Piraten der Karibik: Es geht nicht um Drogenhandel, wir werden Venezuelas Öl stehlen

Zwei Berichte behaupten, die Trump-Regierung sei bereit, Angriffe auf militärische Ziele in Venezuela zu starten. Das Wall Street Journal berichtete am Donnerstagabend, dass die Regierung Angriffe auf verschiedene Ziele in Venezuela vorbereitet, darunter „vom Militär kontrollierte Häfen und Flughäfen, die angeblich für den Drogenhandel genutzt werden, einschließlich Marineeinrichtungen und Flugplätze“.

Berichte der US-Regierung und der Vereinten Nationen haben Venezuela nicht als bedeutende Quelle für Drogen identifiziert, die in die Vereinigten Staaten gelangen, und das Land spielt praktisch keine Rolle beim Handel mit Fentanyl, der Hauptursache für Drogenüberdosen in den USA.

Während der WSJ -Bericht besagte, dass die Regierung noch nicht entschieden habe, Operationen gegen Venezuela durchzuführen, berichtete der Miami Herald am Freitagmorgen, dass die Regierung „die Entscheidung getroffen hat, militärische Einrichtungen in Venezuela anzugreifen, und die Angriffe jederzeit erfolgen könnten.“

Eine Quelle, die mit dem Miami Herald sprach, sagte zwar nicht ausdrücklich, dass der venezolanische Präsident Nicolás Maduro das Ziel dieser Aktionen sein würde, deutete aber dennoch an, dass das Ziel darin bestünde, seine Machtposition zu schwächen.

„Maduro gerät in eine Sackgasse und wird wohl bald feststellen, dass er das Land nicht verlassen kann, selbst wenn er es wollte“, sagte die Quelle.

„Was ihn noch mehr belastet: Es gibt mittlerweile mehrere Generäle, die bereit sind, ihn gefangen zu nehmen und auszuliefern, wohl wissend, dass es ein Unterschied ist, vom Tod zu reden, und ein ganz anderes, ihn kommen zu sehen.“

Während die Trump-Regierung Maduro beschuldigt hat, eine internationale Drogenhandelsorganisation namens Cartel de los Soles anzuführen, haben einige Experten extreme Skepsis gegenüber dieser Behauptung geäußert.

Phil Gunson, Analyst beim Thinktank International Crisis Group, sagte Anfang des Jahres in einem Interview mit der Agence Presse-France, er bezweifle, dass das sogenannte „Cartel de los Soles“ überhaupt existiere, und merkte an, dass „nie direkte, unumstößliche Beweise vorgelegt wurden“, die das Gegenteil beweisen würden.

Anfang dieses Jahres versuchte die Regierung, Maduro mit einer anderen Gang, Tren de Aragua, in Verbindung zu bringen, obwohl die US-Geheimdienste die Vorstellung zurückwiesen, dass die Straßengang Verbindungen zur Regierung habe.

Angriffe auf venezolanischem Boden würden eine massive Eskalation der Militärkampagne der Regierung gegen mutmaßliche Drogenhändler bedeuten, die bisher aus Drohnenangriffen auf Boote in internationalen Gewässern bestand, welche viele Rechtsexperten als eine Kampagne außergerichtlicher Tötungen bezeichnet haben.

Anfang dieses Monats verurteilten Dutzende politische Führer in ganz Lateinamerika die Angriffe der Regierung auf die angeblichen Drogenboote und warnten davor, dass dies nur der Anfang eines Regimewechselkrieges sein könnte, der an die Staatsstreiche der US-Regierung im letzten Jahrhundert erinnert, die in der gesamten Region Militärdiktaturen installierten.

„Wir haben diesen Albtraum schon einmal erlebt“, betonten sie in einem gemeinsamen Brief. „ Die US- Militärinterventionen des 20. Jahrhunderts brachten unseren Nationen Diktaturen, Verschwindenlassen und jahrzehntelanges Trauma. Wir kennen die furchtbaren Folgen, wenn wir fremden Mächten erlauben, auf unserem Kontinent Krieg zu führen. Wir können – wir werden – nicht zulassen, dass sich die Geschichte wiederholt.“

Medea Benjamin, Mitbegründerin der Antikriegsgruppe CodePink, beschuldigte die Trump-Regierung, den Kampf gegen angeblichen Drogenhandel als falschen Vorwand zu benutzen, um sich Venezuelas riesige Ölreserven anzueignen.

„Bei Trumps militärischer Aufrüstung in der Karibik geht es nicht um ‚Drogen‘, sondern um Öl, Macht und einen Regimewechsel“, schrieb sie in einem Beitrag auf X. „Venezuela verfügt über die größten nachgewiesenen Ölreserven der Welt, deshalb eskalieren sie in Richtung Krieg.“

… Am Freitag verurteilte der Leiter des UN-Hochkommissars für Menschenrechte (UNHCR), Volker Türk, die US-Angriffe und nannte sie „außergerichtliche Tötungen“.

„Diese Angriffe – und ihre steigenden menschlichen Kosten – sind inakzeptabel“, sagte Türk. „Die USA müssen solche Angriffe einstellen und alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die außergerichtliche Tötung von Menschen an Bord dieser Boote zu verhindern, unabhängig von dem ihnen vorgeworfenen kriminellen Verhalten.“

Der prominente Ökonom und politische Kommentator Jeffrey Sachs erklärte , dass die Angriffe nichts mit der Bekämpfung des Drogenhandels zu tun hätten, sondern Teil eines Plans zur Kontrolle des riesigen Ölreichtums Venezuelas seien.

Er merkte an, dass Washington seit über zwei Jahrzehnten versucht habe, die venezolanische Regierung zu stürzen, unter anderem durch Putschversuche, Wirtschaftssanktionen und Destabilisierungskampagnen, die Finanzkrisen, Hyperinflation und Millionen von Flüchtlingen verursacht hätten.

Die Pläne für einen unprovozierten Krieg gegen Venezuela begannen kurz nach Trumps Rückkehr ins Weiße Haus im Januar. Er wies das Außenministerium an, bestimmte Drogenkartelle, darunter Tren de Aragua und später das Sonnenkartell, als terroristische und transnationale kriminelle Organisationen einzustufen.

Im August begann die US-Marine, Streitkräfte in der Karibik vor der Küste Venezuelas zusammenzuziehen. Präsident Trump entsandte drei Zerstörer und eine amphibische Gruppe von etwa 4.500 Soldaten.

Im September entsandte die Luftwaffe F-35B-Kampfjets und bewaffnete MQ-9 Reaper-Drohnen in die Region.

Am 17. Oktober ermächtigte Präsident Trump die CIA, verdeckte Operationen in Venezuela durchzuführen.

Anfang dieser Woche befahl US-Kriegsminister Pete Hegseth dem Flugzeugträger USS Gerald R. Ford und seiner Kampfgruppe, die mehrere Kriegsschiffe, 4.000 Mann Personal und etwa 90 Kampfflugzeuge umfasst, in die Karibik.

Pensionierte venezolanische Offiziere, die mit dem Herald sprachen, nannten es die „letzte Phase“ in Vorbereitung auf einen Angriff.

Kriegsminister Pete Hegseth, der ehemalige Moderator von Fox News, postete heute auf X, dass Präsident Donald Trump weitere Angriffe auf mutmaßliche venezolanische Drogenboote angeordnet habe, bei denen 14 „Narko-Terroristen“ in drei Angriffen im Ostpazifik getötet wurden. (Eine Person überlebte.)

Hegseth schrieb: „Diese Drogen-Terroristen haben mehr Amerikaner getötet als Al-Qaida, und sie werden genauso behandelt werden.“

Wie wir bereits ausführlich dargelegt haben, versuchte Trump 2019 als Präsident, die Maduro-Regierung zu stürzen und den unbedeutenden Juan Guaidó als Präsidenten einzusetzen.

Hier sind die Fakten , über die die Mainstream-Medien nicht berichten und die die meisten Menschen vergessen haben. Es ging dabei nicht um Drogenhandel, sondern um den Diebstahl ihrer Öl- und Bodenschätze.

Ein Video aus dem Jahr 2024 zeigt Trump, wie er über Venezuelas enormen Ölreichtum spricht. Er zeigt sich schockiert darüber, dass die USA das Öl kaufen, und sagt: „Als ich ging, stand Venezuela kurz vor dem Zusammenbruch. Wir hätten es übernommen, wir hätten uns das ganze Öl unter den Nagel gerissen … es wäre direkt nebenan gewesen.“

James Story, der letzte US-Botschafter in Venezuela, verbreitete in einem Interview mit „60 Minutes“, das am Sonntag ausgestrahlt wurde, erneut Unsinn.

Er behauptete, das Regime von Nicolás Maduro sei eine „kriminelle Organisation, die sich als Regierung ausgibt“, und Maduro sei „ein äußerst skrupelloser Akteur, der über die größten bekannten Ölreserven der Welt sowie über die kritischen Mineralien verfügt, die die Wirtschaft des 21. Jahrhunderts antreiben werden, und der mit unseren strategischen Konkurrenten unter einer Decke steckt.“

