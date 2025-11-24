Natron: Das vergessene Wundermittel für den Haushalt

Teile die Wahrheit!

Natron? Das Wort ist wohl jedem ein Begriff. Für viele ist es jedoch kein Mittel mit dem sie alltäglich in Berührung kommen.

Hobbybäcker kennen Natron vor allem als gute Alternative zu Backpulver. Doch hinter dem unscheinbaren weißen Pulver verbirgt sich viel mehr. Es ist ein wahrer Alleskönner!

Was ist Natron?

Natron wird fachsprachlich als Natriumhydrogencarbonat bezeichnet und ist einfach erklärt ein chemisch produziertes Salz. Im Einzelhandel ist es vor allem unter den Namen Backsoda, Speisesoda, Speisenatron oder nur als Soda bekannt.

Hinter dem Wort Natriumcarbonat verbirgt sich hingegen Waschsoda – diese beiden Begriffe sollten nicht verwechselt werden.

Was ist der Unterschied zwischen Natron und Backpulver?

Wie eingangs erwähnt ist Natron hervorragend zum Backen geeignet und ersetzt oder ergänzt in vielen Rezepten das Backpulver.

Der Unterschied zwischen den beiden Triebmitteln liegt in ihrer Zusammensetzung. Natronhydrogencarbonat ist nämlich ein Bestandteil von Backpulver. Zusätzlich enthält es einen Säure- und Stärkeanteil.

Im Gegensatz dazu benötigt Backsoda eine Säure wie Buttermilch oder Joghurt im Teig, damit dieser luftig aufgehen kann.

Aus diesem Grund kann man Backpulver nicht einfach durch Natron ersetzen, da ansonsten das Säuerungsmittel fehlen könnte. Andersherum gibt es weniger Probleme.

Abgesehen von Natron als Triebmittel, wird es beim Backen auch zur Herstellung von Laugengebäck verwendet.

Nachdem wir dieses Mysterium geklärt haben, kommen wir zu den weiteren interessanten Einsatzmöglichkeiten von Natron.

Natron – das Wundermittel im Haushalt

Natron kann als Hausmittel für folgende Zwecke eingesetzt werden:

Als Wasserenthärter: Eine Messerspitze Natron pro Tasse lässt das Wasser für Tee und Kaffee weicher werden, wodurch sich die Aromen besser entfalten können.

Weiche Wäsche: Natron kann als Ersatz für Weichspüler eingesetzt werden. Toller Nebeneffekt: Auch die Waschmaschine profitiert von dem Natron und wird auf natürliche Weise gereinigt.

Neuer Glanz: Natron eignet sich wunderbar zum Putzen und Reinigen. Es wirkt wie ein mildes Scheuermittel und bringt Fließen, Armaturen sowie Fugen wieder zum Glänzen. Verwende hierzu einfach eine Paste aus Natron und Wasser.

Wer etwas Natron mit in die Spülmaschine gibt wird merken, dass das Geschirr im Anschluss wie frisch poliert aussieht. Angelaufener Silberschmuck lässt sich mit Natron ebenfalls wieder zum Glänzen bringen.

Gegen muffige Gerüche: Deos und Duftsprays sind im Haushalt nicht nötig, denn Natron ist ein super Geruchskiller! Anwendbar ist es zum Beispiel in Schuhen, im Staubsauger oder auf dem Boden des Mülleimers.

Deine Wäsche riecht selbst nach dem Waschen noch unangenehm? Hier hilft es, etwas Natron mit ihn die Waschmaschine zu geben.

Durch die basische Wirkung des Natrons werden muffelige Gerüche auf völlig natürliche Weise neutralisiert. Gleichzeitig hilft das Natron, hartnäckige Schmutzflecken auf den Klamotten zu entfernen.

Gefrierfach ohne Eis: Mit der Hilfe von Natron lässt sich verhindern, dass sich im Gefrierfach lästige Eisschichten bilden. Streue hierzu einfach etwas von dem Pulver auf einen Lappen und reibe damit anschließend über die Fächer im Gefrierschrank.

Natron für die Gesundheit

Das Zaubermittel kann auch für die Gesundheit in verschiedenen Varianten eingesetzt werden:

Empfindlichen Zähne: Hast du das Problem, dass dir die Zähne bei kalten Speisen oder beim Essen von Früchten schmerzen? Dann verwende mal eine Mundspülung aus Natron und Wasser und deine Zähne werden schnell weniger schmerzempfindlich.

Wer einmal die Woche seine Zähne mit Natron putzt, wird bald eine aufhellende Wirkung feststellen.

Weiche Haut: Ein Peeling mit Natron hilft gegen trockene Haut und verleiht zarte Hände.

Tschüss Sodbrennen: Einfach ein Glas Wasser mit einem Teelöffel Speisenatron trinken – und schon bist du das lästige Brennen los.

Gegen Übelkeit und Völlegefühl: Bei einem unwohlen Gefühl im Magen kann Kaiser Natron eingenommen werden. Die Wirkung ist mit den Grundzügen der Chemie erklärt!

Natron wirkt basisch, wodurch überschüssige Magensäure neutralisiert wird. Das hilft übrigens auch bei einem Kater nach zu viel Alkohol.

Hilfe bei Juckreiz: Aus Natron und Wasser lässt sich eine Paste herstellen, die lästigen Juckreiz bei Mückenstichen oder bei Herpes mindert.

Quellen: PublicDomain/frag-mutti.de/ am 24.11.2025