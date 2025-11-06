Neue Anomalie: Kein klarer Kometenschweif in den Post-Perihel-Bildern von 3I/ATLAS

Teile die Wahrheit!

Titelbild: Das Post-Perihel-Bild des interstellaren Objekts 3I/ATLAS, aufgenommen am 5. November 2025 vom R. Naves Observatory, zeigt einen verschwommenen Lichtball.

Die Richtung zur Sonne ist in der unteren linken Ecke (der Pfeil links zeigt in die Richtung abgewandt von der Sonne). Es ist kein deutlicher Kometenschweif zu sehen.

Am 5. November 2025 wurden zwei neue Bilder des interstellaren Objekts 3I/ATLAS veröffentlicht. Sie zeigen eine kompakte Lichtquelle ohne deutlichen Kometenschweif.

Die Koma unterscheidet sich in ihrer Morphologie nicht sehr von ihrem Erscheinungsbild im Hubble-Weltraumteleskop am 21. Juli 2025 ( hier abrufbar ).

Dies ist überraschend angesichts des JPL-Berichts der NASA ( hier mit einer nicht-gravitativen Beschleunigung — normiert) bei einem heliozentrischen Wert von 1 AE:

1. Eine radiale Beschleunigung von der Sonne weg von 1,1 × 10⁻⁶ AE pro Tag zum Quadrat.

2. Eine transversale Beschleunigung relativ zur Richtung der Sonne von 3,7 × 10⁻⁷ AE pro Tag zum Quadrat

Basierend auf der Impulserhaltung (wie hier diskutiert ) habe ich hier abgeleitet , dass der Massenverlust während des Periheldurchgangs von 3I/ATLAS größer als 13 % ist. (Ein angeblich von der NASA geleaktes neues Foto von 3I/ATLAS enthüllt überraschende Details (Video))

Bei einem typischen Kometen hätte dies zu einer massiven Koma mit Staub und Gas führen müssen, die durch den Strahlungsdruck der Sonne und den Sonnenwind in die Form eines typischen Kometenschweifs gepresst worden wäre, der von der Sonne wegzeigt.

Ein solcher Schweif ist auf den neuen Bildern vom 5. November 2025 nicht sichtbar.

Bild von 3I/ATLAS nach dem Perihel, veröffentlicht am 5. November 2025 vom Virtual Telescope Project.

Zum Vergleich füge ich unten ein Bild des Kometen Lemmon aus dem Sonnensystem ein , das von einem der Teleskope aufgenommen wurde, die 3I/ATLAS vor zwei Tagen beobachtet haben. Lemmon weist, wie erwartet, einen deutlichen Kometenschweif auf, der von der Sonne wegzeigt.

Das Bild des Kometen Lemmon aus dem Sonnensystem, aufgenommen am 3. November 2025 vom R. Naves Observatorium, zeigt einen deutlichen Kometenschweif, der von der Sonne wegführt.

Zu den Anomalien, die 3I/ATLAS bisher festgestellt hat, gehören:

1. Seine retrograde Bahn ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,2 % bis auf 5 Grad an die Ekliptikebene der Planeten um die Sonne ausgerichtet (siehe hier ).

2. Im Juli und August 2025 zeigte er einen sonnenwärts gerichteten Jet (Anti-Schweif), der im Gegensatz zu bekannten Kometen aus geometrischer Sicht keine optische Täuschung ist (siehe hier ).

3. Sein Kern ist etwa eine Million Mal massereicher als 1I/`Oumuamua und tausend Mal massereicher als 2I/Borisov , während er sich schneller bewegt als beide, insgesamt mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 0,1 % (siehe hier und hier ).

4. Seine Ankunftszeit wurde so feinabgestimmt, dass er sich Mars, Venus und Jupiter bis auf zehn Millionen Kilometer nähert und im Perihel von der Erde aus nicht beobachtbar ist, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,005 % (siehe hier ).

5. Seine Gaswolke enthält viel mehr Nickel als Eisen (wie in industriell hergestellten Nickellegierungen) und ein Nickel-Cyanid-Verhältnis, das um Größenordnungen höher ist als das aller bekannten Kometen, einschließlich 2I/Borisov, mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 1 % (siehe hier ).

6. Seine Gaswolke enthält nur 4 % Wasser (Massenanteil), einen Hauptbestandteil bekannter Kometen (siehe hier ).

7. Es zeigt eine extrem negative Polarisation, die für alle bekannten Kometen, einschließlich 2I/Borisov, beispiellos ist, mit einer Wahrscheinlichkeit unter 1 % (siehe hier ).

8. Es kam aus einer Richtung, die mit dem Radiosignal „Wow!“ übereinstimmt, bis auf 9 Grad genau, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,6 % (siehe hier ).

9. Nahe dem Perihel wurde es heller als jeder bekannte Komet und war blauer als die Sonne (siehe hier ).

10. Es zeigt eine nicht-gravitative Beschleunigung, die eine massive Verdampfung von mindestens 13 % seiner Masse erfordert (wie hier berechnet ), aber vorläufige Bilder nach dem Perihel zeigen bisher keine Hinweise darauf.

Heute Nachmittag erhielt ich die folgende E-Mail aus Chile:

„ Sehr geehrter Herr Professor Loeb,

ich schreibe Ihnen aus Santiago de Chile.

Mein Name ist Dario Villalón , und ich bin Bauingenieur für Elektrotechnik von der Universität von Chile.

Ich möchte Ihnen meinen aufrichtigen Dank aussprechen, da Ihre Arbeit sich als sehr wichtig erweist, nicht nur wegen Ihrer spezifischen Forschung zum 3I-Atlas, sondern auch, weil Ihre Herangehensweise an Fragestellungen viele Menschen dazu motiviert, sich für Themen zu interessieren und diese zu verstehen, denen sie zuvor nie Beachtung geschenkt hätten.

Ich möchte den Fall meiner 18-jährigen Tochter erwähnen, die nach ihrem Schulabschluss unsicher war, welchen Beruf sie ergreifen sollte. Sie hat Interesse an Ihren Veröffentlichungen entwickelt (da sie fließend Englisch spricht, stellt dies keine Sprachbarriere dar), und Ihre Meinungen in den sozialen Medien haben sie sehr für Astrophysik und Astronomie begeistert. Sie wird höchstwahrscheinlich ein Studium in diesem Bereich aufnehmen.

Ich möchte Ihnen danken und Sie bitten, Ihre Arbeit trotz der bekannten Herausforderungen fortzusetzen.

Beste Grüße aus Chile!

Mit freundlichen Grüßen, Dario Villalón ”

Quellen: PublicDomain/avi-loeb.medium.com am 06.11.2025