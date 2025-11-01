Teile die Wahrheit!

Ein Zitat, das über die Jahre in den sozialen Medien und auf unabhängigen Websites weit verbreitet wurde, besagt, dass Rudolf Steiner vor mehr als 100 Jahren „vorhergesagt“ habe, dass Kindern so früh wie möglich ein Impfstoff verabreicht werden würde, damit die Menschen keine Seele oder keinen Geist „entwickeln“ könnten.

Stimmt das Zitat? Wenn ja, warum sollten sie eine Injektion entwickeln wollen, die unsere Seelen und unseren Geist zerstört?

Einführung

Rudolf Steiner, ein österreichischer Philosoph und Begründer der Anthroposophie, soll in Vorträgen aus dem Jahr 1917 gesagt haben: „In Zukunft werden wir die Seele mit Medikamenten ausmerzen. Unter dem Vorwand einer ‚gesunden Sichtweise‘ wird es einen Impfstoff geben, mit dem der menschliche Körper so früh wie möglich direkt bei der Geburt behandelt wird, sodass der Mensch nicht auf die Idee kommen kann, dass Seele und Geist existieren.“

Das Zitat behauptet, er habe außerdem erklärt, dass materialistischen Ärzten die Aufgabe übertragen würde, der Menschheit die Seele zu nehmen, und dass ein solcher Impfstoff die Menschen immun gegen das spirituelle Leben machen würde, wodurch sie zwar hochintelligent, aber ohne Gewissen wären.

Laut dem Zitat würde dieser Impfstoff die Beziehung zwischen dem ätherischen Körper des Menschen und dem Universum destabilisieren und dazu führen, dass die Menschen zu Automaten werden, die zu spiritueller Entwicklung unfähig sind.

Es handelt sich jedoch um eine Paraphrase von Aussagen Steiners und nicht um ein direktes Zitat. Anstatt das paraphrasierte Zitat in diesem Artikel zu wiederholen, haben wir die Originalzitate von Steiner angeführt, aus denen es stammt – und diese sind nicht weniger erschreckend. Bevor wir sie lesen, ist es jedoch hilfreich, Steiners Weltanschauung zu verstehen.

Wer ist Rudolf Steiner?

Laut Grokipedia war Rudolf Steiner der Begründer der Anthroposophie, des Waldorf-Erziehungssystems und der biodynamischen Landwirtschaft sowie ein Visionär, Hellseher und Meisterlehrer.

Rudolf Joseph Lorenz Steiner (27. Februar 1861 – 30. März 1925) war ein in Österreich geborener Philosoph, Esoteriker und selbsternannter Hellseher, der die Esoterik entwickelte. Anthroposophie , eine vermeintliche spirituelle Wissenschaft, die empirische Beobachtung mit übersinnlicher Wahrnehmung der menschlichen Evolution und kosmischer Einflüsse zu integrieren sucht. [ 1 ][ 2 ]

1913 gründete er die Anthroposophische Gesellschaft in Dornach, Schweiz, nachdem er sich aufgrund doktrinärer Differenzen von der Theosophischen Gesellschaft getrennt hatte. 3 ]

Er gründete 1919 die erste Waldorfschule. 2 ][ 4 ]

Mit über 6.000 Vorträgen prägte sein umfangreiches Werk alternative Bildungsformen, Landwirtschaft, Medizin und Architektur weltweit, obwohl die anthroposophischen Behauptungen über hellseherisches Wissen und hierarchische Rassenstufen in der spirituellen Evolution aufgrund pseudowissenschaftlicher Grundlagen und problematischer, empirisch nicht belegter Rassenlehren Kritik hervorriefen. 5 ][ 6 ]

Rudolf Steiner Grokipedia (abgerufen am 30. Oktober 2025). (Hinweis: Die Seiten der Grokipedia werden von künstlicher Intelligenz („KI“) generiert. KI-Programme sind nicht hundertprozentig genau, daher sollten wichtige Fakten anhand von Informationsquellen überprüft werden. Obwohl wir dies nicht getan haben, haben wir die von Grokipedia verwendeten Quellen als Hyperlinks in den Referenznummern in eckigen Klammern angegeben.)

Grokipedia führt dann weitere Details zu seiner Beteiligung an der Theosophie aus: Steiner trat am 17. Januar 1900 der Theosophischen Gesellschaft bei und wurde am 19. Oktober 1902 zum Generalsekretär der neu gegründeten deutschen Sektion ernannt. Gleichzeitig fungierte er als Leiter des deutschen Zweigs der Esoterischen Schule. (Neue Doku legt Bombe unter gesamtes Impfprogramm (Video))

Steiner betonte eine westliche, christlich geprägte Geisteswissenschaft, die sich deutlich von der östlichen Weltanschauung der Theosophischen Gesellschaft unterschied. „ Spannungen entstanden , als Steiner 1911 die Förderung Jiddu Krishnamurtis als Träger des ‚Weltenlehrers‘ durch die Gesellschaft kritisierte und Behauptungen über Krishnamurtis messianische Rolle als unvereinbar mit der einzigartigen historischen Inkarnation Christi ablehnte, die er als zentral für die menschliche Evolution ansah. Diese Lehrkonflikte gipfelten 1913 im Ausschluss Steiners und der deutschen Sektion durch die Führung der Theosophischen Gesellschaft“, erklärt Grokipedia.

Steiner gründete daraufhin am 23./24. Dezember 1912 in Dornach, Schweiz, die Anthroposophische Gesellschaft. Er behielt die meisten deutschen Mitglieder bei und richtete die Bemühungen auf eine unabhängige spirituelle Forschung aus, die frei von theosophischen Hierarchien war. Trotz der Spaltung erwarb Steiner weiterhin theosophische Publikationen, was auf eine selektive Kontinuität mit bestimmten Ideen hindeutet, während er institutionelle und interpretatorische Divergenzen ablehnte.

Steiner war nicht nur Mitglied der Theosophischen Gesellschaft, aus der er später austrat, sondern auch Freimaurer. Im sechsten Teil einer 17-teiligen Artikelserie mit dem Titel „ Edgar Poe als Kulturkämpfer “ schrieb Matthew Ehret:

1889 wurde Helena Blavatsky von John Yarker, einem ehemaligen Leutnant des schottischen Ritus von Albert Pike, in den Alten und Primitiven Ritus von Memphis und Misraïm (oder Ritus von Memphis-Misraïm) der Freimaurerei eingeweiht. Jahre später weihte Yarker auch Rudolf Steiner und Aleister Crowley in denselben Ritus ein.

John Yarker war ein Anhänger von Sir Edward Bulwer Lytton und 1883 Gründungsmitglied der Rosenkreuzer-Gesellschaft der Acht, zusammen mit dem Theosophen William Wynn Westcott, Kenneth Mackenzie, F. G. Inwin, Benjamin Cox und Reverend Ayton. Aus dieser Gesellschaft hervorgegangen, gründete Westcott 1886 den Hermetischen Orden der Goldenen Dämmerung mit, und Yarker gründete 1889 den Alten Ritus von Memphis und Misraim. Madame Blavatsky wurde 1890 in Yarkers Ritus initiiert, und Rudolf Steiner, Herausgeber des Lucifer Magazine, wurde vor 1902 (zeitgleich mit Aleister Crowley) initiiert.

Die synkretistische Wiederbelebung des Heidentums: Wie der Transzendentalismus zur Theosophie wurde Matt Ehret, 11. Juli 2024

Vor diesem Hintergrund des minimalistischen Denkens über Steiner wird es uns helfen zu verstehen, worauf er beim Lesen seiner Zitate hinauswollte.

Paraphrasiertes versus Originalzitat

Das Rudolf Steiner zugeschriebene Zitat „In Zukunft werden wir die Seele mit Medizin auslöschen“ scheint eine paraphrasierte oder verfälschte Version von Aussagen zu sein, die er 1917 in einer Vortragsreihe machte . Eine weitgehend übereinstimmende Passage stammt aus einem Vortrag, in dem Steiner davor warnte, dass materialistische Kräfte versuchen könnten, die Seele mit medizinischen Mitteln auszulöschen, und erklärte:

„Die Seele wird durch ein Medikament ausgelöscht werden. Aus einer ‚gesunden Sicht‘ wird man einen Impfstoff finden, mit dem der Organismus so früh wie möglich, wenn möglich schon bei der Geburt, so bearbeitet wird, dass dieser menschliche Körper nicht auf den Gedanken kommt: Es gibt eine Seele und einen Geist … Den materialistischen Ärzten wird die Aufgabe übertragen, die Seelen aus der Menschheit zu vertreiben … Die Geisteswissenschaft ist kein Trick, nicht bloß eine Theorie, sondern eine wirkliche Pflicht gegenüber der Entwicklung der Menschheit.“ – Rudolf Steiner: „Gesammelte Werke“, S. 97–98

Rudolf Steiner über „Geistliche Impfung“ (1917) Kognitive Freiheit

Das obige Zitat stammt aus einem Vortrag mit dem Titel „ Der Fall der Geister der Finsternis “, den Steiner am 7. Oktober 1917 hielt und in dem er unter anderem die Evolution der Erde gemäß der „Okkultwissenschaft“ erörterte. „Mit fortschreitender Evolution der Erde werden die Menschen immer weniger in der Lage sein, ihre Seelen parallel zu ihren Körpern zu entwickeln“, behauptete er.

Laut dem Rudolf-Steiner-Archiv lautet die englische Übersetzung der oben zitierten Auszüge aus Steiners Vortrag:

Die Seele wird mithilfe eines Medikaments ausgelöscht. Aus einer vermeintlich vernünftigen Perspektive heraus werden die Menschen einen Impfstoff entwickeln, um den Organismus so früh wie möglich, vorzugsweise direkt nach der Geburt, zu beeinflussen, sodass der menschliche Körper nie auf die Idee kommt, dass es eine Seele und einen Geist gibt … Materialistische Ärzte werden beauftragt, die Seelen aus der Menschheit zu vertreiben … Anthroposophie ist kein Spiel und auch keine bloße Theorie; sie ist eine Aufgabe, der sich die Menschheit im Interesse ihrer Evolution stellen muss.

Der Fall der Geister der Finsternis GA 177 Das Rudolf-Steiner-Archiv

Zitate von Rudolf Steiner

Maré Hieronimus – die an einer Waldorfschule ausgebildet wurde, eine Anhängerin und Bewunderin Steiners ist, ihn als „Visionär“ bezeichnet und beklagt, dass „die Waldorfgemeinschaft den tieferen Sinn und die Kraft seiner Lehren weitgehend verloren hat“ – veröffentlichte einige Zitate, darunter eine ausführlichere Version des oben erwähnten, das sie Steiner zuschreibt:

Am 4. April 1916, vor mehr als einem Jahrhundert, schrieb Rudolf Steiner:

„Es wird nicht lange nach dem Jahr 2000 dauern, bis die Welt seltsame Dinge erleben wird. Der Großteil der Menschheit wird unter westlichem Einfluss stehen. Wir werden die Entstehung einer Art Denkverbots erleben, ausgehend von Amerika – nicht direkt, sondern indirekt.

Ein Gesetz, das darauf abzielt, jegliches individuelle Denken zu unterdrücken. Es wird eine neue Form der weitverbreiteten Unterdrückung des Denkens geben.“ Er fügte hinzu: „Der Beitrag der Entdeckungen muss so beschaffen sein, dass er ein ausreichendes Gegengewicht zur Evolution der Welt bildet. Und das wird er auch.“

„In Zukunft werden wir die Seele mit Medikamenten auslöschen. Unter dem Vorwand einer ‚Gesundheitsvorstellung‘ wird es einen Impfstoff geben, mit dem der menschliche Körper direkt nach der Geburt behandelt wird, sodass der Mensch gar nicht erst auf die Idee einer Seele und eines Geistes kommen kann. Materialistischen Ärzten wird die Aufgabe übertragen, der Menschheit die Seele zu nehmen.

So wie heute Menschen gegen diese Krankheit oder dieses Leiden geimpft werden, so werden in Zukunft Kinder mit einer Substanz geimpft, die so hergestellt werden kann, dass die Menschen dank dieser Impfung immun gegen den ‚Wahnsinn‘ des spirituellen Lebens sind. Sie wären hochintelligent, würden aber kein Gewissen entwickeln, und genau das ist das wahre Ziel mancher materialistischer Kreise.“

„Mit einem solchen Impfstoff kann man den Ätherkörper leicht vom physischen Körper lösen. Sobald der Ätherkörper abgetrennt ist, wird die Beziehung zwischen Universum und Ätherkörper extrem instabil, und der Mensch wird zum Automaten, denn der physische Körper des Menschen muss auf dieser Erde durch spirituellen Willen geformt werden. So wird der Impfstoff zu einer Art arithmetischer Kraft; der Mensch kann sich nicht mehr von einem gewissen materialistischen Gefühl befreien. Er wird materialistisch und kann sich nicht mehr zum Spirituellen erheben.“

„Es wird die Zeit kommen – und sie mag nicht mehr fern sein –, da auf einem Kongress wie dem von 1912 ganz andere Tendenzen aufkommen werden. Dann wird man sagen: Es ist krankhaft, wenn Menschen auch nur an Geist und Seele denken. Vernünftige Menschen werden nur noch vom Körper sprechen. Es wird als Krankheitszeichen gelten, wenn jemand auf die Idee kommt, dass es so etwas wie einen Geist oder eine Seele gibt.

Menschen, die so denken, werden als krank gelten, und – darauf können Sie sich verlassen – es wird ein Mittel dagegen gefunden werden … Die Seele wird mithilfe eines Medikaments ausgelöscht werden. Aus einer vernunftbegabten Perspektive heraus werden die Menschen einen Impfstoff entwickeln, um den Organismus so früh wie möglich zu beeinflussen, vorzugsweise direkt nach der Geburt, sodass der menschliche Körper nie auch nur auf die Idee kommt, dass es eine Seele und einen Geist gibt.“

„Ich habe euch bereits gesagt, dass die Geister der Finsternis ihre menschlichen Wirte, in denen sie wohnen werden, dazu inspirieren werden, einen Impfstoff zu finden, der jegliche spirituelle Neigung aus den Seelen der Menschen vertreibt, solange sie noch sehr jung sind. Dies wird auf Umwegen durch den lebenden Körper geschehen. Heute werden Körper gegen dies und jenes geimpft; in Zukunft werden Kinder mit einer Substanz geimpft werden, deren Herstellung sicherlich möglich sein wird. Diese wird sie immun machen, sodass sie keine törichten Neigungen entwickeln, die mit dem spirituellen Leben verbunden sind – ‚töricht‘ natürlich in den Augen der Materialisten.“

„Es wird schließlich ein Weg gefunden werden, die Körper so zu impfen, dass sie die Entwicklung spiritueller Ideen nicht zulassen und die Menschen ihr Leben lang nur an die physische Welt glauben, die sie mit ihren Sinnen wahrnehmen. Aus Impulsen, die die Ärzteschaft aus Anmaßung – ach, verzeihen Sie, aus der Schwindsucht [Tuberkulose], an der sie selbst litten – gewonnen hat, werden die Menschen jetzt gegen Schwindsucht geimpft, und ebenso werden sie gegen jede spirituelle Neigung geimpft werden.

Dies soll Ihnen lediglich ein besonders eindrucksvolles Beispiel für vieles geben, was in naher und ferner Zukunft auf diesem Gebiet geschehen wird – mit dem Ziel, Verwirrung in die Impulse zu stiften, die nach dem Sieg der [Michaelitischen] Lichtgeister [1879] auf die Erde strömen wollen.“ – Rudolf Steiner (1861–1925)

Wir müssen die falschen Überzeugungen von Maré Hieronimus und anderen Steiner-Anhängern korrigieren. Steiner war Theosoph , Freimaurer und, angesichts des Freimaurerrituals, in das er initiiert wurde, Satanist. Wer sich über die Lehren von Theosophen und Freimaurern nicht im Klaren ist, dem empfehlen wir, zunächst unsere aktuellen Artikel zu lesen:

Maré Hieronimus hofft, dass nach der Auseinandersetzung mit Steiners „Prophezeiungen“ weitere Seher und Visionäre „erwachen“ werden.

