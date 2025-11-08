Russische Experten fordern eine harte Linie gegen Europa

Teile die Wahrheit!

Nach den erfolgreichen Tests der neuen russischen Waffensysteme fordern russische Experten eine härtere Linie gegenüber den Europäern, die sie inzwischen als Russlands „wichtigsten Gegner“ bezeichnen.

Hier übersetze ich einen kurzen Beitrag aus dem wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, der zeigt, wie einflussreiche russische Experten eine härtere Gangart gegenüber Europa fordern. Von Thomas Röper

Dieser Beitrag ist auch deshalb so kurz, weil er im Grunde die Fortsetzung eines Beitrages ist, den das russische Fernsehen vor einer Woche in seinem Nachrichtenrückblick gezeigt hat. Wer das zum Verständnis noch einmal nachlesen will, findet den Beitrag von letzter Woche hier .

Kommen wir nun zur Übersetzung des aktuellen Beitrags .

Beginn der Übersetzung:

Der Westen versucht, die neue Realität russischer Atomwaffen zu begreifen

Die Realität der neuen russischen Atomwaffen hat man im Westen offensichtlich noch nicht vollständig begriffen, denn bisher gab es keine direkte diplomatische Reaktion, wie der russische Außenminister Sergej Lawrow in Minsk mitteilte.

Dort wurde er gefragt, ob es außer über die Medien auch auf diplomatischem Wege Reaktionen auf die Tests des russischen atomgetriebenen Marschflugkörpers Burevestnik gegeben hat, worauf Lawrow antwortete: „Ich habe noch von keiner Reaktion auf diplomatischem Wege gehört. Sie sind alle irgendwie sehr still.“

Und diese Stille hat ihren Grund. Lawrow spricht über den atomgetriebenen Marschflugkörper Burevestnik. Tatsächlich wurde eine ähnliche Technologie erst vor einer Woche erfolgreich am Atomtorpedo Poseidon getestet.

Letzten Sonntag haben wir über Übungen zur Erprobung der Verfahren für die Autorisierung eines Atomschlags berichtet. Dabei trifft Präsident Putin auf Grundlage objektiver Bedrohungen für Russland persönlich die Entscheidung.

Das war eine beeindruckende Reihe von Maßnahmen, die die Entschlossenheit und Bereitschaft zur Verteidigung unserer nationalen Interessen um jeden Preis demonstriert hat. Wenn sie es jetzt nicht begreifen, könnte die Reihe fortgesetzt werden.

Sergei Karaganow, Akademischer Direktor der Fakultät für Weltwirtschaft und Internationale Angelegenheiten an der Wirtschaftshochschule sagte dazu: „Ich denke, diese Reihe muss fortgesetzt werden.

In der Wissenschaft spricht man von der Eskalationsleiter. Diese Reihe könnte und sollte meiner Ansicht nach Lieferungen von Waffen an Truppen umfassen, die sich an verschiedenen Standorten befinden, darunter auch an der Front, entlang der Kontaktlinie oder in der Nähe unseres wichtigsten Gegners. Und der wichtigste Gegner ist nicht Kiew, sondern Europa. Kurz- und Mittelstreckenraketen, aber mit Atomsprengköpfen, damit sie wissen, dass wir wirklich für den Fall der Fälle vorbereitet sind.“

Tatsächlich hat Putin bereits die „baldige Stationierung“ unserer modernsten Interkontinentalrakete, der Sarmat, angekündigt. Ob das der nächste Schritt in dieser Reihe sein wird, bleibt abzuwarten. In jedem Fall ist es einer der Schritte.

Hier ist es wichtig zu verstehen, warum die Fähigkeit und Entschlossenheit zur Selbstverteidigung mit Atomwaffen für Russland so grundlegend ist. Karaganow erklärte: „Atomwaffen sind für Russland viel wichtiger als für die USA, weil die USA erstens keine ebenbürtigen Gegner in der Nähe haben.

Zweitens verfügen sie über ein enormes wirtschaftliches, wissenschaftliches und technologisches Potenzial. Und in diesem Bereich übertreffen sie mit ihren Streitkräften, Flotten etc. potenziell die meisten Länder der Welt.

Mit Amerika in diesem Bereich zu konkurrieren ist sinn- und aussichtslos. Und vor allem, wozu? Der Herrgott hat uns eine Waffe gegeben, die alle Chancen ausgleicht.“

Ein „Ausgleich“. Genau das ist es. Der Westen will das vergessen und provoziert Russland immer mehr. Die fragen: „Was wird Putin tun?“

Putin erinnert derweil höflich: Es gibt Grenzen.

Ende der Übersetzung

Die bekannt gewordenen russischen Waffensysteme verändern das globale Machtgleichgewicht

Diese Woche könnte in die Geschichte als Wendepunkt im globalen strategischen Gleichgewicht zugunsten Russlands eingehen. Bei einem Besuch in einem Militärkrankenhaus verkündete Präsident Putin die erfolgreiche Erprobung einer weiteren neuen Waffe: „Es handelt sich um das unbemannte Unterwasserfahrzeug Poseidon, das ebenfalls nuklearbetrieben ist und mit dem Antrieb bereits einige Zeit unterwegs war.

Das ist ein enormer Erfolg, es gibt nichts Vergleichbares. Die Sprengkraft der Poseidon übertrifft sogar die unserer modernsten Interkontinentalrakete, der Sarmat, deutlich.“

Die wichtigsten Besonderheiten der Poseidon hat Putin jedoch bereits 2018 in seiner Rede vor der Föderationsversammlung bekanntgegeben: „Russland hat unbemannte Unterwasserfahrzeuge entwickelt, die in großen Tiefen operieren können.

Wissen Sie, ich würde sagen, in sehr großen Tiefen und über interkontinentale Distanzen, mit Geschwindigkeiten, die um ein Vielfaches höher sind als die von U-Booten, modernsten Torpedos und allen Arten von Überwasserschiffen, selbst den schnellsten. Das ist einfach fantastisch. Es gibt derzeit weltweit kein System, das ihnen etwas entgegensetzen kann.“

Damals, im Jahr 2018, bezeichnete der Westen die hypothetischem und sehr schematischem, mit Computern generierten Videos unserer neuen Waffen arrogant als „Russlands Atom-Zeichentrickfilme“. Sie hielten sich den Bauch vor lachen. Jetzt ist es nicht mehr lustig. Sie haben es begriffen.

The Express schreibt: „Nach Abschluss der Entwicklung kann die Poseidon auf alle Küstenstädte und Militärstützpunkte in den USA und anderen NATO-Staaten gerichtet werden. Man geht davon aus, dass die Explosion einen 500 Meter hohen radioaktiven Tsunami auslösen könnte, der ganze Küstenstädte zerstören und sie jahrzehntelang unbewohnbar machen würde.“

Ebenfalls 2018 präsentierte Putin auch einen „Zeichentrickfilm“ der Rakete, die wir heute als Burevestnik kennen. Daran erinnerte Putin, als nun von deren erfolgreichem Test berichtete: „Ich erinnere mich noch gut daran, als wir die Entwicklung dieser Waffe ankündigten. Selbst hochqualifizierte Experten sagten mir, dass das zwar ein gutes und erstrebenswertes Ziel sei, aber es sei in naher Zukunft unrealistisch. Das war die Meinung, ich wiederhole das, hochqualifizierter Experten. Und nun sind die entscheidenden Tests abgeschlossen.“

Und wieder gab es heftige Reaktionen in der Presse, auch in Europa. Euronews berichtete: „Das russische Militär hat erfolgreich einen neuen Raketentyp getestet, der eine Reichweite von mindestens 14.000 Kilometern hat.“

Bei Reuters hieß es: „Putin betonte die Notwendigkeit, die Klassifizierung der Waffe zu klären und die Infrastruktur für ihren Einsatz vorzubereiten.“

Der Fernsehsender Welt sagte: „Sollte sich das bewahrheiten, verfügen die Russen über ein völlig neues System, das auch gewährleisten könnte, dass diese Rakete unbegrenzt in der Luft bleibt. Und dann zuschlägt.“

Und insbesondere in Amerika. Die New York Times schrieb: „Die Burevestnik, auch bekannt als SSC-X-9 Skyfall, ist nach einem Vogel benannt, der als Vorbote von Stürmen gilt. Herr Trump hat oft von der Entwicklung eines Schutzschildes gesprochen, den er ‚Golden Dome‘ nennt und der die USA seiner Behauptung nach unverwundbar gegen Raketenangriffe machen soll. Die Burevestnik so konstruiert, dass sie Systeme wie den Golden Dome umgeht.“

Trump, offensichtlich beeindruckt, verkündete seine Entscheidung, mit Atomtests zu beginnen, wozu ein Moderator von MSNBC sagte: „Diese präsidiale Anordnung zur Wiederaufnahme von Atomtests schien aus dem Nichts zu kommen.“

Darauf antwortete ein anderer MSNBC-Moderator: „Es scheint sich um eine Art Reaktion auf Russlands Test einer Rakete zu handeln, die einen Atomsprengkopf tragen kann, jedoch nicht den Test einer Atomwaffe selbst. Und das ist die entscheidende Frage, die Trump noch nicht beantwortet hat. Es ist wichtig zu verstehen, was er mit Atomwaffentests meint.“

Das Rad dreht sich. Am Freitagabend berichtete CNN unter Berufung auf Quellen in den USA und Europa überraschend, dass das Weiße Haus dem Pentagon die Genehmigung erteilt habe, Langstrecken-Marschflugkörper vom Typ Tomahawk an die Ukraine zu liefern, da „das Kriegsministerium festgestellt hat, dass dies den amerikanischen Waffenbeständen nicht schaden“ würde. Laut CNN liegt die endgültige politische Entscheidung über die Lieferung der Raketen nun beim US-Präsidenten.

Unsere Experten berichten über die wichtigsten Details der neusten „Produkte“.

Vom Land, vom Wasser und aus der Luft. Russland hat der Welt mehrere Tage lang seine Nuklearstreitmacht demonstriert, die jeden potenziellen Feind abwehren kann. Doch diese Übung erwies sich als weitaus umfangreicher, als Experten es sich hätten vorstellen können. Getestet wurden völlig neue nukleare Trägersysteme, die von einzigartigen Reaktoren angetrieben werden.

Zunächst wurde berichtet, dass die Burevestnik-Rakete getestet wurde, die mit einem Nuklearantrieb unbegrenzt fliegen kann. Und dann informierte Wladimir Putin die Helden der Militäroperation bei seinem Besuch in ihrem Krankenhaus über eine weitere Neuentwicklung, das Unterwasserfahrzeug Poseidon. Es funktioniert nach demselben Prinzip, wie Putin sagte: „Zum ersten Mal konnten wir ihn nicht nur von einem U-Boot aus starten, sondern auch das Kernkraftwerk zünden, mit dem der Apparat eine Zeit lang fuhr.

Das ist ein enormer Erfolg, denn neben all den Vorteilen des Burevestnik zeichnet er sich auch durch seine minimalen Abmessungen aus. Er ist zwar tausendmal kleiner als der Kernreaktor eines U-Boots, beim Poseidon ist er hundertmal kleiner.“

Und das sind Aufnahmen davon, wie der Poseidon, die wohl geheimste Waffe Russlands, das Abschussrohr des US-Bootes verlässt. Der Poseidon wurde schon mehrmals in Hallen gezeigt, wobei sein Propeller stets verborgen blieb.

Nur ein Spezial-U-Boot wie die Belgorod kann ein solches System einsetzen. Nach dem Aussetzen zündet der Mini-Reaktor des Poseidon, der gleichzeitig als Antrieb dient. Dadurch kann der Torpedo lange Zeit manövrieren, um ein Ziel zu finden, oder sogar am Meeresbodens anhalten und auf seine Beute lauern. Seine Geschwindigkeit von 100 Knoten und seine Fähigkeit, in großen Tiefen zu operieren, machen diese Waffe zu einer Bedrohung für jede Flugzeugträgergruppe.

Während die Belgorod ein experimentelles U-Boot ist, wurde gestern in Sewerodwinsk die Chabarowsk, der erste in Serie gefertigte Poseidon-Torpedoträger, vom Stapel gelassen.

Der Unterwasserkreuzer kann die modernsten Waffensysteme und Roboterwaffen einsetzen, wie der russische Verteidigungsminister Andrei Belousow erklärte: „Der Träger von Unterwasserwaffen und Robotersystemen wird es uns ermöglichen, Russlands Seegrenzen erfolgreich zu sichern und seine nationalen Interessen in verschiedenen Teilen der Weltmeere zu schützen. Ich möchte allen an der Entwicklung des U-Boots Beteiligten für ihre gewissenhafte und qualitativ hochwertige Arbeit danken.“

Mit dieser neuen Waffe ist kein gegnerisches Kriegsschiff mehr sicher, wie der Militärexperte Juri Knutow erklärte: „Es gibt hier viele zerstörerische Faktoren. Von Stoßwellen und durchdringender Strahlung bis hin zu Röntgenstrahlen und Licht – all diese Faktoren würden diese eine Flugzeugträgergruppe schlichtweg vernichten.“

Der pensionierte Generalleutnant Jewgeni Buschinski, Leiter des Zentrums für Politische und Militärische Studien an der Fakultät für Weltpolitik der Lomonossow-Universität Moskau, fügte hinzu: „Eine Flugzeugträgergruppe ist ein kleines Ziel, dafür haben wir andere Waffen, wie die Kalibr- und Zirkon-Raketen, wir verfügen über eine Vielzahl von Waffen. Aber für den Poseidon sind es Marinestützpunkte, Kommandozentralen und letztlich Küstenstädte.“

Die primären Ziele der Poseidon befinden sich an Land. Der Torpedo umgeht alle Verteidigungssysteme, nähert sich der Küste, und die nukleare Explosion löst eine Kettenreaktion aus, wie der Militärexperte Wassili Dandykin sagte: „Die Explosion erzeugt eine radioaktive Welle von etwa 30 bis 40 Metern, vielleicht sogar mehr, die fast die gesamte Stadt wegspült und alles zerstört.“

Knutow fügte hinzu: „Wenn beispielsweise ein einzelner Torpedo in der Themsemündung explodieren würde, entstünde eine gigantische Welle, die Dutzende Kilometer weit wandern könnte, also 30 Kilometer, vielleicht sogar noch weiter. Und natürlich würde sie alles an der Küste wegspülen.“

Igor Korotschenko, Chefredakteur der Zeitschrift „Nationale Verteidigung“, erklärte: „Was Großbritannien betrifft, nun, ich betone es noch einmal: Großbritannien ist ein Inselstaat. Fünf Poseidon-Torpedos würden also ausreichen, um Großbritannien von der Landkarte zu tilgen.“

Die Sprengkraft der Poseidon übertrifft bereits die unserer neuesten ballistischen Raketen, wie der russische Präsident bemerkte: „Die Sprengkraft der Poseidon übertrifft sogar die unserer modernsten Interkontinentalrakete, der Sarmat, deutlich. Darüber hinaus sind Geschwindigkeit und Tauchtiefe dieses unbemannten Geräts weltweit unübertroffen. Es ist unwahrscheinlich, dass es in absehbarer Zeit etwas ähnliches auftaucht, und es gibt derzeit keine Abfangmethoden.“

Die andere neue russische Atomrakete kann man ebenfalls nicht abfangen. Der Marschflugkörper Burevestnik legte bei den jüngsten Tests in 15 Stunden 14.000 Kilometer zurück. Die Yars-Interkontinentalrakete hat beispielsweise eine um 2.000 Kilometer geringere maximale Reichweite. Das ist eine einzigartige Entwicklung unserer Wissenschaftler.

Diese Rakete benötigt keinen Treibstofftank. Luft wird durch den vorderen Teil angesaugt, der Sauerstoff wird dann an den Wänden des glühend heißen Reaktors erhitzt und als Strahl ausgestoßen. Deshalb kann die Burevestnik so lange fliegen, wie ihr Atomkraftwerk läuft. Putin sagte dazu:

„Dieses kleine nukleare Antriebssystem ist zwar in seiner Leistung mit dem Atomreaktor eines Atom-U-Boots vergleichbar, aber tausendmal kleiner als ein Atomreaktor auf einem U-Boot – tausendmal kleiner. Aber das ist nicht einmal das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass dieser Atomreaktor im Gegensatz zu einem herkömmlichen Atomreaktor, der Stunden, Tage oder Wochen zum Hochfahren benötigt, in Minuten und Sekunden zündet. Das ist eine enorme Leistung.“

Mit einem derart nahezu unendlichen Antrieb kann die Burevestnik sowohl horizontal als auch vertikal manövrieren, von Raketenabwehrsystemen geschützte Gebiete umfliegen und nach Schwachstellen in deren Systemen suchen.

Korotschenko betonte: „Es ist wichtig festzuhalten, dass kein existierendes Abwehrsystem weltweit in der Lage ist, diese beiden russischen Systeme effektiv abzufangen. Warum also diese heftige Reaktion der USA? Der Grund ist, dass sowohl die Burevestnik als auch der Poseidon Angriffe ausführen können und der Golden Dome sie nicht abfangen kann.“

Die NATO hat der Burevestnik den Spitznamen „Skyfall“ gegeben, was übersetzt „Himmelsturz“ bedeutet. Der Poseidon trägt den Namen „Kanyon“, was entweder auf seine maximale Reichweite oder auf die Landschaft anspielt, die nach der Explosion zurückbleiben würde.

Die Zeitung Express schrieb: „Wladimir Putins neue Drohne, die Poseidon, könnte ein NATO-Land mit einer ‚nuklearen Flutwelle‘ auslöschen. Man geht davon aus, dass die Detonation einen 500 Meter hohen radioaktiven Tsunami auslösen könnte, der ganze Küstenstädte zerstören und sie jahrzehntelang unbewohnbar machen könnte.“

Der amerikanische Journalist und Autor David Ignatius kommentierte: „Russland verkündet neue, bedeutende Entwicklungen im Bereich strategischer Waffen. Eine Waffe, die einen Tsunami auslösen kann, war das Letzte, was die Russen angekündigt haben. Die Russen lieben es, bei der Ankündigung von Atomwaffenprojekten Angst zu machen.“

Es ist jedoch falsch, die Tests von Burevestnik und Poseidon als Atomwaffentests zu bezeichnen, wie Buschinski erklärte: „Dies war ein Test der Trägersysteme. Wir verheimlichen nicht, dass es sich um Trägersysteme für Atomwaffen handelt, aber vor allem haben wir der westlichen Welt, insbesondere den Amerikanern, unser neues, kompaktes nukleares Antriebssystem präsentiert, das sonst niemand besitzt.“

Der Poseidon ist eine Vergeltungswaffe, denn seine Zerstörungskraft ist schlichtweg kolossal, wie Korotchenko sagte: „Daher wird er natürlich in erster Linie dann zum Einsatz kommen, wenn jemand in einem konventionellen oder nuklearen Krieg unsere Sicherheit bedroht.“

Was die Welt noch nicht bemerkt hat, ist das Potenzial neuer Mini-Reaktoren für die zivile Nutzung, über das Putin sagte: „Wir werden sie künftig zur Sicherung der Energieversorgung in der Arktis und im Mondprogramm einsetzen können. Schon jetzt werden die strahlungsresistenten Elektronikkomponenten der Burevestnik-Rakete in Raumfahrtprogrammen verwendet.“

Die umfassende Erforschung des Sonnensystems oder gar, es zu verlassen, ist mit den Triebwerken, die die Menschheit seit 70 Jahren nutzt, praktisch unmöglich. Schließlich war auch die legendäre R-7, die Juri Gagarin, den ersten Menschen im All, in den Weltraum beförderte, ursprünglich eine Interkontinentalrakete mit einem Atomsprengkopf.

Ende der Übersetzung

Quellen: PublicDomain/anti-spiegel.ru am 06.10.2025