Prince, Michael Jackson, George Michael, Amy Winehouse und Tupac Shakur – warum mussten Sie gehen?

Leser meines neuesten Buches „Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies“ wissen, dass ich mich eingehend mit dem Thema des „Seelenverkaufs an den Teufel“ auseinandergesetzt habe.

Es ist ein Thema, das mich weiterhin fasziniert, und deshalb möchte ich einige meiner neuesten Gedanken und Forschungsergebnisse dazu mit Ihnen teilen…

Diese Musiker galten als Ikonen, Visionäre und Rebellen, und sie alle hatten eines gemeinsam: den Kampf gegen die mächtigen Konzerne, die ihre Kunst kontrollierten.

Prince, Michael Jackson, George Michael, Amy Winehouse und Tupac Shakur stellten sich gegen den Einfluss der Musikindustrie auf ihre Kreativität.

Sie forderten Mitbestimmung, Freiheit und Gerechtigkeit, und jeder von ihnen starb unter Umständen, die mir bis heute zu seltsam, zu plötzlich und zu bequem erscheinen.

Princes Kampf mit Warner Bros. wurde zum Symbol künstlerischer Rebellion; er wollte die Souveränität über seine Musik, nicht nur Ruhm. In den 1990er-Jahren ritzte er sich das Wort „Slave“ ins Gesicht, änderte seinen Namen in ein Symbol und veröffentlichte Musik nach seinen eigenen Vorstellungen. (Wurde Michael Jackson nach dem Pepsi-Werbeunfall 1984 geklont?)

Er sah Plattenverträge als eine moderne Form der Knechtschaft, in der Künstler Millionen verkaufen und trotzdem nichts besitzen konnten. 2014 erhielt er endlich die Rechte an seinen Masteraufnahmen zurück, doch zwei Jahre später wurde er tot in Paisley Park aufgefunden.

Die offizielle Todesursache war eine versehentliche Überdosis; der Zeitpunkt wirkte unheimlich, als sei der Preis für die Freiheit zu hoch gewesen.

George Michaels Kampf mit Sony war ein weiterer Warnschuss, und 1992 verklagte er das Label und bezeichnete seinen Vertrag als „professionelle Sklaverei“.

Er verlor den Prozess, erwarb sich aber Respekt als einer der wenigen Popstars, die es wagten, sich mit einem Konzernriesen anzulegen.

Später versöhnte er sich mit Sony, doch nach seinem Tod 2016 stellten sich erneut die Fragen, ob die Musikindustrie ihm seinen Widerstand jemals verziehen hatte.

Michael Jacksons Fehde mit Sony war öffentlich und explosiv; er beschuldigte Führungskräfte des Rassismus und der bewussten Sabotage der Promotion seines Albums „Invincible“ im Jahr 2001.

Er nannte Namen, prangerte Korruption an und schwor, seine Masterbänder zurückzufordern. 2009 bereitete er sich auf ein weltweites Comeback vor, das sein Verhältnis zur Musikindustrie hätte neu definieren können, und dann starb er.

Bis heute hören sich Fans seine Worte aus dieser Zeit an und fragen sich, ob er zu viel wusste oder einfach zu hart gekämpft hat.

Amy Winehouse war ein weiteres Beispiel für die Machtverhältnisse im Musikbusiness. Ihre rauchige, intime Stimme bescherte ihrem Label Millionen, doch Insider behaupteten, sie habe sich gegen die Kommerzialisierung ihres Schmerzes gewehrt.

Nach ihrem Tod 2011 entfachten Streitigkeiten um ihre Aufnahmen und ihr musikalisches Vermächtnis erneut die gleichen Fragen, mit denen sie sich schon zu Lebzeiten auseinandergesetzt hatte:

Wem gehörte Amys Musik wirklich – ihr, ihrer Familie oder dem Konzern, der ihren Herzschmerz vermarktete?

Tupac Shakurs Geschichte passt so perfekt in dieses Muster, dass man sie nicht ignorieren kann. Angeblich unterschrieb er im Gefängnis bei Death Row Records und tauschte seine Freiheit gegen einen Vertrag, der ihn verfolgen sollte. Kurz vor seinem Tod 1996 plante er, das Label zu verlassen und unabhängig zu werden.

Dazu kam es nie, und die darauffolgenden Rechtsstreitigkeiten zeigten, wie die Kontrolle über das Werk eines Künstlers dessen Leben überdauern kann.

Über Jahrzehnte und Genres hinweg wiederholt sich die Geschichte scheinbar. Künstler erheben ihre Stimme, fordern Kontrolle und verschwinden dann, sodass ihre Nachlassverwalter die gleichen Kämpfe ausfechten müssen, die sie selbst begonnen haben.

Jedes Mal, wenn ein Musiker um seine Masteraufnahmen kämpft oder sein Label herausfordert, erinnern sich die Hörer an diejenigen, die vor ihnen da waren, und fragen sich, ob das System jemals wirklich loslässt, was ihm gehört.

Vielleicht ist es der Preis der Macht in einer Branche, in der Verträge länger gelten als Leben und der Mut, seine Musik zurückzufordern, zum gefährlichsten Akt von allen werden kann.

Das schreibt Guy Anderson der Autor von Tesla & The Cabbage Patch Kids und Rise of the Clones: The Cabbage Patch Babies

