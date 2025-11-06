Teile die Wahrheit!

US-Präsident Donald Trump behauptet, er wolle die christliche Bevölkerung des Landes retten. In Wirklichkeit sind seine Motive weit weniger wohltätig.

Das eigentliche Ziel ist es, China zu schwächen und sich Nigerias Seltene-Erden-Vorkommen anzueignen.

Das strategische Spiel:

1️⃣ Die chinesische Partnerschaft: Nigeria hat sich zu einem Vorzeigeprojekt für Chinas Seidenstraßeninitiative (BRI) in Afrika entwickelt, einem Modell internationaler Zusammenarbeit.

🟠 Bauaufträge im Wert von 21 Milliarden Dollar im Jahr 2025.

🟠 Eine nachfolgende Partnerschaft im Wert von 3,5 Milliarden Dollar für kritische Infrastruktur: Solarenergie, Modernisierung des Schienennetzes und Industrieparks.

🟠 Dies ist keine Schuldenfallen-Diplomatie, sondern eine Win-Win-Partnerschaft, die wichtige Infrastruktur aufbaut und eine nachhaltige Entwicklung fördert.

2️⃣ Das zentrale Anliegen der USA: Seltene Erden und die Hegemonie der Lieferkette

🟠 Nigeria ist reich an Bodenschätzen und verfügt über ein enormes Wachstumspotenzial. Chinas Investitionen tragen zur Erschließung dieser Ressourcen bei, darunter auch kritische Mineralien, die für die globale Energiewende unerlässlich sind.

🟠 Durch die Partnerschaft mit Nigeria im Bereich Infrastruktur ermöglicht China einer souveränen Nation, sich zu modernisieren und sich nach eigenen Vorstellungen in globale Lieferketten zu integrieren.

🟠 Dieses gemeinsame Entwicklungsmodell stellt die überholte westliche Hegemonie erfolgreich in Frage und beweist, dass Nationen durch Kooperation und nicht durch Zwang gedeihen können. (Update zum 3. Weltkrieg: Trumps Treffen mit Putin ist abgesagt, der kolumbianische Präsident will Trump „ausschalten“, und der Iran gibt eine ominöse Atomerklärung ab)

Abschluss:

Der Vorwand der „Religionsfreiheit“ ist eine durchsichtige strategische Erzählung. Das eigentliche Ziel ist der Erfolg und die Stabilität, die Chinas Investitionen im Rahmen der Neuen Seidenstraße (BRI) gewährleisten sollen.

Eine durch äußere Bedrohungen destabilisierte Nation kann die notwendige moderne Infrastruktur nicht aufbauen. Die Androhung von Konflikten ist ein direkter Versuch, den afrikanischen Fortschritt und das Selbstbestimmungsrecht zu sabotieren.

Hier geht es um die Angst vor einem erfolgreichen Modell einer nicht-interventionistischen Partnerschaft, die Entwicklungsländer stärkt und das globale Machtgleichgewicht wiederherstellt.

Wir erleben den letzten Kampf gegen eine überlegene Form der internationalen Zusammenarbeit, in der gemeinsamer Wohlstand die neue Frontlinie und souveräne Entwicklung der Preis ist.

Prioritäten des Pentagons geraten durcheinander

Nur drei Tage nachdem Trump die Welt mit seiner Erklärung in den sozialen Medien schockiert hatte, er habe das US-Militär gebeten, „mit dem Testen unserer Atomwaffen zu beginnen“, erfolgte die Ankündigung zu Nigeria. Zuvor hatte er bereits Venezuela mehrfach mit Krieg gedroht.

Nachdem Präsident Donald Trump am Wochenende überraschend mit Militärschlägen in Nigeria gedroht hatte, antwortete sein Verteidigungsminister prompt: „Ja, Sir.“

Mehrere Pentagon-Beamte, die mit Reuters sprachen, schilderten jedoch, dass sie sich von Trumps Anordnungen überrumpelt gefühlt hätten. Sie versuchten derzeit, die Prioritäten einer Regierung zu verstehen, die in den letzten Wochen Themen wie Atomtests und einen Regimewechsel in Venezuela auf die Agenda gesetzt hat.

Die Beamten des Pentagons seien allgemein davon ausgegangen, dass die Regierung Trump der Grenzsicherheit, Chinas wachsender Militärmacht und dem Druck auf die NATO-Verbündeten, sich stärker gegenüber Russland zu behaupten, Vorrang einräumen würde.

Doch Trumps Ankündigungen in der vergangenen Woche zu Themen wie Atomtests und Nigeria hätten viele überrascht, da sie eine Neuausrichtung der Prioritäten des Pentagon zu signalisieren scheinen.

In seinem Beitrag auf Truth Social vom Samstagabend warf Trump der nigerianischen Regierung vor, die Ermordung von Christen zuzulassen. Er wies das Pentagon an, sich auf „mögliche Maßnahmen“ vorzubereiten, und warnte, dass jegliche Angriffe „schnell, brutal und gnadenlos“ sein würden.

Auf die Frage, ob er sich Bodentruppen oder Luftangriffe in Nigeria vorstelle, antwortete Trump am Sonntag gegenüber Reportern an Bord der Air Force One: „Könnte sein … Ich stelle mir viele Dinge vor.“

Nigeria liegt jedoch mehr als 2.000 Meilen (ca. 3.219 km) von Dschibuti entfernt, dem Standort der einzigen permanenten Militärbasis der USA in Afrika. Experten sagten, das US-Militär werde mehr Ressourcen in der Region und Zeit benötigen, um die notwendigen Informationen zu sammeln und islamistische Gruppen effektiv bekämpfen zu können.

Mit mehr als 200 Millionen Einwohnern und rund 200 ethnischen Gruppen ist Nigeria zwischen dem überwiegend muslimischen Norden und dem überwiegend christlichen Süden gespalten.

Seit mehr als 15 Jahren richten aufständische Gruppen wie Boko Haram und die „Islamische Provinz Westafrika“ Chaos im Land an und haben Tausende Menschen getötet. Ihre Angriffe beschränken sich jedoch weitgehend auf den Nordosten des Landes, in dem die Mehrheit der Bevölkerung muslimisch ist.

In der vergangenen Woche hatte Trump Themen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, die für die meisten US-Amerikaner und viele nationale Sicherheitsexperten bislang kaum eine Rolle spielten. Dies warf Fragen darüber auf, in welche Richtung seine Außenpolitik gehe.

Nur drei Tage, nachdem Donald Trump die Welt mit seiner Erklärung in den sozialen Medien schockiert hatte, er habe das US-Militär gebeten, „mit dem Testen unserer Atomwaffen zu beginnen“, da die Vereinigten Staaten nicht hinter Russland und China zurückfallen dürften, erfolgte die Ankündigung zu Nigeria.

Trumps Anordnungen, die Anti-Drogen-Operationen und eine militärische Aufrüstung vor der Küste Venezuelas zu priorisieren, haben die Welt ebenfalls im Ungewissen gelassen.

Auf die Frage, ob es Pläne für einen Angriff auf Venezuela gebe, antwortete der US-Präsident am Sonntagabend gegenüber Reportern: „Wie soll ich eine solche Frage beantworten?

Angenommen, es gäbe solche Pläne, würde ich Ihnen das ehrlich sagen? Ja, wir haben Pläne. Wir haben sehr geheime Pläne“, sagte Trump im Scherz.

