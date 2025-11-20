Nichts ist trügerischer als eine offensichtliche Tatsache: NASA-Pressekonferenz zu 3I/ATLAS

Teile die Wahrheit!

Am 19. November 2025 übertrug die NASA hier eine Pressekonferenz, in der erstmals nach dem Shutdown der US-Regierung neue Daten über das interstellare Objekt 3I/ATLAS vorgestellt wurden.

Eine Stunde zuvor fragte mich ein Reporter, was ich von der Pressekonferenz erwarte, und ich antwortete: „Ich erwarte keine großen Neuigkeiten. Von Avi Loeb

Die NASA wird die offizielle Aussage wiederholen, dass 3I/ATLAS ein natürlicher Komet ist und dass die Daten aufgrund des Regierungsstillstands erst diese Woche verarbeitet werden konnten.

Beides sind langweilige Botschaften. Das HiRISE-Bild wird wahrscheinlich einen verschwommenen Lichtball zeigen, ähnlich wie das Hubble-Bild hier . Aber ich hoffe, überrascht zu werden.“

Ich war nicht überrascht. Es gab keine großen Neuigkeiten. Die NASA wiederholte die offizielle Aussage, dass 3I/ATLAS ein natürlicher Komet sei und dass die Daten aufgrund des Regierungsstillstands erst vor Kurzem verarbeitet werden konnten.

Das Bild, aufgenommen von der HiRISE-Kamera an Bord des Mars Reconnaissance Orbiter am 3. Oktober und hier verfügbar , zeigt einen verschwommenen Lichtfleck.

Die räumliche Auflösung des Bildes beträgt 30 Kilometer pro Pixel bei einer Entfernung von etwa 30 Millionen Kilometern zum Satelliten 3I/ATLAS. (Sind die Anomalien von 3I/ATLAS ein Hinweis auf außerirdische Technologie oder auf einen unbekannten interstellaren Eisberg?)

Aufgrund von Bewegungen des Raumfahrzeugs während der Beobachtung ist das Licht von 3I/ATLAS um einige Pixel verschmiert. In den kommenden Tagen werde ich diese Daten quantitativ analysieren, um die wichtigsten Informationen daraus zu extrahieren.

Die Sammlung weiterer neuer Bilder von anderen Weltraumteleskopen finden Sie hier . Die neuen Daten umfassen Unschärfere Bilder als die von HiRISE und ein UV-spektroskopischer Nachweis von Wasserstoff durch MAVEN, der ein wenig zu dem beiträgt, was wir diesen Sommer bereits über 3I/ATLAS von den Weltraumteleskopen Hubble ( hier ), Webb ( hier ) und SPHEREx ( hier ) gelernt haben.

Eine 3,2 Sekunden Belichtung von 3I/ATLAS. Die Aufnahmen stammen von der HiRISE-Kamera an Bord des Mars Reconnaissance Orbiter mit einer räumlichen Auflösung von 30 Kilometern pro Pixel. Aufgrund von Vibrationen und Bewegungen des Raumfahrzeugs während der Beobachtung ist das Licht von 3I/ATLAS um einige Pixel verschmiert. Die Richtungen der Sonne und der Bewegung von 3I/ATLAS sind durch Pfeile gekennzeichnet.

Die Vertreter der NASA hätten eher betonen sollen, was wir an 3I/ATLAS nicht verstehen, aber s ie bestehen darauf, dass es sich um einen bekannten Kometen aus einer neuen Entstehungsumgebung handelt.

Sie erklärten, dass 3I/ATLAS sich wie Kometen verhält, also Gas und Staub abstößt und auf die Schwerkraft reagiert. Doch auch eine Raumsonde, die auf ihrer Reise durch das kalte interstellare Medium Staub sowie CO₂-, CO- und H₂O-Eis an ihrer Oberfläche sammelt, könnte eine äußere Staubschicht entwickelt haben, die mit Eis vermischt ist und bei Sonneneinstrahlung sublimiert.

Wir sollten nicht vorschnell urteilen, denn wir alle kennen das Trojanische Pferd, das den Wächtern Trojas harmlos erschien. Bei der Beobachtung interstellarer Besucher sollten wir nicht in traditionelle Denkweisen verfallen, sondern neue Interpretationen kritisch prüfen.

Die Öffentlichkeit betrachtet Wissenschaft als Lernprozess, in dem die Sammlung von Beweisen zu neuem Wissen führt, anstatt bereits bekanntes Wissen zu bestätigen.

Sherlock Holmes bemerkte: „ Nichts ist trügerischer als eine offensichtliche Tatsache .“ Er stellte außerdem fest: „ Es ist ein kapitaler Fehler, zu theoretisieren, bevor man Daten hat. Unmerklich beginnt man, Fakten den Theorien anzupassen, anstatt Theorien den Fakten .“

Ich wünschte, die Vertreter der NASA würden diese Weisheit teilen.

Fantasievolle Wissenschaftler beherrschen die Bescheidenheit, aus Anomalien Neues zu lernen, anstatt die Arroganz ihrer Expertise zur Schau zu stellen. Auf der Pressekonferenz wurden die zwölf Rätsel um 3I/ATLAS (zuletzt hier zusammengefasst ) nicht erwähnt, darunter die Anomalie, dass seine Masse eine Million Mal größer ist als die von 1I/`Oumuamua und tausend Mal größer als die von 2I/Borisov .

Angesichts des begrenzten Materievorrats im interstellaren Raum würde man erwarten, eine Million Objekte mit der Masse von 1I/`Oumuamua oder tausend Objekte mit der Masse von 2I/Borisov zu entdecken, bevor man ein so massereiches Objekt wie 3I/ATLAS findet – es sei denn, dieses seltene Objekt zielte gezielt auf das innere Sonnensystem (wie in meiner ersten Arbeit zu 3I/ATLAS hier erläutert ).

Die unwahrscheinliche (0,2 %) Übereinstimmung der Flugbahn von 3I/ATLAS mit der Ebene der Planeten um die Sonne (wie in meiner zweiten Veröffentlichung zu 3I/ATLAS hier erläutert ) machte den Himmelskörper zu einem leichten Ziel für zahlreiche NASA-Observatorien.

Die NASA-Verantwortlichen hätten dieses unwahrscheinliche Ereignis zumindest zur Kenntnis nehmen sollen. Falls es sich bei 3I/ATLAS tatsächlich um einen natürlichen Eisbrocken handelt, wie sie vermuten, war die Natur der NASA – basierend auf den beiden oben genannten Anomalien – um mindestens den Faktor 100.000 gnädiger, als es bei einer zufälligen Zufuhr von Gesteinsbrocken zu erwarten gewesen wäre.

Die interessantesten neuen Erkenntnisse über 3I/ATLAS wurden in den letzten Wochen gewonnen. Nach der größten Annäherung von 3I/ATLAS an die Sonne am 29. Oktober wurden neue Aufnahmen von Amateurastronomen gemacht (siehe Diskussionen hier , hier , hier und hier ).

Diese Aufnahmen zeigen eng gebündelte Jets, die sowohl auf die Sonne zu als auch von ihr weg gerichtet sind und Entfernungen in der Größenordnung von einer Million Kilometern erreichen.

Im Nachhinein betrachtet sind diese Aufnahmen von Amateurastronomen weitaus faszinierender als das von NASA-Beamten veröffentlichte HiRISE-Bild.

In den kommenden Wochen werden größere bodengebundene Teleskope sowie die Hubble- und Webb-Teleskope die Jets von 3I/ATLAS genauer untersuchen können, indem sie deren Zusammensetzung, Geschwindigkeit und Massenbeladungsrate messen.

Diese Daten werden uns zweifelsfrei Aufschluss darüber geben, ob die Jets durch natürliche Eisvorkommen entstehen, die durch Sonnenlicht erwärmt werden, oder durch technologische Triebwerke.

Wir sollten die Antwort spätestens am 19. Dezember 2025 kennen, wenn 3I/ATLAS der Erde am nächsten ist – ein Geschenk neuer interstellarer Erkenntnisse zu Weihnachten.

Vor drei Wochen empfahl ich der NASA, nach Hinweisen auf neue Objekte zu suchen, die entweder 3I/ATLAS begleitet oder in Richtung Mars und Erde verlassen haben.

Zugehörige Daten von Mars-Rovern oder -Orbitern, von erdgebundenen NASA-Satelliten oder Observatorien des Galileo-Projekts könnten Fragmente eines zerbrochenen Eisbergs aufdecken, oder es hat Mini-Sonden f reigegeben, von einem technologischen Mutterschiff.

Das Leben ist lebenswert, wenn wir uns vom Unerwarteten überraschen lassen. Bürokraten oder fantasielose Wissenschaftler wollen uns glauben machen, dass alles normal ist.

Aber wir anderen wissen, dass das Beste noch vor uns liegt.

