Etwas ist schiefgelaufen – es scheint, als stünden wir vor einer Liquiditätskrise, und das sind wirklich schlechte Nachrichten für die Finanzmärkte

Was verschweigt uns die Fed? Die Zahlen deuten eindeutig auf große Probleme im Bankensystem hin. Ich wünschte, ich könnte Ihnen konkret sagen, welche Banken am stärksten betroffen sind, aber im Moment erfahren wir einfach nichts.

Wahrscheinlich geht man davon aus, dass es am besten ist, die Bevölkerung so gut wie möglich zu beruhigen. Doch die Lage lässt sich nicht ewig vertuschen, und wenn die Nachricht schließlich die Runde macht, könnte Panik ausbrechen. Von Michael Snder

In den letzten Wochen sind die Bankreserven auf ein alarmierend niedriges Niveau gesunken.

Tatsächlich fielen sie letzte Woche auf den niedrigsten Stand seit über vier Jahren …

Die US-Bankreserven sind auf ein Vierjahrestief gefallen und laut den jüngsten Daten der Federal Reserve auf rund 2,8 Billionen US-Dollar gesunken. Dies sendet neue Warnsignale an die Wall Street und nach Washington.

Der drastische Rückgang markiert die zweite Woche in Folge, in der die Reserven unter der kritischen Marke von 3 Billionen US-Dollar liegen – einer Schwelle, die laut Analysten die Liquiditätsstärke des Bankensystems auf die Probe stellen könnte .

Für sich genommen ist dies kein unbedingtes Zeichen dafür, dass wir vor einer großen Krise stehen. (Die Erosion des US-Dollars: Bitcoin wird in drei Monaten alle schockieren – Gold zeigt warum (Video))

Aber alle sind sich einig, dass das, was wir erleben, definitiv ungewöhnlich ist.

Was jedoch weitaus mehr Besorgnis erregt, ist das, was am Freitag geschah.

Plötzlich gab es eine wahnsinnig hohe Nachfrage nach über Nacht verfügbaren Repo-Geldern…

Berichten zufolge pumpte die US-Notenbank Federal Reserve über Overnight-Repogeschäfte rund 29,4 Milliarden Dollar in die Märkte.

Das ist eine beachtliche Zahl und deutet auf etwas hin, das ich genau beobachte. Laut den Daten zu „Overnight Repurchase Agreements – Treasury Securities Purchased by the Fed“ beträgt der Wert für den 31. Oktober 2025 29,4 Milliarden US-Dollar.

Mit anderen Worten: Die US-Notenbank greift still und leise ein und verstärkt ihre Bemühungen.

Für mich ist das ein eindeutiger Beweis dafür, dass etwas kaputtgegangen ist.

Wer brauchte denn plötzlich so viel Geld?

Und wozu brauchten sie es?

Die untenstehende Grafik stammt direkt von der Federal Reserve und sollte Ihnen einen Schauer über den Rücken jagen…

Doch damit war die Geschichte noch nicht zu Ende.

Am Ende des Freitags war es völlig offensichtlich, dass etwas äußerst Seltsames passiert war …

Die Liquiditätsfazilitäten der US-Notenbank Federal Reserve gerieten am Freitag ins Stocken, da der Druck zum Monatsende ein wichtiges Kreditinstrument auf ein Rekordniveau trieb.

Die Standing Repo Facility der Fed vergab am Freitag in zwei Tranchen insgesamt 50,35 Milliarden US-Dollar an berechtigte Finanzinstitute – die höchste jemals verzeichnete Inanspruchnahme seit Einführung des Instruments im Jahr 2021 zur Bereitstellung schneller, durch Staats- oder Hypothekenanleihen besicherter Kredite. Gleichzeitig parkten Finanzinstitute auch beträchtliche Summen an liquiden Mitteln bei der Fed; die Reverse-Repo-Fazilität verzeichnete Zuflüsse in Höhe von 51,8 Milliarden US-Dollar .

Was ist also das Fazit?

Unterm Strich riecht es sehr nach einer sich anbahnenden schweren Krise.

Aber warten wir ab, was am Montag passiert.

Wenn wir am Montag einigermaßen normale Zahlen sehen, haben wir vielleicht noch etwas Zeit, bevor die Märkte außer Kontrolle geraten.

Sollten wir am Montag jedoch noch höhere Zahlen sehen, ist Vorsicht geboten.

In beiden Fällen werden die Finanzmärkte nicht ewig von der Realwirtschaft abgekoppelt bleiben können.

Wie schon 2008 und 2009 haben große Arbeitgeber in den gesamten Vereinigten Staaten Massenentlassungen durchgeführt. Leider sind diesmal auch einige unserer größten und erfolgreichsten Unternehmen betroffen …

Die Trump-Regierung bot in diesem Jahr allen Bundesbediensteten Abfindungen an, um die Belegschaft um bis zu 10 % zu reduzieren. Rund 75.000 Beschäftigte nahmen das Angebot an. Kürzlich kündigten auch Amazon, UPS und Target Entlassungen im privaten Sektor an.

Abfindungen klingen verlockend. Eine fünfstellige Abfindung ist vielleicht das meiste Geld, das ein Arbeitnehmer je auf einem Gehaltsscheck gesehen hat. Aber es ist auch der letzte Gehaltsscheck, den Ihr Arbeitgeber Ihnen auszahlen wird.

So etwas haben wir seit vielen Jahren nicht mehr erlebt.

Die Zahl der Insolvenzen schnellt in die Höhe, die Zahlungsrückstände schnellen in die Höhe, Tausende von Geschäften und Restaurants schließen für immer ihre Pforten, und so ziemlich alles wird immer teurer.

Was wir jetzt erleben, wird als „Depression 2.0“ bezeichnet .

Leider ist dies erst der Anfang, und der Großteil der Bevölkerung versteht das.

Eine aktuelle Umfrage ergab, dass 57 Prozent der Amerikaner erwarten, dass sich die wirtschaftliche Lage im nächsten Jahr noch verschlechtern wird. Viele von Ihnen werden in den kommenden Monaten vor einigen sehr schwierigen Entscheidungen stehen. Wenn Sie derzeit einen Job haben, den Sie sehr schätzen, würde ich Ihnen raten, so gut wie möglich daran festzuhalten. Wenn Sie aber das Gefühl haben, dass es unbedingt notwendig ist, woanders hinzugehen, dann müssen Sie eben tun, was Sie tun müssen. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass es alles andere als einfach sein wird, eine neue Stelle zu finden, wenn Sie Ihre jetzige Position verlassen. In den Jahren 2008 und 2009 verloren Millionen Amerikaner ihre Arbeitsplätze. Viele von ihnen hatten keine Alternative, und so verloren auch viele von ihnen ihr Zuhause. Dies ist einer der Gründe, warum ein ausreichend großer Notfallfonds so wichtig ist. Mittlerweile betonen sogar die Mainstream-Medien dessen Bedeutung… Die meisten Menschen leben von Gehaltszahlung zu Gehaltszahlung, und wenn die Wirtschaft einbricht, bleibt ihnen kaum Spielraum. Rücklagen für drei bis sechs Monate an lebensnotwendigen Ausgaben können den entscheidenden Unterschied machen, wenn das Geld ausbleibt oder der Job über Nacht verloren geht. Bewahren Sie Ihre Notfallrücklagen auf einem leicht zugänglichen Konto auf und investieren Sie sie nicht in riskante Anlagen. Es geht nicht darum, Geld zu horten, sondern darum, Zeit und Ruhe zu gewinnen. Wenn andere in Panik geraten, haben Sie die nötige Stabilität, um kluge und besonnene Entscheidungen zu treffen. Ich gehe davon aus, dass sich die Dinge jetzt sehr schnell entwickeln werden. Wenn die Probleme in unserem Bankensystem ans Licht kommen und deutlich sichtbar werden, wird das große Angst auslösen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis unser absurd überbewerteter Aktienmarkt einen dramatischen Einbruch erlebt. All dies geschieht natürlich zu einer Zeit, in der so viele andere Elemente des „perfekten Sturms“ zusammenkommen. Wir stehen am Rande mehrerer großer Kriege , die globalen Lebensmittelvorräte werden immer knapper, uns wird gesagt, dass die nächste weltweite Pandemie jederzeit ausbrechen könnte, und im Durchschnitt wird die USA etwa alle zwei Wochen von einer „Milliarden-Dollar-Katastrophe“ heimgesucht. Ich erwarte, dass in den kommenden Wochen so viel Chaos ausbrechen wird, und das bedeutet, dass wir mit einer deutlichen Eskalation der Turbulenzen rechnen müssen, die wir derzeit an der Wall Street beobachten.

Quellen: PublicDomain/theeconomiccollapseblog.com am 03.112025