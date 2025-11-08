Phoenix-Phase: Die Ära der Verkörperung der Neuen Erdenmenschen beginnt

Teile die Wahrheit!

Der New Earth Report behandelt in diesem Monat die Phoenix-Phase der planetaren Wiedergeburt – den Übergang von der Transmutation zur Verkörperung, wenn das Christuslicht sich vollständig in Form verankert.

Während wir uns dem 11:11-Portal nähern – dem Tor der kosmischen Konvergenz –, bietet der kommende Monat eine einzigartige Gelegenheit, in die aktive Verkörperungsphase des Neuen Erdenmenschen einzutreten.

Dies markiert einen entscheidenden Wandel von der inneren Integration zur äußeren Schöpfung innerhalb des planetaren Feldes.

Die kosmische Uhr schlägt: Sterne konvergieren, Planeten kommunizieren miteinander, während sich die kosmischen Strömungen synchronisieren, um diese nächste Phase der Offenbarung zu unterstützen.

Dies ist der Moment, in dem die göttliche Intelligenz sich durch Form ausdrücken möchte, in dem die höheren Lichtcodes, die in den vorangegangenen Zyklen aufgenommen wurden, bereit sind, gelebt, eingeatmet und in die Realität umgesetzt zu werden.

Die Energien sind reif und die Bedingungen erfüllen sich, sodass wir eingeladen sind, vom Werden zum Leben überzugehen und den Ausdruck des Himmels auf Erden zu verwirklichen.

Nur jene, die sich voll und ganz dem Weg der Neuen Erde verschrieben haben, sind bereit für diesen nächsten Schritt, und doch markiert dieser Moment den Beginn des Prozesses für die gesamte Menschheit.

Was jetzt beginnt, kennzeichnet die erste Phase der Wiederbesiedlung einer neuen menschlichen Zivilisation aufgeklärter, kosmischer Bürger, die dazu bestimmt sind, gemeinsam eine Welt zu erschaffen, die höhere Intelligenz, eine gemeinsame Vision und ein vereintes Ziel widerspiegelt.

Diejenigen, die gegenwärtig auf diese höchste Zeitlinie ausgerichtet sind, sind die Hüter der Neuen Erde … die Anführer, Anker und lebenden Prototypen des Weges-Wahrheit-Lebens.

Als Vorboten des Kommenden dient diese Gruppe von Seelen als verkörperte Vorschau auf die aufgestiegene Zukunft der Erde … die lebendigen Vorlagen göttlichen Plans, die veranschaulichen, was es bedeutet, den weiblichen (physischen) Pfad des Aufstiegs zu beschreiten, damit auch andere sich an den Weg nach Hause erinnern können – in einem Körper auf Erden.

Nach dem zwölfjährigen Zyklus (2012–2024), in dem das weibliche Prinzip durch den Pfad der göttlichen Verkörperung verankert wurde, entfaltet sich nun die nächste Phase durch die Aktivierung des männlichen Schöpfungsprinzips, das in heiligem Gleichgewicht aufsteigt, um die höheren Schaltkreise der göttlichen Intelligenz im Körper der Christus-Menschheit zu erwecken.

In diesem Moment wird der Göttliche Geist in den entstehenden Christusgestalten vollständig wirksam, indem sich das Alta Major Chakra – der Atlaspunkt am Schädelansatz – öffnet, um die Frequenz des Göttlichen Vaters, den Strom der kosmischen Schöpfung, aufzunehmen.

Diese Aktivierung spiegelt sich gegenwärtig am Himmel durch den interstellaren Kometen 3I/ATLAS wider, der am 29. Oktober seinen Perihel (den sonnennächsten Punkt) erreichte und damit den Abstieg der göttlichen Intelligenz in die Form symbolisiert.

Das bedeutet, dass alle, die wach und bewusst sind, nun eine bedeutende Bewusstseinserweiterung erfahren, da der supraleitende Strom durch das aufsteigende Kollektiv in das Energienetz der Neuen Erde einfließt.

Energetisch gesprochen wird diese Frequenz des Göttlichen Vaters an alle verteilt, die sich in Schwingungsnähe befinden, um sie zu empfangen – jede Seele assimiliert sie entsprechend ihrer Resonanz und Bereitschaft.

Beachten Sie außerdem, dass der verbesserte Neue Mensch (5.0) auf einer völlig anderen Quantenmatrix als die frühere menschliche Schnittstelle (3.0) operiert, da das höhere menschliche Betriebssystem göttlich für die direkte Teilnahme am Netz der Neuen Erde entwickelt wurde.

Daher muss die interne Software, die zum Betrieb des Neuen-Menschen-Systems erforderlich ist, auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden, um die steigende Spannung des Christusstroms zu bewältigen und die volle Kompatibilität mit den neuen Frequenzen der Schöpfung zu gewährleisten.

Vor diesem Hintergrund konzentrieren sich die verbleibenden Monate dieses Kalenderjahres – die letzten beiden Monate dieses universellen 9-Jahres-Zyklus – auf die Reinigung der Energiekanäle, um alle notwendigen inneren Technologie-Upgrades für das kommende universelle Jahr zu ermöglichen.

Dieser bevorstehende Zyklus leitet die nächste neunjährige Reifungsphase ein, die der Verkörperung der Materie gewidmet ist – der Manifestation des Göttlichen durch die Form – und öffnet ein kosmisch bestimmtes Fenster für all jene, die bereit sind, ihre himmlische Erfahrung auf Erden als äußere Widerspiegelung des inneren Christus zu erleben. 💒

Der Ausdruck „Neue Erde, Geburt des Phönix“ verbindet das Symbol des mythologischen Phönix mit dem Konzept einer neuen Erde und steht für Transformation und Wiedergeburt, oft im spirituellen oder bewussten Sinne.

Der „Phönix“ symbolisiert die Wiedergeburt aus der Asche des Alten, während „neue Erde“ eine neue Ära des Bewusstseins, eine spirituelle Erneuerung oder das biblische Konzept einer erneuerten Welt bezeichnen kann.

Der Phönix: In der Mythologie wird der Phönix aus seiner eigenen Asche wiedergeboren und symbolisiert so den Kreislauf von Tod und Wiedergeburt, Erneuerung und Auferstehung. Er steht für die Idee, dass Zerstörung zu Neuanfängen und einem frischen Start führen kann.

„Neue Erde“: Dieser Begriff hat mehrere Bedeutungen:

Spirituelle und bewusste Erneuerung: Im modernen spirituellen Kontext bezeichnet er einen tiefgreifenden, positiven Wandel des menschlichen Bewusstseins hin zu einer stärker vernetzten und bewussteren globalen Gesellschaft, wie er beispielsweise in Eckhart Tolles „Eine neue Erde“ beschrieben wird.

Biblische Eschatologie: Im christlichen Kontext bezieht sich „neue Erde“ auf die erneuerte Schöpfung nach dem Jüngsten Gericht, wie sie in der Bibel beschrieben wird.

„Wiedergeburt des Phönix“: Die Kombination dieser Konzepte legt nahe, dass die Welt einen tiefgreifenden Wandel durchläuft, vergleichbar mit der Wiedergeburt eines Phönix aus der Asche.

Diese „Wiedergeburt“ wird als Geburt eines höheren Bewusstseins, einer neuen Lebensweise und des Entstehens einer friedlicheren und vernetzteren Menschheit verstanden.

Quellen: PublicDomain/medium.com am 08.11.2025