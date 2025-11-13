Exklusiv: Whistleblowerin-Biologin sagt, Pfizer habe ihre Exposition gegenüber einem gentechnisch veränderten Virus vertuscht und ihre Familie bedroht

Teile die Wahrheit!

In einem Interview mit The Defender spricht die Molekularbiologin Becky McClain über ihr neues Buch „Exposed: A Pfizer Scientist Battles Corruption, Lies, and Betrayal, and Becomes a Biohazard Whistleblower“.

Das Buch deckt gefährliche Sicherheitslücken und Vertuschungen in den Biosicherheitslaboren von Pfizer auf und beschreibt McClains jahrzehntelangen Kampf um ihre Krankenakten und Gerechtigkeit, nachdem sie mit einem gentechnisch veränderten Lentivirus infiziert wurde.

Die Molekularbiologin Becky McClain äußerte im Jahr 2000, kurz nachdem sie ihre Arbeit im Biosicherheitslabor der Stufe 2 von Pfizer in Connecticut aufgenommen hatte, erste Sicherheitsbedenken.

Drei Jahre später, nachdem das Management die Probleme nicht angegangen war, wurde McClain einem gentechnisch veränderten Lentivirus ausgesetzt , der mithilfe von Gain-of-Function -Technologien entwickelt worden war, die das Virus ansteckender und pathogener machten.

Die Exposition führte zu einer Behinderung mit Symptomen wie Taubheitsgefühl, periodischer Lähmung, Schmerzen und anderen neurologischen Problemen. Ärzte konnten ihren Zustand weder diagnostizieren noch wirksam behandeln, da Pfizer sich weigerte, offenzulegen, womit sie in Kontakt gekommen war, und dies unter Berufung auf „Geschäftsgeheimnisse“ erklärte.

Der Vorfall veranlasste McClain zu einem zehnjährigen Kampf, ihre Krankheit zu verstehen und ihre Expositionsaufzeichnungen zu erhalten, um eine angemessene Behandlung zu erhalten.

Während ihres Kampfes wurde sie zur Whistleblowerin und stellte sich den Drohungen von Pfizer gegen sie und ihre Familie entgegen. (Wer behauptet, Impfstoffe seien sicher und wirksam, lügt (Video))

In ihrem neuen Buch „ Exposed: A Pfizer Scientist Battles Corruption, Lies, and Betrayal, and Becomes a Biohazard Whistleblower“, erschienen bei Skyhorse Publishing, schildert McClain, wie sie Bedenken hinsichtlich der Sicherheit am Arbeitsplatz äußerte, einem gefährlichen Virus ausgesetzt war, jahrelang vor Gericht gegen Pfizer kämpfte und sich den wiederholten Versuchen des Unternehmens widersetzte, sie zum Schweigen zu bringen – und schließlich einen juristischen Sieg errang.

McClain weigerte sich, eine Verschwiegenheitsvereinbarung zu unterzeichnen – selbst nachdem Pfizer sie entlassen, schikaniert und bedroht hatte – was sie zu einer der wenigen Personen macht, die ihre Geschichte öffentlich erzählen können.

In ihrem Buch deckt McClain Korruption auf, die ihrer Aussage nach nicht nur Pfizer, sondern die gesamte Pharmaindustrie und die Behörden durchzieht, die sie zur Rechenschaft ziehen sollen – von der Arbeitsschutzbehörde ( OSHA ) und der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) bis hin zu den Bundesgerichten.

Der Verbraucherschutzaktivist Ralph Nader schrieb in seinem Vorwort zu dem Buch:

„Keine allgemeine Beschreibung dieses Buches kann den Schrecken und die Details dessen vermitteln, was Becky McClain und ihr Ehemann Mark durch Pfizer erleiden mussten, ermöglicht durch jahrelange Absprachen mit Regierungsbeamten.

Vor und nach dem Urteil wandte dieses Unternehmen brutale Vergeltungstaktiken an, führte Schwarze Listen, bedrohte Mitarbeiter, schikanierte sie, entließ sie unrechtmäßig, vertuschte sie und forderte absolute Geheimhaltungsanordnungen.

„Diese Taktiken sollten verhindern, dass ihr Fall zu einer nationalen Forderung nach einer Regulierung durch den Kongress in Form strenger Biolaborinspektionen und verbindlicher Sicherheits- und Gesundheitsstandards mit Durchsetzungskraft führt. Pfizer und die Biotechnologiebranche sind in dieser Hinsicht erfolgreich.“

‚Wenn Sie Biosicherheitsprobleme dokumentieren und/oder darüber sprechen, sind Sie raus‘

In einem Interview mit The Defender sagte McClain, dass ihr Sicherheitsprobleme aufgefallen seien, sobald sie im Labor zu arbeiten begonnen habe

„Wir hatten keinen Pausenraum, keinen sicheren Pausenraum. Wir hatten unsichere Büros. Wir hatten unzureichende Biosicherheitsprotokolle für den Umgang mit Infektionserregern“, sagte sie. „Und obwohl das Labor unsicher war, verschlimmerte die Leitung die Situation, indem sie eine Kultur der Angst für jeden schuf, der es wagte, Sicherheitsprobleme anzusprechen.“

McClain sagte, die meisten Wissenschaftler im Labor teilten ihre Bedenken, aber die Manager machten deutlich: „Wenn Sie Biosicherheitsprobleme dokumentieren oder darüber sprechen, sind Sie raus.“

Die Wissenschaftler im Labor arbeiteten an genomverändernden Biotechnologien und entwickelten Viren, die in der Lage sind, in Zellen einzudringen und deren Genome zu verändern, sagte sie.

Nach mehreren Sicherheitsvorfällen – darunter einem, bei dem mehrere Wissenschaftler erkrankten – fand McClain eines Morgens „ein Chaos“ auf ihrer persönlichen Werkbank vor. Ein Vorgesetzter und ein ungeschulter Wissenschaftler hatten dort über Nacht ein gefährliches Experiment ohne McClains Wissen zurückgelassen.

Einen Monat später fragte der ungeschulte Wissenschaftler McClain, ob sie etwas über Lentiviren wisse, eine Virusfamilie, zu der HIV und FIV (Felines Immundefizienz-Virus) gehören

Zu diesem Zeitpunkt verspürte McClain Taubheitsgefühle auf einer Gesichtshälfte, was laut einem Neurologen der Beginn von Multipler Sklerose sein könnte.

McClain erkannte, dass sie wahrscheinlich einem modifizierten Lentivirus ausgesetzt war und bat den Wissenschaftler, mehr über dessen Sicherheit herauszufinden. Er kehrte „etwas nervös“ zurück und versicherte ihr, dass das Virus, das er an ihrem Arbeitsplatz verwendet hatte, sicher sei, was bedeutete, dass es für Menschen nicht ansteckend war.

Dieses Gespräch markierte den Beginn von McClains Kampf um ihre Expositionsaufzeichnungen. Pfizer weigerte sich, diese herauszugeben, und erklärte ihr, dass „Geschäftsgeheimnisse Ihr Recht auf diese Informationen überwiegen“.

Als sich ihr Zustand verschlechterte, ging McClain in den Krankenstand – und das Unternehmen kündigte ihr.

McClain war schockiert, da sie davon ausgegangen war, dass Arbeitnehmerrechte sie schützen würden. Sie sagte:

„Ich konnte keine gezielte medizinische Versorgung für meine Krankheit erhalten, die eine mysteriöse Krankheit war, da diese gentechnisch veränderten Virustechnologien entwickelt wurden, um neue, aufkommende Krankheiten für die Verwendung in Laborforschungsstudien zu verursachen .

„Als ich also Ärzte aufsuchte, wusste niemand, was los war. Sie waren alle ängstlich und konnten meine Krankheit nicht erklären.“

„Mein Mann und ich befürchteten, ich würde sterben. Es wurde schließlich sehr, sehr, sehr, sehr schlimm. Es begann mit Taubheitsgefühlen auf der linken Gesichtshälfte, dann extremen Schmerzen im linken Kiefer, einer Entzündung des Trigeminusnervs , Kopfschmerzen, Rückenschmerzen und schließlich periodischen Lähmungen.“

„Für Wissenschaftler gibt es keine Redefreiheit.“

McClain wandte sich an die OSHA und reichte Unterlagen ein, die sie gesammelt hatte und die gravierende Sicherheitsverstöße im Labor belegten. Die OSHA verweigerte ihr den Zugang zu ihren Expositionsdaten und führte nicht einmal eine Sicherheitsinspektion des Labors durch.

„OSHA ist jetzt eine korrumpierte Behörde “, sagte McClain. „Sie überwacht etwa 24 verschiedene Whistleblower-Gesetze unter einem Dach, was es der Industrie leicht macht, OSHA zu kontrollieren. Es ist einfach, sie zu übernehmen. Setzen Sie einen Konzernchef ein, der OSHA beaufsichtigt, und Sie erlangen die Kontrolle über alle Whistleblower-Gesetze und -Ermittlungen.“

Nachdem OSHA sich geweigert hatte, substanzielle Hilfe zu leisten, war McClains nächster Schritt klar. „Das einzige rechtliche Mittel, um an meine Expositionsdaten zu gelangen, war die Einreichung einer zivilrechtlichen Whistleblower-Klage“, sagte sie.

Während des Prozesses traf McClain unzählige andere Wissenschaftler in ähnlichen Situationen.

„Es gibt keine freie Meinungsäußerung für Wissenschaftler“, sagte sie. Sie nannte Beispiele von Wissenschaftlern, die während der COVID-19- Pandemie zensiert und als „Impfgegner“ verunglimpft wurden , als „sie lediglich legitime Sicherheitsbedenken äußerten“.

Eine kürzlich durchgeführte Untersuchung von The Defender ergab, dass OSHA Arbeitgebern im Gesundheitswesen mitteilte, dass sie Nebenwirkungen von COVID-19-Impfstoffen bei Mitarbeitern nicht melden sollten – aber weiterhin Verletzungen melden sollten, die durch alle anderen Impfstoffe verursacht wurden.

Pfizer startete eine „Vergeltungsmaßnahme hinter der Tür“, indem es McClains Ehemann ins Visier nahm

Während ihres langen Rechtsstreits versuchte Pfizer unerbittlich, sie zur Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung zu zwingen. Sie weigerte sich, da sie wusste, dass die Unterzeichnung sie die nötige Verhandlungsmacht kosten würde, um an Informationen über ihre Exposition zu gelangen.

Das Unternehmen startete, was McClain als „Vergeltungsmaßnahme hinter der Tür“ bezeichnete, indem es ihren Ehemann ins Visier nahm, der bei der FDA in Connecticut arbeitete.

„Zwei Monate vor dem Prozess wurde mein Mann in sein Büro gerufen und ihm wurde gesagt, dass er seinen Job verlieren würde, wenn er mich nicht dazu brächte, mich mit Pfizer zu einigen“, sagte McClain.

Die Drohung versetzte das Paar in Angst und Schrecken, da McClain schwer krank war und sie vollständig von seinem Einkommen abhängig waren. „Ich dachte, Pfizer könnte nicht so viel Einfluss haben … mein Mann arbeitet für die Regierung. Aber sie hatten ihn“, sagte sie.

Ihr Mann weigerte sich, sie zur Unterzeichnung einer Geheimhaltungsvereinbarung zu zwingen. Nachdem er trotz einer makellosen 18-jährigen Dienstzeit als Offizier mit falschen Anschuldigungen konfrontiert worden war, verließ er die FDA.

McClain gewann schließlich ihren Prozess wegen Verletzung der Redefreiheit als Whistleblowerin in einem Geschworenenprozess im Jahr 2010, obwohl spätere Enthüllungen zeigten, dass der Richter finanzielle Interessenkonflikte hatte. Sie erhielt zehn Jahre rückwirkendes Gehalt – aber keine Entschädigung für ihre Belastung, Krankheit oder ihr Leid.

Pfizer war nicht verpflichtet, sein Sicherheitsprogramm zu verbessern.

Obwohl McClain nie vollständigen Zugriff auf ihre Expositionsdaten erhielt, erhielt sie zusätzliche Details über das Virus, die sie in ihrem Buch erläutert.

Heute setzt sie sich öffentlich für eine Reform der Branche ein. Sie sagte gegenüber The Defender, dass es mehrere wichtige Punkte gebe, die ihrer Meinung nach angegangen werden müssten. Sie sagte:

„Erstens sollten alle Maulkorberlasse im Zusammenhang mit Laborunfällen und Bedenken hinsichtlich der öffentlichen Gesundheit und Sicherheit illegal sein. Die Öffentlichkeit hat ein Recht darauf, über die Gefahren in diesen Laboren informiert zu werden, insbesondere in unserer Post-Pandemie-Umgebung.

„Dann muss OSHA reformiert werden. Es ist eine korrupte Behörde.“

McClain fügte hinzu, dass OSHA die Biotechnologie nicht effektiv überwachen kann, weil die Behörde die schwerwiegenden und einzigartigen Sicherheitsrisiken nicht vollständig versteht. Sie sagte, die Sicherheitsprobleme zögen sich durch die gesamte biotechnologische Forschung in Hochschulen, Regierungsbehörden und dem privaten Sektor – jeder mit seinen eigenen Vorschriften – und dass der private Sektor den wenigsten Regeln unterliege.

„Im Grunde brauchen wir einen besseren Schutz für die freie Meinungsäußerung und Whistleblower für Wissenschaftler, Ärzte und verletzte Arbeiter“, sagte McClain. „Niemand sollte zehn Jahre lang die Hölle durchmachen müssen, nur um einen sicheren Arbeitsplatz zu haben oder die Öffentlichkeit zu schützen, indem er sich für Berufsstandards einsetzt.“

Quellen: PublicDomain/childrenshealthdefense.org am 10.11.2025