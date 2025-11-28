Gaming-Plattform, die von fast 36 Millionen Kindern genutzt wird, führt obligatorische Gesichtserkennung ein

Roblox führt ein neues System zur Altersverifizierung von Nutzern ein, das auf der Analyse von Gesichtsbildern basiert. Das Unternehmen versicherte, damit Kinder zu schützen, Kritiker äußerten jedoch Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Datenerfassung.

Die beliebte Online-Gaming-Plattform Roblox führt ein neues System zur Altersverifizierung der Nutzer ein, indem Bilder ihrer Gesichter analysiert werden, berichtete die Nachrichtenagentur Associated Press .

Die Änderung erfolgt vor dem Hintergrund zunehmenden Drucks auf die Plattform, die Sicherheit von Kindern zu gewährleisten. Das Unternehmen wurde verklagt, weil es Kinder nicht ausreichend vor übergriffigem Verhalten Erwachsener geschützt hat, und viele Länder und US-Bundesstaaten haben Gesetze zur Altersverifizierung und andere Regelungen für die Nutzung sozialer Medien durch Kinder und Jugendliche erlassen.

Roblox ist eine riesige Spieleplattform mit eigenen Angaben 88,9 Millionen täglich aktiven Nutzern und über einer Milliarde Nutzern weltweit. Fast 40 % dieser Nutzer sind 13 Jahre oder jünger.

Auf der Plattform werden beliebte Spiele für Kinder und Jugendliche angeboten, darunter Grow a Garden und Steal a Brainrot .

Im neuen System müssen Nutzer, die die Chat-Funktion der Plattform nutzen möchten, in der Roblox-App mithilfe der Kamera ihres Geräts eine „ Gesichtsaltersbestimmung “ durchführen. Persona , ein Drittanbieter, verarbeitet die Bilder und Videos zur Altersverifizierung. Roblox gab an, dass die Bilder nach der Verarbeitung gelöscht werden. (VPNs halten das Licht in einem immer dunkler werdenden Netz an)

Nach der Verifizierung werden die Nutzer einer von sechs Altersgruppen zugeordnet : unter 9 Jahren, 9–12 Jahre, 13–15 Jahre, 16–17 Jahre, 18–20 Jahre und 21 Jahre und älter.

Der Chat-Zugang ist eingeschränkt, sodass Nutzer nur mit anderen Nutzern derselben oder einer angrenzenden Altersgruppe kommunizieren können. Beispielsweise kann ein 12-Jähriger nur mit Nutzern unter 15 Jahren chatten, und ein 18-Jähriger nur mit Nutzern ab 16 Jahren.

„Wir sehen darin eine Möglichkeit für unsere Nutzer, mehr Vertrauen in die Personen zu entwickeln, mit denen sie in diesen Spielen interagieren“, sagte Matt Kaufman, Chief Safety Officer von Roblox, laut einem Bericht des Guardian . „Wir betrachten es daher als echte Chance, das Vertrauen in die Plattform und unsere Nutzer zu stärken.“

Kaufman erklärte außerdem, dass das System das Alter einer Person im Alter zwischen etwa 5 und 25 Jahren mit einer Genauigkeit von ein bis zwei Jahren schätzen kann.

Sollte die Software einen Fehler aufweisen, können Nutzer ihr Alter mithilfe eines staatlich ausgestellten Ausweises oder der Kindersicherung korrigieren. Sobald die weltweite Einführungsphase beginnt, ist die Altersidentifizierung für alle Nutzer, nicht nur für Kinder, erforderlich.

In einem Interview mit dem „Hard Fork“-Podcast der New York Times erklärte Roblox-CEO David Baszucki, das Unternehmen führe umfangreiche Überwachungsmaßnahmen durch und die Gesichtsanalyse sei ein weiteres Werkzeug, das zum Einsatz komme. Sie liefere ein weiteres Signal, „das uns helfen kann, kluge Entscheidungen zu treffen“.

Die Einführung beginnt Anfang Dezember in ausgewählten Märkten, darunter Australien, die Niederlande und Neuseeland. Die weltweite Umsetzung wird voraussichtlich Anfang Januar 2026 erfolgen.

Immer mehr Technologieunternehmen setzen auf Verifizierungssysteme. Google testet seit Kurzem ein neues System zur Altersverifizierung für YouTube , das mithilfe künstlicher Intelligenz (KI) anhand des Wiedergabeverlaufs zwischen Erwachsenen und Minderjährigen unterscheidet. Das System kennzeichnet Nutzer unter 18 Jahren und leitet entsprechende Kontrollen ein.

Instagram testet außerdem ein KI-System, das erkennen soll, ob Kinder über ihr Alter lügen. Erkennt das System, dass ein Teenager Instagram nutzt, wandelt es das Konto in ein Teenager-Konto um.

In einer Pressemitteilung erklärte Roblox, dass man davon ausgehe, dass die Methode zur Altersverifizierung zum Branchenstandard werden werde.

Gefahren von Gesichtserkennungssoftware für Kinder

Louisiana , Kentucky und Texas haben Roblox verklagt, weil das Unternehmen ihrer Ansicht nach durch mangelnde Sicherheitsvorkehrungen Kinder gefährdet. Laut der „Times“ wurden dieses Jahr mehr als 20 Klagen vor einem Bundesgericht eingereicht, in denen der Plattform vorgeworfen wird, sexuelle Ausbeutung von Kindern zu ermöglichen .

Das Unternehmen erklärte, die neuen Funktionen würden dazu beitragen, Probleme der Kindersicherheit anzugehen – Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass Gesichtserkennungssoftware auch neue, ernsthafte Bedenken aufwirft.

Obwohl Technologieunternehmen behaupten, die Daten der Nutzer seien sicher, gab es bereits zahlreiche Hackerangriffe und Datenlecks, die es Hackern ermöglichten, Zugriff auf Fotos zu erlangen.

Organisationen wie die American Civil Liberties Union (ACLU) haben Bedenken hinsichtlich der Datenerfassung durch Gesichtserkennungssoftware geäußert, insbesondere in Bezug auf Kinder.

Die ACLU warnte davor, dass Branchen wie EdTech riesige Datenmengen über Kinder sammeln und persönliche Dossiers erstellen können, die deren Rechte verletzen.

Unternehmen wie Microsoft wurden von der Federal Trade Commission wegen der Erhebung personenbezogener Daten von Kindern mit Geldstrafen belegt. Berichten zufolge sammeln und teilen auch viele beliebte Spiele-Apps personenbezogene Daten von Kindern , darunter deren Standort und Bewegungen.

Laut Lindsey Barrett , Assistenzprofessorin an der Thomas R. Kline School of Law der Drexel University, die sich für ein Verbot der Gesichtserkennung bei Kindern ausspricht, können Technologien zur Gesichtserkennung schwerwiegende Auswirkungen auf die Privatsphäre haben.

„Sie können bestehende Fotodatenbanken auf eine Weise als Waffe einsetzen, wie es andere Technologien nicht können, und Gesichter sind schwer oder gar unmöglich zu verändern und oft illegal, sie öffentlich zu verdecken“, was „sowohl die Privatsphäre als auch die freie Meinungsäußerung bedroht“, schrieb sie im Boston University Journal of Science & Technology Law .

Junge Menschen sind besonders anfällig für Gesichtserkennungstechnologien, da sie oft als ideale Zielgruppe dafür gelten. Das trifft insbesondere auf Plattformen wie Roblox zu.

Erwachsene fordern daher verständlicherweise einen erhöhten Schutz für Kinder, die eine Plattform nutzen, die von fast 90 Millionen Menschen genutzt wird, von denen fast die Hälfte unter 13 Jahre alt ist, so Barrett.

Das Bewusstsein für Überwachung hemmt mit hoher Wahrscheinlichkeit die freie Meinungsäußerung von Kindern und hat erhebliche Auswirkungen auf ihre emotionale und intellektuelle Entwicklung. Ihre Bilder können zudem von Strafverfolgungsbehörden missbraucht werden.

„Viele dieser Schäden treffen auch auf Erwachsene zu und sind für sie zutiefst besorgniserregend, können aber für Kinder aufgrund ihrer Unreife und der Tatsache, dass Kindheit und Jugend enorm prägend für die Identität und die späteren Lebenschancen sind, noch schwerwiegender sein“, schrieb Barrett.