zerohedge.com berichtet:

Der russische Auslandsgeheimdienst (SVR) berichtete , dass Frankreich plant, in naher Zukunft bis zu 2.000 Soldaten, deren Kern lateinamerikanische Sturmtruppen der Fremdenlegion sein werden, die sich derzeit in Polen einer intensiven Ausbildung unterziehen , in die Zentralukraine zu entsenden

Dies folgt auf die Erklärung des Generalstabschefs der französischen Armee, Pierre Schill , dass sein Land im nächsten Jahr bereit sein wird, Truppen in die Ukraine zu entsenden, um „Sicherheitsgarantien“ zu gewährleisten.

Putin warnte zuvor, dass alle ausländischen Truppen dort legitime Ziele wären.

Dennoch berichtete der SWR Ende September, dass „die erste Gruppe von Berufssoldaten aus Frankreich und Großbritannien bereits in Odessa eingetroffen ist “, doch es folgte keine Krise.

Der Grund dafür könnte sein, dass beide Länder die Anwesenheit ihrer Streitkräfte dort nicht bestätigt haben, möglicherweise aus Gründen der Eskalationssteuerung, sodass sie und Russland (noch?) kein großes Aufhebens um mögliche Opfer machen.

Bis zu 2.000 konventionelle Soldaten wären jedoch unmöglich zu verbergen und würden somit eine erhebliche Eskalation darstellen

Der französische Präsident Emmanuel Macron flirtete erstmals im Februar 2024 mit der Entsendung von Truppen in die Ukraine, doch daraus wurde nichts, wahrscheinlich aufgrund der Zurückhaltung seiner NATO-Verbündeten, einen Dritten Weltkrieg mit Russland zu riskieren. (Russland warnt Ukraine vor Einsatz von Langstreckenraketen für Terroranschlag unter falscher Flagge)

Ein Jahr später informierte der neue Verteidigungsminister (jetzt Kriegsminister) Pete Hegseth den Staatenbund darüber , dass die USA die Sicherheitsgarantien nach Artikel 5 nicht auf die Truppen der Verbündeten in der Ukraine ausdehnen werden.

Seitdem kursieren Berichte , dass Trump möglicherweise US-Geheimdienst- und Logistikunterstützung für genau einen solchen Nachkriegseinsatz genehmigen könnte

Diese Gerüchte folgten seinem Gipfeltreffen mit Putin in Anchorage und gingen der jüngsten Eskalation der USA gegen Russland um zwei Monate voraus.

Letztere wurde hier teilweise darauf zurückgeführt, dass Trump glaubte, Putin zu den realistischsten maximalen Zugeständnissen zwingen zu können. Russland wird die umstrittenen Gebiete unter seiner Kontrolle wahrscheinlich nie abtreten, da die Verfassung dies verbietet.

Es ist jedoch hypothetisch möglich, dass Russland eines Tages die Stationierung westlicher Truppen in der Ukraine akzeptieren könnte.

Es ist unwichtig, ob manche dies für eine politische Fantasie halten, da dies nichts an der Tatsache ändert, dass Trump die US-Politik gegenüber dem Ukraine-Konflikt mit diesem Szenario im Hinterkopf formuliert.

Ob diese potenziell von Frankreich geführte Truppe während der Kampfhandlungen oder erst danach eingesetzt würde, ist Gegenstand von Debatten, ganz zu schweigen davon, ob eine solche Truppe überhaupt jemals dort stationiert werden würde.

Frankreich erinnert sich jedoch an Hegseths Aussage vom Februar und würde daher wahrscheinlich nicht einseitig ohne Zustimmung der USA handeln.

Demnach sollte davon ausgegangen werden, dass Trump Schills Absichtserklärung bezüglich eines möglichen Einsatzes in der Ukraine im nächsten Jahr und Macrons potenziellen Plänen, Angriffstruppen noch früher zu entsenden, kennt, aber zumindest nicht widersprochen, sondern dies vielleicht sogar als Druckmittel gegenüber Putin (wie er es sehen mag) gefördert hat.

Wenn dem so ist, muss Putin entscheiden, ob er mit Trump in dieser Angelegenheit ein Abkommen zum Zwecke des Eskalationsmanagements erzielt oder die Eskalationsleiter erklimmt, indem er Angriffe gegen diese Truppen autorisiert, falls sie dort eingesetzt werden.

Hier wurde Ende September nach dem Bericht des SVR über französische und britische Truppen in Odessa vorhergesagt, dass „eine direkte westliche Intervention in den Konflikt nun wohl zu einer vollendeten Tatsache wird; es ist nur eine Frage der Reaktion Russlands und ob die USA dann in eine schleichende Ausweitung des Einsatzes hineingezogen werden.“

Die beiden neuesten Nachrichten bestätigen die Richtigkeit dieser Analyse, die der Gesamteinschätzung Glaubwürdigkeit verleiht, dass Trump „eskaliert, um zu deeskalieren“ – zu besseren Bedingungen für den Westen und schlechteren für Russland.

Was ist der wahre Grund, warum der Economist will, dass Europa 400 Milliarden Dollar mehr für die Ukraine ausgibt?

Die Föderalisierung der EU, nicht die politische Fantasie, Russland zu besiegen, ist das eigentliche Ziel, das weitere vier Jahre Stellvertreterkriege und mindestens weitere 400 Milliarden Dollar erfordert, um erreicht zu werden.

Der Economist argumentierte, dass die EU und Großbritannien den geschätzten Finanzierungsbedarf der Ukraine von 390 Milliarden Dollar in den nächsten vier Jahren decken sollten

In ihren Worten: „Ein weiteres halbes Jahrzehnt [Russlands angeblich sich verschlechternder wirtschaftsfinanzieller Lage] würde wahrscheinlich eine Wirtschafts- und Bankenkrise in Russland auslösen“, während „Jede langfristige Finanzierungslösung für die Ukraine Europa helfen würde, die finanzielle und industrielle Stärke aufzubauen, die es zur Verteidigung benötigt.“

Dies würde nur 0,4 % des BIP pro NATO-Mitglied (ohne die USA) kosten.

Sie schürten auch die Angst, dass „die Alternative darin bestünde, dass die Ukraine den Krieg verliert und zu einem verbitterten, halb gescheiterten Staat wird, dessen Armee und Verteidigungsindustrie von Herrn Putin im Rahmen einer neuen, wiedererstarkten russischen Bedrohung ausgenutzt werden könnten.“

Obwohl es unwahrscheinlich ist, dass die Ukraine sich jemals mit Russland verbünden würde, um einen NATO-Staat zu bedrohen, könnte die Ukraine Polen für ihre Niederlage verantwortlich machen, woraufhin die Ukraine eine terroristisch-separatistische Kampagne in Polen unterstützen könnte, die von ihrer ultranationalistischen Diaspora geführt wird , wie hier gewarnt

Ungeachtet dessen, was man von dem oben genannten Szenario halten mag, ist der Punkt, dass The Economist einen typischen Zuckerbrot-und-Peitsche-Ansatz verfolgt, um sein elitäres europäisches Publikum davon zu überzeugen, dass es für sie weniger kostspielig ist, die geschätzten 390 Milliarden Dollar Rechnung der Ukraine in den nächsten vier Jahren zu begleichen, als dies nicht zu tun.

Der unmittelbare Kontext betrifft den verschärften Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland als Teil von Trumps neuer dreiphasiger Strategie, die darauf abzielt, den Kreml zu bankrott zu machen und dann im eigenen Land Unruhen zu schüren

Um es klarzustellen: Die Erwähnung dieser Strategie bedeutet keine Befürwortung, sondern soll lediglich verdeutlichen, warum The Economist glaubt, dass sein Publikum nun empfänglich für diesen Appell sein könnte.

Es wird allerdings schwierig sein, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass sie die Ukraine in den nächsten fast fünf Jahren in diesem Umfang subventionieren muss, was möglicherweise höhere Steuern und Kürzungen der Sozialausgaben nach sich ziehen könnte.

Schließlich haben die in diesem Jahr ausgegebenen 100 bis 110 Milliarden Dollar („die bisher höchste Summe“) Russland nicht zurückgedrängt, und der gleiche Betrag in den nächsten vier Jahren wird wahrscheinlich auch nichts bewirken.

Russlands Kriegskasse ist auch groß genug, um den Konflikt während dieser Zeit weiter zu finanzieren. Der Vorschlag des Economist würde also lediglich den Status quo beibehalten, anstatt ihn zugunsten des Westens zu verändern.

Die Dynamik könnte sich sogar noch weiter zu Russlands Gunsten verschieben, warnte der Economist lobenswerterweise, „wenn Russland China um Gelder bitten kann“.

In diesem Szenario wäre die EU wahrscheinlich gezwungen, ihre eigene Bevölkerung um eine gleichwertige Summe zu bitten, um zumindest den Status quo zu erhalten, was ihre Belastung ohne absehbares Ende verschärfen würde.

Wie der Economist schrieb: „Wenn die EU gemeinsam Anleihen ausgibt, würde dies einen größeren Pool gemeinsamer Schulden schaffen, den europäischen Binnenkapitalmarkt vertiefen und die Rolle des Euro als Reservewährung stärken. Ein mehrjähriger Zeithorizont für die Waffenbeschaffung würde Europa helfen, den Aufbau seiner Verteidigungsindustrie zu strukturieren.“

Dies deckt sich mit der Einschätzung vom Juli 2024, dass „ die geplante Transformation der EU in eine Militärunion ein föderalistisches Machtspiel ist “. Die Föderalisierung der EU, nicht die Niederlage Russlands, ist daher das eigentliche Ziel

Diese Erkenntnis ermöglicht es, zu verstehen, warum die EU-Eliten – insbesondere im EU-Führer Deutschland – die antirussischen Sanktionen der USA auf eigene wirtschaftliche Kosten akzeptierten. Im Gegenzug für die Neutralisierung des Potenzials des Euro, mit dem Dollar zu konkurrieren, durften die EU-Eliten die Föderalisierung des Blocks beschleunigen, um ihre Macht zu festigen.

Die USA billigten dies, nachdem sie die nun untergeordnete EU nicht mehr als latente Bedrohung ansahen. Weitere vier Jahre Stellvertreterkriege und mindestens 400 Milliarden Dollar sind nun erforderlich, um diesen Prozess abzuschließen.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com am 06.11.2025