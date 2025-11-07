Keine Lust mehr auf Reinkarnation? 5 alternative Möglichkeiten

Teile die Wahrheit!

Wir können auch ohne Inkarnation Lektionen lernen.

Eines der faszinierendsten Dinge, die ich durch die Lesungen gelernt habe, sind Informationen über die andere Seite. Es ist aufschlussreich, mehr über dieses Leben und unsere Pläne dafür sowie über vergangene Leben zu erfahren.

Doch ebenso faszinierend ist es, etwas über die andere Seite und unsere dortigen Tätigkeiten zu erfahren. Es gibt uns einen Einblick in das, was wir tun, sobald wir nach Hause zurückkehren.

Die andere Seite

Durch meine Lektüre, Recherchen und Meditationen habe ich gelernt, dass wir nach dem Tod von geliebten Menschen und spirituellen Begleitern empfangen werden. Anschließend blicken wir auf unser Leben zurück. Die meisten verbringen danach einige Zeit in einem Heilungszentrum.

Es kann dauern, bis wir das Erlebte verarbeiten, und wie lange das dauert, ist individuell verschieden. Wir haben viele Begleiter und Unterstützung und sind von Heilung und Liebe umgeben.

Wohin wir von dort aus gehen, liegt ganz bei uns. Ein Engelsreich, um von Engeln zu lernen. Ein reines Land, um von Meistern zu lernen. Ein Reich der Feen oder ein Wasserreich. So viele verschiedene Orte.

Oder wir können damit beginnen, ein neues Leben zu planen. (Neue Erkenntnisse in der Reinkarnationsforschung: Unsterblichkeit der Seele)

Alternative Optionen zur Reinkarnation

Es sei denn, wir entscheiden uns, nicht zurückzukommen. Aber was, wenn wir noch einige lästige Lektionen zu lernen haben? Oder was, wenn wir Angehörige haben, denen wir helfen und die wir unterstützen wollen?

Es gibt Alternativen zur Reinkarnation, die wir in Betracht ziehen können.

Berater

Es gibt drei Arten von Beratern: solche, die Seelen bei der Planung einer Inkarnation helfen und sie bei der Vorbereitung auf die Reinkarnation beraten.

Diejenigen, die den Seelen nach ihrer Heimkehr beistehen und sie über das Leben beraten, das sie gerade beendet haben.

Und diejenigen, die Seelen auf der anderen Seite seelsorgerische Betreuung anbieten, die vielleicht mit jemandem sprechen möchten.

Sie können Ihre eigenen Lernerfahrungen weiterhin vertiefen, indem Sie den Erfahrungen anderer zuhören.

Lehrer

Wir alle haben durch Inkarnationen Erfahrungen gesammelt, und deine Seele verfügt über ein beträchtliches Wissen in bestimmten Lebensbereichen. Lehrer können Seelen ausbilden, die sich in einem bestimmten Berufsfeld einen Vorteil verschaffen oder in einer ihnen unbekannten Zeit leben möchten.

Es gibt Ausbildungen für Seelen, die Empathie oder Lichtarbeit anstreben. Lehrer können ihre Dienste Präinkarnierten oder jenen anbieten, die keine Inkarnation planen, aber sich persönlich weiterentwickeln möchten.

Was man gelernt hat oder gerade lernt, kann durch Lehren vertieft werden.

Führung

Als Begleiter/in kommst du der Inkarnation am nächsten. Du begleitest ein inkarniertes Wesen und fühlst dadurch alles, was es durchmacht. Gleichzeitig kannst du an deinen eigenen Lektionen arbeiten.

Dies ist eine sehr praktische Aufgabe, die Seelenwachstum kurz vor der eigentlichen Inkarnation ermöglicht. Sie können einem geliebten Menschen als Wegweiser zur Seite stehen und ihn während seiner Inkarnation unterstützen, ähnlich wie Sie es bei Ihrer eigenen Reinkarnation getan hätten.

Heiler

Wir fühlen uns vielleicht zu den Heilkünsten hingezogen, und falls dem so ist, gibt es auf der anderen Seite mehrere Heilzentren.

Das größte kümmert sich in der Regel um Menschen, die gerade ins Jenseits übergehen, sowie um jene, die inkarniert sind. Wir können ein Heilzentrum im Schlaf besuchen und um Heilung bitten.

Heiler können sich auch während ihrer Inkarnation dazu berufen fühlen, Tieren zu helfen. Es gibt viele Heilmethoden, und viele Seelen haben sie auf beiden Seiten des Schleiers praktiziert. Wenn du andere heilst, kann dir das bei jeder Heilung oder jedem Lernprozess helfen, an dem du arbeiten möchtest.

Tierpfleger

Wenn ich mir ansehe, wie ein Tier verstorben ist, ist es nicht ungewöhnlich, Menschen in der Nähe zu sehen. Hunde haben Betreuer, die mit ihnen spielen und sich um sie kümmern.

Katzen haben Betreuer, die Zeit mit ihnen verbringen, mit ihnen spielen und sie streicheln. Auch Pferde kann man betreuen.

Tiere sind auf der anderen Seite nicht so auf Menschen angewiesen wie im Leben, genießen aber deren Gesellschaft. Die Arbeit mit Tieren kann uns viele verschiedene Lektionen vermitteln.

Wir müssen nicht arbeiten, sobald wir nach Hause zurückkehren. Wir könnten uns Zeit nehmen, um über unser Leben nachzudenken. Vielleicht möchten wir all das hinter uns lassen und Abenteuer erleben oder Zeit mit unseren Lieben verbringen.

Letztendlich werden wir uns wieder mit dem Thema Reinkarnation auseinandersetzen, oder jemand wird uns bitten, mit ihm gemeinsam zu reinkarnieren.

Diese Möglichkeiten sollten wir sorgfältig abwägen, bevor wir uns dafür entscheiden. Wir haben einen freien Willen; wir können selbst entscheiden, wann, wo und ob wir wiedergeboren werden.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 30.10.2025