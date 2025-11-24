Teile die Wahrheit!

Dennis Donathan schreibt auf Facebook: Etwas Großes bahnt sich an … und niemand spricht darüber.

In den letzten 72 Stunden haben internationale Organisationen im Stillen Maßnahmen ergriffen, die nicht mit der offiziellen Version übereinstimmen … Satellitennetzwerke werden verlagert … Flugrouten werden umgeleitet … Ungewöhnliche Militärsignale wurden in mehreren Regionen entdeckt … Und es kommt zu „vorübergehenden“ Ausfällen globaler Überwachungssysteme.

Das sind keine zufälligen Ereignisse mehr:

🌐 Satellitenrouten ändern sich

✈️ Flugrouten werden plötzlich umgeleitet

📡 Ungewöhnliche Militärsignale in mehreren Regionen

⚠️ Vorübergehende Ausfälle globaler Überwachungssysteme

🌋 Naturkatastrophen im Pazifischen Feuerring in rascher Folge

🌊 Die Philippinen senden subtile Warnungen zur Vorsorge

👁️ Millionen Menschen berichten, dass sich die Welt „anders“ anfühlt.

Solche Aktivitäten kennt man sonst nur vor großen Ereignissen – aber diesmal fühlt es sich anders an.

Experten sagen, die Welt könnte in eine Phase „ungeheuerlicher Unbekannter“ eintreten.

Das heißt: Etwas geschieht, aber niemand will bisher sagen, was.

Ist es natürlichen Ursprungs?

Ist es politisch?

Ist es globale Koordination?

Oder etwas ganz anderes?

Was auch immer es ist … die Menschen spüren es.

Michael Snyder schreibt auf seinem Blog:

Es ist soweit! 10 Anzeichen dafür, dass die Friedensbemühungen an mehreren Fronten scheitern

Es scheint, als ob der Frieden schwindet. Im Nahen Osten kämpft Israel erneut gegen Hamas und Hisbollah. In Europa haben die Ukrainer und unsere europäischen Verbündeten Präsident Trumps 28-Punkte-Friedensplan abgelehnt. Gleichzeitig rücken die Russen weiter vor und erobern immer mehr Territorium. (Die drei Tage der Finsternis und die Prophezeiungen der Endzeit)

Im Pazifik rüsten sich die USA und China für einen Krieg gegeneinander. Und in Südamerika scheint ein Krieg gegen Venezuela, der auf einen Regimewechsel abzielt, jederzeit beginnen zu können. Befinden wir uns womöglich in den letzten Tagen vor dem endgültigen Zusammenbruch der globalen Stabilität?

Ich bin äußerst besorgt über die Ereignisse der letzten Tage. Im Folgenden finden Sie zehn Anzeichen dafür, dass die Friedensbemühungen auf mehreren Ebenen scheitern…

#1 Israel hat soeben eine neue Welle von Luftangriffen im Gazastreifen durchgeführt. Berichten zufolge sind dabei mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden…

Das israelische Militär gab am Samstag bekannt, dass es Luftangriffe gegen Hamas-Terroristen im Gazastreifen durchgeführt habe – ein weiterer Test für die am 10. Oktober begonnene Waffenruhe. Gesundheitsbeamte im Gazastreifen berichteten von mindestens 14 Toten und weiteren 45 Verletzten, darunter auch Kinder.

Ähnliche Angriffswellen ereigneten sich auch während der Waffenruhe nach gemeldeten Angriffen auf israelische Streitkräfte.

Die israelischen Streitkräfte (IDF) erklärten in einer Stellungnahme, ein bewaffneter Terrorist habe eine Straße, über die Hilfsgüter in das Gebiet gelangen, genutzt, um die im Rahmen der Waffenruhe im letzten Monat festgelegte gelbe Linie zu überqueren. Diese Grenze regelt, dass die Grenzzone zum Gazastreifen unter israelischer Militärkontrolle steht, während das Gebiet jenseits dieser Linie als Sicherheitszone dient. Der Terrorist habe auf Soldaten geschossen und sei von den israelischen Streitkräften getötet worden, so das israelische Militär.

#2 Die Hamas hat die Trump-Regierung darüber informiert, dass die Waffenruhe „beendet“ sei und dass sie „bereit zum Kampf“ sei …