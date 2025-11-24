Dennis Donathan schreibt auf Facebook: Etwas Großes bahnt sich an … und niemand spricht darüber.
In den letzten 72 Stunden haben internationale Organisationen im Stillen Maßnahmen ergriffen, die nicht mit der offiziellen Version übereinstimmen … Satellitennetzwerke werden verlagert … Flugrouten werden umgeleitet … Ungewöhnliche Militärsignale wurden in mehreren Regionen entdeckt … Und es kommt zu „vorübergehenden“ Ausfällen globaler Überwachungssysteme.
Das sind keine zufälligen Ereignisse mehr:
🌐 Satellitenrouten ändern sich
✈️ Flugrouten werden plötzlich umgeleitet
📡 Ungewöhnliche Militärsignale in mehreren Regionen
⚠️ Vorübergehende Ausfälle globaler Überwachungssysteme
🌋 Naturkatastrophen im Pazifischen Feuerring in rascher Folge
🌊 Die Philippinen senden subtile Warnungen zur Vorsorge
👁️ Millionen Menschen berichten, dass sich die Welt „anders“ anfühlt.
Solche Aktivitäten kennt man sonst nur vor großen Ereignissen – aber diesmal fühlt es sich anders an.
Experten sagen, die Welt könnte in eine Phase „ungeheuerlicher Unbekannter“ eintreten.
Das heißt: Etwas geschieht, aber niemand will bisher sagen, was.
Ist es natürlichen Ursprungs?
Ist es politisch?
Ist es globale Koordination?
Oder etwas ganz anderes?
Was auch immer es ist … die Menschen spüren es.
Michael Snyder schreibt auf seinem Blog:
Es ist soweit! 10 Anzeichen dafür, dass die Friedensbemühungen an mehreren Fronten scheitern
Es scheint, als ob der Frieden schwindet. Im Nahen Osten kämpft Israel erneut gegen Hamas und Hisbollah. In Europa haben die Ukrainer und unsere europäischen Verbündeten Präsident Trumps 28-Punkte-Friedensplan abgelehnt. Gleichzeitig rücken die Russen weiter vor und erobern immer mehr Territorium. (Die drei Tage der Finsternis und die Prophezeiungen der Endzeit)
Im Pazifik rüsten sich die USA und China für einen Krieg gegeneinander. Und in Südamerika scheint ein Krieg gegen Venezuela, der auf einen Regimewechsel abzielt, jederzeit beginnen zu können. Befinden wir uns womöglich in den letzten Tagen vor dem endgültigen Zusammenbruch der globalen Stabilität?
Ich bin äußerst besorgt über die Ereignisse der letzten Tage. Im Folgenden finden Sie zehn Anzeichen dafür, dass die Friedensbemühungen auf mehreren Ebenen scheitern…
#1 Israel hat soeben eine neue Welle von Luftangriffen im Gazastreifen durchgeführt. Berichten zufolge sind dabei mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden…
Das israelische Militär gab am Samstag bekannt, dass es Luftangriffe gegen Hamas-Terroristen im Gazastreifen durchgeführt habe – ein weiterer Test für die am 10. Oktober begonnene Waffenruhe. Gesundheitsbeamte im Gazastreifen berichteten von mindestens 14 Toten und weiteren 45 Verletzten, darunter auch Kinder.
Ähnliche Angriffswellen ereigneten sich auch während der Waffenruhe nach gemeldeten Angriffen auf israelische Streitkräfte.
Die israelischen Streitkräfte (IDF) erklärten in einer Stellungnahme, ein bewaffneter Terrorist habe eine Straße, über die Hilfsgüter in das Gebiet gelangen, genutzt, um die im Rahmen der Waffenruhe im letzten Monat festgelegte gelbe Linie zu überqueren. Diese Grenze regelt, dass die Grenzzone zum Gazastreifen unter israelischer Militärkontrolle steht, während das Gebiet jenseits dieser Linie als Sicherheitszone dient. Der Terrorist habe auf Soldaten geschossen und sei von den israelischen Streitkräften getötet worden, so das israelische Militär.
#2 Die Hamas hat die Trump-Regierung darüber informiert, dass die Waffenruhe „beendet“ sei und dass sie „bereit zum Kampf“ sei …
Die Hamas hat die US-Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner gewarnt, dass die Waffenruhe im Gazastreifen „vorbei“ sei und sie „bereit zum Kampf“ seien, wie Quellen dem saudischen Staatssender Al Arabiya mitteilten, berichtet die Jerusalem Post.
Die Kehrtwende der Terrorgruppe erfolgte, nachdem ein israelischer Angriff auf Gaza am Samstag den Chef der Waffenversorgung der Hamas, Alaa Hadidi, getötet hatte, was die Hamas als Verstoß gegen die von den USA unterstützte Waffenruhe verurteilte.
Die israelischen Streitkräfte (IDF) erklärten, der Angriff sei eine Vergeltungsmaßnahme dafür gewesen, dass ein Hamas-Kämpfer in die humanitäre Hilfszone eingedrungen sei und das Feuer auf israelische Truppen eröffnet habe.
#3 Die israelischen Streitkräfte haben soeben eine Operation in Beirut durchgeführt, bei der der Stabschef der Hisbollah, Haytham Ali Tabatabai , getötet wurde …
Die Lage zwischen Israel und dem Libanon eskalierte am Sonntag massiv, als das israelische Militär einen Großangriff auf die Hauptstadt Beirut startete , der später als weiterer gezielter Angriff auf die Führungsspitze der Hisbollah bekannt gegeben wurde.
Das israelische Militär (IDF) gab bekannt, dass es den Stabschef der Hisbollah, Haytham Ali Tabatabai , „eliminiert“ habe, nachdem die offizielle libanesische Nachrichtenagentur NNA berichtet hatte, dass zwei Raketen auf ein Wohnhaus in der al-Arid-Straße im Viertel Haret Hreik in Dahiyeh abgefeuert worden seien.
Über dem Gebiet, das als Hisbollah-Hochburg im Süden Beiruts gilt, stieg eine große Rauchsäule auf, und es entstanden erhebliche Schäden an Autos und umliegenden Gebäuden.
#4 Als Reaktion darauf warnt die Hisbollah, dass eine „neue rote Linie“ überschritten worden sei und jegliche Abkommen mit Israel „nutzlos“ seien …
In einer offiziellen Stellungnahme der Hisbollah wurde die Tötung von Tabatabai nicht sofort bestätigt, es hieß jedoch, sie „überschreite eine neue rote Linie“ – nach einer Reihe eskalierender israelischer Angriffe in den letzten Wochen im Südlibanon, obwohl die Waffenruhe offiziell schon lange in Kraft war.
In ihrer Erklärung bezog sich die Hisbollah auf den Waffenstillstand und erklärte, dass „Abkommen mit dem Feind nutzlos sind“ und dass „wir uns mit dem libanesischen Staat abstimmen, um diesem israelischen Verstoß ein Ende zu setzen“.
#5 Präsident Trump ist sehr verärgert darüber, dass die Ukrainer und unsere europäischen Verbündeten seinen 28-Punkte-Friedensplan nicht akzeptieren wollen…
Ein wütender Donald Trump hat heute der Ukraine vorgeworfen, keinerlei Dankbarkeit für seinen Friedensplan zur Beendigung des Krieges mit Russland zu zeigen.
Der US-Präsident bezeichnete den Konflikt als „Verlust für alle Beteiligten“ und sagte, er habe „einen Krieg geerbt, der niemals hätte stattfinden dürfen“.
Trumps 28-Punkte-Plan zur Beendigung der fast vierjährigen Invasion Moskaus wurde von mehreren Senatoren scharf kritisiert und als „russische Wunschliste“ bezeichnet. Er beinhaltet unter anderem Forderungen an die Ukraine, Gebiete abzutreten und die Größe ihrer Streitkräfte drastisch zu reduzieren.
#6 Die Ukrainer und unsere europäischen Verbündeten tun weiterhin so, als hätten sie eine starke Verhandlungsposition, aber währenddessen annektieren die Russen immer mehr ukrainisches Territorium …
Der Chef des russischen Generalstabs, Waleri Gerassimow, erklärte am Donnerstag, seine Streitkräfte hätten die weitgehend zerstörte Stadt Kupjansk eingenommen, was die Ukraine jedoch dementierte.
Am Freitag teilte Kiew mit, dass russische Streitkräfte sechs Angriffe auf Kupjansk gestartet hätten, erwähnte aber nicht, dass die Stadt den Besitzer gewechselt habe.
In einer Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums vom Freitag hieß es, dass drei weitere Dörfer in der Region Donezk – Stavky, Nowoseliwka und Masljakiwka – sowie ein Dorf in der benachbarten Region Dnipropetrowsk nun unter Moskauer Kontrolle stünden .
#7 Die NATO direkt in den Konflikt einzubeziehen, ist die einzige Möglichkeit für die Ukraine, ihren Krieg gegen Russland zu gewinnen. Warum reden europäische Beamte immer noch so, als ob das tatsächlich passieren könnte? Kürzlich erklärte der französische Generalstabschef öffentlich, französische Eltern müssten emotional darauf vorbereitet sein, dass ihre Kinder im Kampf gegen Russland sterben …
Der Chef der französischen Streitkräfte sagte, sein Land müsse bereit sein, seine Kinder in einem Krieg mit Russland in den Tod zu schicken.
„Russland ist überzeugt, die Europäer seien schwach. Wir aber sind stark, fundamental stärker als Russland“, sagte der französische Generalstabschef Fabien Mandon. „Wir verfügen über das gesamte Wissen, die gesamte wirtschaftliche und demografische Stärke, um Moskaus Regime zum Einlenken zu bewegen. Was uns fehlt – und hier kommt Ihnen eine entscheidende Rolle zu –, ist die innere Stärke, Schmerzen zu ertragen, um das zu schützen, was wir sind.“
Er fügte hinzu: „ Wenn unser Land schwach ist, weil es nicht bereit ist, den Verlust seiner Kinder zu akzeptieren – weil es besser ist, die Dinge klar auszusprechen – und wirtschaftlich leidet, weil der Verteidigungssektor Priorität haben wird, dann sind wir gefährdet.“
#8 Die Vereinigten Staaten und China bereiten sich weiterhin auf einen „drohenden Krieg“ im Pazifik vor…
Die USA haben die Konturen eines „drohenden Krieges“ mit China skizziert , der auch einige pazifische Inselgruppen umfasst, und die Vorbereitungen für den Konflikt laufen in beschleunigtem Tempo, schreibt Newsweek.
Staaten wie Palau und die Föderierten Staaten von Mikronesien sowie die US-Territorien Guam und die Nördlichen Marianen gehören zu dem, was das Pentagon als die „zweite Inselkette“ bezeichnet.
Dieser Bogen dient, wie der Name schon sagt, als Verteidigungslinie zur Eindämmung chinesischer Streitkräfte im Falle eines umfassenden Konflikts und befindet sich hinter dem ersten Bogen, der sich von Südkorea bis zu den Philippinen erstreckt.
China mobilisiert eine Flotte ziviler Schiffe, die bei einer Invasion Taiwans helfen könnten – ein Vorhaben, das die Landung in der Normandie im Zweiten Weltkrieg noch übertreffen könnte. Reuters nutzte Schiffsverfolgungsdaten und Satellitenbilder, um die Rolle ziviler Schiffe bei chinesischen Marineübungen in diesem Sommer zu beobachten.
Die Manöver zeigten laut Experten für Seekriegsführung, dass China konkrete Invasionspläne entwickelt und neue Techniken erprobt, um die Landung von Truppen und Ausrüstung an den Stränden zu beschleunigen und so die Verteidiger Taiwans zu überwältigen.
#9 Sollten die USA tatsächlich Luftangriffe in Venezuela durchführen, würde höchstwahrscheinlich zuvor eine NOTAM (Notice to Airmen) herausgegeben. Die Tatsache, dass nun eine NOTAM für den gesamten venezolanischen Luftraum bis zum 19. Februar veröffentlicht wurde, sollte uns alle zutiefst beunruhigen .
Seit Trumps massivem Truppenaufmarsch vor der Küste Venezuelas sind Wochen vergangen, und die Gefahr einer Eskalation der Militäraktion gegen Caracas bleibt akut. Dieses Szenario rückt mit einer neuen NOTAM-Warnung der FAA nun möglicherweise einen großen Schritt näher.
Die FAA hat die NOTAM (Notice to Air Missions) – eine Warnung an Piloten vor potenziellen Gefahren in bestimmten Lufträumen – für die Fluginformationsregion Maiquetía herausgegeben. Dieses Gebiet umfasst ganz Venezuela und Teile des südlichen Karibischen Meeres .
Wichtig ist, dass die Warnung auf eine „potenziell gefährliche Situation“ und „erhöhte militärische Aktivitäten“ über Venezuela und den Gewässern direkt vor seiner Küste hinweist und am 19. Februar 2026 ausläuft.
#10 Laut Reuters, die sich auf Gespräche mit vier anonymen Beamten stützen, steht die USA kurz davor, einen bedeutenden Schritt gegen das Maduro-Regime zu unternehmen …
Die Vereinigten Staaten stehen kurz davor, in den kommenden Tagen eine neue Phase der Venezuela-bezogenen Operationen einzuleiten, wie vier US-Beamte gegenüber Reuters erklärten, während die Trump-Administration den Druck auf die Regierung von Präsident Nicolás Maduro erhöht.
Reuters konnte weder den genauen Zeitpunkt noch den Umfang der neuen Operationen feststellen, noch ob US-Präsident Donald Trump bereits eine endgültige Entscheidung zum Eingreifen getroffen hat. Berichte über bevorstehende Aktionen haben sich in den letzten Wochen gehäuft, da das US-Militär angesichts der sich verschlechternden Beziehungen zu Venezuela Truppen in die Karibik verlegt hat.
Zwei US-Beamte gaben an, dass verdeckte Operationen wahrscheinlich den ersten Teil der neuen Maßnahmen gegen Maduro bilden würden. Alle vier in diesem Artikel zitierten Beamten sprachen unter der Bedingung der Anonymität aufgrund der Brisanz der bevorstehenden US-Maßnahmen.
Die Dominosteine stehen aufgereiht und sind bereit umzufallen.
Der Krieg war 2024 ein wichtiges Thema, und ich bin fest davon überzeugt, dass der Krieg 2025 ein noch prominenteres Thema sein wird.
Bis jetzt hatten wir außerordentliches Glück.
Bislang hat sich noch niemand dazu entschlossen, eine Massenvernichtungswaffe einzusetzen, aber sobald jemand diese Schwelle überschreitet, wird sich alles ändern.
Schumann Resonance Updates With Marguerite schreibt auf Facebook:
Ist das ein geheimnisvoller Code vom Himmel?⁉️ Das ist gerade in den Cascina Italian SR Charts aufgetaucht.
Ich habe so etwas noch nie gesehen – ich glaube wirklich, es ist eine verschlüsselte Botschaft von oben. Was fühlst, siehst, hörst und nimmst du wahr, wenn du es betrachtest?⁉️ Bitte teile deine Eindrücke in den Kommentaren.
In was für außergewöhnlichen Zeiten wir leben! ✨
Quellen: PublicDomain/endoftheamericandream.com am 24.11.2025
5 comments on “Etwas Großes bahnt sich an … und niemand spricht darüber”
’10 Anzeichen dafür, dass die Friedensbemühungen an mehreren Fronten scheitern‘
…
Die sogenannten Friedensbemühungen sind eine unverschämte Farce der beseelten Menschheit gegenüber.
Solche, welche sich ihren Verstand rausnadeln lassen haben, werden wohl tatsächlich an den Schwachsinn ‚Friedensverhandlungen‘ glauben. Der Weg in den Schlachthof sollte ruhig und geordnet erfolgen.
Fakt ist, alle Zeichen stehen auf ‚LOS‘. Demnächst wird in Europa der Deckel draufgemacht..Keinerlei Mitgefühl für emotional aufgeladene und mit Gefühlen ausgestattete genetische Kohlenstoff-Einheiten. Nicht mal mit den ganz Kleinen, welche die Welt noch schön finden würden..Mit Tierkindern erst recht nicht. Gefühle mal Emotionen ist gleich Loosh.
Die Lüge steckt in der Vibration sowie auch hier.
Bei solchen Jammerlappen haben es die Looshies aber leicht. Oder besser die Luschen haben es da leicht.
Hallo. Was hat man daran nicht verstanden. „Wollt ihr nicht sehen und verstehen,dann werdet ihr untergehen“! Vieless steht schon ewig geschrieben,gesagt,etc… Auch vor 25 jahren hies es auch: „Seit ihr für uns oder gegen uns“: Nein, immer liberal, bzw. der masse mitschwimmend. Egal auf welches pferd, europa sich hätte entscheiden können,wiedereinmal, beides sind nur ackergäule gewesen. Allerdings, nimmt man immer das kränkere tier. Die wahlen,zurückblickend zeigen es doch. Ob jetzt verboten oder nicht,bzw. neuwahlen bis es klappt usw… Wie viele todesarten gibt es, oder auch, welche ist die humanere!? Great Reset!!!! Masken sind gefallen ,prozesse liefen,usw… Das spiel geht solangsam in die nächsten härteren stufen! 2014 friedman rede!? „Tja,deutschland geostrategisch zerbrechlich … “ Das wahr es wohl schon immer, hier gibt es keine lappen, wir sind nur des kämpfenmüde geworden. Ausgesaugt,zerstritten,unterwandert,indoktrienirt, etc… Wie wurde noch der letzte kaiser genannt,hunnen kaiser!? Der grossteil hat soviel ahnung, wie eine bratpfanne. Das bestätigen auch hier die kommentare immer wieder,wie überall. Da gabs ja auch mal ein plan, runter auf dem iq von 80. gruss
Die 10 Punkte klingen wie eine Alibi Aktion des Terrorismus.
Die Hamas sit seit 2 Jahren bekannt eine Organisation welche vom Mossad unterwandert und von dort gesteuert wird. Damit wirkt Israels Vorgehen wie ein schlechter Witz, es sei denn der Völkermord ist in Absprache mit tezmpsmittelmeer traumstrabd verhalten. Dieser gern aufbauen will. Gehen wir auf den Libanon ein stellen wir fest das der li anon früher französisches Protektorat war und das britische heute Israel gern diesen Teil ebenfalls okkupieren möchte. Es ist wie gesagt ein Völkermord. Der i Notwehr handelnde wird als Terrorist deklariert und der Terrorist ist heute demokratisch.
Da die Perser immer schon einen gewissen Einfluss hatten in der Region su d siefür dieheute deklarierten demon… Kräfte ein Dorn im Auge.
Wenn wir dann noch ein Blick auf die USA zwischendurch setzen, auch hier werden wir mit terroristischen verhalten konfrontiert. Haben die usa in ihrer ausrottungsphase nicht jeden Vertrag mit den Indianern gebrochen haben die usa nicht innerhalb von 3 Jahren mehr als 60 Millionen Büffel in der Steppe zur Verortung liegen gelassen.
Nur damit die Indianer i Reservate heute nennen wir das gaza abgeführt werden und die eugenig nicht mehr offiziell stattfindet Morden. Der gaza ist noch nicht ganz dort.
In Venezuela schlummern riesige sogar die größten erdölvorkommen der Welt. Venezuela ist reich an vielen noch unerschlossenen Bodenschätzen.
Trump braucht aber ein Alibi er lügt in der Öffentlichkeit das Venezuela ein Drogenkartelle Problem hat hat er da gerade das mit der CIA und DEA verwechselt. Immerhin schützen beide amerikanischen Hersteller Organisationen die Lieferung in die USA gemäss guter Bulle böser Bulle. Das Militär wie CIA soll bis heute aus Afghanistan drogen im Wert von 100 mrd Dollar i die USA exportiert haben.
Ja die drogenfelder wurden vom amerikanischem Militär geschützt.
Die Taliban, haben den drogenabbau zum Erliegen gebracht.
Wenn Trump wirklich schlüssige Beweise hätte für seine Münchhausen Geschichte warum klärt er das da nicht über das internationale Gericht, ups seine Lüge würde wohl eine lange Nase bekommen. Warum wenn er Beweise hätte, lässt er das Gericht eine Verfügung erarbeiten die international kontrolliert wird und die Zusammenarbeit zwischen USA und Venezuela bzw Kolumbien koordiniert. Warum werden dann Schiffe auf See versenkt.
Kann die USA die im am toten Meer agierenden Piraten dann bestrafen wen er selbst diese Regelung nicht einhält.
China Taiwan. Es eine chinesische Struktur geben die sich nach dem 2 WK auf Taiwan zurückzog und die USA als Schutzmacht fungiert. Dafür wurde das mitgenommen Gold der alten chinesischen Dynastien an die USA verliehen.
Haben die USA das bereits veruntreut. Wie sieht es aus mit den gesamten Goldreserven der Welt welche den USA lagern gegen Gebühr. Und was passiert wenn alle ihr Gold in ihre Nationen zurückholen. Wie lange würde es dauern bis die USA alle nationen ihr Gold zurück gegeben haben?
Was ist mit der Ukraine. Das größte idiotenvolk auf dem Planeten sind die Europäer. Nicht die deutschen. Wir deutschen wissen es bereits wir sind Sklaven und Leibeigene der USA und Großbritannien. Dich die Europäer sind wirklich in nichts zu bedauern. Stellt euch vor ihr wäre Senator im alten Rom und die Sklavin in eurem Haus würde die Republik führen, weil ihr Senator ihr das Recht eingeräumt habt. Die freien Römer sind verzückt über soviel Sorgfalt das eine Sklavin die Republik führt.
Wenn UvL keine souveränitätsrechte entfalten kann muss sie in einem Zustand der Vormundschaft stehen. Wenn ein Vormund mit dem Potsdamer Abkommen bis zu einem Friedensvertrag bestimmt ist als unfrei gilt weil man im Gegenzug das völkerrechtssubjekt anerkannt hat, ist sie Sklavin einer herrschenden Nation.
Wer führt ihre Hand in Europa.? Die Antwort ist USA grossbritannien
Wenn wir das auf die Ukraine anwenden und wen immer wieder herauskommt das es eine Achse USA grossbritannien in der Ukraine gibt. Wie blöd sind die Europäer den Blutzoll für diese beiden bankrottnationen zu zahlen.
Intelligenz ist was anderes oder.
Die Ukraine hat nicht mehrmankos vor allen die durchgesickerten 28 pkt die sind wie schon oben kurz aufgezeigt nicht den Hauch ihres Papiers Wert. Die Ukraine ist amerikanische Kolonie. Mit der brachialübernahme von 5 mrd an korruptionsgeld. Die USA wird also alles in Schutt und Asche legen damit es recht teuer wird.
Was wird aber passieren wenn die Russen die seit 2014 sich einer okkupationsmacht entgegenstellen von den USA grissbritannien achse Entschädigungen fordern von schwere Körperverletzung Souveränität Terrorismus Mord.
Tja in den USA kostet ein Tasse Kaffee 34 Millionen Schadenersatz wegen Körperverletzung, wie teuer sind zivilisatorische Normen.
Warum sollte für ein frieden dann den Wiederaufbau bezahlen den andere gestört haben.
Ist diese Zivilisation wirklich so dämlich?
Zum Glück sind wir deutschen bald nicht mehr vorhanden denn das was da draußen herumläuft ist ohne stolz eher moral einfach amerikanischer britische barbarengeist.
Sorry Herr sbyder diese 10 PKT sind gut dargelegt dich viel zu einseitig . Die USA ist fertig
Wenn wir was retten wollen geht es nur als Zivilisation.
Ich frage mich immer wieder wollen wir deutschen für diese Form zivilisation auch nur eine Hand bewegen, soll sie an ihren barbarentum ersticken. Das wäre die beste …