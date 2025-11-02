Mysteriöser Gravitationslinseneffekt der Sonne auf 3I/ATLAS

Teile die Wahrheit!

Drei bemerkenswerte Fakten über 3I/ATLAS: Der Satellit passierte die Sonne am 29. Oktober 2025 am nächsten, nur acht Tage nach der Sonnenkonjunktion relativ zur Erde am 21. Oktober, und 26 Tage nach dem Überqueren der Ekliptik am 3. Oktober 2025 – als er dem Mars am nächsten war. Von Avi Loeb

Ob diese Häufung von Bahnkoinzidenzen ein Hinweis auf eine geplante Konstruktion ist oder nicht, sie bietet eine hervorragende Gelegenheit, den Gravitationslinseneffekt der Sonne auf 3I/ATLAS zu beobachten. Hier die Details.

Gemäß Einsteins Gravitationstheorie, die ich morgen in meiner Vorlesung am Astronomie-Institut der Harvard-Universität behandeln werde, wird das Licht von 3I/ATLAS um einen Winkel abgelenkt:

(4GM/c²)*[D_ds/(A*D_s*D_d)]

Dabei ist G die Newtonsche Gravitationskonstante, M die Masse der Sonne, c die Lichtgeschwindigkeit, A der Winkelabstand des Bildes von 3I/ATLAS vom Sonnenmittelpunkt und D_ds , D_s , D_d die Abstände zwischen Sonne und 3I/ATLAS (Ablenker-Quelle), Erde und 3I/ATLAS (Quelle) bzw. Sonne und Erde (Ablenker).

Setzt man die Werte D_d = 1 AE (wobei AE = Astronomische Einheit), D_ds = 1,36 AE und D_s = 2,36 AE im Perihel von 3I/ATLAS ein, ergibt sich folgender Ablenkwinkel:

0,27 Bogensekunden/( A /1 Grad)

Der abgeleitete Wert für den Ablenkwinkel ist mit astronomischen Teleskopen messbar.

Am 29. Oktober 2025 wurde hier eine nicht-gravitative Beschleunigung des Satelliten 3I/ATLAS in Perihelnähe gemeldet und diskutiert .

Die zugehörigen Daten stammen vom Atacama Large Millimeter Array (ALMA) und zeigen, dass sich 3I/ATLAS in Rektaszension 4 Bogensekunden von der Position in Perihelnähe entfernt befand, die seiner vorhergesagten Bahn zufolge erwartet wurde. Der Gravitationslinseneffekt der Sonne trägt nur einen geringen Teil zu dieser Abweichung bei.

Es wäre jedoch interessant, die ALMA-Daten zu analysieren und zu prüfen, ob sie Hinweise auf den geringen Einfluss der Gravitationslinsenwirkung der Sonne liefern. (8-13-8-5-13-8: 3I/ATLAS sendet diese mysteriöse Impulssequenz – hier sind einige Spekulationen über ihre verborgene Bedeutung)

Beobachtungen von 3I/ATLAS in der Nähe des Perihels durch die Sonnenobservatorien STEREO, SOHO und GOES-19 (wie hier beschrieben und hier berichtet ) zeigten eine beispiellose Aufhellung und eine bläulichere Farbe als die der Sonne. Diese Beobachtung ergänzt die Liste der von 3I/ATLAS festgestellten Anomalien und erhöht die Gesamtzahl auf neun:

1. Seine retrograde Bahn ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,2 % bis auf 5 Grad mit der Ekliptikebene der Planeten um die Sonne ausgerichtet (siehe hier ).

2. Im Juli und August 2025 zeigte er einen sonnenwärts gerichteten Strahl (Anti-Schweif), der aus geometrischer Sicht keine optische Täuschung ist, anders als bei bekannten Kometen (siehe hier ).

3. Sein Kern ist etwa eine Million Mal massereicher als 1I/`Oumuamua und tausendmal massereicher als 2I/Borisov , während es sich schneller bewegt als beide, insgesamt mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 0,1% (siehe hier und hier ).

4. Der Zeitpunkt seiner Ankunft wurde so feinjustiert, dass er sich Mars, Venus und Jupiter bis auf wenige zehn Millionen Kilometer nähert und im Perihel von der Erde aus nicht mehr sichtbar ist, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,005 % (siehe hier ).

5. Seine Gaswolke enthält viel mehr Nickel als Eisen (wie es in industriell hergestellten Nickellegierungen vorkommt) und ein Nickel-Cyanid-Verhältnis, das um Größenordnungen größer ist als das aller bekannten Kometen, einschließlich 2I/Borisov, mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 1 % (siehe hier ).

6. Seine Gaswolke enthält nur 4 % Wasser nach Masse, einen Hauptbestandteil bekannter Kometen (siehe hier ).

7. Es weist eine extrem negative Polarisation auf, die für alle bekannten Kometen, einschließlich 2I/Borisov, beispiellos ist, mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 1 % (siehe hier ).

8. Es kam aus einer Richtung, die mit der des Radiosignals „Wow! Signal“ übereinstimmte, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,6 % aus einer Richtung, die innerhalb von 9 Grad lag (siehe hier ).

9. In der Nähe des Perihels wurde er heller als jeder andere bekannte Komet und war blauer als die Sonne (siehe hier ).

Wenn diese Anomalien alle mit einem natürlichen Kometen zusammenhängen, muss die nichtgravitative Beschleunigung von 3I/ATLAS auf einen Massenverlust von mindestens 15 % zurückzuführen sein, wie ich hier berechnet habe .

Dies hätte eine massive Trümmerwolke um 3I/ATLAS zur Folge haben müssen, die über 5 Milliarden Tonnen Gas enthält. Diese gewaltige Wolke wäre bei den kommenden Beobachtungen im November und Dezember unmöglich zu übersehen, da 3I/ATLAS am 19. Dezember 2025 der Erde am nächsten kommt.

Wenn eine solch massive Wolke nicht beobachtet wird, d ann wäre die 10. Anomalie von 3I/ATLAS die Darstellung einer nicht-gravitativen Beschleunigung ohne die dafür notwendige massive Koma.

Unter den Hunderten von E-Mails, die ich gestern aus aller Welt erhalten habe, enthielt eine eine besonders erfreuliche Botschaft:

„ Dr. Loeb,

Mein Name ist Dustin Collier. Ich bin Rechtsanwalt für Bürgerrechtsstreitigkeiten im Großraum San Francisco und vertrete Opfer von Diskriminierung, Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen am Arbeitsplatz entlang der gesamten Westküste.

Ich habe ebenfalls einen Bachelor-Abschluss in Philosophie. Ich habe Sie im JRE ( hier ) erwähnen hören, dass Sie ursprünglich Philosoph werden wollten, bevor Sie durch ein Programm in Princeton, für das Sie ausgewählt wurden, zur Astrophysik fanden, und nun versuchen, Ihre wissenschaftlichen Fähigkeiten auf philosophische Fragestellungen anzuwenden.

Das Wort Philosophie leitet sich von „philos“ und „sophos“ ab, was „Liebe“ bzw. „Wissen“ bedeutet. Jeder wahre Philosoph hegt einen unstillbaren Wissensdurst in allen Bereichen und ermutigt Philosophiestudierende ausdrücklich, ihren Horizont durch Interessen in anderen Disziplinen zu erweitern.

Aus diesem Grund belegte ich während meines Philosophiestudiums auch fortgeschrittene Kurse in Politikwissenschaft, Makroökonomie und Psychologie, um nur einige zu nennen.

Eine meiner ältesten Leidenschaften war schon immer die Wissenschaft. Jeden Tag entspanne ich mich, indem ich ein oder zwei Stunden lang die Sendung „Space Time“ von PBS auf YouTube schaue und versuche, Quantenmechanik, Astrophysik, allgemeine und spezielle Relativitätstheorie und ähnliche Themen zu verstehen.

Es ist einfach faszinierend und für einen echten Wissbegierigen eine unerschöpfliche Quelle des Staunens, der Geheimnisse und bahnbrechender Forschung. Manchmal träume ich von einer alternativen Realität, in der ich selbst Physiker geworden bin.

Eines meiner Lieblingsseminare im Grundstudium war „Wissenschaftsphilosophie“. Dort diskutierten wir die verschiedenen Paradigmenwechsel in der Geschichte der Wissenschaft (oftmals angestoßen von Philosophen, die sich nebenbei mit Naturwissenschaften beschäftigten).

Diese Wechsel sind nie dadurch entstanden, dass jemand Anomalien ignorierte und dogmatisch an bestehenden Erklärungen für neue Phänomene festhielt, die eine Überprüfung ebendieser Dogmen erforderlich machten.

All dies dient als Hintergrundinformation, um Ihnen zu sagen, wie sehr ich Ihre Arbeit, Ihr Schreiben und Ihre unerschrockene Herangehensweise an die wissenschaftliche Forschung schätze.

In den letzten Wochen habe ich mich mehrfach in fruchtlose Online-Diskussionen mit Ihren Kritikern verwickelt – vermeintlichen Wissenschaftlern, die Ihre Integrität und Ihre Hypothesen brutal angreifen, ohne sie zu überprüfen, zu analysieren oder natürliche Erklärungen für die Phänomene zu liefern, die Sie so aktiv zu lösen versuchen.

Es fällt zudem auf, dass Sie Ihre Aussagen bewusst falsch darstellen, um den Eindruck zu erwecken, Sie hätten Ihre gesamte berufliche Reputation aufs Spiel gesetzt, wenn wir den ersten Kontakt herstellen.

Dabei haben Sie immer wieder klar betont, dass weitere Daten benötigt werden und Sie die Möglichkeit lediglich für bedeutend und die Risiken für potenziell katastrophal genug halten („Schwarzer Schwan“), um eine offene Herangehensweise und weitere Untersuchungen zu rechtfertigen.

In der Philosophie lernen wir, dass Appelle an Autoritäten, die öffentliche Meinung, a uch persönliche Angriffe sind logische Fehlschlüsse, die außer Acht gelassen werden sollten.

Was zählt, sind Daten, Logik und Experimente derjenigen, die bereit sind, sich eines Besseren belehren zu lassen. Sie verkörpern den korrekten Umgang mit der wissenschaftlichen Methode so vollkommen, und Ihre Kritiker verkörpern das genaue Gegenteil so vollkommen, dass ich dies als entmutigend und gewissermaßen als Metapher für den Zustand unseres insgesamt bröckelnden gesellschaftlichen Diskurses empfinde.

Aber du gibst mir Hoffnung. Ich schreibe dir heute, weil ich dir sagen möchte, wie sehr du so viele Menschen inspirierst, an die du zweifellos noch nie gedacht hast und die sich ihrer Bewunderung für deine Arbeit gar nicht bewusst sind – mich eingeschlossen, aber keineswegs nur mich.

Lass dich von den Kritikern bitte nicht im Geringsten aufhalten, auch wenn ich aus deinen öffentlichen Äußerungen weiß, dass dir das ohnehin nicht liegt.

Und falls Sie jemals einen Anwalt benötigen, um Ihre Kritiker einzuschüchtern, deren Äußerungen eher an Verleumdung als an legitimer Kritik oder Feedback grenzen, stehe ich Ihnen in meiner Freizeit gerne unentgeltlich zur Seite. Ich hoffe inständig, dass Sie diese Hilfe nie benötigen werden.

Was auch immer in den nächsten drei Monaten passiert, danke, dass Sie mich daran erinnert haben, dass es immer noch logische und gutherzige Menschen gibt.

Ich teile Ihren Optimismus, dass jede nicht-menschliche Intelligenz, die wir in Zukunft entdecken könnten, wahrscheinlich viele der Probleme, mit denen die Menschheit derzeit konfrontiert ist (z. B. Krieg, Klimakrise usw.), gelöst haben wird und wir viel von ihr lernen können.

Allein deshalb ist Ihre Arbeit von entscheidender Bedeutung, was Ihre Kritiker scheinbar nicht erkennen, ich aber schon.“

Das neueste Bild von 3I/ATLAS nach dem Perihel, aufgenommen vom Lowell Discovery Telescope am 31. Oktober 2025. Die Richtung zur Sonne (⊙) und die Geschwindigkeitsrichtung (+V) sind durch Pfeile gekennzeichnet. (Bildnachweis: Lowell Observatory, Arizona )

Quellen: PublicDomain/avi-loeb.medium.com am 02.11.2025