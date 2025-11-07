Prophezeiungen damals und heute: KI-Untergang und der Supercomputer in Brüssel, der die Weltregierung des Antichristen leitet

Teile die Wahrheit!

Wenn ein Silicon-Valley-Milliardär anfängt, ausverkaufte Vorträge über den Antichristen zu halten, weiß man, dass wir in seltsame Zeiten eingetreten sind. Aber für diejenigen von uns, die in den 1970er Jahren aufgewachsen sind, ist es nicht nur seltsam; es ist seltsam vertraut

Ich wurde 1969 geboren, was bedeutet, dass ich damit aufgewachsen bin, Barcodes in Supermärkten nach versteckten 666ern zu durchsuchen , Filme wie „Ein Dieb in der Nacht“ anzusehen , die mir Albträume von Guillotinen bescherten, und mich ernsthaft zu fragen, ob ich vor der Entrückung meinen Schulabschluss schaffen würde.

Meine Kirche hatte Prophezeiungstafeln, die die sowjetischen Truppenbewegungen mit Hesekiel 38 in Verbindung brachten. Bei meinen Freunden lagen Taschenbücher über die Endzeit auf den Couchtischen neben Reader’s Digest .

Als ich in den 90er Jahren erwachsen wurde, dachte ich, ich sei in Sicherheit. Der sowjetische „Magog“ war nicht in Israel einmarschiert. Die Prophezeiungstafeln wurden stillschweigend entfernt. Das Zeitalter der apokalyptischen Gewissheit schien sicher hinter uns zu liegen

Doch hier im Jahr 2025 erlebe ich ein unheimliches Déjà-vu-Gefühl. Die Geschichte mag sich nicht exakt wiederholen, aber wie Mark Twain angeblich witzelte, reimt sie sich gewiss.

Die Propheten haben sich geändert – von evangelikalen Bestsellerautoren zu Tech-Milliardären –, aber das Lied bleibt unheimlich vertraut. (Wird sich Kim Clements Prophezeiung vom 31. Oktober bald erfüllen? (Video))

Milliardär-Prophet und der evangelikale Bestsellerautor

Vielleicht fängt nichts diesen historischen Reim perfekter ein als das seltsame Schauspiel von Peter Thiel – Silicon-Valley-Milliardär und einflussreicher rechtsgerichteter Denker –, der in San Francisco private Vorträge über den Antichristen hält.

Seit 2023 versammelt Thiel Tech-Eliten, um darüber zu philosophieren, wer der Antichrist sein könnte, und warnt vor einem „möglicherweise buchstäblichen Armageddon, dem Ende der Welt“. Es ist, als ob Hal Lindseys apokalyptischer Bestseller die Bay Bridge überquert und ein Silicon-Valley-Makeover erhalten hätte.

Für diejenigen, die Lindsey nicht kennen: Sein 1970 erschienenes Buch „ The Late Great Planet Earth “ verkaufte sich mehr als 35 Millionen Mal und wurde zum meistverkauften Sachbuch des gesamten Jahrzehnts.

Es rückte apokalyptische Spekulationen für fast 20 Jahre in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit von Evangelikalen. Das Buch war so einflussreich, dass es 1978 einen Film hervorbrachte, der von Orson Welles – ja, dem Regisseur von „ Citizen Kane“ – gesprochen wurde und Lindseys dispensationalistische Vision einem noch breiteren Publikum zugänglich machte.

Lindsey lehrte Millionen, die Nachrichten als Erfüllung der Prophezeiung zu lesen und popularisierte damit ein System, das bis heute Bestand hat.

Nur mit der Offenbarung des Johannes und einer Ausgabe der New York Times bewaffnet , überzeugte Lindsey viele Menschen davon, dass die Wiedergeburt Israels im Jahr 1948 einen prophetischen Countdown einleitete, der mit der Wiederkunft Christi enden würde, wahrscheinlich irgendwann in den späten 1980er Jahren.

Diese Vorhersage ist nicht gut gealtert

Doch Thiels Vorträge spiegeln auf unheimliche Weise Lindseys Themen wider. Beide Männer sind vom Antichristen besessen und warnen vor einem kommenden totalitären Weltsystem. Beide interpretieren aktuelle Ereignisse durch eine nachrichtenzentrierte, apokalyptische Linse.

Der Hauptunterschied besteht darin, dass Lindsey aus einer populistischen evangelikalen Perspektive für Kirchenmitglieder schrieb, während Thiel sich dem Thema philosophisch für die Tech-Elite nähert, die seiner Darstellung nach selbst die Infrastruktur der Endzeit aufbauen könnte

Thiel (der sich selbst als „ orthodoxen Christen im kleinen Sinne “ bezeichnet) spekulierte, dass der Antichrist die Vereinigten Staaten selbst sein könnten oder vielleicht eine charismatische globale Aktivistin wie Greta Thunberg . Unter Bezugnahme auf biblische Prophezeiungen und Literatur beschreibt er den Antichristen als einen „bösen König oder Tyrannen, der in der Endzeit erscheint“ und wahrscheinlich Krisen nutzen wird, um die Macht zu ergreifen.

Am überraschendsten ist, dass er von einem so prominenten Geldgeber von Technologieunternehmen zu dem Schluss kommt, dass der Antichrist an die Macht kommen wird , indem er „ständig über Armageddon spricht, über Gerüchte von Kriegen … und euch Angst einjagt, damit ihr ihm die Kontrolle über Wissenschaft und Technologie gebt“.

Er beruft sich sogar auf Daniel 12,4 – die Prophezeiung, dass „viele hin und her eilen werden“ – als Warnung vor der Globalisierung der Endzeit und der Bedrohung durch ein globales technokratisches Imperium. Lindsey argumentierte in den 1970er Jahren nahezu identisch zur Computerisierung und zu internationalen Organisationen.

Thiel steht mit dieser apokalyptischen Einschätzung der Tech-Elite nicht allein da. Sam Altman, CEO von OpenAI, erklärte, das schlimmste Szenario für hochentwickelte KI sei „ das Ende für uns alle “ – eine Formulierung, die auch in einem Roman wie „Left Behind “ nicht fehl am Platz wäre .

Und Elon Musk warnte bereits 2014 : „Mit künstlicher Intelligenz beschwören wir den Dämon. … Sie kennen doch all die Geschichten von dem Mann mit dem Pentagramm und dem Weihwasser, der sich sicher ist, den Dämon kontrollieren zu können, aber es klappt nicht.“

Musk, der reichste Mensch der Welt, verwendet explizit spirituelle Sprache – Dämonen, Pentagramme, Weihwasser –, um technologische Risiken zu beschreiben.

Das klingt fast wie ein Dialog aus Frank Perettis Romanen über spirituelle Kriegsführung . Für Christen, die sich Sorgen darüber machen, dass Menschen mit Technologie „Gott spielen“, ist Musks Warnung eine säkulare Bestätigung ihres Instinkts, dass Wissen, wenn es missbraucht wird, höllische Folgen haben könnte.

Was hier geschieht, ist eine tiefgreifende Rollenumkehr. Wo Lindsey den 1970er Jahren ihren populären prophetischen Rahmen gab, liefern die heutigen Tech-Eliten nun ihre eigene säkular-religiöse Apokalypse und entlehnen dabei oft biblische Bilder und eschatologische Themen.

Der entscheidende Unterschied liegt in der Glaubwürdigkeit und der Plattform. Als ein Pastor 1975 vor dem Ende der Zeiten warnte, konnte die säkulare Kultur dies als religiöse Exzentrik abtun. Wenn Milliardäre, die buchstäblich die Zukunft gestalten, vor zivilisationsbeendenden Bedrohungen warnen, hört der Mainstream zu

Das Silicon Valley sollte das Reich des Techno-Optimismus sein, wo jedes Problem eine technologische Lösung hat und Fortschritt unvermeidlich ist. Stattdessen sind die Menschen mit dem tiefsten Wissen über das, was kommt, die apokalyptischsten.

Psychologie der Countdown-Uhr

Beide Epochen teilen auch das Thema, dass wir auf einem göttlichen oder zivilisatorischen Timer operieren, der schnell abläuft und wahrscheinlich zu unseren Lebzeiten enden wird.

Lindsey popularisierte das, was wir „generationelles Deadline-Denken“ nennen könnten. Er begann seinen Countdown mit Israels Wiedergeburt im Jahr 1948 und schlug vor, dass sich in etwa ein oder zwei Generationen („ innerhalb von etwa vierzig Jahren “) alle prophetischen Ereignisse erfüllen könnten.

Dies erzeugte ein Gefühl der Dringlichkeit in den vielen evangelikalen Kirchen, die davon überzeugt waren, dass die Geschichte in ihre Endphase eingetreten war

Der heutige KI-Diskurs basiert auf einer bemerkenswert ähnlichen Countdown-Psychologie, nur mit anderer Terminologie. Anstelle von „Generation“ und „Entrückung“ haben wir „AGI“ (künstliche allgemeine Intelligenz), „Superintelligenz“ und „Rechenleistungsskalierung“ als Kipppunkte. Das Vokabular ist säkular, aber die Dringlichkeit ist identisch

Nehmen wir zum Beispiel den Bletchley Park AI Safety Summit 2023 , der Regierungen und Technologielabore zusammenbrachte, um vor den Risiken der „Frontier-KI“ zu warnen.

Wichtige Nationen sagten internationale Koordinierung in Sachen KI-Sicherheit zu. Ebenso veröffentlichte das Future of Life Institute einen offenen Brief, in dem es einen Stopp beim Training von KI-Systemen forderte, die leistungsfähiger als GPT-4 sind. Der Brief wurde von Tausenden von KI-Forschern und Technologieführern unterzeichnet.

Die Rhetorik von „existenziellem Risiko“, „Aussterben der Menschheit“, „Ausrichtungsproblem“ und „Punkt ohne Wiederkehr“ ist bemerkenswert apokalyptisch. Dies sind säkulare Begriffe für das, was im Grunde eschatologische Sorgen sind. Beide Countdown-Uhren haben das entscheidende Merkmal gemeinsam, Dringlichkeit durch Zeitachsen zu moralisieren

Lindseys Prophezeiungsdiagramme zeigten den Gläubigen genau, wo wir uns in Gottes Zeitplan befanden; KI-Fähigkeitskurven zeigen uns genau, wie nahe wir einem transformativen – oder katastrophalen – Wandel sind.

Ob Sie nun ein Evangelikaler von 1975 sind, der den sowjetischen Einfluss im Nahen Osten beobachtet, oder ein KI-Sicherheitsforscher von 2025, der die Skalierungsgesetze von Transformatoren beobachtet, Sie leben mit dem gleichen existenziellen Gewicht. Sie haben das Gefühl, den letzten Akt der Menschheitsgeschichte mitzuerleben.

Von der Prophezeiung zum Engineering

Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zwischen unserer Ära und den 1970er Jahren: Die apokalyptischen Warnungen vor Technologie kommen nicht mehr in erster Linie von Prophezeiungslehrern; sie kommen von den Menschen, die die Technologie entwickeln

Als ich ein Kind war, machten sich Evangelikale Sorgen um den „Tiercomputer“ – einen angeblichen Supercomputer in Brüssel, der die Weltregierung des Antichristen ermöglichen würde.

Die Geschichte war reine Fiktion (buchstäblich, da sie aus einem „prophetischen Roman“ stammte und zu einem Low-Budget-Film verarbeitet wurde ), aber sie verbreitete sich wie ein Lauffeuer, weil sie echte Ängste vor Großrechnern, universellen Produktcodes und der europäischen Politik nach dem Zweiten Weltkrieg ansprach.

Lindsey selbst befeuerte diese Theorien, indem er über Computer und Lochkartensysteme als Werkzeuge schrieb, die ein Antichrist zur Kontrolle der Weltwirtschaft nutzen könnte. Er sagte eine bargeldlose Gesellschaft voraus, in der für alle Transaktionen ein „Zeichen“ erforderlich sein würde.

Der Mythos vom Tiercomputer wirkt heute kurios. Aber er zeigt, wie der Zeitgeist der 1970er Jahre Technologie als die potenzielle Infrastruktur der prophezeiten totalitären Kontrolle betrachtete. Jede Innovation wurde daraufhin geprüft, wie sie Offenbarung 13. ermöglichen könnte.

Heute ist das Thema ähnlich, weist aber einen beispiellosen Unterschied auf: Die Bewegung für KI-Sicherheit besteht aus Ingenieuren und Forschern, die davor warnen, dass ihre eigenen Schöpfungen die Zivilisation zerstören könnten.

Es geht hier nicht um Pastoren, die Computer anhand der Offenbarung interpretieren. Es ist vielmehr so, als würden die Erfinder des „Tier-Computers“ warnen, dass dieser die Menschheit tatsächlich versklaven könnte.

Wenn Eliezer Yudkowsky die Abschaltung großer KI-Trainingsläufe fordert – und argumentiert, wir sollten bereit sein, internationale Konflikte zu riskieren, um die Entwicklung von AGI zu verhindern –, verwendet er eine ebenso absolutistische Sprache wie jeder Endzeitprediger.

Wenn der offene Brief des Future of Life Institute vor „tiefgreifenden Risiken für Gesellschaft und Menschheit“ warnt, beruft er sich auf das Letzte, was auf dem Spiel steht.

Der entscheidende Unterschied liegt in der technischen Spezifität. Während die Mythen über den Bestiencomputer vage darüber waren, wie das System funktionieren würde, sind die Bedenken hinsichtlich der Ausrichtung von KI präzise: Was passiert, wenn Optimierungssysteme intelligenter werden als Menschen?

Wie stellen wir sicher, dass KI-Systeme bei ihrer Skalierung kontrollierbar bleiben? Was hindert eine hochentwickelte KI daran, Ziele zu verfolgen, die katastrophal mit menschlichen Werten unvereinbar sind?

Dies sind keine Verschwörungstheorien. Es handelt sich um technische Probleme, die apokalyptische Auswirkungen haben könnten.

Und hier sehen wir eine Parallele, die Menschen beunruhigen sollte. In beiden Epochen wird Technologie zum imaginierten Mechanismus des zivilisatorischen Gerichts. Beide Erzählungen haben einen gemeinsamen Nenner: Menschen bauen Systeme, die wir nicht kontrollieren können, Systeme, die uns letztendlich kontrollieren werden.

Der eine Rahmen ist theologisch, der andere computergestützt. Aber beide stellen dieselbe Frage: Was passiert, wenn unsere Werkzeuge unsere Herren werden?

Hier ist, was ich gelernt habe, als ich beobachtete, wie eine Apokalypse-Vorhersage in die nächste überging. Das Ende könnte morgen kommen. Oder es könnte tausend Jahre dauern. Wir wissen es wirklich nicht.

