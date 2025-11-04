Eyes Wide Shut: Kameramann „Keine meiner Aufnahmen ist im Film zu sehen“ – warum musste Kubrick sterben? (Video)

Teile die Wahrheit!

Am 7. März 1999 verstarb der britische Regisseur Stanley Kubrick auf mysteriöse Weise, nachdem er sein letztes großes Werk „Eyes Wide Shut“ nach zweijähriger Arbeit zum Abschluss gebracht hat.

Nicht nur der Tod Kubricks wirft Fragen auf, auch sein letzter Film, dem laut Kritiker 24 Minuten fehlen sollen. Was zeigen die Filmsequenzen und stehen sie im Zusammenhang mit seinem Tod? Nach 25 Jahren meldete sich ein ehemaliger Kameramann Kubricks zu Wort. Von Frank Schwede

Der britische Starregisseur Stanley Kubrick ist, wie die Redensart sagt, am 7. März 1999 nach getaner Arbeit sanft eingeschlafen, knapp eine Woche, nachdem er sein letztes großes Werk „Eyes Wide Shut“ nach Arthur Schnitzlers Roman „Traumnovelle“ mit Tom Cruise und Nicole Kidman nach zweijähriger Produktionszeit fertiggestellt hatte.

Am Vorabend seines Todes diskutierte Kubrick noch das Poster-Design am Telefon mit seinem alten vertrauten Julian Senior, Warners Vize-PR-Chef für Europa. Während im Hintergrund auf Kubricks Fernsehschirm die Übertragung des Rugby-Länderspiels Irland-England lief, äußerte der publicityscheue Regisseur ungewohnte Gedanken. Er sagte:

„Stell mir eine Liste der besten vier oder fünf Magazine und besten Autoren zusammen. Wir sollten ein paar Interviews geben.“ Zwölf Stunden später, gegen vier Uhr morgens, starb Stanley Kubrick im Schlaf. Als offizielle Todesursache wurde Herzstillstand genannt.

Kubrick war noch an seinem letzten Lebenstag lange damit beschäftigt, in stundenlangen Telefonaten und Kampagnen für sein neues Werks zu werben. Der Film sollte in ein großes Geheimnis gehüllt werden – vielleicht ist er das auch heute noch.

„Eyes Wide Shut“ ist die Geschichte eines Mannes, der durch einen plötzlichen Ausbruch von Paranoia aus seinem Seelenfrieden und seiner sicheren Lebensbahn geworfen wird.

Kubrick hat den Stoff ins moderne New York transportiert, da, wo es am vornehmsten ist. Genau dort bewohnt der Arzt Dr. Bill Harford mit seiner Frau Alice und die kleine Tochter eine elegante Wohnung. Dort hat er auch eine Millionärsklientel, die seine Fürsorge und Vergesslichkeit zu schätzen weiß.

Höhe- und Schlusspunkt Kubricks Werk ist ein großes Maskenfest, bei dem eine Orgie im Stil einer schwarzen Messe zelebriert wird.

Nur vier Menschen kennen die Originalfassung des letzten Kubricks, selbst der Vorführer im Kinosaal durfte nicht zusehen. Zu den Auserwählten gehörten die beiden Hauptdarsteller Tom Cruise und Nicole Kidman sowie die Warner-Präsidenten Terry Semel und Robert Daley. („HIM“: Ein dreister Film über die okkulte Elite, die ihre Hollywood-Stars pflegt – Adrenochrom, Rituale, Traumata…)

Wurde Stanley Kubrick getötet?

Nach der Präsentation erklärten die beidem Präsidenten, sie werden der Veröffentlichung des Films nur zustimmen, wenn einige ausgewählte 24-minütige Szenen herausgeschnitten und gelöscht werden.

Kubrick weigerte sich, die Szenen aus dem Film zu entfernen. War das sein Todesurteil und warum durften die Rohfassung nur die beiden Hauptdarsteller und die Warner-Präsidenten zu Gesicht bekommen?

Was ist in den besagten 24-Minuten zu sehen, von dem die Öffentlichkeit nichts erfahren darf? Nach Kubricks Ableben erwarb Warner die Rechte an seinem Werk und brachte den Film in die Kinos.

Viele Beobachter glauben, dass sein Tod nur wie ein Herzinfarkt aussehen sollte, dass in Wahrheit eine ganz andere Todesursache in Frage kommt. Wurde Kubrick möglicherweise getötet, weil er zu viel wusste und er sein Wissen als versteckte Botschaft in diesem Werk der Öffentlichkeit präsentieren wollte?

Es scheint so, als würden der Tod Kubricks und die Umstände um sein letztes Werk wieder neu aufgerollt werden. Vor wenigen Wochen schrieb der britische Hochschulprofessor Simon Holland auf Facebook, dass ihm einer der Kameramänner, der „Eyes Wide Shut“ filmte, mitteilte, dass das gedrehte und in der Endfassung verwendete Material nichts mit der endgültigen Kinofassung zu tun habe. Als er damit an die Öffentlichkeit gehen wolle, wurde ihm nur gesagt, er solle gefälligst seinen Mund halten (hier der Video-Clip).

Der anonyme Kameramann erklärte, er habe jahrelang für den Film in New York gedreht, doch der fertige Film zeige nur Szenen mit Nicole Kidman und Tom Cruise. Laut Aussage des Kameramanns habe Warner die ursprünglichen Visionen verändert und sie in etwas Bedeutungsloses, in „eine bizarre Nicht-Geschichte“ verwandelt.

„Eyes Eide Shut“ wurde in einer Villa der Rothschilds aufgenommen. Die Ereignisse, die in dem Film gezeigt werden, ähneln auf geradezu unheimliche Weise einem echten Maskenball aus dem Jahr 1972.

Oft waren diese Art Partys von satanischen Ritualen begleitet. Es gibt von der Rothschild-Party Fotos die genau das zeigen: Überall Puppenteile, überall Blut und die Speisekarte beinhaltete Worte, die menschliches Fleisch beschreiben.

Vieles spricht für die Tatsache, dass Stanley Kubrick offenbar mehr wusste und dass er mit seinem Wissen darüber, was hinter den verschlossenen Türen der Eliten passiert, an die Öffentlichkeit wollte.

Auch wenn er die Wahrheit vielleicht nicht auf dem Silbertablett servieren konnte, so versuchte er es möglicherweise über geheime Botschaften – quasi zwischen den Zeilen.

Warum sind die Gäste maskiert?

Kritiker sind der Überzeugung, dass es kein Zufall ist, dass die verstörenden Szenen ausgerechnet kurz vor Höhepunkt des Films stattfinden als Bill die geheime Party betritt. Könnte es also sein, dass alles, was Kubrick in seinem letzten Werk tat, in bewusster Absicht geschah?

Kubrick platzierte immer bestimmte Requisiten oder wichtige Szene an eine ganz bestimmte Stelle, dass entweder das Bewusstsein oder das Unterbewusstsein des Zuschauers wecken sollte, dass er über das Motiv oder die Szene nachdenkt.

Welche Szenen sind in „Eyes Wide Shut“ wichtig? Bill betritt die Party und schliddert quasi mitten in ein satanisches Ritual, das mit nackten maskierten Frauen und anderen maskierten Gästen in Umhängen stattfindet.

Der kurze nur zwanzigminütige Film „The Real Eyes Wide Shut“ zeigt einiges der offensichtlichen Symbolik, die Kubrick verwendet hat. Im Vergleich zum Original fällt auf, dass es einen auf absurde Weise verlängerten Abschnitt am Anfang gibt, in dem Bill Harfords Frau Alice mit einem reichen Franzosen tanzt, der sie die ganze Zeit anbaggert, eine weitere seltsame Begebenheit des Films.

In den herausgeschnittenen 24- Minuten stellt sich heraus, dass Alice ebenfalls Teil der Zeremonie wird und nicht nur Bill – und dass der Kerl, mit dem sie die ganze Zeit getanzt hat, der Anführer des Kults ist und sie offenbar nur deshalb so viel Zeit mit ihm verbrachte, um mit ihm zu reden, der dann aber einfach verschwindet.

Warum wurde die Szene eingebaut und nicht weiterentwickelt? Eine mögliche Antwort ist, dass sie vielleicht tatsächlich weiterentwickelt wurde, aber schließlich so belastend war, dass die Warner-Bosse sie nach der Abnahme ändern ließen.

Als der Franzose sagte: „Leg deine Kleider ab“, haben sie die Stimme von jemand anders eingefügt, denn die Originalstimme wäre die von demjenigen gewesen, der mit Alice getanzt hat. Sie haben all das weggelassen.

Schließlich werden die Frauen eine nach der anderen von den männlichen Partygästen ausgewählt und verschwinden mit ihnen in verschiedene Bereiche des Anwesens, wo sie offenbar Sex mit ihnen haben, während andere maskierte Gäste andere nackte maskierte Frauen beobachten oder streicheln.

Seltsam an diesen Szenen ist, dass die Anwesenden bei der Party eine Verkleidung und Maske tragen, wenn doch alles, was sie tun, nur darin besteht, eine unter allen Gästen einvernehmliche Sexparty für Erwachsene zu besuchen?

Es gibt diverse Sexclubs in New York City, wo offiziell bekannt ist, was da los ist und in denen niemand eine Maske trägt. Jeder Besucher hat dort die Gelegenheit sich seinen Sexpartner auszusuchen, mit dem er einen netten Abend oder auch mehr verbringen möchte.

Am Schluss sagt Alice: „Das Gute ist, dass wir jetzt wach sind.“

Welches Geheimnis wollte Kubrick dem Zuschauer mit seinem Werk verraten? Vermutlich sollen die maskierten Frauen Kinder darstellen. Das heißt, Kubrick drehte sein letztes Werk mit der Absicht, Licht auf die elitären Kreise und ihren Geheimbünden für Kindersklavensex zu werfen.

Das Werk trägt den Titel „Eyes Wide Shut“ möglicherweise in Anspielung auf hunderte und abertausende Menschen in Hollywood, die wissen, was im Hintergrund vor sich geht, sich aber dafür entschieden haben, zu schweigen.

Am Schluss des Films sagt Alice zu Bill: „Das Gute ist, dass wir jetzt wach sind.“ Mit diesem Satz wendet sie sich möglicherweise an den Zuschauer, dass er aufwachen und erkennen möge, was hinter verschlossen Türen wirklich passiert.

Geheimbünde, die Kinder für geheime Sexpartys kaufen, sind keine Verschwörungstheorie. Die gibt es wirklich. Viele Kinder werden geschlagen, getötet – manche sogar rituell geopfert.

Einige Kinder werden als Masseurinnen versklavt. Sie müssen nackt unter den Gästen herumlaufen und Massagen für reiche Männer durchführen. Anschließend werden sie vergewaltigt.

Wenn man sich die Interviews mit Tom Cruise und Nicole Kidman ansieht, kann man genau sehen, wie sie ausflippen, als ihnen Fragen über Stanley Kubricks Tod gestellt werden, weil sie und alle anderen in Hollywood über die wahren Umstände Bescheid wissen.

Amy Bergs Dokumentarfilm „An Open Secret“, der auf YouTube geleakt wurde, erzählt die Geschichte des Sexhandelskandals in Hollywood. Natürlich beinhaltet die Geschichte auch die hinreichend bekannte Tatsache, dass wenn man nicht seit langem berühmt ist oder berühmte Eltern oder viel Geld besitzt, sich prostituieren muss, damit Mann oder Frau Karriere in Hollywood machen kann.

Im September 2014 verstarb Antony Kidman, der Vater von Oscarpreisträgerin Nicole Kidman, im Alter von 75 Jahren unter ebenfalls mysteriösen Umständen in einem Hotelzimmer.

Später wurde berichtet, dass der 75-jährige nach Singapur geflohen sei, um sich Vorwürfen und einer möglichen Anklage wegen Kindesmissbrauchs zu entziehen, die mit einem Elite-Pädophilenring in Verbindung steht.

Einen Monat zuvor reichte das bekannte Missbrauchsopfer Fiona Barnett bei der Polizei von New South Wales und der Königlichen Kommission für Kindesmissbrauch eine Beschwerde wegen sexuellen Missbrauchs gegen Antony Kidman ein.

Barnetts Vorwürfe wurden vor dem International „Common Law of Court Justice“ in Brüssel verhandelt, das Barnetts Vorwürfe zusammen mit verschiedenen anderen Aussagen von über 60 Zeugen bearbeitete, die ebenfalls Missbrauchsopfer eines Elite-Pädophilenrings waren, der an rituellen Kinderopfern und sogenannten Jagdparty beteiligt war.

Barnett bezeichnete Antony Kidman als Hauptverdächtigen, der obendrein die Dreistigkeit besaß, sie davon abzuhalten, über die schrecklichen Vorkommnisse durch den Pädophilenring zu sprechen.

Als sie von Kidmans Tod erfuhr, erklärte sie, dass Kidman von seinen Herren zum Schweigen gebracht worden sein könnte. Ein typisches Verhalten von solchen zwielichtigen Figuren, um sich selbst zu schützen und zu entlasten, sagte Barnett. Hatte Nicole Kidman Kenntnis von den Machenschaften ihres Vaters und von dem Elite-Pädophilenring und tat sie absolut nichts, um ihn zu stoppen?

Kubricks letztes Werk war möglicherweise sein bedeutendstes, weil es zahlreiche versteckte Botschaften enthält, vor allem an diejenigen, die darüber Bescheid wissen, dass hinter den Kulissen elitärer Gesellschaften die Welt regieren, die es auf Kinder abgesehen haben.

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 04.11.2025