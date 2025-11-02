Gesundheit: Kurkuma könnte der Schlüssel zur Vorbeugung von Krankheiten sein, die durch antibiotikaresistente Bakterien verursacht werden

Teile die Wahrheit!

Britische und deutsche Forscher haben möglicherweise den Schlüssel zur Bekämpfung antibiotikaresistenter Bakterien und zur Vorbeugung der von ihnen verursachten Krankheiten gefunden.

In ihrer Studie, die in der Fachzeitschrift ACS Applied Bio Materials erschien , gaben die Forscher an, dass ihre neu entwickelten winzigen Kapseln, die mit Curcumin – dem Wirkstoff in Kurkuma – beladen sind, Infektionen behandeln können, die durch antibiotikaresistente Stämme von Helicobacter pylori verursacht werden.

„Diese neuartige Formulierung, bestehend aus kleinen Kapseln aus natürlichen Inhaltsstoffen, könnte eine neue Möglichkeit bieten, einen [weltweit verbreiteten] ‚Supererreger‘ abzuwehren“, sagte Francisco Goycoolea, Professor für Lebensmittelwissenschaft und Ernährung an der Universität Leeds und einer der Studienautoren

Antibiotikaresistenz ist eine der größten Gesundheitsbedrohungen unserer Zeit

Antibiotikaresistenz stellt heute eine der größten Bedrohungen für die menschliche Gesundheit dar. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass bis 2050 jährlich 10 Millionen Todesfälle und ein wirtschaftlicher Verlust von 100 Billionen US-Dollar eintreten könnten, wenn keine wirksamen Maßnahmen gegen antimikrobielle Resistenzen entwickelt werden

Antibiotikaresistenz entsteht, wenn Krankheitserreger (z. B. Bakterien und Pilze) die Fähigkeit entwickeln, den zu ihrer Abtötung entwickelten Medikamenten zu widerstehen.

Beispielsweise können Antibiotika gegen bestimmte bakterielle Infektionen wirkungslos werden. Obwohl Resistenzen auch natürlich auftreten können, hat der unsachgemäße Gebrauch von Antibiotika viele krankheitserregende Mikroorganismen resistent gegen Medikamente gemacht. (Gesundheit: Kurkuma verlangsamt das Fortschreiten chronischer Nierenerkrankungen)

Einer dieser Supererreger ist H. pylori , der in den letzten Jahren resistenter gegen Antibiotika geworden ist. Im Jahr 2017 stufte die WHO antibiotikaresistente H. pylori- Stämme als prioritären Krankheitserreger auf ihrer Liste der arzneimittelresistenten Bakterien ein, die die größte Bedrohung für die globale Gesundheit darstellen.

Goycoolea sagte, dass H. pylori ein weltweit verbreiteter Krankheitserreger ist, wobei bis zu 70 Prozent der Menschen weltweit die Bakterien beherbergen. Leider ist sich nicht jeder bewusst, dass er damit infiziert ist, da es nicht immer Symptome verursacht.

Schreitet die Infektion jedoch fort, kann sie zu Geschwüren und Entzündungen der Magenschleimhaut führen. Sie kann auch das Risiko für Magenkrebs erhöhen .

Daher ist die Behandlung einer H. pylori- Infektion der Schlüssel zur Vorbeugung dieser Gesundheitsprobleme.

„Die Bakterien verstecken sich unter der Magenschleimhaut, wo Antibiotika nicht effektiv eindringen können. Dies führt häufig zu wiederkehrenden Infektionen und zur Entstehung resistenter Stämme“, sagte Goycoolea.

Die Behandlung einer H.-pylori -Infektion ist schwierig, und Ärzte verschreiben oft einen Antibiotika-Cocktail . Dieser Ansatz fördert jedoch nur die Entstehung von arzneimittelresistenten Bakterien.

Mit Curcumin beladene Nanokapseln können arzneimittelresistente Bakterien behandeln

Ein Forscherteam entwickelte kürzlich antibiotikafreie Nanokapseln, die ausschließlich aus natürlichen Inhaltsstoffen bestehen. Sie stabilisierten die kolloidalen Partikel mit Lysozym, einem natürlich vorkommenden antimikrobiellen Enzym, und beschichteten sie mit Dextransulfat, das besonders wirksam das Wachstum von H. pylori hemmt .

Sie beluden den Kern der Nanokapseln mit Curcumin , dessen entzündungshemmende und krebshemmende Wirkung gut dokumentiert ist

Die Forscher testeten anschließend die Wirkung der Nanokapseln auf die bakterielle Adhäsion, also die Fähigkeit der Bakterien, sich an Zellen anzuheften.

Sie stellten fest, dass die Kapseln die bakterielle Adhäsion an Magenzellen dosisabhängig hemmten. Da die bakterielle Adhäsion für die Besiedlung eines neuen Wirts unerlässlich ist, sagten die Forscher, dass ihre Kapseln dazu beitragen können, den Ausbruch und das Wiederauftreten von Infektionen zu verhindern.

Basierend auf ihren Ergebnissen sagte Mitautor Andreas Hensel von der Universität Münster , dass Antibiotika-Entwickler zukünftige antibakterielle Produkte auf spezifischere molekulare Ziele der Bakterien stützen sollten.

Auf diese Weise können sie, anstatt wie ältere Verbindungen eine breite Aktivität zu zeigen, spezifische Virulenzfaktoren bestimmter Bakterien präzise angreifen

Die Forscher haben bereits ein Patent auf Basis ihrer Formulierung angemeldet und hoffen, dass ihre Nanokapseln breite Akzeptanz für die Behandlung von H. pylori und anderen antibiotikaresistenten Bakterien finden werden.

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 29.10.2025