Theodor Beza, dem protestantischen Anführer von Genf, und war eine sehr alte Abschrift des Neuen Testaments.

Beza nannte keinen Grund für das Versenden des Buches und verriet auch nicht, woher er es hatte. Er hatte eine unheilvolle Notiz hinzugefügt . Dieses „verdorbene“ Manuskript, so schrieb er, sei „besser versteckt als veröffentlicht“.

Dieses Neue Testament hatte einen anderen Kanon : die vier Evangelien und die Apostelgeschichte, den dritten Johannesbrief und möglicherweise die Offenbarung. Der genaue Inhalt war nicht vollständig geklärt, da Teile des Kodex fehlten.

Was übrig blieb, war einfach nur seltsam. In Markus 1,41 zeigt Jesus normalerweise Mitgefühl, doch im Codex Bezae wird er zornig. Es gab neue Reden von Jesus. In einer sagt er, es sei in Ordnung, das Gesetz des Alten Testaments zu missachten, „wenn man weiß, was man tut“.

In Lukas 3,22 wird berichtet, dass Jesus getauft wird und der Vater spricht:

„Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe.“

Im Codex Bezae sagt Gott:

„Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt.“

Aber „gezeugt“ bedeutet… geboren sein.

Die Bezae-Version der Apostelgeschichte war eine ganz andere Geschichte, eine drastisch andere.

In Cambridge verschwanden weitere Seiten. Einige Lesarten aus dem Codex Bezae wurden in christlichen Übersetzungen, wie der King-James-Bibel, verwendet, aber im Großen und Ganzen ignoriert die Religion ihn.

2. Der Samaritanische Pentateuch befindet sich

Im Laufe der Zeit wurden viele Versionen des Alten Testaments überliefert. Der christliche Gelehrte Origenes aus dem 3. Jahrhundert besaß sechs bis sieben !

Eine weitere Version findet sich häufig im Neuen Testament, doch die christliche Welt verlor sie aus den Augen. Im Jahr 1623 gelangte ein deutscher Gelehrter in den Besitz einer Abschrift des „Samaritanischen Pentateuchs“ – der ersten fünf Bücher der Bibel, wie sie von den Samaritern, einer jüdischen Glaubensgemeinschaft, überliefert wurden.

Diese Version erwies sich als deutlich unterschiedlich von der im rabbinischen Judentum überlieferten. Von den rund 6000 Textvarianten betraf die spektakulärste den Ort, an dem Gottes „Tempel“ errichtet werden sollte.

Üblicherweise wird Jerusalem als Standort angenommen, doch der samaritanische Penetatuch gab einen Berg in Samaria als Standort an. Dieser Punkt wird in Johannes 4,19–24 im Gespräch zwischen Jesus und der Samariterin angesprochen. Jesus nimmt jedoch zu dieser Angelegenheit keine Stellung.

Das Christentum ignorierte den samaritanischen Pentateuch, doch dessen Ankunft gilt oft als Geburtsstunde der modernen Bibelkritik. Das heißt, Gelehrte erkannten, dass die Bibel ein komplexes Geflecht darstellte und sorgfältig untersucht werden musste, ohne anzunehmen, die Religion wisse, was vor sich ginge.

Wissenswertes: Der Tempelberg in Jerusalem wird stark bewacht und ist ein Schauplatz heftiger religiöser Konflikte. Die Ruinen auf dem Berg Garizim gelten ebenso als heiligste Stätte der Bibel und werden im Rahmen von Führungen angeboten. (Astrologie in der Bibel: Vom Christentum verboten, liegt es allen Schriften zugrunde)

3. Die Henoch-Texte sind zurück!

Im neutestamentlichen Brief an Judas (Verse 14–15) findet sich ein Zitat einer Prophezeiung über die Wiederkunft des Messias. Diese Prophezeiung ist im Alten Testament nicht enthalten. Im Jahr 1773 wurde die entsprechende Stelle gefunden. Ein schottischer Entdecker namens James Bruce kehrte aus Äthiopien mit drei Exemplaren einer Textsammlung zurück, die sich um Henoch, den ersten Propheten der Bibel, dreht. Der Bezug auf Judas Vers 14–15 war vorhanden. Ein ganzes Netz von Verbindungen wurde deutlich – denn das Christentum musste sich daran erinnern, dass wichtige frühchristliche Autoren wie Tertullian diese Texte als die „ Schrift Henochs “ bezeichnet hatten. Was tat das Christentum? Die Henoch-Texte wurden im Zuge der Weiterentwicklung der Religion als „ apokryph “ abgetan. 4. Moses Shapira findet ein weiteres Deuteronomium Im Jahr 1883 traf ein Antiquitätenhändler aus Jerusalem in London ein, um eine höchst ungewöhnliche Entdeckung zum Kauf anzubieten. Es handelte sich um eine alte Lederrolle, auf deren geschwärzter Oberfläche die Geschichte des Buches Deuteronomium zu lesen war, aber sie war anders . Die Schriftrolle erzählte die Geschichte, wie Mose den Israeliten den Weg ins Gelobte Land wies. Doch diesmal zählte Mose die Zehn Gebote so auf, als spräche Gott selbst in der ersten Person, nicht in der dritten. Und es waren nicht zehn Gebote, sondern elf. Das „neue“? „Du sollst deinen Bruder nicht in deinem Herzen hassen.“ Das gefiel den Christen nicht. Die „kanonische“ Bibel wurde infrage gestellt! Die Religion ging mit rassistischen und antisemitischen Angriffen gegen Shapira vor. Er wurde als Fälscher denunziert, sein Tod wurde offen gefordert. Er beging Selbstmord – während die Religion dies feierte.

Shapiras Schriftrolle war verschollen. Ihre Echtheit wurde über Jahre hinweg heftig diskutiert. 2021 veröffentlichte der Gelehrte Idan Dershowitz ein Buch, das die Angelegenheit umfassend beleuchtete. Er hatte Shapiras Papiere aufgespürt – 137 Jahre lang unbeachtet geblieben! Sie erzählten die Geschichte eines Mannes, der versuchte, ein verblasstes Manuskript zu lesen, das er eindeutig nicht gefälscht hatte.

Dershowitz studierte Abbildungen des Manuskripts und kam zu dem Schluss : „Es kann sich nicht um einen Text handeln, der von Deuteronomium inspiriert oder auf Deuteronomium basiert, sondern eher um das Gegenteil.“

5. Zwillingsschwestern entdecken ein Archiv in Kairo

In einer alten jüdischen Synagoge in Kairo gab es einen Raum voller alter Dokumente. Ihre Existenz wurde zwar schon 1753 erwähnt, doch niemand interessierte sich dafür. 1896 aber machten sich die beiden reiselustigen schottischen Zwillingsschwestern Agnes und Margaret Smith auf den Weg dorthin, um sie zu besichtigen.

Unter den vielen erstaunlichen Funden befand sich auch eine hebräische Abschrift des Buches Sirach, auch bekannt als Ben Sira oder Ecclesiasticus. Dieses biblische Buch hatten Protestanten aus der Bibel entfernt, da sie behaupteten, es fehle ein hebräisches Original.

Die „Kairoer Geniza“, wie der Raum genannt wird, enthielt noch einen weiteren Psalm, den Gelehrte Psalm 156 nennen . Diese Geschichte wird in dem 2016 erschienenen Buch „ Sacred Trash : The Lost and Found World of the Cairo Geniza“ erzählt.

Das Christentum zeigte kein Interesse.

6. Gibt es eine andere Version des Markusevangeliums?

Im Jahr 1906 war Charles Lang Freer, der homosexuelle Kunstsammler, in Kairo einkaufen und bemerkte auf dem Marktplatz ein seltsames altes Buch.

„Zuerst fiel mir die wunderschöne Handschrift auf“, erinnerte er sich .

Es stellte sich heraus, dass es sich um die drittälteste bekannte Abschrift der Evangelien des Neuen Testaments handelte – und zwar mit einer Überraschung. Nach dem Standardtext von Markus 16,14 sprach der auferstandene Jesus Worte, die dem Christentum unbekannt waren:

„Die Zeit der Macht Satans ist abgelaufen, aber andere schreckliche Dinge stehen bevor.“

Der Bösewicht Satan – Vergangenheit? Das hat viele Christen nicht sehr erfreut – schließlich ist oft unklar, welche Gottheit sie bevorzugen.

Freer finanzierte die Erforschung und Veröffentlichung seines Evangeliums und nahm es in seine Sammlung auf, die später Teil des Smithsonian wurde. Ein Kurator fasst die von ihm aufbewahrten Zeitungsausschnitte zusammen:

„Die Aussage, dass die Herrschaft Satans beendet sei, erschien potenziell ungeheuerlich. Die Leute waren deswegen völlig außer sich.“

Die neue Rede Jesu, oder „Freieres Logion“, wurde in eine Bibelübersetzung von 1922 aufgenommen, James Moffats „ Das Neue Testament: Eine neue Übersetzung“ .

Ja, das ist die, die C.S. Lewis mochte. Das Christentum ignoriert es jedoch.

7. Die ersten christlichen Lieder wurden gefunden, und die Christen hassten sie.

J. Rendel Harris war ein christlicher Gelehrter, der sich der Suche nach Manuskripten widmete und oft seltsam vage Angaben darüber machte, wo er seine Entdeckungen gemacht hatte. 1909 berichtete er von einem besonders erstaunlichen Fund : einer Abschrift der „Oden Salomos“, der verlorenen Lieder des frühen Christentums.

Dies waren die ersten Hymnen aus den frühesten Tagen des Glaubens – Ausdruck der Verzückung vor dem Messias, der seltsamerweise keinen Namen hatte:

„Er wurde mir gleich, damit ich ihn aufnehmen konnte.

Auch äußerlich glich er mir,

damit ich ihn anziehen konnte.“ (7,4–5)

Es gab Vermutungen, dass Paulus in seinen Briefen aus den Oden zitiert habe. Doch die Christen waren ratlos, denn diese rätselhaften Texte „passen nur unpassend in das traditionelle System der christlichen Theologie“, bemerkte ein Gelehrter .

Und die 19. Ode war ein echtes Problem:

„ Mir wurde ein Becher Milch gereicht,

und ich trank ihn in der Süße der Güte des Herrn.

Der Sohn ist der Becher.

Und der Vater ist der, der gemolken wurde.

Und der Heilige Geist ist die, die ihn gemolken hat…“

Die Oden gerieten schnell in Vergessenheit. Doch einige Christen und Gelehrte, darunter Hal Taussig in seinem Werk „A New New Testament“ , betrachten sie in jüngster Zeit als Teil der Bibel.

8. Die Schriftrollen vom Toten Meer wurden gefunden

Es dürfte wohl kaum einen dramatischeren Moment in der Religionsgeschichte gegeben haben als den, als ein muslimischer Hirtenjunge – offenbar im Jahr 1945 – in eine Höhle ging und dort Krüge mit alten biblischen Texten fand.

Die Schriftrollen vom Toten Meer erwiesen sich als massiver Schlag ins Gesicht der christlichen Tradition. Es gab zahlreiche Abschriften der Henoch-Texte sowie hebräische Handschriften, die den samaritanischen Pentateuch stark bevorzugten.

Es gab Bibelbücher mit einem anderen Text als dem, der in der „Bibel“ enthalten ist – und den seltsamen Eindruck, dass es in Wirklichkeit gar keine einheitliche Version gab.

Weitere Dokumente in den Höhlen halfen, unklare hebräische Wörter zu definieren. Das Christentum hatte die Bedeutung von Schlüsselwörtern erraten, und diese Vermutungen waren falsch.

Merkwürdigerweise brachten die Vermutungen christliche Männer an die Macht! Und mit der Entdeckung der Schriftrollen waren sie nicht erpicht darauf, diesen Status zu ändern.

Es wurden viele „neue“ Bücher gefunden, darunter ein weiteres Genesis-Buch im „Genesis-Apokryphon“ sowie ein weiteres Exodus- und Deuteronomium- Buch in der „Tempelrolle“. Es gab auch Varianten des Buches Jesaja, wie beispielsweise in der Großen Jesaja-Rolle .

Es gab noch weitere Psalmen und eine Variante des Buches Sirach , in der sich der Gläubige beim Geschlechtsverkehr mit Gott vorstellte – und dieser war weiblich!

Christen ignorieren das in der Regel komplett.

9. „Geheimnismarke“ ist nicht länger geheim.

Im Jahr 1960 berichtete ein Professor der Columbia University namens Morton Smith, dass er einige Jahre zuvor im Mar-Saba-Kloster in Israel gewesen sei und dort einen Brief gefunden habe, in dem eine „ geheime “ Version des Markusevangeliums diskutiert werde.

Der Brief, offenbar vom Kirchenvater Clemens von Alexandria, beschrieb zwei weitere Szenen aus der Zeit um Markus 10,34-35. In einer davon verbrachte Jesus Zeit allein mit dem auferstandenen Lazarus.

Smith gelang es nicht, das Buch aus dem Kloster zu schaffen, und nach einiger Zeit verschwand es spurlos. Auch andere hatten den Brief gesehen, doch das blieb jahrelang unentdeckt, und Smith wurde weithin als Fälscher angeprangert.

Smith beschrieb die „neue“ Szene als eine sexuelle Begegnung zwischen Jesus und dem jungen Mann. In Gelehrtenkreisen entbrannte ein heftiger Streit – Smith, der inzwischen verstorben ist, wurde weithin fälschlicherweise als homosexuell beschimpft .

Die Szene mit dem „Geheimnis“ würde im Laufe der Zeit neu bewertet werden. Möglicherweise ernennt Jesus darin tatsächlich Lazarus zum neuen Hohepriester.

10. Hat Lukas ein Theaterstück geschrieben?

Im Jahr 2004 forschte der Harvard-Gelehrte John M. Duffy im Katharinenkloster in Ägypten. Er suchte nach den Predigten eines Heiligen namens Sophronius von Jerusalem und fand dabei weit mehr.

In einer bis dahin unbeachteten Predigt aus dem Jahr 635 n. Chr. zitierte Sophronius aus einem Text, den er dem Lukasevangelium des Neuen Testaments zuschrieb. Dieser Text war im frühen Christentum wohlbekannt, galt aber als verloren.

Der Streit zwischen Jason und Papiscus soll ein Dialog gewesen sein und seltsame Interpretationen der Geschichten des Alten Testaments enthalten, die angeblich „allegorisch“ zu verstehen seien.

Es wurden Verse aus dem Alten Testament zitiert – aber sie waren anders. Bei Genesis 1,1 würde man erwarten: „Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde“, aber Jason und Papiskus hatten stattdessen Folgendes:

„In dem Sohn, schuf Gott Himmel und Erde.“

Christus wurde als das „Licht“ erklärt, das in Genesis 1:3 erschaffen wurde.

So spricht das Christentum nicht gern. Nach wenigen Belegen wurde der Bericht nicht Lukas, sondern einem unbedeutenden Christen des 2. Jahrhunderts namens Ariston von Pella zugeschrieben.

Das machte den Bibelwissenschaftler Harry Tolley aufmerksam, der als Experte für Ariston von Pella gilt. Er glaubte nicht, dass Ariston die Geschichte von Jason und Papiskus verfasst hatte, sondern eher Lukas, und legte diese Vermutung in einem 2021 in der Harvard Theological Review veröffentlichten Artikel dar .

Oder besser gesagt, dieser Teil wurde entfernt . 🔶

