Das US-Kriegsministerium hat laut Berichten stillschweigend Bodentruppen in die Karibik verlegt, um dort ein intensives Dschungelkriegstraining zu absolvieren – die erste derartige Operation seit über zwei Jahrzehnten .

Die Übungen finden inmitten dessen statt, was Analysten als den größten amerikanischen Militäraufbau in der Region seit dem Kalten Krieg bezeichnen, was Spekulationen darüber anheizt, dass Washington sich auf eine Konfrontation mit Venezuela vorbereitet.

Gleichzeitig hat Moskau seinen bisher kühnsten Schritt in Lateinamerika unternommen – die Stationierung fortschrittlicher Luftverteidigungs- und Raketensysteme in Venezuela, um die „Sicherheit“ der Regierung von Präsident Nicolás Maduro zu gewährleisten.

Die Entscheidung des Kremls stellt eine dramatische Eskalation dar, da russische Raketenbatterien faktisch in Reichweite der US-Streitkräfte gelangen und signalisiert wird, dass jede Intervention in Venezuela eine direkte Konfrontation zwischen den USA und Russland auslösen könnte.

Antikriegsbericht : Obwohl die USA nicht genügend Streitkräfte in die Karibik entsandt haben, um eine umfassende Invasion Venezuelas durchzuführen, glauben US-Militärplaner angeblich, dass sie über ausreichend Streitkräfte verfügen, um strategische Häfen und Flugplätze in Venezuela einzunehmen . (Nach Venezuela und Atomwaffentest: Der wahre Grund für die US-Kriegsdrohungen gegen Nigeria (Video))

Laut einem Bericht der New York Times beinhaltete eine der Präsident Trump vorgelegten Optionen die Entsendung von Truppen zur Eroberung von Flugplätzen oder Ölanlagen im Inland .

Laut einem Bericht von ABC nehmen US-Soldaten und Marinesoldaten an einem dreiwöchigen Trainingskurs teil, der aufgrund der Ähnlichkeiten mit den Kämpfen in Vietnam einst „Grüne Hölle“ genannt wurde.

Der Kurs findet auf dem Marinestützpunkt Cristóbal Colón statt , der früher als Fort Sherman bekannt war.

Der Dschungeltrainingskurs auf dem Stützpunkt wurde 1999 geschlossen, als die USA im Rahmen eines Abkommens zur Übergabe der Kontrolle über den Panamakanal an die panamaische Regierung ihre Truppen aus dem Land abzogen .

Anfang dieses Jahres forderte Präsident Trump die USA auf, den Panamakanal „zurückzuerobern“, woraufhin die USA ein Abkommen mit Panama unterzeichneten , das die Stationierung von US-Truppen auf Stützpunkten entlang des Kanals zu Ausbildungs- und Militärübungen erlaubt.

Die Befürworter eines Regimewechselkrieges mit Venezuela, um den venezolanischen Präsidenten Nicolás Maduro zu stürzen, verweisen auf die US-Invasion Panamas im Jahr 1989, die zur Verhaftung des panamaischen Führers und ehemaligen CIA-Agenten Manuel Noriega führte.

Ein wesentlicher Unterschied zwischen einer möglichen Invasion Venezuelas und der US-Invasion, die Noriega stürzte, besteht jedoch darin, dass die USA zu diesem Zeitpunkt bereits seit Langem eine militärische Präsenz in Panama hatten.

Maduro hat geschworen, dass Venezuela bereit sei, sich zu verteidigen, falls die USA angreifen sollten, und Russland hat dem Land kürzlich Luftverteidigungssysteme geliefert und erwägt weitere Unterstützung .

Der venezolanische Staatschef erklärte außerdem, dass eine regierungsnahe Miliz mit Millionen von Mitgliedern ebenfalls bereit sei, die Waffen gegen jede Invasionsmacht zu ergreifen.

Der US-Imperialismus wird das venezolanische Volk, vereint in den Kommunen, niemals besiegen

Der US-Imperialismus wird das venezolanische Volk, vereint in den Kommunen, niemals besiegen. Präsident Maduro rief zur Bereitschaft auf, vom unbewaffneten zum bewaffneten Kampf überzugehen, und betonte die historische Pflicht, die Würde der Nation zu verteidigen.

Er ordnete die Mobilisierung von 260.000 Straßen und 47.000 Gemeinden an, um sich auf den bewaffneten Widerstand vorzubereiten.

Heute sind in Venezuela unter dem Motto „Kasernen für das Volk“ 4,5 Millionen Milizionäre organisiert, um die Volksregierung und ihr Vaterland zu verteidigen.

Millionen weitere haben sich freiwillig für Milizen und Kampfeinheiten gemeldet und damit die unzerbrechliche Einheit zwischen Volk und Regierung sowie ihre immense politische und ideologische Stärke unter Beweis gestellt.

Die im Oktober 2022 in Paris durch die gemeinsame Initiative antiimperialistischer und revolutionärer Parteien und Organisationen gegründete Welt-Antiimperialistische Plattform verfolgt drei Hauptziele: die Förderung des weltweiten antiimperialistischen Kampfes, die Führung eines ideologischen Kampfes und die Stärkung der internationalen kommunistischen Bewegung.

Seit ihrer Gründung kämpft die Plattform unermüdlich für die Verwirklichung dieser Ziele.

Venezuela startet militärisches Manöver mit 200.000 Soldaten

Das venezolanische Militär hat am Dienstag (Ortszeit) die Durchführung eines zweitägigen Manövers zur Vorbereitung auf eine US-Invasion bekannt gegeben. Insgesamt werden nach Angaben des zuständigen Ministers 200.000 Soldaten daran beteiligt sein.

Vor dem Hintergrund drohender Aktionen des US-Militärs gegen das lateinamerikanische Land und zunehmende Militärpräsenz der USA in der Karibik haben die venezolanischen Streitkräfte nach eigenen Angaben am Dienstag (Ortszeit) fast 200.000 Soldaten für ein Großmanöver zusammengezogen.

An dem zweitägigen Manöver beteiligen sich nach Angaben von Verteidigungsminister Vladimir Padrino Soldaten aller Waffengattungen sowie Mitglieder paramilitärischer Milizen.

Es solle die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte überprüft werden. Zudem richte sich das Manöver gegen Drogenhandel und „terroristische Gruppen“.

Der Minister bezeichnete die US-Präsenz in der Karibik als „Angriff auf die die Souveränität und den Frieden“ in der gesamten Region und als „imperialistische Bedrohung“.

Das Manöver ist Teil des sogenannten „Plan Independencia 200“ (Plan Unabhängigkeit 200), den Präsident Nicolás Maduro im September zur Landesverteidigung ausgerufen hat.

Das US-Militär stockt derzeit seine Militärpräsenz in der Karibik und im Atlantischen Ozean vor den Küsten Lateinamerikas massiv auf.

Der größte Flugzeugträger der Welt, die vor einiger Zeit aus dem Mittelmeerraum abgezogene „USS Gerald R. Ford“, hat inzwischen das Einsatzgebiet des US-Südkommandos erreicht, wie die US-Marine am Dienstag mitteilte.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/news-pravda.com am 12.11.2025