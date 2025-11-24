Gesundheit: Kokosöl liefert dem Gehirn einen einzigartigen Energieschub

Teile die Wahrheit!

Es ist kein Wunder, dass Kokosnüsse in einigen Regionen der Welt als „Baum des Lebens“ bezeichnet werden. Das liegt nicht nur daran, dass kein Teil des Baumes ungenutzt bleibt, sondern auch an seinen vielfältigen gesundheitlichen Vorteilen.

Jüngste Studien haben insbesondere gezeigt, dass der Verzehr von Kokosnüssen – vor allem von Kokosöl – mit einem geringeren Risiko für chronische Erkrankungen wie Krebs, Herzkrankheiten und Diabetes einhergeht.

Trotz dieser Vorteile ist über die gehirnfördernde Wirkung von Kokosnüssen , insbesondere im Hinblick auf Erkrankungen wie Alzheimer und Demenz, noch wenig bekannt.

Kokosöl liefert dem Gehirn einen einzigartigen Energieschub

Kokosöl ist eine der besten Quellen für mittelkettige Triglyceride (MCTs), die das Gehirn als Energiereserve nutzt. Trotz ihres Namens unterscheiden sich MCTs deutlich von den Triglyceriden, die üblicherweise in Rapsöl vorkommen.

Letztere sind langkettige Triglyceride, die leicht als Fett gespeichert werden.

Im Vergleich dazu kann der Körper MCTs leichter abbauen, wodurch sie für wichtige Prozesse wie die Gehirnentwicklung genutzt werden können. (Gesundheit: Alzheimer-Patient lindert Symptome mit täglicher Einnahme von Kokosöl)

Es kommt dabei auch noch ohne Insulin aus und ist daher ideal für Menschen mit Alzheimer , bei denen das Gehirn nicht mehr in der Lage ist, Glukose zur Energiegewinnung zu verarbeiten.

Darüber hinaus haben mehrere Studien in der Datenbank des National Institute of Health Folgendes ergeben:

MCTs können zusammen mit Ketonkörpern das Gehirn vor neurologischen Erkrankungen schützen, darunter alle Formen von Demenz , Parkinson, Schlaganfall und sogar traumatische Hirnverletzungen.



Es wurde festgestellt, dass Kokosöl Beta-Amyloid-Plaques reduziert, die mit der Alzheimer-Krankheit in Verbindung gebracht werden.



MCTs können die Auswirkungen des Alterns auf das Gehirn verzögern, indem sie ihm den Treibstoff liefern, den es zur Reparatur von Hirnschäden benötigt.



Die Einnahme von MCT-Öl kann das Gedächtnis von Menschen mit leichten kognitiven Beeinträchtigungen bereits nach 90 Minuten verbessern.



Eine in Kokosöl vorkommende mittelkettige Fettsäure (MCT) namens Caprylsäure weist nachweislich positive Eigenschaften gegen Autismus, Hautalterung und Alzheimer auf.



Noch mehr Gründe, Kokosnüsse zu lieben

Die gesundheitlichen Vorteile von Kokosnüssen gehen weit über ihre gehirnfördernde Wirkung hinaus. Studien haben gezeigt, dass sie den Körper auch vor schädlichen Krankheitserregern schützen können , darunter Staphylococcus aureus und Candida albicans – zwei potenziell gefährliche Erreger.

Es wurde auch intensiv auf seine Wirkung gegen Übergewicht untersucht. In einer klinischen Studie stellten Wissenschaftler fest, dass MCTs zu einem gesteigerten Sättigungsgefühl und reduziertem Appetit beitragen.

Laut Forschern könnte dies bei langfristiger Anwendung zu einer Gewichtsreduktion führen. Andere Studien deuten zudem darauf hin, dass MCTs den täglichen Kalorienverbrauch um bis zu fünf Prozent steigern können.

Darüber hinaus kann Kokosöl auch Bauchfett reduzieren – eine gefährliche Fettart, die mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, Darmkrebs und sogar vorzeitigem Tod in Verbindung gebracht wird.

Eine in ISRN Pharmacology veröffentlichte Studie kommt zu dem Schluss, dass die Einnahme von zwei Esslöffeln Kokosöl täglich nach vierwöchiger Behandlung zu einer signifikanten Reduzierung des Taillenumfangs führen kann.

Kokosöl enthält auch gesättigte Fettsäuren, die den Anteil des HDL- oder „guten“ Cholesterins im Körper erhöhen. In einer Studie, die in der Fachzeitschrift Lipids veröffentlicht wurde , stellten Forscher aus Brasilien fest, dass Kokosöl den Gesamtcholesterin- und LDL-Cholesterinspiegel senkte und gleichzeitig das HDL-Cholesterin erhöhte.

Um die Vorteile von Kokosöl optimal zu nutzen, verwendet man es am besten als Alternative zu ungesundem Rapsöl, insbesondere zum Kochen.

Es kann auch eine gesunde Alternative zu Butter oder Margarine sein und eignet sich sogar zum Backen, Braten oder Schmoren.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 23.11.2025