Er hat es wieder getan. Bei seiner Rede vor dem Kongress der Bürgermeister Frankreichs am 18. November wollte der Stabschef der französischen Streitkräfte offensichtlich provozieren – und seine Äußerungen blieben in der Tat nicht unbemerkt.

Bereits am 22. Oktober hatte er vor den Parlamentsabgeordneten erklärt, dass sich das Militär „innerhalb von drei oder vier Jahren (…) auf einen frontalen Zusammenstoß“ mit Russland vorbereiten müsse.

Einen Monat später also präzisierte er seine Gedanken: „Wir haben alles (…), um das Regime in Moskau (sic) davon abzuhalten, sein Glück weiter zu versuchen. Was uns fehlt, ist die Seelenstärke, Schmerzen in Kauf zu nehmen, um das zu schützen, was wir sind“.

Und General Fabien Mandon erklärte weiter mit Nachdruck: „Wenn unser Land nachgibt, weil es nicht bereit ist, den Verlust seiner Kinder und wirtschaftliche Einbußen hinzunehmen, weil beispielsweise die Verteidigungsproduktion Vorrang hat, wenn wir dazu nicht bereit sind, dann sind wir in Gefahr“.

Diese geistige Verfassung ist nicht wirklich neu. Bereits bei seinem Amtsantritt im vergangenen Sommer hatte sich sein Vorgänger, der ihm das Amt übergab, in ähnlichem Ton geäußert. (Europa strebt einen militärischen Schengen-Raum als Vorbereitung auf einen Krieg gegen Russland an)

Der direkt vom Präsidenten der Republik ernannte und als diesem sehr nahestehend bekannte (er war zuvor sein persönlicher Stabschef) höchste Militärangehörige hat sich natürlich nicht ohne Rücksprache mit Emmanuel Macron zu Wort gemeldet.

Wahrscheinlich hatte er sogar einen Auftrag. Andernfalls könnte sich ein etwas naiver Geist fragen: Wenn das Land wirklich kurz vor größeren Angriffen russischer Truppen steht, hat der Chef der Land-, Luft- und Seestreitkräfte dann wirklich nichts Wichtigeres zu tun, als vor den Bürgermeistern Frankreichs zu sprechen?

General Mandon bestätigte übrigens indirekt die Art seines Auftrags, indem er die lokalen Mandatsträger aufforderte: „Sie müssen in Ihren Gemeinden darüber sprechen“. Die Bürgermeister gelten nämlich als die einzigen Politiker, die bei ihren Mitbürgern noch Glaubwürdigkeit genießen.

Der gewählte Ort ist daher Ausdruck eines wichtigen Anliegens: einen Kommunikationsschock zu erzeugen, zu dem der völlig diskreditierte Herrscher im Elysée-Palast nicht mehr in der Lage ist.

Die Botschaft lässt sich einfach zusammenfassen: Russland sei unser Feind; es bereite sich darauf vor, Europa anzugreifen, sobald es mit der Ukraine, „unserem letzten Bollwerk“, fertig ist.

Aber dieser Botschaft fehlt eine glaubwürdige und rationale Grundlage. Zwar ist sie seit Monaten, ja sogar Jahren der rote Faden in den Reden der europäischen Führer, doch bisher hat sie die Völker – weder in Deutschland, Italien oder Spanien noch in Frankreich – nicht davon überzeugen können, Opfer für Kiew zu bringen (geschweige denn in einer Zeit, in der enorme Korruptionsskandale aufgedeckt werden, in die der engste Kreis des ukrainischen Präsidenten verwickelt ist).

Im Übrigen ist die Zunahme alarmistischer und kriegstreiberischer Reden kein ausschließlich französisches Phänomen. Am 19. November erklärte der Oberbefehlshaber der schwedischen Armee, er sei überzeugt, dass Russland bereit sei, „enorme strategische Risiken einzugehen, um alles zu erreichen, was es für möglich hält“.

Am Tag zuvor – also am selben Tag wie die Erklärung von General Mandon – erklärte sein polnischer Amtskollege, sein Land befinde sich in einer „Vorkriegsphase“.

Schon im Februar dieses Jahres bezeichnete ihr deutscher Kollege Russland als „unmittelbare Bedrohung“… Und sein Minister, Boris Pistorius, gab Einschätzungen von Strategen weiter, wonach „wir gerade unseren letzten Sommer in Frieden erlebt haben“…

Eine wesentliche Frage bleibt jedoch offen: Was auch immer man vom aktuellen Krieg halten mag, wie konnten die europäischen Führer zu einem solchen Grad an Hysterie gelangen?

Auch wenn es dafür mehrere Gründe gibt, so muss doch die überwältigende Verantwortung der Europäischen Union hervorgehoben werden.

Zwar besteht, sehr zum Leidwesen der Europäischen Kommission, eine enorme Diskrepanz zwischen den Forderungen nach einer gemeinsamen „Verteidigung“ und integrierten militärischen Instrumenten einerseits und den bescheidenen tatsächlichen „Fortschritten“ in diesem Bereich andererseits.

Auch die gemeinsame Außenpolitik ist gescheitert, wie die verschiedenen „Formate“ zeigen, die sich immer weiter vermehren: E3 (Paris, Berlin, London), „Weimarer Dreieck“ (Paris, Berlin, Warschau), „Weimar+“ (die gleichen, plus Madrid und Rom), „Koalition der Willigen“ (einschließlich des Vereinigten Königreichs, Norwegens, Kanadas …).

Die einzige Konstellation, von der niemand mehr spricht, ist die EU mit 27 Mitgliedstaaten, so stark interne Streitigkeiten unterschwellig vorhanden sind, ganz zu schweigen von den Rivalitäten, die gerade zwischen der Europäischen Kommission und dem Europäischen Auswärtigen Dienst offen zutage getreten sind.

Die Verantwortung für die Eskalation ist aber weiter oben zu suchen, nämlich im Europäischen Rat. Dort treffen sich die Staats- und Regierungschefs regelmäßig, und die meisten von ihnen haben dort – teilweise seit Jahren – eine Vertrautheit aufgebaut: Man duzt sich, man umarmt sich herzlich, man küsst sich.

Dieses Klima begünstigt die gegenseitige Überbietung, und bis auf wenige Ausnahmen (insbesondere Viktor Orban) würde es jeder als unangebracht empfinden, die Stimmung zu stören, indem er insbesondere in der Ukraine-Frage Widerspruch einlegt; oder sogar Nuancen geltend macht, aus Angst, als „weich“ angesehen zu werden.

Diese Konstellation hat wesentlich dazu beigetragen, dass der kriegerische Extremismus Polens oder der baltischen Staaten zur Norm unter den 27 geworden ist.

Und indem sie diesen Kreis frequentieren und den Austausch in einem radikalen Ton gegenüber Moskau verstärken, überzeugen sich die Führer schließlich gegenseitig davon, dass ihre Kriegspropaganda die Realität widerspiegelt.

Sie vergiften sich gewissermaßen selbst. Diese Betrachtung mag zwar psychologischer Natur sein, spiegelt aber dennoch einen Teil der Realität der kollektiven politischen Entwicklungen wider.

Warum haben sich diese Entwicklungen in letzter Zeit beschleunigt, wie die Äußerungen von General Mandon zeigen? Zweifellos ist die zunehmend heikle militärische Lage der Ukraine ein Teil der Erklärung.

Hinzu kommt die Veröffentlichung des „Trump-Plans“, der von den europäischen Führern als „Kapitulation“ Kiews angesehen wird.

Radikalisieren sich diese nun aus Missstimmung darüber, dass sie von einem Plan ausgeschlossen wurden, zumal dieser genau das Gegenteil der Niederlage Russlands darstellt, die sie seit 2022 anstreben?

Träumen einige von ihnen vom „nächsten Schritt“, wenn die Amtszeit des derzeitigen US-Präsidenten abgelaufen ist, nach deren Ablauf sie sich gut vorstellen könnten, militärisch zu einer territorialen und politischen Revanche der Ukraine beizutragen?

Sollte dies der Fall sein, so wäre es eine illusorische Träumerei. Aber auch besonders gefährlich, denn wer mit dem Feuer spielt, geht das Risiko ein, dass es eines Tages außer Kontrolle gerät.

Quellen: PublicDomain/rtnewsde.com am 27.11.2025