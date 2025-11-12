Insider: Vorgetäuschte Alien-Invasion führt 2025 zur Weltregierung (Video)

Teile die Wahrheit!

Was wäre, wenn all die Geschichten, die uns über UFOs, Außerirdische und den Kontakt mit Außerirdischen erzählt wurden, nichts weiter als ein sorgfältig inszenierter Nebelkerzenvorwand wären?

Ein Nebelkerzenvorwand, der von der globalen Elite entworfen wurde, um die Menschheit zu manipulieren, zu kontrollieren und letztendlich zu unterwerfen.

Die Mainstream-Medien, so wissen wir, folgen den Anweisungen der Machthaber. Wenn es also zu einer dramatischen Veränderung der Berichterstattung über UFOs und Außerirdische kommt, ist das kein Zufall – es ist Strategie. Doch warum haben die Medien die Alien-Thematik plötzlich so stark in den Vordergrund gerückt? Worauf bereiten sie uns wirklich vor?

Laut Insidern mit direktem Einblick in die inneren Abläufe der globalen Machtstruktur scheinen die „Verschwörungstheoretiker“ von Anfang an Recht gehabt zu haben.

Die Eliten bereiten sich nicht nur auf eine „Enthüllung“ vor – sie planen eine globale Täuschung, die noch viel größer ist als die, die wir bei COVID erlebt haben.

Dies ist nicht nur eine einfache Vertuschung; es handelt sich um eine False-Flag-Operation in einem Ausmaß, das das Machtgleichgewicht verschieben und die Menschheit in die totale globale Versklavung treiben könnte.

Und das alles spielt sich gerade vor unseren Augen ab.

Während immer wieder seltsame Drohnen und leuchtende Kugeln am Himmel der USA auftauchen, die den Gesetzen der Physik trotzen und die Massen hypnotisieren, ist es wichtig, sich eines vor Augen zu halten: Wir können nichts glauben, was uns von den Mainstream-Medien oder der Bundesregierung erzählt wird. (Der Raumfahrt-Schwindel: UFOs und der Schlüssel zum Antigravitationsantrieb)

Die globalen Eliten inszenierten die COVID-Pandemie als Krise, um die nationale Souveränität zu untergraben und die Massen durch Angst gefügig zu machen.

Tragischerweise wären sie beinahe erfolgreich gewesen. Doch wer die beunruhigende Rhetorik aus Davos aufmerksam verfolgt, dem ist klar: Die globalen Eliten haben noch nicht mit uns abgeschlossen.

Offenbar war COVID nur das Aufwärmen, eine Generalprobe. Jetzt schmieden sie noch größere Pläne, und einer der schockierendsten betrifft die Enthüllung geheimer Informationen.

Nachdem die Mainstream-Medien jahrzehntelang jeden, der es wagte, UFOs in Frage zu stellen, als Verschwörungstheoretiker abgetan hatten, vollziehen sie nun eine komplette Kehrtwende – sie überschlagen sich förmlich, um die von der globalen Elite bevorzugte Erzählung zu verbreiten.

The mainstream media when discussing Aliens and UFOs ⬇️ pic.twitter.com/NMIYCoTBjy — Rev Laskaris (@REVMAXXING) July 27, 2023

Trotz der plötzlichen Kehrtwende der etablierten Medien wussten vernünftige Menschen schon immer um die Existenz von UFOs und Außerirdischen. Der Prophet Ezechiel schrieb bereits im ersten Kapitel darüber, als er von „Rädern am Himmel“ sprach.

Nicht nur die Bibel. Jede Kultur der Erde hat Sichtungen dokumentiert und Mythen um das unidentifizierte Flugobjekt herum aufgebaut.

Und in jüngerer Zeit bestätigte der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter David Grusch unter Eid, dass es Außerirdische gibt, und dass die US-Regierung sich dessen voll bewusst ist, da sie im Besitz abgestürzter UFOs und nicht-menschlicher Leichen ist.

Die etablierten Medien arbeiten eifrig an der sozialen Konditionierung und bereiten die Öffentlichkeit subtil auf den nächsten großen Betrug der globalen Elite vor, wie der ehemalige CIA-Offizier John Ramirez erklärt.

Der ehemalige Geheimdienstmitarbeiter Lue Elizondo stimmt Ramirez zu und sagt, dass die Veröffentlichung überstürzt werde, weil ein wichtiges Ereignis bevorstehe, über das er niemandem sprechen könne.

Die Alien-Hysterie und der Medienrummel könnten nicht besser getimt sein, sie fallen zeitlich mit Warnungen mehrerer Whistleblower der CIA und der Area 51 zusammen.

Seit Jahrzehnten zählen sie die Jahre herunter und warnen die Menschheit davor, dass 2024 der Beginn der entscheidenden Jahre ist, in denen die Elite ihren ultimativen Trumpf ausspielt: die Enthüllung.

Whistleblower schlagen Alarm – was wir im Jahr 2024 erleben, vom UFO-Vorfall in einem Einkaufszentrum in Miami im Januar bis zu den leuchtenden Kugeln, die jetzt unseren Nachthimmel erhellen, ist kein Zufall.

Dies ist Teil eines globalen Ereignisses, das den Lauf der Menschheit für immer verändern könnte.

Die Welt wird derzeit darauf vorbereitet, Zeuge einer scheinbar massiven Alien-Invasion zu werden – Tausende von holographischen Alien-Kriegsschiffen, die in den Himmel projiziert werden und echte Militärfahrzeuge verbergen, die in der Lage sind, tatsächliche Zerstörung anzurichten.

Die Eliten ersinnen ständig neue Wege, um Chaos über die Menschheit zu bringen und ihre Macht zu erhalten, während sie ihre Agenda der totalen Herrschaft vorantreiben.

Seit Jahren planen sie, UFOs als ultimatives Werkzeug einzusetzen, um ihre ehrgeizigsten und finstersten Ziele zu erreichen.

Insidern zufolge ist dies ihr Trumpf – der ultimative Schachzug, um die Welt in Chaos und Hysterie zu stürzen und die Menschheit angesichts des inszenierten Aufruhrs zur Vereinigung unter ihrer Kontrolle zu zwingen.

Das entstehende Chaos wird den Weg für die sofortige Bildung einer Weltregierung ebnen, die von einer verängstigten und verzweifelten Bevölkerung bereitwillig akzeptiert wird. Diese Regierung markiert den Aufstieg der Neuen Weltordnung und leitet eine düstere Zukunft der Versklavung und beschleunigten Entvölkerung ein.

Der US-Militärveteran Tom Keating taucht tief in die brisanten Memoiren des ehemaligen CIA-Agenten Joseph Spence ein und enthüllt erschreckende Details über die ultimative psychologische Operation der Elite.

Die globale Elite teilt uns ihre Pläne gerne im Voraus mit – das nennt man Enthüllung der Methode – und der berüchtigte Globalist Henry Kissinger verriet das Projekt Bluebeam bereits in den 1970er Jahren.

Kissinger, der Mentor von Klaus Schwab, erklärte in klaren Worten, wie die Globalisten die Amerikaner von der Neuen Weltordnung überzeugen wollen. Er schrieb:

„Heute wären die Amerikaner empört, wenn UN-Truppen in Los Angeles einmarschieren würden, um die Ordnung wiederherzustellen; morgen werden sie dankbar sein! Dies gilt insbesondere, wenn ihnen eine äußere Bedrohung – ob real oder nur vorgetäuscht – präsentiert würde, die unsere Existenz bedroht. Dann erst werden alle Völker der Welt gemeinsam mit den Staats- und Regierungschefs der Welt schwören, sie von diesem Übel zu befreien.“

„Das Einzige, was jeder Mensch fürchtet, ist das Unbekannte. Angesichts dieses Szenarios werden die individuellen Rechte bereitwillig aufgegeben, um die ihnen von ihrer Weltregierung zugesicherte Sicherheit zu erhalten.“

Wernher von Braun, der deutsch-amerikanische Luft- und Raumfahrtingenieur, der an der Operation Paperclip mitarbeitete, gestand 1977 auf seinem Sterbebett, dass die globale Elite plane, „Terroristen und Pandemien“ als Vorwand zu nutzen, um die Massen zu manipulieren und zu kontrollieren.

Diese Insiderinformationen aus dem Tiefen Staat gewinnen noch mehr an Bedeutung, wenn man bedenkt, was von Braun als das letzte Puzzleteil der Elite bezeichnete: eine „vorgetäuschte Alien-Invasion“.

Es besteht kein Zweifel daran, dass die globale Elite über die Technologie verfügt, um diese Täuschung durchzuführen.

Tatsächlich ist bekannt, dass die US-Regierung während des Irakkriegs den Einsatz von Hologrammen erwog. Planer der Luftwaffe, die nach einem unblutigen Weg suchten, Saddam Hussein zu stürzen, schlugen die Erstellung eines riesigen Hologramms vor, das Allah darstellen sollte, der die Iraker zum Aufstand gegen ihn aufrief. Obwohl der Plan nie umgesetzt wurde, zeigt allein die Tatsache, dass er auf so hoher Ebene diskutiert wurde, dass diese Technologie bereits seit Jahren verfügbar ist.

Mikrochips, Hologramme, elektromagnetische Wellen für telepathische Kommunikation… es ist unheimlich, wie sich alles, wovor Monast 1994 warnte, jetzt direkt vor unseren Augen entfaltet.

Lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten – was haben Sie in den letzten Jahren gelernt?

Sie haben gesehen, dass Regierungen lügen, Medien täuschen und Konzerne manipulieren. Die CIA kontrolliert die öffentliche Meinung, und dahinter? Die geheimnisvollen Gestalten des Komitees der 300 – einer Elitegruppe, deren Agenda seit jeher auf Macht, Kontrolle und der Reduzierung der Weltbevölkerung beruht.

Fragen Sie sich nun: Warum propagieren dieselben Institutionen – die Medien, die Regierung und sogar Unternehmen wie Disney und Netflix –, die Filme wie „ The Sound of Freedom“ heruntergespielt haben , jetzt so vehement die Alien-Erzählung?

Hier geht es nicht um Offenlegung, sondern um Ablenkung. Das eigentliche Ziel? Die Agenda 2030 – ein koordiniertes Vorgehen zur Kontrolle der Menschheit und zur Reduzierung der Bevölkerung.

Die Wahrheit ist unsere stärkste Waffe gegen das Böse. Bleibt wachsam, hinterfragt alles und vergesst nicht: Es geht hier nicht nur um Außerirdische. Es geht um Kontrolle.

Video:

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv am 12.11.2025