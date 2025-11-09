Rechtsprofessor über Massenverhaftungen: Militärtribunale können auch Zivilisten wegen Hochverrats anklagen

Teile die Wahrheit!

Der Anwalt und Rechtsprofessor David Clements argumentiert, dass es eine rechtliche Grundlage für Massenverhaftungen wegen Hochverrats gibt.

Ist es möglich, Menschen massenhaft vor Militärgerichten anzuklagen und dabei die ordentlichen Gerichte zu umgehen? Clements glaubt ja: „Aber wenn wir einfach anfangen, Leute zu verhaften, wird jeder denken, Trump sei ein Tyrann.“ Von Ella Ster

Er ist überzeugt, dass Präsident Trump, mit dem er persönlich ausführlich gesprochen hat, die Macht am 1. April 2020 an das militärisch-zivile Bündnis übergeben hat. Trumps Aussagen, wie etwa „Ich bin der 46. Präsident“, „können nicht einfach ignoriert werden“, so Clements.

Der Anwalt und Rechtsprofessor David Clements ist der Ansicht, dass der Wahlbetrug von 2020 eine rechtliche Grundlage für Massenverhaftungen wegen Hochverrats darstellt.

Er verweist zudem auf die sogenannte Russland-Verschwörung , die falsche Anschuldigung, Trump habe sich im Zusammenhang mit der Wahl 2016 mit Russland verschworen.

Diese Geschichte sei damals von den Demokraten erfunden worden, um die Wahl zu manipulieren oder Trump später aus dem Amt zu entfernen. Clements glaubt, dass Vizepräsident Pence nach einem Amtsenthebungsverfahren gegen Trump dessen Amt übernehmen sollte.

Diese Wahlbeeinflussung schien der Vergangenheit anzugehören, doch Tulsi Gabbard , die Direktorin des Nationalen Nachrichtendienstes (DNI), verkündete im Juli 2025 auf einer Pressekonferenz, dass Ex-Präsident Obama Hochverrat begangen habe.

Der Geheimdienst erklärte, er habe „überwältigende Beweise dafür gefunden, wie Präsident Obama und seine Mitglieder des Nationalen Sicherheitsrats nach Präsident Trumps Sieg über Hillary Clinton bei den Wahlen 2016 Geheimdienstinformationen fälschten und politisch instrumentalisierten, um den Boden für einen jahrelangen Putsch gegen Präsident Trump zu bereiten.“ (Trump ist „kein König“, aber ein Cäsar? Die Rückkehr der Popularen)

Anfang August leitete das US-Justizministerium eine Untersuchung durch eine Grand Jury ein , um die Rolle ehemaliger Beamter der Obama-Regierung zu klären, die mutmaßlich an der Entstehung des Russland-Skandals beteiligt waren.

Dieser Skandal, heute auch als „Russiagate“ bekannt, betrifft die angeblichen Verbindungen von Präsident Trump zu Russland während des Wahlkampfs 2016. Obama selbst wird voraussichtlich vor der Grand Jury zu seiner Rolle in der Russland-Affäre aussagen.

Rechtsgrundlage für die Anwendung des Militärrechts

Clements: „Wenn man sich die Gefährdungsanalyse ansieht, gibt es zwar rechtliche Grundlagen für allerlei Maßnahmen, aber unser größtes Problem ist, dass jeder Trump für einen Tyrannen halten wird, wenn wir einfach Leute verhaften und ihnen Handschellen anlegen.“ Er hält es weiterhin für möglich, Zivilisten oder Politiker, die dabei eine Rolle spielten, vor Militärtribunalen anzuklagen.

Er glaubt, dass die 600 Militärjuristen (JAG) , die das Justizministerium kürzlich – angeblich zur Bewältigung der gestiegenen Arbeitsbelastung aufgrund der Zunahme von Einwanderungsfällen – eingesetzt hat, eine koordinierende Rolle spielen werden. Er bezeichnet den Einsatz von JAG-Juristen zur Unterstützung bei „Fließbandarbeit“ wie Einwanderungsfällen als „Schwachsinn“ und „völlig unglaubwürdig“.

Clements äußerte sich in einer kürzlich ausgestrahlten Sendung von NewsTreason|Channel17 , die auch neue Einblicke in die Militäroperation, einschließlich der Militärtribunale, bietet.

David Clements ist Anwalt, war 20 Jahre lang Staatsanwalt und lehrte als Jura-Professor an der New Mexico State University. Als er sich während der Pandemie gegen die COVID-19-Beschränkungen aussprach, wurde er von der Universität entlassen.

Die Präsidentschaftswahlen 2020 waren eine Falle.

Nach der Präsidentschaftswahl 2020 engagierte er sich in den Ermittlungen zum Wahlbetrug, der Joe Biden ins Amt brachte. Seine juristische Expertise führte zu Einladungen zu Podcasts und Symposien und verschaffte ihm Zugang zum politischen Umfeld von Präsident Trump.

Er aß sogar drei Stunden lang mit Trump zu Abend, um die rechtlichen Möglichkeiten im Zusammenhang mit dem Wahlbetrug zu besprechen.

Professor David K. Clements war Redner beim Cyber-Symposium zum Thema Wahlbetrug im Jahr 2020.

Clements bemerkte daraufhin, dass Donald Trump sich „nicht wie ein Besiegter verhält“. Er hatte den Eindruck, dass der Präsident nach der Wahlniederlage 2020 noch einige Trümpfe im Ärmel hatte und weiterhin beträchtliche Macht ausübte. „Dieser Mann hat keine Macht, er strahlt Macht aus!“ Rückblickend auf die Wahl 2020 sagt er: „Es war Teil des Plans. Sie haben es zugelassen. Es war eine Falle.“ Mit den Beweisen für Wahlbetrug kann die Justiz die beteiligten korrupten Politiker und Bürger strafrechtlich verfolgen.

Durch ausländische Intervention wurde ein nationaler Notstand ausgelöst

Clemenst bezieht sich auf die Executive Order 13848 , die einen „nationalen Notstand“ erwähnt und festlegt, dass bei ausländischer Einmischung in die US-Wahlen ein Notstand vorliegt. „Diese Executive Order rechtfertigte geheime Ermittlungen wegen Hochverrats oder aufrührerischer Verschwörung zum Sturz der Regierung.

Sie lieferte dem Direktor des Nationalen Nachrichtendienstes (DNI) hinreichende Gründe, ausländische Einmischung in die Wahl zu untersuchen. Berichte aus dem Jahr 2025 bestätigen solche Einmischungen, wie beispielsweise chinesisch finanzierte Wahlmanipulationen.“

Darüber hinaus gilt seit dem 6. Januar 2017 ein Gesetz , das Angriffe auf die US-Wahlinfrastruktur als Kriegshandlung einstuft. Ironischerweise wurde dieses Gesetz während Obamas Amtszeit eingeführt.

Die Rolle der Space Force und der National Security Agency

Die Space Force , die 2020 die Satelliten kontrollierte, überwachte sämtliche Datenflüsse zu und von den Wahlmaschinen, was ausländische Einmischung hätte belegen können.

Laut Clements war dafür nicht einmal ein Gerichtsbeschluss nötig, da Cybersicherheitsanordnungen regelmäßige Überprüfungen erlauben, da man nicht warten könne, bis eine Bedrohung identifiziert sei.

Die gesammelten Daten würden an die National Security Agency (NSA) weitergeleitet, eine Bundesbehörde, die eine Schlüsselrolle bei der Militäroperation spiele, so Clements, „weil sie Cyberforensik-Beweise liefern kann, die vor Gericht entscheidend sein könnten. (…) Wenn Trump also sagt: ‚Wir haben alles‘ oder ‚Wir haben sie alle‘, dann glaube ich nicht, dass er blufft“, so der Anwalt.

Clements glaubt, Trump wolle „wirklich alles nach Vorschrift machen, absolut legal“, sei aber gleichzeitig „ein Meister der irregulären Kriegsführung, der Kriegsführung der fünften Generation, wie etwa psychologischer Operationen“.

Prozesse gegen Zivilisten vor Militärtribunalen

Die Frage bleibt: Können Zivilisten einfach vor einem Militärtribunal angeklagt werden?

„Ja, das ist möglich“, sagte Richter Brett Kavanaugh während seiner Anhörung zur Nominierung , als ihn der republikanische Senator Lindsey Graham zur Anwendung des Militärrechts auf Zivilisten befragte. Grahams Kenntnisse im Militärrecht stammen aus seiner Zeit bei der US-Luftwaffe, wo er als Mitglied des Judge Advocate General’s Corps (JAG) in Europa als Verteidiger und Chefankläger tätig war.

Die Anhörung ergab, dass amerikanische Staatsbürger, wenn sie sich gegen ihre eigene Regierung wenden und mit dem Feind kollaborieren, als feindliche Kämpfer gelten und nach Militärrecht vor Gericht gestellt werden können.

Kontinuität der Regierung

Clements: „Militärverfahren beginnen mit einer Voruntersuchung und einem begründeten Verdacht aufgrund glaubwürdiger Informationen über Straftaten, wie etwa die Unterstützung des Feindes. Wie vor zivilen Gerichten ist hierfür ein Beweis jenseits vernünftiger Zweifel erforderlich.

Im Falle der Aufrechterhaltung der Regierungsgeschäfte könnten Militärtribunale Verräter anklagen, falls zivile Gerichte unterwandert würden. Um korrupte Richter zu umgehen, wäre Trumps verdeckte Operation im Falle der Aufrechterhaltung der Regierungsgeschäfte notwendig .“

Trump reichte zahlreiche Klagen ein, um Wahlbetrug nachzuweisen, doch die meisten dieser Fälle wurden nie verhandelt, da ihm angeblich die Klagebefugnis fehlte.

Hat diese Zurückhaltung (korrupter) Richter Trumps Militäroperation begünstigt, indem sie es ihm ermöglichte, die ordentlichen Gerichte zu umgehen und Klagen vor Militärgerichten einzureichen?

Clements ist überzeugt, dass die Kontinuität der Regierungsfähigkeit gewährleistet ist . Dieser Zustand tritt in Kraft, wenn der Präsident im Notfall die Macht an verschiedene Stellen, darunter das Militär, überträgt, um die Aufrechterhaltung essenzieller Regierungsdienste während des Notstands sicherzustellen. Dies ist unter anderem in der Präsidialrichtlinie 40 (PPD40) festgelegt, die Teil von Trumps Exekutivanordnung 13961 ist.

Die Exekutivanordnung 13848 , die sich mit ausländischer Einmischung in Wahlen befasst, erlaubt die Anwendung eines solchen Notstands auch dann, wenn die Einmischung nicht von zivilen Gerichten festgestellt wurde.

Präsident in Kriegszeiten

Im Jahr 2020 bezeichnete Trump das Coronavirus als „China-Virus“ und als „Kriegshandlung, mit der der Feind die Wahl 2020 stehlen würde“. Er nannte sich selbst einen „Kriegspräsidenten “. Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, nannte sich ebenfalls „Kriegssprecher “ .

Clements ist der Ansicht, dass Präsident Trump sein Amt am 1. April 2020 niederlegte , wenige Wochen nachdem die WHO die globale Coronavirus-Pandemie ausgerufen hatte (siehe Video unten). Clements stützt diese Annahme auf ein Balkendiagramm, das Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung präsentierte .

Dort war das Datum mit „Trump verlässt das Amt“ beschriftet, obwohl seine Amtszeit offiziell erst am 21. Januar 2021 enden sollte. Clements meint, man könne bestimmte Aussagen Trumps, wie etwa „Ich bin der 46. Präsident“ oder „Ich habe mein Amt am 1. April 2020 niedergelegt“, nicht einfach ignorieren. „Man kann das nicht einfach ignorieren.“

Militärisch-ziviles Bündnis

Clements sieht die jüngste Mobilisierung der Nationalgarde – derzeit in fünf amerikanischen Städten und möglicherweise bald auch in San Francisco – als Beweis dafür, dass ein Notstandsgesetz erforderlich ist. „Militärtruppen führen zivile Friedensmissionen durch, was illegal ist, sofern kein anderer Grund vorliegt.“

Er befürwortet die Position, dass ein Bündnis zwischen Militär und Zivilbevölkerung notwendig sei. Das Militär habe vorübergehend die Macht übernommen und eine Militäroperation sei im Gange.

„Wenn dem nicht so ist, sind wir verloren.“ Er möchte die Angelegenheit rein juristisch betrachten: „Ist das möglich? Und meiner juristischen Meinung nach lautet die Antwort: Ja. Gibt es einen praktischen Weg, Massenverfolgung durchzuführen? Ich möchte die Geschichte studieren, um zu sehen, ob es möglich ist. Und auch hier lautet die Antwort: Ja.“

UCMJ-Reform: Hybrid-Rechtsform zwischen Straf- und Kriegsrecht

Seit 2016 wurden bedeutende Reformen des Uniform Code of Military Justice (UCMJ) umgesetzt, der für Militärgerichte gilt. Laut Clements schaffen diese Änderungen ein hybrides Rechtssystem zwischen Straf- und Militärrecht.

Dadurch können Zivilisten, die des Hochverrats schuldig sind, mit militärischer Effizienz vor Gericht gestellt werden, während ihre Rechtsansprüche nach dem neuen Gesetzbuch, wie beispielsweise die Unschuldsvermutung, weiterhin besser gewährleistet sind.

Clements, der als Staatsanwalt jahrelang die enorme Arbeitsbelastung des Justizsystems erlebt hat, ist der Ansicht, dass es schlichtweg unmöglich ist, eine große Anzahl von Personen innerhalb des Strafrechtssystems zu verfolgen.

Die Zahlen sind immens, wie die über 600.000 versiegelten Anklageschriften in Fällen organisierter Kriminalität belegen, die potenziell Millionen von Menschen betreffen. Diese sogenannten „versiegelten Anklageschriften“ sind auf pacer.gov, dem amerikanischen Pendant zu rechtspraak.nl, registriert.

Attraktive Absprachen im Strafverfahren sollten die Gerichte entlasten.

Die Anwendung des Kriegsrechts ermöglicht zwar die Strafverfolgung einer größeren Anzahl von Personen, doch handelt es sich dabei um komplexe Fälle, so Clements.

„Fälle, die ein Verfahren wegen Hochverrats oder als feindliche Kämpfer erfordern , sind sehr komplex und setzen eine Verurteilung ‚jenseits vernünftiger Zweifel‘ voraus, wobei die Rechte des Angeklagten und ein faires Verfahren auf der Grundlage der Unschuldsvermutung gewahrt bleiben müssen.“

Ein Deal mit der Staatsanwaltschaft kann die Justiz entlasten, und Clements vermutet, dass er so oft wie möglich genutzt wird.

Bei einem solchen Deal erklärt sich der Angeklagte bereit, sich schuldig zu bekennen oder die Anklage nicht zu bestreiten – im Gegenzug für eine weniger schwere Anklage, ein reduziertes Strafmaß oder die Einstellung des Verfahrens.

„Die einzige Möglichkeit, den Sumpf trockenzulegen, besteht darin, genügend Einfluss auszuüben, um eine Einigung attraktiv zu machen, denn man kann nicht jeden vor Gericht belangen“, sagte Clements.

Quellen: PublicDomain/ellaster.nl am 09.11.2025