Gesundheit: Wie Zink Ihre Immunabwehr stärken kann

Zink ist für die normale Entwicklung und Funktion Ihres Immunsystems unerlässlich, da es vor der Anfälligkeit für Krankheitserreger schützt, natürliche Killerzellen vermittelt, T-Lymphozyten aktiviert, Makrophagen reguliert und eine zentrale Rolle bei der DNA-Replikation spielt.

Sie besitzen mindestens 300 Enzyme, die Zink benötigen, um normal zu funktionieren.

Es gibt Hinweise darauf, dass Zink dazu beiträgt, den Körper vor COVID-19 zu schützen, indem es die Virusreplikation in der Zelle hemmt, das Wachstum und die Funktion der Zilien im Atmungssystem unterstützt und die Barrierefunktion des Atemwegsepithels verbessert.

Erkältungen werden durch Coronaviren verursacht.

Die US-amerikanischen Zentren für Krankheitskontrolle und -prävention (CDC) haben mehrere häufige humane Coronaviren identifiziert, die für Erkrankungen der oberen Atemwege, wie beispielsweise Erkältungen, verantwortlich sind. Obwohl eine Erkältung in der Regel nur leichte Beschwerden verursacht, ist sie dennoch der Hauptgrund für die meisten Arztbesuche im Jahr.

Eine Erkältung kann nur etwa eine Woche dauern, bei Kindern und älteren Menschen jedoch länger. Zu den Erkältungssymptomen gehören eine verstopfte Nase, Schnupfen, Halsschmerzen, Kopfschmerzen und manchmal Fieber. Diese Symptome ähneln denen einer Grippe, sind aber oft schwerwiegender und umfassen Fieber und Schüttelfrost.

Erst durch die Arbeiten von Dr. Ananda Prasad in den 1970er Jahren wurde Zink als essentielles Mineral anerkannt. Ein Jahrzehnt zuvor hatte Prasad junge Männer untersucht, die in Ägypten aufgewachsen waren und nie ihre normale Körpergröße erreichten.

Nach der Einnahme von Zinkpräparaten wuchsen die Männer deutlich. In den 1970er Jahren wurde Zink von der Nationalen Akademie der Wissenschaften als ein für viele Aspekte der Gesundheit grundlegendes Mineral anerkannt. Prasad arbeitete mit einem Wissenschaftler der Universität Michigan zusammen, um nachzuweisen, dass Zink das Immunsystem beeinflusst .

Forschungen der letzten zehn Jahre haben die entscheidende Rolle von Zink bei der Verkürzung der Dauer und Linderung von Infektionen der oberen Atemwege aufgezeigt. Eine 2017 veröffentlichte Metaanalyse ergab, dass die Einnahme von 80 bis 92 Milligramm Zink täglich zu Beginn der Erkältungssymptome die Dauer der Erkältung um 33 Prozent verkürzte.

Obwohl die Forschung den signifikanten positiven Effekt von Zink auf das Immunsystem und die Verkürzung von Infektionen der oberen Atemwege durch Erkältungsviren nachgewiesen hat, zeigten weitere Untersuchungen im Jahr 2020 , dass Zink für die Funktion des Immunsystems von entscheidender Bedeutung ist und ein Mangel mit Personen in Verbindung gebracht werden kann, die schwer an COVID-19 erkranken.

Zink ist entscheidend für die Entwicklung des Immunsystems

Seit den 1970er Jahren haben Wissenschaftler zahlreiche Erkenntnisse über Zink und seine zentrale Rolle im Immunsystem gewonnen. Ihr Immunsystem ist die erste Verteidigungslinie Ihres Körpers. Ob es um Infektionskrankheiten, Wundinfektionen oder chronische Erkrankungen geht – Ihr Immunsystem spielt eine entscheidende Rolle.

Forscher untersuchen seit Jahrzehnten die verschiedenen Möglichkeiten, wie man sein Immunsystem stärken und seine Funktion verbessern kann. Nährstoffe spielen dabei eine entscheidende Rolle, und Zink ist einer dieser Nährstoffe.

Die frühzeitige und ambulante Behandlung durch die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance enthält Zink, ebenso wie das von Dr. Vladimir Zelenko empfohlene und verschriebene Protokoll . Zelenko hat eine Website erstellt , um die Erfassung medizinischer Daten durch Hausärzte weltweit zu erleichtern.

Es gibt auch Wissenschaftler, die Zelenkos Bemühungen unterstützen, darunter einige an der University of Texas, die eine Downloadseite mit der Geschichte und den Quellenangaben zum Zelenko-Protokoll anbietet. Zelenko und die Intensivmediziner von Front Line nutzten ihr Wissen über den Zusammenhang zwischen Zink und dem Immunsystem, um ihre erfolgreichen Protokolle zu entwickeln. Daten haben gezeigt:

Menschen mit Zinkmangel sind anfälliger für Krankheitserreger, auch über die Hautbarriere.



Zink vermittelt unspezifische Immunität, einschließlich natürlicher Killerzellen und Neutrophiler.



Zinkmangel verhindert die Aktivierung von T-Lymphozyten, die Produktion von Th1-Zytokinen und die Fähigkeit von B-Lymphozyten, zu helfen. Bei einem Mangel ist auch die Entwicklung von B-Lymphozyten beeinträchtigt.



Ein Mangel beeinträchtigt die Funktion der Makrophagenzellen, was zu einer Zytokinproduktion und einem gestörten intrazellulären Zelltod führen kann.



Zink spielt eine zentrale Rolle bei der DNA-Replikation, der RNA-Transkription sowie der Zellaktivierung und -teilung.



Beweise dafür, dass Zink beim Schutz vor COVID-19 hilft

Campbell beschreibt verschiedene Funktionen, durch die Zink den Körper vor COVID-19 schützt, unter anderem indem es das Eindringen von Viren in Zellen verhindert. Zink unterstützt außerdem das Wachstum und die Funktion der Flimmerhärchen in den Atemwegen, die Mikroben und Schmutzpartikel aus den Atemwegen transportieren. Diese Härchen bewegen sich synchron, ähnlich wie Ruderer in einem Boot.

Eine im American Journal of Rhinology and Allergy veröffentlichte Studie zeigte, dass Zink die Flimmerfrequenz anregt und die mukoziliäre Clearance verbessern kann, die für die Schleimbeseitigung in der Lunge unerlässlich ist. Eine andere Forschergruppe fand heraus , dass die Zinksupplementierung bei Tieren mit Zinkmangel die Länge der Flimmerhärchen und die Anzahl der Epithelzellen in den Bronchien beeinflusste.

Forschungen haben gezeigt, dass Zink auch die Atemwegsepithelbarriere stärkt – die „Haut“, die unsere Atemwege auskleidet und ständig Partikeln und Mikroben aus der Atemluft ausgesetzt ist. Es gibt Hinweise darauf, dass Zink Interferon-gamma beeinflusst, ein Zytokin. Zytokine sind Proteine, die wie Signalstoffe wirken und das Immunsystem vor Eindringlingen warnen. Interferon-gamma spielt eine wichtige Rolle bei der Abwehr intrazellulärer Krankheitserreger. Ein Mangel dieses Zytokins führt zu einer Schwächung des Immunsystems.

Ob Interferon-gamma eine Rolle als Antitumor-Mechanismus spielt, ist noch nicht abschließend geklärt; einige Studien haben jedoch gezeigt, dass es einen positiven Effekt auf das Überleben von Patienten mit bestimmten Krebsarten hat.

Wie Sie wahrscheinlich im Laufe des Jahres 2020 gehört haben, hat Zink auch einen direkten Einfluss auf die Virusreplikation innerhalb der Zellen.

Eine hervorragende Möglichkeit, mehr über Zink zu erfahren, bietet ein kurzes Video von Dr. John Campbell auf YouTube . Darin erläutert er die wissenschaftlichen Grundlagen des Zusammenhangs zwischen Zink und Immunsystem und teilt seine Überzeugung, dass Zink eine der biologischen Faktoren ist, die dazu beitragen, dass manche Menschen schwerere COVID-19-Verläufe erleiden.

Campbell beschreibt einige der Wirkungen, die Zink innerhalb der Zellen hat, darunter die Verringerung der Wirkung der RNA-abhängigen RNA-Polymerase, die oft als Replikase bezeichnet wird, da sie bei der Replikation des Virus innerhalb der Zellen hilft.

Zinkmangel steht in Zusammenhang mit zahlreichen Gesundheitsproblemen

Wie Campbell betont, kann ein Zinkmangel das Immunsystem erheblich beeinträchtigen und zudem eine überschießende Entzündungsreaktion durch entzündungsfördernde Zytokine auslösen. Bei einem Zinkmangel kommt es daher nicht nur häufiger zu Virusinfektionen, sondern diese lösen auch eine verstärkte Entzündungsreaktion aus.

Campbell weist darauf hin, dass viele Erkrankungen, die mit einem Zinkmangel einhergehen, auch bekannte Begleiterkrankungen von COVID-19 sind. Zu diesen Erkrankungen gehören:

Arteriosklerose



Autoimmunerkrankungen



Bronchialasthma



Krebs



Chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD)



Diabetes



Einnahme von Diuretika



Fortgeschrittenes Alter



Immunsuppression



Nierenerkrankungen und Leberzirrhose/Leberschädigung



Tabakkonsum



Fettleibigkeit



Zink-Ionophore verbessern die Wirksamkeit

In einem kurzen MedCram-Video auf YouTube erläutert Dr. Roger Seheult die überzeugenden Belege dafür, wie Zinkionophore (chemische Substanzen, die den Ionentransport durch Zellmembranen erleichtern) die Zinkaufnahme in die Zelle verbessern. Dies ist ein entscheidender Faktor für die Hemmung der Virusreplikation. Wie Seheult erklärt, kann Zink die fetthaltigen Zellwände nicht ohne Weiteres durchdringen, muss aber in die Zelle gelangen, um die Virusreplikation zu stoppen.

Es gibt mehrere Zink-Ionophore, die diese Aufgabe erfüllen können. In diesem Video beschreibt Seheult die Rolle von Hydroxychloroquin und Chloroquin. Hydroxychloroquin ist das Ionophor, das Zelenko in seinem Protokoll verwendet, um Zink in die Zellen zu transportieren.

In seiner von Fachkollegen begutachteten Studie verglichen die Forscher 141 behandelte Patienten mit 377 unbehandelten Patienten aus derselben Gemeinde.

Die Datenerhebung ergab, dass nur vier der 141 behandelten Patienten stationär aufgenommen wurden, im Vergleich zu 58 unbehandelten Patienten. Ein Patient der Behandlungsgruppe und 13 Patienten der unbehandelten Gruppe verstarben.

Es gibt auch andere natürliche Verbindungen, die – außer vielleicht in den schwersten Fällen – die Aufnahme von Zink in die Zellen fördern können. Zwei davon, die untersucht wurden , sind Quercetin und Epigallocatechingallat (EGCG), das in grünem Tee vorkommt.

In einer vergleichenden Studie untersuchten Forscher Quercetin und EGCG als Zinkionophore. Sie wiesen die ionophore Wirkung auf ein Lipidmembransystem nach und kamen zu dem Schluss, dass diese Polyphenole den Zinkspiegel in den Zellen erhöhen und einen signifikanten Einfluss auf die biologische Wirkung von Zink haben können.

Interessanterweise ist Quercetin auch ein starkes antivirales Mittel, und Quercetin sowie EGCG haben den zusätzlichen Vorteil, die 3CL-Protease zu hemmen . Laut einer Studie aus dem Jahr 2020 im „Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry“ wird angenommen, dass die Fähigkeit, SARS-Coronaviren zu hemmen, „in einigen Fällen direkt mit der Unterdrückung der Aktivität der SARS-CoV-3CLpro zusammenhängt“.

Zinkhaltige Vitamine können ein Kupferungleichgewicht auslösen.

Zinkmangel ist keine Seltenheit. Experten gehen davon aus, dass etwa 17,3 Prozent der Weltbevölkerung betroffen sind, und es wird geschätzt, dass die meisten Menschen über 65 nur 50 Prozent der empfohlenen Zinkmenge zu sich nehmen.

Vier häufige Anzeichen dafür, dass Ihr Körper möglicherweise mehr Zink benötigt:

Appetitlosigkeit



Geistige Lethargie



Beeinträchtigter Geschmacks- oder Geruchssinn



Häufige Erkältungen, Grippe oder Infektionen



Zur Feststellung eines Zinkmangels werden unter anderem Haaranalysen , Urinproben oder ein Geschmackstest eingesetzt , am häufigsten werden jedoch Blutplasmatests durchgeführt. Der Geschmackstest kann zwar auch von zu Hause aus über Online-Labore bestellt werden, ist aber nicht immer zuverlässig. Zu den Risikogruppen für einen Zinkmangel gehören:

Menschen mit Mangelernährung



Die älteren Menschen



Menschen mit entzündlichen oder Autoimmunerkrankungen



Vegetarier und Veganer



Ein beginnender Zinkmangel verläuft meist symptomlos – das heißt, es treten keine Beschwerden auf, die ein Arzt behandeln würde – dennoch beeinträchtigt er das Immunsystem. Auch wenn die Versuchung groß sein mag, Zinkpräparate einzunehmen, ist es wichtig zu wissen, dass der Körper über komplexe Mechanismen verfügt, um das Gleichgewicht von Spurenelementen wie Kupfer, Eisen, Chrom und Zink aufrechtzuerhalten. Am besten lässt sich dieses Gleichgewicht erreichen, indem man die benötigten Mineralstoffe über natürliche Lebensmittel aufnimmt.

Auch wenn eine Zinkzufuhr im Krankheitsfall, wenn der Körper mehr Zink benötigt, notwendig sein kann, empfehle ich, den täglichen Bedarf möglichst über die Nahrung zu decken. Zu den besten Zinkquellen zählen :

Alaska-Königskrabbe



Austern



Kidneybohnen



Lamm



Weidefleisch



Cheddar- oder Schweizer Käse



Pilze



Spinat



Kürbiskerne

Quellen: PublicDomain/naturalnews.com am 15.11.2025