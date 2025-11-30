Menschenhändler, der sich selbst als „Teufel“ bezeichnete, schnitt schwangere Frauen auf, um ihre Organe und das Baby zu verkaufen

Teile die Wahrheit!

Terrorkartelle begehen grausamste Verbrechen, um ihre Operationen zu finanzieren. Kürzlich wurde ein brutaler Babyhandelsring unter der Führung der Mexikanerin „La Diabla“ (Die Teufelin) zerschlagen, der illegale Kaiserschnitte durchführte, um die Babys in den USA zu verkaufen.

Auch andere Kartelle aus Mittel- und Südamerika sind extrem gewalttätig und terrorisieren die nordamerikanische Bevölkerung. Um diese Kartelle zu bekämpfen, richtete die Trump-Regierung eine „interbehördliche Einsatzgruppe“ ein – eine Kooperation zwischen den Geheimdiensten, dem FBI, den Außenministerien und der Zollbehörde. Von Ella Ster

Tulsi Gabbard, Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes, bezeichnete die Verhaftung von „La Diabla“ als einen der jüngsten Erfolge.

Die Zusammenarbeit der neu gegründeten US-amerikanischen Spezialeinheit , die Informationen mit den mexikanischen Behörden austauschte, ermöglichte die Festnahme einer mexikanischen Babyhändlerin namens „La Diabla“. La Diabla (übersetzt: „Der Teufel“) hatte eine kriminelle Organisation geleitet, die sich ausschließlich darauf konzentrierte, schwangere Frauen anzulocken, illegale Kaiserschnitte durchzuführen, Organe zu entnehmen und Neugeborene zu verkaufen.

Dies erklärte Tulsi Gabbard , Direktorin des Büros für Nationale Nachrichtendienste, am 24. Oktober 2025 bei einer Gesprächsrunde im Weißen Haus, in der sie einige Erfolge der neuen Einheit vorstellte .

Die Spezialeinheit ist Teil des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung (NCTC), das die Task Force für Innere Sicherheit (HSTF) unterstützt.

Diese Einheit arbeitet mit anderen US-Regierungsbehörden zusammen, die Informationen austauschen, darunter in diesem Fall auch mexikanische Behörden.

Die gemeinsame Operation mexikanischer Strafverfolgungsbehörden zerschlug ein Kinderhändlernetzwerk unter der Führung von Martha Alicia Mendez Aguilar, auch bekannt als „La Diabla“.

Ihr Babyhändlerring lockte schwangere Frauen an abgelegene Orte, führte illegale, oft tödliche Kaiserschnitte durch, entnahm den Müttern Organe und verkaufte die Neugeborenen für bis zu 250.000 Pesos (11.700 Euro) an Paare in den USA.

La Diabla wurde Anfang September in Juárez, Mexiko, festgenommen. Sie hatte Verbindungen zum Jalisco-Kartell der Neuen Generation , einem mexikanischen Verbrechersyndikat, das unter anderem in Drogenhandel verwickelt ist.

Dieses Kartell zählt zu den gefährlichsten kriminellen Organisationen Mexikos und ist für seine extreme Gewalt bekannt. Bandenmitglieder sollen Opfer während der Ausbildung neuer Mitglieder kannibalisieren und Drohnen sowie Raketenwerfer gegen ihre Gegner einsetzen.

Präsident Trump stufte dieses Kartell zusammen mit sieben weiteren ausländischen Banden im Februar dieses Jahres als terroristische Organisation ein .

Mit der Einrichtung einer neuen behördenübergreifenden Koordinierungsstelle wird die enge Zusammenarbeit zwischen Nachrichtendiensten und Regierungsbehörden intensiviert, um den Austausch verwertbarer Informationen zu optimieren und die Zerschlagungsoperationen der HSTF-Arbeitsgruppe zu unterstützen.

Dieser neue Ansatz basiert auf Präsident Trumps Exekutivanordnung 14159 – „Schutz des amerikanischen Volkes vor Invasionen“ – zur Bekämpfung ausländischer Terrorbanden und -kartelle.

Die Festnahme von La Diabla wurde von mehreren US-amerikanischen Strafverfolgungsbehörden unterstützt, darunter dem FBI und dem U.S. Marshals Service in El Paso, einer Stadt in Texas an der mexikanischen Grenze.

Auch das US-Außenministerium und die Zollbehörde waren an der Operation beteiligt. Die mexikanische Polizei führte die Festnahme in der mexikanischen Stadt Juárez, direkt gegenüber von El Paso, gemeinsam mit der Sonderstaatsanwaltschaft für Frauenangelegenheiten (Fiscalia Especializada en la Mujer) durch.

Joe Kent, Direktor des Nationalen Zentrums für Terrorismusbekämpfung des Geheimdienstes, sagte über La Diablas Babyhandelsoperation :

„Dies ist ein Beispiel dafür, wie Terrorkartelle ihre Einnahmequellen diversifizieren und ihre Operationen finanzieren.“ Mendez Aguilar, alias La Diabla, befindet sich weiterhin in mexikanischer Haft.

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 27.11.2025