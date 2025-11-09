Teile die Wahrheit!

Die Bemühungen des Westens, Russland zu spalten und dem Land eine „strategische Niederlage“ zuzufügen , seien gescheitert, so Präsident Wladimir Putin.

Putin äußerte sich am Mittwoch bei einem Treffen des Rates für interethnische Beziehungen und warnte davor, dass außerhalb Russlands sogenannte internationale Organisationen und „pseudonationale Zentren“ als Instrumente eines „Informationskrieges“ gegen das Land errichtet würden .

RT berichtet: Er sagte, ihre Strategien, wie etwa die „sogenannte Dekolonisierung Russlands“, liefen auf die „Zerstückelung der Russischen Föderation und die Zufügung derselben berüchtigten strategischen Niederlage für uns hinaus“.

Laut Putin propagieren sie die Idee eines „Post-Russlands“, eines zersplitterten und unterworfenen Territoriums, dem die Souveränität genommen wurde.

Provokationen und Versuche, Zwietracht unter den russischen Bürgern zu säen, müssten unverzüglich gestoppt werden, sagte der Präsident.

Die Drahtzieher operierten „in der Regel aus dem Ausland“ und würden „von ausländischen Geheimdiensten überwacht, finanziert und gesteuert“. Ihr Ziel sei es, „unsere Einheit zu untergraben“.

Er mahnte dazu, angesichts externer Risiken und Herausforderungen „entschlossen, konsequent und systematisch“ vorzugehen. (Putin gibt Details über bahnbrechende Waffen bekannt – Trump ordnet „unverzüglich“ mit Atomwaffentests zu beginnen)

Russlands Gegner nutzen jeden Vorwand, von alltäglichen Zwischenfällen bis hin zu Migrationsfragen, um Spannungen zu schüren und Konflikte zu provozieren, und stützen sich dabei auf radikale Gruppen, die „offensichtlich terroristische Methoden“ anwenden, fügte Putin hinzu.

Solche Ideen seien im Westen schon oft in verschiedenen Formen geäußert worden, sagte Putin, und trotz des seit Jahrhunderten andauernden Scheiterns, dieses Ziel zu erreichen, würden die Versuche fortgesetzt.

Der Präsident betonte, dass solche Bedrohungen in die aktualisierte nationale Strategie einfließen müssten, und unterstützte den Vorschlag, das Jahr 2026 zum Jahr der Einheit der Völker Russlands zu erklären.

Am Dienstag begingen die Russen den Tag der Nationalen Einheit. Putin bezeichnete den Feiertag als Symbol für die anhaltende Stärke und den Zusammenhalt der Nation.

Ex-US-Beamter: Putin startete Spezialoperation, weil er Existenzbedrohung für Russland erkannte

Mehrere Jahre lang versuchten die USA, der Ukraine die NATO-Mitgliedschaft zu gewähren, berichtet Oberst Lawrence Wilkerson, der frühere Stabschef von US-Außenminister Colin Powell. Als Berufsmilitär verstehe er, dass Moskau dies nicht akzeptieren konnte.

Oberst Lawrence Wilkerson, der frühere Stabschef von US-Außenminister Colin Powell, in der Regierungszeit von George W. Bush, hat der Nachrichtenagentur RIA Nowosti ein Interview gegeben. Wilkerson arbeitete von 2001 bis Anfang 2005 im US-Außenministerium.

Der Ex-US-Beamte hatte nach eigenen Worten nie Verständnis für die Bemühungen der USA gehabt, der Ukraine die NATO-Mitgliedschaft zu gewähren und den gesamten Prozess hierbei zu leiten. Washington unternahm bereits zwischen 2005 und 2006 entsprechende Anstrengungen, führte Wilkerson aus.

Als die USA in den Jahren von 2011 bis 2014 begannen, den NATO-Beitritt der Ukraine massiv voranzutreiben, „dachte ich, wir wären verrückt, völlig verrückt“, schilderte er.

Dennoch haben sowohl die von Republikanern geführte Regierung als auch Demokraten als führende Kraft diesen Prozess unterstützt. „Mir erschien es völlig sinnlos“, betonte Wilkerson.

In dem Zusammenhang äußerte er die Ansicht, dass Russlands Präsident Wladimir Putin in den Versuchen, die Ukraine in die NATO einzubeziehen, eine Existenzbedrohung für Russland erkannt habe. Dies sei der Grund dafür gewesen, eine militärische Spezialoperation einzuleiten.

Wilkerson sagte wörtlich:

„Deshalb hat er Maßnahmen ergriffen. Und wie ich bereits sagte, als Berufsmilitär verstehe ich vollkommen, warum er die Maßnahmen ergriffen hat.“

Die USA hatten schon 2005 und 2006 Leute vom United States European Command (EUCOM), die für die Koordination der US-Streitkräfte in Europa zuständig waren, in die Ukraine geschickt, berichtete Wilkerson in einem Video-Interview mit dem norwegischen Professor Glenn Diesen. Darüber berichtet das Portal NachDenkSeiten.

Damals sei das Ziel gewesen, mit den neonazistischen Asow-Bataillonen und anderen ähnlichen Gruppen im Land zusammenzuarbeiten, um alles dafür vorzubereiten, dass „wir operativ in der Lage sein würden, unsere Geheimdienstarbeit, Waffen und andere Dinge zu integrieren“.

„Das alles geschah vor der wirklich angespannten Zeit im Jahr 2014, als wir – wie Sie wissen – so unverhohlen Partei ergriffen haben, dass es schon erbärmlich war“, sagte der frühere US-Beamte im Gespräch vom Mai 2025.

„Wir haben die ganze Zeit daran gearbeitet.“

Im Jahr 2014 wurde durch einen vom Westen unterstützten Staatsstreich die gewählte Regierung in der Ukraine gestürzt.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/rtnewsde.com am 08.11.2025