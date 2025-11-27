Mainstream-Journalist gibt zu, dass Verschwörungstheoretiker Recht haben: „Eyes Wide Shut“ ist real! (Video)

Teile die Wahrheit!

Sharon Waxman, Gründerin, CEO und Chefredakteurin von TheWrap sowie preisgekrönte Journalistin und Bestsellerautorin, erkannte in einem heute erschienenen Artikel mit dem Titel „ Die Epstein-E-Mails beweisen: ‚Eyes Wide Shut‘ ist Realität“ , dass das, was Menschen wie ich seit Jahren schreiben und anprangern, tatsächlich der Wahrheit entspricht:

„Die schockierende Enthüllung in den 20.000 E-Mails aus der schmutzigen Welt von Jeffrey Epstein ist nicht, dass Verbrechen begangen wurden.

Die E-Mails sind zutiefst verstörend, weil sie offenbaren, bestätigen – und sogar beweisen – , dass Verschwörungstheoretiker Recht haben. Dass ihre Theorien von umfassender Korruption in den höchsten Machtkreisen zutreffen.

Dass die in Stanley Kubricks Film von 1999 dargestellte Verschwörung politischer und finanzieller Interessen, gepaart mit finsterer sexueller Perversion, in Wirklichkeit keine Fiktion ist. Sie ist Realität.“ [1]

In meinem neuesten Buch mit dem Titel „ The Rise and Fall of a Frankist Monster: Exposing Jeffrey Epstein and The Most Powerful Jewish Sect in the World“ beschreibe ich, wie Epsteins „ Eyes Wide Shut“ -Netzwerk mit einer uralten, mächtigen und geheimnisvollen frankistischen jüdischen Sekte verbunden war, die ihren Ursprung in der sabbatianischen Bewegung des 17. Jahrhunderts hat. (David Icke wird in neuen Jeffrey-Epstein-Akten wiederholt namentlich genannt und bloßgestellt!)

Ich liefere handfeste Beweise über die Sekte und wie sie die Freimaurerei und die Illuminaten infiltrierte und letztlich mit den Ursprüngen des jüdischen Säkularismus, des liberalen Judentums sowie der konservativeren Strömungen des revisionistischen Zionismus in Verbindung steht, die alle mit der Gründung des modernen Staates Israel verbunden sind, den der verstorbene, in Kanada geborene israelische Schriftsteller und Redner Barry Chamish als „sabbatianischen Staat“ bezeichnete.

Waxman fügt in ihrem Artikel hinzu, dass die Epstein-E-Mails Folgendes nahelegen:

„…es gibt einen weit verbreiteten Ehrenkodex unter Menschen mit Macht und Geld, die sich gegenseitig unterstützen. Sie sind Freunde, egal welcher politischen Richtung sie angehören.

Sie gehören zum Club, ungeachtet der Verfehlungen ihrer Mitglieder – Vergehen, die kontextualisiert, verharmlost und ‚verstanden‘ werden.“

Und wie ich in meinem neuesten Buch erläutere , „reicht Epsteins E-Mail-Kontakt über das gesamte politische Spektrum und erstreckt sich über Wirtschaft, Medien, Technologie, Wissenschaft und Gesellschaft“, und dass „Epsteins Pädophileninsel“ wie „‚Eyes Wide Shut‘ war, als Tom Cruise diese seltsame Orgienvilla mit Masken und gruseligen Ritualen entdeckt.“ [2]

Innerhalb der sabbatianischen Frankisten besteht eine deutliche Neigung zu ketzerischen Ritualen. Sie fördern und unterstützen die Überschreitung und Umkehrung etablierter religiöser Gesetze und Regeln, um allzu subtile und theoretische Abläufe zu vermeiden.

Stattdessen werden alle Aspekte in sinnliche und körperliche Erfahrungen durch rituelle Handlungen unter ihren Mitgliedern umgesetzt.

Sie vertreten den Antinomismus, die theologische Überzeugung, dass der Mensch aufgrund göttlicher Gnade von der Pflicht zur Befolgung etablierter moralischer und religiöser Gesetze befreit ist.

Diese Ansicht, abgeleitet von den griechischen Wörtern für „gegen das Gesetz“, legt nahe, dass die Erlösung allein durch den Glauben moralische und religiöse Regeln überflüssig macht oder sogar ein Hindernis für wahre Freiheit darstellt.

Folglich ermutigten Jeffrey Epstein und seine engste Vertraute Ghislaine Maxwell ihre einflussreichen Freunde, religiöse Gesetze zu übertreten und umzukehren, da diese als weniger wichtig als die internen Abläufe ihrer Sekte angesehen wurden.

Die Einbeziehung und ausdrückliche Förderung ritualisierter sexueller Handlungen außerhalb monogamer Beziehungen stand stets im Zentrum von Epsteins Aktivitäten, die weit über den „Erpressungs-Spionagering“ hinausgingen, wie ich in „ Aufstieg und Fall eines frankistischen Monsters“ erläutert habe.

Doug Stanglin von USA TODAY beschrieb Anfang Juli 2019, wie bei der Durchsuchung seines Stadthauses in Manhattan Beweise für Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und „Hunderte – vielleicht sogar Tausende – sexuell anzügliche Fotos von vollständig oder teilweise nackten Frauen“ gefunden wurden, wie es in der Anklageschrift hieß.

In einem verschlossenen Safe befanden sich CDs mit handschriftlichen Beschriftungen : „Junge [Name] + [Name]“, „Diverse Nacktfotos 1“ und „Nacktfotos von Mädchen“. Stanglin fügte hinzu: „So viele Leute haben versucht, sich bei ihm einzuschmeicheln.“

Julie K. Brown, die unerschrockene Journalistin des Miami Herald , die Epsteins Verbrechen als Erste aufdeckte, bestätigte in einem Telefonat mit Sharon Waxman, dass die Epstein-„ Eyes Wide Shut “-Verschwörung kein Produkt abwegiger Theorien à la Pizzagate ist, sondern eine Realität, die „beachtet werden sollte“, genau wie ich es in meinem Buch mit beispiellosen Beweisen dargelegt habe, die diese Gruppe finsterer und mächtiger Personen mit der sabbatianischen frankistischen Sekte in Verbindung bringen.

Deshalb erklärt Brown: „Epstein kam ungeschoren davon. Und unser Justizsystem ist kaputt. Menschen mit Geld und Macht kommen mit Verbrechen davon. Das ist einfach Fakt. [Die E-Mails] zeigen, dass Menschen bereit sind, selbst die schlimmsten Verbrechen zu ignorieren, wenn sie glauben, irgendwie davon zu profitieren.“ [3]

Am Ende ihres Artikels macht Sharon Waxman ein schockierendes Eingeständnis: „Früher habe ich die Vorstellung, dass es eine riesige Verschwörung von Männern – von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bis hin zu dubiosen Geheimagenten – gäbe, die weltweit Frauenhandel betreiben, belächelt. Das tue ich jetzt nicht mehr. Die Frage ist: Was werden wir dagegen unternehmen?“

Um die Verwirrung zu beseitigen, empfehle ich Ihnen die Lektüre von „ Der Aufstieg und Fall eines Frankistenmonsters“, um sich ein umfassendes Bild zu verschaffen.

Die „Verschwörungstheoretiker“ hatten nämlich von Anfang an Recht. Und an das Weiße Haus und an Sie, liebe MAGA-Leser: Hören Sie auf, diese Angelegenheit zu politisieren!

Joseph Schnitt, stellvertretender Leiter des Justizministeriums, räumt ein, dass die Regierung „alle Republikaner schwärzen“ und „alle liberalen, demokratischen Personen“ auf der Epstein-Klientenliste belassen wird, was für uns inakzeptabel ist.

Es wurde sogar behauptet, Ghislaine Maxwell sei in ein Gefängnis mit niedrigerem Sicherheitsstandard verlegt worden, „um sie zum Schweigen zu bringen“, wie die überwiegend konservative O’Keefe Media Group berichtete . [4]

Erinnert ihr euch an die Szene in „Eyes Wide Shut“, als Tom Cruise diese seltsame Orgienvilla mit Masken und gruseligen Ritualen entdeckt? Ich fand die Szene immer total albern.

Aber mal ehrlich, kann man wirklich behaupten, dass Epsteins Pädophileninsel nicht genauso ist? Sie ist das Netzwerk des Tiefen Staates, das in „One Battle After Another“ dargestellt wird, nur dass hier Sex statt Rassismus als gesellschaftlicher Kitt dient.

Und sie bestätigt, was so viel von der MAGA-Bewegung und dem populistischen Zorn unter Progressiven antreibt: den Glauben, dass das System manipuliert ist. Dass normale Menschen keinen Zugang zu den undurchsichtigen Wegen der Macht oder letztendlich zum Geld haben.

Das ist das genaue Gegenteil von Demokratie.

Früher habe ich die Vorstellung, dass es eine riesige Verschwörung von Männern gäbe – von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens bis hin zu dubiosen Geheimagenten –, die weltweit Frauenhandel betreiben, belächelt. Das tue ich jetzt nicht mehr.

Die Frage ist: Was werden wir dagegen unternehmen?

Hier ist ein neuer öffentlicher Aufruf, der von Epstein-Überlebenden veröffentlicht wurde:

NEW: Epstein survivors release the most powerful PSA I have ever seen. Make this go viral so every member of the House of Representatives sees it. pic.twitter.com/Cb5mUqQDFd — Aaron Parnas (@AaronParnas) November 16, 2025

Quellen: PublicDomain/leozagami.com am 23.11.2025