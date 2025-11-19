Teile die Wahrheit!

Das Urteil in dem von uns gegen das Information Commissioner’s Office (ICO) angestrengten Verfahren ist nun gefallen, nachdem dieses es versäumt hatte, die UKHSA zur Veröffentlichung von Daten über Personen zu verpflichten, die in der Zeit nach der Impfung gegen Covid-19 verstorben sind.

Zunächst möchte ich mich bei allen bedanken, die so großzügig zum Crowdfunder beigetragen haben. Sie haben es ermöglicht, diesen Fall voranzubringen. Unser Rechtsteam hat eine hervorragende Arbeit geleistet, und auch ihnen bin ich sehr dankbar.

Ich bin enttäuscht über das Urteil und die Begründung dafür und möchte Ihnen erläutern, warum.

Es begann mit einer einfachen Anfrage nach einem einfachen Datensatz. Die UKHSA verwaltet das Impfregister, einschließlich der Sterbedaten, da Personen nach ihrem Tod aus der Datenbank entfernt werden. Ich bat um das absolute Minimum, lediglich drei anonymisierte Felder:

Alter bei der ersten Impfung (nicht zum Zeitpunkt des Todes) Datum jeder Impfdosis – anonymisiert Datum des Todes – anonymisiert

Ich habe lediglich um Daten für Personen über 20 Jahren gebeten, da in jüngeren Altersgruppen weniger Todesfälle pro Woche zu verzeichnen sind und es daher möglicherweise einfacher ist, eine Person zu identifizieren.

Es gäbe keine Identifikationsmerkmale – keine Namen, keine Orte, keine Krankenakten, keine Todesursachen und keine Verknüpfungen zu identifizierbaren Informationen.

Ich war etwas ungenau in Bezug auf das Alter, aber glücklicherweise hat die ICO frühzeitig klargestellt, dass ich die 10-Jahres-Altersgruppen meinte, die die UKHSA in ihren Veröffentlichungen zu Impfstoffdaten verwendet. (Saudi-Arabien wettet auf die Vogelgrippe-Pandemie 2026 und steigert die heimische Impfstoffproduktion angesichts internationaler Befürchtungen über einen Funktionsgewinn des H5N1-Virus)

Zum Schutz der Privatsphäre schlug ich vor, zu jedem Datum nach dem Zufallsprinzip ein bis drei Tage hinzuzufügen oder abzuziehen. Dies ist eine Standard-Anonymisierungstechnik, die für Daten über lebende Personen verwendet wird. Es ist zu beachten, dass diese Daten von Anfang an an die Pharmaunternehmen für deren Sicherheitsberichte weitergegeben wurden.

Die UKHSA hat einen kleinen Datensatz mit niedriger Auflösung veröffentlicht. Dieser ermöglichte jedoch keine aussagekräftige Analyse.

Es ging jedoch um weit mehr als nur um die Daten selbst. Es war eine Frage des Prinzips. Die UKHSA scheint zu behaupten, dass die Öffentlichkeit nicht in der Lage sei, die Informationen zu analysieren und zu verstehen, und daher davor geschützt werden müsse. Dies scheint im Widerspruch zum Geist der FOI-Gesetzgebung zu stehen.

Die UKHSA lehnte meinen Antrag zunächst mit der Begründung ab, dass die Anonymisierung der Todes- und Impfdaten einer „Erstellung neuer Daten” gleichkäme.

Die ICO war zunächst anderer Meinung und verwies auf Präzedenzfälle, die meine Position stützten. Daher hoffte ich, dass die Angelegenheit damit geklärt sei. Ich war optimistisch, dass dies das Ende der Angelegenheit sein würde.

Nachdem die ICO jedoch eine Stellungnahme der UKHSA erhalten hatte, vollzog sie eine Kehrtwende und erklärte, die Daten könnten nicht veröffentlicht werden, da dies „die psychische Gesundheit der Hinterbliebenen gefährden” und „Fehlinformationen Vorschub leisten” würde.

Zu diesem Zeitpunkt blieb uns keine andere Wahl, als die Angelegenheit vor das Gericht zu bringen.

Die UKHSA argumentierte, dass „ein reales und aktuelles Risiko besteht, dass … Daten von Impfgegnern … aus dem Zusammenhang gerissen dargestellt werden …, was die Akzeptanz der Bevölkerung für aktuelle und zukünftige COVID-19-Impfprogramme untergraben könnte“.

Sie bezog außerdem drei weitere Stellen mit ein: die MHRA, den NHS England und das ONS. Der NHS England half dabei, der UKHSA Daten zu Impfungen und Todesfällen zur Verfügung zu stellen, aber das ONS und die MHRA konnten keine Verantwortung für diese Daten übernehmen.

Es wurde auf das Vertraulichkeitsgesetz des ONS verwiesen, obwohl die UKHSA bestätigte, dass sie keine Todesdaten vom ONS erhalten hatte und dass das Vertraulichkeitsgesetz des ONS im Zusammenhang mit der Informationsfreiheit ohnehin nicht für die UKHSA gilt.

Dieses Gesetz macht es für das ONS (oder seine Mitarbeiter) zu einer Straftat, Informationen aus offiziellen Statistiken, einschließlich Todesdaten, offenzulegen, die Rückschlüsse auf die Identität einer Person zulassen.

Was dann geschah, erschien ungewöhnlich.

Wie häufig in Fällen, die unter das Informationsfreiheitsgesetz fallen, fand ein Teil der Anhörung hinter verschlossenen Türen statt. In diesem Fall hörte das Gericht unter Ausschluss der Öffentlichkeit Stellungnahmen zu dem Risiko, dass verstorbene Personen identifiziert werden könnten, was für die Entscheidung des Gerichts von wesentlicher Bedeutung war.

Dies ist gemäß der Regelung für nicht öffentlich zugängliche Unterlagen des Informationsfreiheitsgesetzes zulässig, damit der Richter die Daten einsehen und nachvollziehen kann, warum die Offenlegung problematisch sein könnte.

Unseren Anwälten war es nicht gestattet, die Aussagen in dieser Anhörung zu verfolgen, geschweige denn eine andere Sichtweise zu vertreten. Dies wirft eine schwierige Frage auf: Wie können Beweise geprüft werden, wenn eine Seite sie nicht hören darf?

Das zweite merkwürdige Detail war, dass die Person, die dies dem Richter erklärte, Vahe Nafilyan vom ONS war. In diesem Fall warfen wir der ICO vor, die UKHSA nicht zur Veröffentlichung der in ihrem Besitz befindlichen Daten gezwungen zu haben. Doch hier war jemand, dem ich bereits zuvor begegnet war.

Ich nahm an einigen Gerichtsverfahren teil, in denen es um die Entscheidung ging, die Impfung von Grundschulkindern zu empfehlen. Im Rahmen dieses Verfahrens wurden Beweise für den Tod von Teenagern vorgelegt.

Das ONS räumte vor Gericht ein, dass es 2021 einen statistisch signifikanten Anstieg der Todesfälle gegeben hatte. In diesem Fall lehnte es das Gericht ab, die Veröffentlichung anonymisierter Daten über den Zeitraum zwischen der Impfung und dem Tod von Teenagern im Jahr 2021 anzuordnen.

In ähnlicher Weise hat das Information Tribunal in diesem jüngeren Fall nun erneut abgelehnt, die Freigabe anonymisierter Daten zu Impfterminen und Sterbedaten in älteren Altersgruppen anzuordnen – aufgrund des Widerstands von Herrn Nafilyan und seinen Kollegen. Wie bereits erwähnt, ist Herr Nafilyan für das ONS tätig, war jedoch in einem Gerichtsverfahren bezüglich UKHSA-Daten involviert.

Nafilyan überzeugte den Richter davon, dass die von uns vorgeschlagene Anonymisierung unzureichend sei. Sie hatten lokale Zeitungsberichte durchgesehen und Fälle von Verstorbenen gefunden, die ihrer Meinung nach in dem von mir angeforderten anonymisierten Datensatz hätten identifiziert werden können.

Anscheinend zeigte er dem Richter anhand seiner Beweise, wie ein solcher Fall mit einem Eintrag in der Datenbank abgeglichen werden konnte. Ich bin mir nicht sicher, wie er dies bewerkstelligt hat, es sei denn, er hat statt Zehnjahresgruppen Einjahresgruppen verwendet. Da die Diskussion vertraulich war, können wir nicht wissen, was gesagt wurde.

Wenn man weiß, dass jemand verstorben ist, aber nicht weiß, ob diese Person geimpft war, kann man sie nicht finden, da es jede Woche etwa 50 bis 60 Todesfälle bei Menschen in den Zwanzigern und noch mehr in älteren Altersgruppen gab.

Angenommen, Sie könnten jemanden in den Daten identifizieren, weil Sie sein Sterbedatum kennen und wissen, dass er geimpft war, dann würden Sie daraus nichts Neues erfahren, was Sie nicht bereits wüssten.

Es ist auch erwähnenswert, dass das ONS jede Woche Daten zu den Altersgruppen und Regionen der Covid-Todesfälle bis hin zu einzelnen Personen veröffentlichte.

Letztendlich stützte der Richter seine Schlussfolgerung auf Beweise, die wir nicht einsehen durften, darunter eine „erfolgreiche Identifizierung” auf der Grundlage einer Reidentifizierungsmethode, die wir weder einsehen noch anfechten durften.

Und obwohl dies vor Gericht nicht diskutiert wurde, möchte ich anmerken, dass Länder wie die Tschechische Republik detailliertere anonymisierte Daten veröffentlicht haben, ohne dass dies zu Schaden oder Missbrauch geführt hätte.

Ich erwähne dies nur, um zu zeigen, dass eine anonymisierte Veröffentlichung technisch machbar ist, und nicht, um zu implizieren, dass das britische Recht diesen Rechtsordnungen folgen muss.

Das Gericht wies das Argument der Fehlinformationen als Rechtsgrundlage letztendlich zurück. In der Urteilsbegründung heißt es, dass „wir, um zu einer Schlussfolgerung hinsichtlich der Fehlinformationen zu gelangen, konkrete Beweise benötigt hätten” und dass diese Beweise „nicht verfügbar waren”.

Das Gericht bestätigte die Ablehnung jedoch aus zwei anderen Gründen.

Erstens würde eine Offenlegung wahrscheinlich die psychische Gesundheit selbst einer kleinen Anzahl von Personen gefährden. Der Richter schrieb – ich zitiere

„Wir akzeptieren die Annahme, dass ein reales Risiko besteht, dass einige Personen nach der Veröffentlichung des Datensatzes wegen eines verstorbenen Verwandten kontaktiert werden könnten.

Wir kommen zu dem Schluss, dass es für einige (aber nicht für andere) belastend wäre, wegen dieser Daten angesprochen zu werden oder davon zu erfahren…“.

Um die relevante rechtliche Schwelle zu erreichen, musste das Gericht davon überzeugt sein, dass diese Art von Belastung wahrscheinlich zu einer schweren psychischen Erkrankung wie PTBS führen würde. Auf der Grundlage einer unbewiesenen Behauptung von Nafilyan, dass dies der Fall sei, akzeptierte das Gericht, dass dieses Risiko festgestellt worden war.

Das Gericht betonte, dass Abschnitt 38 „jede Person“ betrifft – d. h., die potenzielle negative psychologische Reaktion einer einzelnen Person auf eine anonymisierte Tabelle wurde als Grund für die Verweigerung der Freigabe angeführt.

Zweitens akzeptierte das Gericht das Argument, dass die Erstellung des Datensatzes mit einem zu hohen Zeit- und Kostenaufwand verbunden wäre. Die UKHSA argumentierte, dass die Beantwortung meiner Anfrage die Erstellung eines neuen Datensatzes erfordern würde, was mit erheblichen Kosten verbunden wäre.

Allerdings hatte sie denselben zugrunde liegenden Datensatz bereits erstellt, um ihn an Pharmaunternehmen weiterzugeben und um dem Richter in der nichtöffentlichen Sitzung die Identifizierung zu demonstrieren. Daher stellt sich mir die Frage: Wenn der Datensatz für diese Zwecke bereits existierte, warum wurde dann behauptet, er könne nicht gemäß dem FOI bereitgestellt werden?

Darüber hinaus behauptete die UKHSA, es würde 76 Jahre dauern, jede Zeile der Datenbank durchzugehen und eine 10-minütige Überprüfung durchzuführen, um sicherzustellen, dass keine Personen durch Abgleich mit Presseberichten oder Social-Media-Beiträgen identifiziert werden könnten.

Der Richter stimmte zu, dass der Zeit- und Kostenaufwand für die Erstellung des Datensatzes zu hoch wäre, und ließ dieses Argument als Begründung für die psychische Gesundheit gelten.

Das ist also das Ergebnis. Nach meiner rechtlichen Einschätzung besteht keine realistische und kosteneffiziente Aussicht, diese Daten durch weitere Rechtsmittel zu erlangen.

