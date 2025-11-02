Polsprung = Katastrophenalarm?! Kosmischer Wetterbericht (Video)

Teile die Wahrheit!

Seit rund 200 Jahren untersuchen Forscher die Bewegung der Magnetpole. Alles deutet aktuell auf eine Veränderung der globalen Geometrie des Erdmagnetfeldes hin, sodass sich die Erde in oder unmittelbar vor einem magnetischen Polsprung befindet.

Der letzte Polsprung fand vor 780.000 Jahren statt. In einem aktuellen Video untersucht Coachin und YouTuberin Sonja Ariel von Staden die wichtigsten Hintergründe zum Polsprung. Von Frank Schwede

Bereits der norwegische Polarforscher Roald Amundsen hatte auf Veränderungen der Polrichtungen hingewiesen, auch wenn vielleicht anfangs noch nicht ganz klar war, in welche Richtung der Pol wandern wird.

Dass wir uns zumindest in der finalen Phase eines Polsprungs befinden, daran besteht nach Meinung von Experten kein Zweifel mehr. Erkennen können Forscher das unter anderem an einer signifikanten Minderung des Erdmagnetfelds.

Für gewöhnlich geschieht ein Polsprung alle 250.000 bis 300.000 Jahre. Das heißt, wir sind bereits über das Doppelte der Zeit hinaus.

Es ist also längst überfällig, dass die Erde wieder eine gute und neue Dynamik bekommt, die uns als Menschheit zugute kommt, betont Coachin und YouTuberin Sonja Ariel von Staden in einem aktuellen Video zum Polsprung.

Forscher verfolgen und kartieren Form und Ausrichtung des Erdmagnetfeldes mithilfe lokaler Messungen der Ausrichtung und Stärke des Feldes seit rund 200 Jahren und neuerdings geschieht dies auch anhand von Modellen.

Der Stand des magnetischen Nordpols hat sich seit der ersten Messung im Jahr 1831 um etwa 600 Meilen (965 Kilometer) verschoben, die Geschwindigkeit von 10 Meilen pro Jahr auf 34 Meilen pro Jahr (16 bis 54 Kilometer) in den letzten Jahren erhöht. Das deutet nach Meinung von Forschern auf eine Feldumkehr hin. (Im Jahr 2025 wurde die Erde bisher von 466.742 Erdbeben erschüttert)

Das Erdmagnetfeld kehrt sich in Zeitskalen um, die zwischen 100.000 und 1.000.000 Jahren variieren. Wie oft sich bereits im Laufe der Geschichte der Erde das Magnetfeld umgekehrt hat, können Forscher anhand von Vulkangestein im Ozean erkennen.

Diese Gesteine erfassen die Ausrichtung und Stärke des Erdmagnetfeldes bei ihrer Entstehung. Die Datierung des Gesteins liefert wichtige Informationen darüber, wie sich das Erdfeld im Laufe der Geschichte entwickelt hat.

So konnten Forscher anhand von Lavaproben herausfinden, dass sich die Polarität in der Vergangenheit etwa alle zweihunderttausend Jahre umgekehrt hat – der letzte magnetische Wechsel fand vor 780.000 Jahren statt.

Veränderungen auch auf Mensch, Tier und Umwelt

Das Magnetfeld der Erde wird unter anderem durch die Erdkerndrehung beeinflusst. Vor mehr als zehn Jahren standen Erdkern und Erdkruste noch im Einklang. Danach verlor der Erdkern zunehmend an Geschwindigkeit.

Der US amerikanische Geophysiker Professor Gary Glatzmaier von der University of California fand heraus, dass das Magnetfeld immer dann die Polarität gewechselt hat, wenn es sehr schwach ist.

Feldumkehrungen erfolgen aus geologischer Sicht schnell, aus menschlicher langsam. Eine Umkehrung dauert normalerweise einige tausend Jahre, aber während dieser Zeit kann sich die Ausrichtung der Magnetosphäre ändern und ein größerer Teil der Erde ist kosmischer Strahlung ausgesetzt, was unter anderem auch zu Klimaveränderungen führt.

Das heißt, die Veränderung von Wetter und Klima wird in vielen wichtigen Punkten auch von der Magnetosphäre beeinflusst und hat nichts mit dem Ausstoß von CO2 zu tun.

Auch auf Menschen, Tieren und auf unsere Technik hat die Veränderung des Erdmagnetfelds Auswirkungen, erläutert Sonja Ariel von Staden:

„Auch ohne vollständige Umpolung ist die rasche Wanderung des magnetischen Nordpols eine Herausforderung für die Navigation – vor allem für die Navigation der Tiere, die sich am Erdmagnetfeld orientieren.

Das erleben wir durch Vogelschwärme, die ihre Orientierung verlieren und durch das Chaos im Gehirn tatsächlich auch sterben. Das Vogelschwärme abstürzen, weil sie völlig konfus sind, durch einen Sonnensturm und auch durch das seltsame Erdmagnetfeld.“

Auch Meerestiere wie Wale und Delphine, die sich ebenfalls am Erdmagnetfeld orientieren spüren die Veränderung, sie verlieren die Orientierung, treffen auf Land und verenden dort, wenn sie nicht rechtzeitig gefunden und gerettet werden.

Selbstverständlich bekommt auch Menschen die Veränderungen zu spüren. Das geht unter anderem aus Studie hervor, die mehr als 150 Jahre alt sind. Allerdings äußern sich Wissenschaftler aktuell noch unterschiedlich, was passiert, wenn das Erdmagnetfeld während eines Polsprungs kollabiert.

Einige Forscher behaupten, dass es sich komplett auflöst, was zur Folge hätte, dass die kosmische Strahlung ungefiltert auf die Erde trifft und alles Leben vollständig vernichtet, also ein Worst Case Szenario..

Andere Wissenschaftler halten dagegen und vermuten, dass während eines Polsprungs zumindest ein Teil des Erdmagnetfelds erhalten bleibt.

Nach aktuellen Berechnungen sind wohl noch rund 30 Prozent des Magnetfelds erhalten, wenn auch in einem sehr instabilen Zustand. Zumindest haben die zahlreichen teils intensiven Sonnenstürme der letzten Monate und Jahre gezeigt, dass noch ein Teil intakt ist, weil es noch nicht zu einem globalen Black out gekommen ist, der von vielen Experten im Zusammenhang mit massiven Sonnenstürmen erwartet wurde.

Chaos durch eine Vielzahl von Polen

Was passieren kann, ist, dass im Laufe der kommenden Jahre das Erdmagnetfeld weiter abnimmt, bis der Sprung abgeschlossen ist, betont Sonja Ariel von Staden. Und noch etwas Seltsames wird passieren:

„Wenn der Polsprung passiert, dann gibt es nicht nur zwei Pole, sondern mehrere, weil sich die ganzen Magnetfeldlinien quasi durchmischen und wieder neu ausrichten. Beim Durchmischen entsteht ein großen konfuses Feld.“

Wenn schon jetzt Körper, Geist und Seele auf Sonnenstürme sehr stark reagieren, wird es in der Zeit, wenn sehr viele Pole auf der Erde gleichzeitig existieren, nach Meinung von Sonja Ariel von Staden noch chaotischer zugehen. Doch sie relativiert:

„Man kann keine klaren Aussagen treffen, man kann nur vermuten. Vermutet wird von der Forschung, dass in dieser Zeit immer dramatische Klima- und Umweltveränderungen stattgefunden haben.

Wir erleben es ja jetzt schon. Dadurch, dass die Erde einen Klimawandel durchlebt, sterben Pflanzen aus, andere Pflanzen, die sich besser anpassen können, bekommen mehr Raum. Das war schon immer so: Menschen, Tiere, Pflanzen sind dafür geschaffen, sich anzupassen.

Bestimmte Arten, sterben bei jedem großen Veränderungszyklus aus. Die Menschen verstärken den Effekt seit der Industrialisierung extrem, doch er hat auch einen natürlichen Ursprung.“

Das heißt, wenn das Erdmagnetfeld irgendwann komplett ausfällt, wird es wohl zu einem Massensterben kommen, trotz dass sich die Erde als Planet wieder erholt. Aber Menschen und Tiere werden auf extreme Weise gefordert sein.

Einige Tierarten haben sich in der Vergangenheit bei diesem Prozess unter die Erde vergraben, Menschen in Höhlen zurückgezogen, was Höhlenmalereien beweisen, und sind, als sich die Situation auf der Erde verbessert hat, wieder an die Oberfläche zurückgekommen.

Viele Experten gehen derzeit davon aus, dass das Erdmagnetfeld nicht komplett zusammenbrechen wird. Auch Sonja Ariel von Staden ist optimistisch und glaubt nicht an einen völligen Zusammenbruch.

Sie ist auch überzeugt, dass der komplette Umbau des Erdmagnetfeldes Jahre bis Jahrzehnte in Anspruch nehmen wird. Davon geht auch die Wissenschaft aus.

Neben Sonja Ariel von Staden beobachtet auch Biophysiker und Autor Dieter Broers seit Jahren den Polsprung. Bislang war das Thema Polsprung nach Worten von Dieter Broers zumindest im Mainstream ein Top-Secret-Thema, möglicherweise um eine Massenpanik zu vermeiden.

Über das Bewusstsein die Realität erschaffen

Broers ist sogar überzeugt, dass der Polsprung in engem Zusammenhang mit der Weltenseele steht, also mit dem Bewusstsein der Menschen und dass es möglicherweise sogar eine Kohärenz zwischen der aktuellen Weltlage und dem Polsprung gibt.

Broers könnte sogar recht haben, wenn man berücksichtigt, dass wir unsere Realität über unser Bewusstsein erschaffen. Damit ist nicht nur die subjektive Realität gemeint, sondern die des gesamten Kollektivs.

Grund ist, dass wir die Themen, auf die wir unser Bewusstsein lenken, manifestieren. Wir holen sie sozusagen in unseren Alltag. Dieser Tatsache ist sich auch die Elite bewusst, weshalb es für sie im Grunde genommen ein leichtes Spiel ist, ihre Pläne über das Kollektiv in die Tat umzusetzen.

Regierungen manifestieren ihre Pläne und Ziele mit Hilfe von Angstpropaganda und gezielten False Flag-Aktionen wie Corona in das Bewusstsein der Menschen, so dass es nur sehr wenigen gelingt, sich den Programmen zu widersetzen.

Ziel ist, das Bewusstsein von mindestens fünfzig Prozent der Bevölkerung zu kapern, das sorgt für allerlei Wirbel und Chaos, sodass die Räder in Richtung positiver Veränderungen mit einem Schlag still stehen.

Eine Grafik, die Broers in der Vergangenheit in einem Video gezeigt hat, zeigt, dass die Erde bereits schon im Jahr 2010 für einen Polsprung in den Startlöchern stand, doch dann kam es plötzlich zu einem Rückgang des Schwellenpunktes, der den Flip hätte auslösen sollen.

Obwohl es seit 1972 immer steil nach oben ging, kam es plötzlich zu einem Stillstand oder sogar zu einem Rückgang des Schwellenwertes, für den es scheinbar keine valide Erklärung gibt, außer Broers Vermutung, dass das etwas mit dem Bewusstsein der Menschen zu tun hat.

Rückblickend betrachtet beschleunigte sich die Polverschiebung ab dem Jahr 1996 derartig, dass im Jahr 2011 sogar schon der Flugverkehr davon betroffen war und Piloten darauf vorbereitet wurden, sich beim Landeanflug nicht nur auf die Flugautomatik zu verlassen.

2021 musste der Tampa Bay International Airport komplett geschlossen werden, weil an den Start- und Landebahnen eine Neukalibrierung des Magnetpols vorgenommen werden musste. Allerdings erhielt die Öffentlichkeit auch hiervon keine Kenntnis.

Bei den Fluggesellschaften war man sich neben der Polverschiebung noch über eine andere wichtige Tatsache bewusst, dass die gravierenden Veränderungen auf der Erde auch am Verstand der Menschen nicht spurlos vorübergehen werden.

Psychische Auffälligkeiten nehmen zu

Eine Stewardess, die Broers persönlich kennt, hat berichtet, dass das Flugpersonal bereits vor fünfzehn Jahren im Rahmen eines Sonderplans darauf vorbereitet wurde, dass es zukünftig bei Passagieren zu psychischen Auffälligkeiten kommen kann, die besondere Maßnahmen erfordern, um die Menschen wieder zu beruhigen.

Nach Aussage von Psychologen leiden seit mehr als zehn Jahren immer mehr Menschen an psychischen Problemen, auch die Zahl psychisch auffälliger Menschen ist in den letzten Jahren sprunghaft nach oben gestiegen, das geht unter anderem aus der Polizeistatistik hervor.

Auch auf dem World Forum Geocataclism, ein geheimer Kongress, der 2011 in Istanbul stattfand, waren psychische Auffälligkeit bei Menschen in Verbindung mit erhöhter Sonnenaktivität und der Abnahme des Erdmagnetfeldes ein Thema.

Unter anderem stellte Professor Franz Halberg aus Minnesota fest, dass die Veränderungen in enger Verbindung zu sozialen Unruhen, Terrorismus und anderen gesundheitlichen Problemen stehen.

Dieter Broeres, der selbst auf dem Kongress anwesend war, betont, dass diese Fakten unter Naturwissenschaftlern schon lange bekannt sind, bisher aber der Öffentlichkeit vorenthalten werden.

Sonja Ariel von Staden wünscht sich für die Zukunft, dass die Menschen nicht in Panik verfallen, sondern dass sie ihren Lebensraum schützen und erhalten, auch wenn die meisten Informationen, die in den Netz- und Massenmedien kein Grund zur Freude sind, sondern im Gegenteil, verstörend und ängstigend.

Wir sind mitten in einer Katastrophe und das sollte man nicht schönreden, sagt Sonja Ariel von Staden, doch Katastrophen und Krisen können auch etwas Gutes hervorbringen.

Video:

Quellen: PublicDomain/Frank Schwede für PRAVDA TV am 01.11.2025