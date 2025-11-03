Kostenlose, grenzenlose Freie Energie, die uns Mutter Natur selbst schenkt

Teile die Wahrheit!

Stell dir ein leuchtendes Feld aus Glühbirnen vor, jede einzelne wie ein Samenkorn der Erleuchtung in die Erde gebettet, die still ihre Kraft aus der Erde und der grenzenlosen freien Energie des Universums beziehen. Die Szene pulsiert mit stiller Magie, als ob die Natur selbst zum Stromnetz geworden wäre.

Solange eine solche wahrscheinliche Zukunft nicht Realität wird, ist die Illusion der „grünen Energie“ die Geschichte, die die naive, leichtgläubige und konsumorientierte Öffentlichkeit bereitwillig akzeptiert. Die Insider der Öl- und Gaskonzerne wissen es besser.

In der heutigen dystopischen Welt gibt es ein zentrales Thema, in dem sich Themen wie unkonventionelle Physik, fossile Brennstoffe, die Klimakrise, korrupte Konzerne, die Strippenzieher im Hintergrund, die Illusion der grünen Energie und UFOs/UAPs überschneiden: die universelle freie Energie.

In diesem Artikel beginne ich mit….

Die Strippenzieher und ihre Kontrolle über fossile Brennstoffe und Atomenergie

Die Strippenzieher im Hintergrund kontrollieren die Welt. Und zu dieser Elitegruppe gehören Vertreter der Atom- und Erdölindustrie sowie des militärisch-industriellen Komplexes.

Um ihre Gewinne und ihre Macht zu maximieren, liegt es im Interesse dieser Machthaber, weiterhin fossile Brennstoffe zur Energiegewinnung zu verbrennen und damit die Entwicklung und den Einsatz fortschrittlicher Technologien, die alternative, saubere Energiequellen nutzen, die in der Lage sind, den gesamten Energiebedarf des Planeten zu decken, effektiv zu blockieren.

Warum geschieht das? Nun, betrachten wir zunächst den Wert der Rohstoffe für die aktuelle Energieproduktion:

150 Billionen Dollar an nachgewiesenen Öl- und Gasreserven.

40,5 Billionen Dollar an nachgewiesenen Kohlevorräten

nachgewiesene Uranreserven im Wert von 1 Billion Dollar

Man sollte diese Zahlen jedoch nicht als den Gesamtwert der heutigen Energie betrachten. Man muss von diesen im Boden vorhandenen Werten ausgehen und sie hochrechnen, um ihren Marktwert zu ermitteln. Dieser liegt bei vielen hundert Billionen mehr.

Und genau deshalb sind die Strippenzieher so egoistisch darauf fixiert, fossile Brennstoffe und Atomenergie zu kontrollieren, anstatt alternative Energiequellen in Betracht zu ziehen.

Unterdessen ruht das gesamte globale makroökonomische System auf einem brüchigen Fundament – ​​dem von uns derzeit genutzten fossilen Energiesystem – und es wird letztendlich einen Übergang und/oder eine Transformation erfordern.

Dieser Übergang hätte schon vor 100 Jahren stattfinden sollen. Doch die naive und leichtgläubige Menschheit hat zugelassen, dass „die Übeltäter mit großem Reichtum die Gesetze schreiben “, wie Teddy Roosevelt uns einst warnte.

Wie kommt es dazu? Nun, beispielsweise in den USA arbeiten solche Schurken Hand in Hand und koordinieren das Kapitol, Wirtschaftsverbände, Lobbyisten, abhängige Behörden und bestochene Politiker, um Folgendes zu erreichen:

Die Kontrolle der Strippenzieher erhöhen

Verwandelt uns alle in gedankenlose Konsumenten

Die Umverteilung des Vermögens der Mittelschicht hin zu milliardenschweren Plutokraten, und

Vernichtet unsere „purpurnen Berggötter“ zusammen mit unserem gesamten Planeten.

Und, ganz nebenbei bemerkt, haben sie dabei auch der Demokratie und der persönlichen Freiheit den Krieg erklärt.

Was die US-Regierung betrifft, gibt es die verfassungsmäßige Regierung und dann die stets im Verborgenen agierende Schattenregierung, die über mehr Geld, mehr Macht und unterdrückte Technologie verfügt.

Es handelt sich um ein kriminelles Unternehmen. Es wird weder vom Präsidenten (außer vielleicht von Trump) noch vom Kongress gebilligt. Und dennoch missbrauchen sie unsere Steuergelder und plündern, brandschatzen und verarmen den Planeten.

Ein Jahrhundert unterdrückter Technologie

„Das verlorene Jahrhundert: Und wie wir es zurückgewinnen können“ ist ein Dokumentarfilm des Filmemachers Steven Greer aus dem Jahr 2023, der ein vergangenes Jahrhundert illegaler und unterdrückter Handlungen der Strippenzieher im Zusammenhang mit weltverändernden Energie- und Antriebstechnologien enthüllt.

Hier die wichtigsten Punkte aus Greers Film:

Fortschrittliche alternative Energie- und Antriebstechnologien, einschließlich Antigravitationsgeräte, werden vor der Öffentlichkeit geheim gehalten.

Die geheimen „Black Projects“ der US-Regierung haben mithilfe von Steuergeldern hochentwickelte Technologien aus geborgenen außerirdischen Raumschiffen nachgebaut.

Die Unterdrückung dieser Technologie wird durch die Gier eines militärisch-industriellen Komplexes und der fossilen Brennstoffindustrie angetrieben, die ihre Macht und ihren Profit erhalten will.

Nullpunktenergie (ZPE) ist eine Form von kostengünstiger, nachhaltiger Energie, die den Planeten hätte revolutionieren können, wenn sie nicht unterdrückt worden wäre.

Es gibt viele Erfinder, die unkonventionell denken und deren ZPE-Geräte zwar als funktionsfähig nachgewiesen wurden, aber dann von den Behörden beschlagnahmt, zerstört oder unterdrückt wurden.

Vision für die Zukunft: Die Dokumentation vermittelt letztlich die hoffnungsvolle Botschaft, dass diese Technologie noch zurückgewonnen werden kann. Greer plädiert dafür, die Technologie als Open Source zu veröffentlichen, sodass jeder darauf zugreifen und sie nutzen kann. Dies präsentiert er als einzige Lösung im Kampf gegen den Klimawandel und die Manipulation globaler Machtverhältnisse.

Das Paradigma der Energieknappheit

Die gesamte Welt funktioniert nach dem Prinzip der Energieknappheit – das heißt, es steht nie mehr Energie zur Verfügung, als wir erzeugen, und ein Teil dieser Energie geht verloren, wenn wir sie speichern, transportieren und auf verschiedene Weise einsetzen. Folglich ist diese „begrenzte“ Energie teuer für die Verbraucher und sehr profitabel für die Energieversorger.

In der etablierten Energiewelt tobt eine intensive Debatte darüber, ob technologische Fortschritte endlich optimierte, langlebige Batterien hervorbringen werden, die es der Welt ermöglichen, 100 % erneuerbare Energie für die Stromversorgung unserer Elektrofahrzeuge, Häuser, Fabriken und Bürogebäude zu nutzen.

Selbst die optimistischsten Batterieexperten räumen ein, dass die derzeitigen Kurzzeitspeichertechnologien kein vollständig auf erneuerbaren Energien basierendes Stromnetz ermöglichen werden, und manche bezweifeln, dass dies in Gebieten mit begrenzten Wind-, Solar- und Wasserkraftressourcen ohne erhebliche Investitionen in Übertragungsleitungen jemals Realität werden wird.

Nikola Tesla

Nikola Tesla gilt als Pionier der Wechselstromtechnik und der Entwicklung verwandter Technologien wie des Induktionsmotors und der Wechselstromübertragung.

Über die etablierte elektrische Energieversorgung hinaus hatte Tesla die Vision, Energie drahtlos über riesige Entfernungen zu übertragen – ein Vorhaben, das er mit seinem „Verstärkungssender“ erforschte.

Tesla träumte davon, allen Menschen unerschöpfliche, saubere und kostenlose Energie zur Verfügung zu stellen, und er stellte die Theorie auf, dass alles im Universum eine Manifestation von Schwingungsenergie ist und auf bestimmten Frequenzen funktioniert.

Überenergie

„Überenergie“ ist ein einfaches Konzept. Es bedeutet, dass man mehr Energie aus etwas gewinnt, als man hineingibt. Laut der etablierten Wissenschaft ist das unmöglich. Viele Wissenschaftler und Erfinder, die „unkonventionell denken“, glauben jedoch, dass es möglich ist, das sogenannte „Nullpunktenergiefeld“ anzuzapfen.

Der Begriff „Überenergie“ impliziert, dass es eine unbegrenzte Menge an nutzbarer Energie gibt, die ständig neu entsteht, und dass wir tatsächlich nicht in einer Welt der Energieknappheit leben .

Was wäre, wenn es eine Energiequelle gäbe, deren Existenz wir aufgrund wissenschaftlicher Dogmen für unmöglich hielten? Und könnte es sein, dass diese unerschöpfliche Energie unentdeckt bleibt, weil niemand richtig danach sucht? Oder haben die Strippenzieher sie vielleicht schon entdeckt, teilen sie aber nicht mit uns?

Nullpunktenergie

Wie ich oben schon erwähnt habe, behauptet der Film „Das verlorene Jahrhundert: Und wie wir es zurückgewinnen können “, dass die „Nullpunktenergie“-Technologie eine unendliche Versorgung mit sauberer, kostenloser Energie ermöglichen könnte.

Die Nullpunktenergie, die Nikola Tesla als Strahlungsenergie bezeichnete, ist das tiefgreifendste und transformativste Geschenk, das uns die Quantenwelt bietet.

Das scheinbar leere Vakuum des Weltraums ist in Wirklichkeit ein wogendes Meer virtueller Teilchen, die ständig entstehen und verschwinden, und all diese Fluktuationen benötigen Energie. Könnten wir diese Energiequelle anzapfen, würden wir ein unerschöpfliches Reservoir an sauberer, kostenloser Energie erschließen.

Die Auswirkungen kostenloser Energie reichen weit über die Beseitigung monatlicher Stromrechnungen oder den Betrieb eines Autos ohne Benzin hinaus.

Energie ist der teuerste Bestandteil bei der Herstellung von allem, vom Anbau von Nahrungsmitteln bis zum Bau eines Wolkenkratzers oder von der Gewinnung von Rohstoffen aus dem Boden, dem Transport, der Verarbeitung und dem erneuten Transport und so weiter.

Wenn die Energiekosten gegen null tendieren, werden die Kosten für Landwirtschaft und Industrie vernachlässigbar. Dasselbe gilt für andere wichtige Prozesse wie die Meerwasserentsalzung zur Linderung von Dürreperioden oder die Luftreinigung, die aufgrund hoher Energiekosten derzeit unerschwinglich sind.

Der Weg nach vorn

Nachdem die Emissionen fossiler Brennstoffe das Klima geschädigt und die biologische Vielfalt dezimiert haben, wollen unsere furchtlosen Weltführer, dass wir, wie der toxische Trump sagt, weiterhin „bohren, Baby, bohren“ sollen.

Inzwischen ist alles, was wir heute in unserer Welt sehen, ein Konstrukt. Verbrennungsmotoren sind überholt. Atomkraftwerke sind überholt. Kohlekraftwerke sind überholt. Wir haben Windkraftanlagen und Solaranlagen. Auch diese sind überholt. Keines der derzeitigen sogenannten „grünen“ Energiesysteme wird den Planeten retten.

Stattdessen müssen wir unsere Lebensgewohnheiten überprüfen und herausfinden, wie wir unseren aktuellen Energieverbrauch reduzieren können, ohne dabei an Zufriedenheit einzubüßen. Oder wir müssen endlich einen Weg finden, um auf „unbegrenzte, umweltfreundliche und kostenlose Energie“ zuzugreifen.

Eine Freie-Energie-Utopie

Wenn wir unsere kollektiven Kräfte bündeln, könnten wir noch zu unseren Lebzeiten eine neue Welt erschaffen, in der Mensch und Natur in vollkommener Harmonie zusammenleben. Das würde natürlich das Ende von Öl, Gas und Kohle sowie des zentralisierten Stromnetzes und des globalen Wirtschaftssystems bedeuten.

Und natürlich müssten wir uns mit den Strippenziehern auseinandersetzen, die vor nichts zurückschrecken würden, um ihre Hunderte von Billionen Dollar an gefährdeten Profiten zu schützen, wenn eine solche Utopie Realität werden könnte.

Stellen Sie sich aber vor, dass es anstatt fossil befeuerter und nuklearer Kraftwerke, die sich um Großstädte konzentrieren, in jedem Haushalt Mechanismen zur Erzeugung kostenloser Energie gäbe.

Es wäre ein globales Dorf, in dem alles miteinander verbunden ist, aber jeder Teil davon wäre autark, ohne Stromnetz und ohne Umweltverschmutzung.

Das ist die Welt, die wir ab den 1920er Jahren hätten haben können. Und hundert Jahre später schlägt Steven Greer vor, dass wir endlich das anerkennen müssen, was er einen Zeitsprung nennt – einen Zeitpunkt, an dem die Dinge so weit aus dem Ruder gelaufen sind, dass die einzige Möglichkeit zur Korrektur darin besteht, dass sich die Menschen vereinen und eine völlig andere Strategie entwickeln, mit der die Menschheit innerhalb von nur ein oder zwei Jahrzehnten die verlorenen letzten hundert Jahre aufholen könnte.

