Teile die Wahrheit!

Das Land schließt einen Vertrag mit CSL Seqirus – dem Hersteller des weltweit ersten zugelassenen zellbasierten Pandemieimpfstoffs gegen Vogelgrippe, Audenz – ab, um die Impfstoffproduktion im Vorfeld eines möglichen Ausbruchs zu lokalisieren. Von Jon Fleetwood

Saudi-Arabien hat mit CSL Seqirus und der Vaccine Industrial Company (VIC) eine Absichtserklärung zur Lokalisierung der Produktion von „zellbasierten saisonalen und pandemischen Grippeimpfstoffen“ für die Jahre 2026 und 2027 unterzeichnet, wie aus einer heute veröffentlichten Pressemitteilung von CSL hervorgeht.

In der Pressemitteilung wird außerdem hervorgehoben, dass CSL Seqirus bereits mit über 30 Regierungen weltweit bei der Pandemiebekämpfung zusammenarbeitet – was unterstreicht, dass es sich um ein internationales Netzwerk von Regierungen handelt, die sich auf dasselbe Szenario vorbereiten.

Laut der Mitteilung verfolgen die drei Parteien das Ziel, „im Jahr 2026 eine Pandemievorsorge aufzubauen und zellbasierte Grippeimpfstoffe für die Grippesaison 2026/27 bereitzustellen“.

CSL Seqirus ist Partner von über 30 Regierungen weltweit im Bereich Pandemievorsorge und -bekämpfung. Diese Partnerschaft wird die Pandemievorsorge- und -bekämpfungsstrategien Saudi-Arabiens im Bereich Influenza verbessern.

Übersetzung: Saudi-Arabien wird einen Impfstoff für eine Vogelgrippe-Pandemie produzieren und lagern, die noch nicht eingetreten ist. (Wer behauptet, Impfstoffe seien sicher und wirksam, lügt (Video)

Dieser Schritt erfolgt zu einer Zeit, in der Länder auf der ganzen Welt behaupten, in Biolaboren mehrere chimäre, hybride Vogelgrippeviren (Frankenviren) herzustellen, was die Angst vor einer weiteren von Regierungen verursachten Pandemie schürt.

Der Kongress , das Weiße Haus , das Energieministerium , das FBI , die CIA und der deutsche Bundesnachrichtendienst (BND) haben bestätigt, dass die COVID-19-Pandemie wahrscheinlich das Ergebnis der Manipulation von im Labor hergestellten Krankheitserregern war.

Saudi-Arabien arbeitet nun direkt mit dem Hersteller von Audenz zusammen , dem einzigen von CSL entwickelten – und weltweit einzigen – von der US-amerikanischen FDA zugelassenen zellbasierten Impfstoff gegen pandemische Vogelgrippe.

Da Audenz nach wie vor der einzige offiziell zugelassene Pandemieimpfstoff des Unternehmens ist, steht der Vogelgrippeimpfstoff eindeutig im Mittelpunkt dieses Deals.

Obwohl die Impfung in der Pressemitteilung nicht namentlich erwähnt wird.

Das am 30. Oktober in Riad unterzeichnete Abkommen enthält Bestimmungen für:

Impfstoffvorräte vor der Pandemie für „Hochrisikogruppen“ angelegt;

Ein Vorabkaufvertrag (Advance Purchase Agreement, APA) zur Sicherung von Pandemieimpfstoffdosen für die breite Öffentlichkeit;

Die heimische Produktion in VICs neuer, 133 Millionen Dollar teurer Anlage in Sudair City soll die „Abhängigkeit von globalen Lieferketten verringern“.

Warum es wichtig ist

Hier geht es nicht nur um die routinemäßige Grippeschutzimpfung.

Der Vertrag Saudi-Arabiens mit CSL Seqirus ist eine strategische Wette auf eine kommende Grippepandemie – insbesondere auf eine Vogelgrippepandemie.

Indem das Königreich den Plan an die „Pandemievorsorge im Jahr 2026“ knüpft, prognostiziert es im Wesentlichen, dass innerhalb der nächsten Jahre ein weltweiter Grippenotstand entstehen könnte – und dass es dann über einen eigenen inländischen Impfstoffvorrat verfügen möchte.

CSL Seqirus vermarktet Audenz als den „ersten adjuvantierten, zellbasierten Grippeimpfstoff, der entwickelt wurde, um Personen ab sechs Monaten im Falle einer Pandemie vor Influenza A(H5N1) zu schützen“.

Diese Formulierung – „im Falle einer Pandemie“ – ist mittlerweile fester Bestandteil der nationalen Planung Saudi-Arabiens.

Die Aussage von CSL, dass Saudi-Arabien die Produktion „lokalisieren“ und „Vorpandemie-Vorräte“ aufbauen werde, deckt sich genau mit dem Muster, das in nordamerikanischen ( hier ), europäischen ( hier ; hier ; hier ) und australischen Pandemie-Biosicherheitsprogrammen zu beobachten ist, die seit Jahren im Rahmen ähnlicher Verträge H5N1-Impfstoffe einlagern.

Im Mai kündigte die Trump-Administration ihre Plattform für einen „universellen Impfstoff der nächsten Generation“ mit dem Namen „Generation Gold Standard“ an, die sich auf die Entwicklung eines Impfstoffs gegen die Vogelgrippe konzentriert.

Der Goldstandard stellt die Institutionalisierung eines erschreckenden Interessenkonflikts dar.

Wie bereits auf dieser Website berichtet , ist der Direktor des US-amerikanischen NIAID, Dr. Jeffery Taubenberger – der jetzt die vom US-Steuerzahler finanzierten Gain-of-Function-Experimente zur Erzeugung neuer Vogelgrippeviren beaufsichtigt – auch als Erfinder im Bundespatent für den Beta-Propiolacton (BPL)-inaktivierten „universellen“ Vogelgrippeimpfstoff des Programms genannt, der im Mittelpunkt von Gold Standard steht.

Dies, obwohl BPL als krebserregend bekannt ist und in Europa als Stoff der Gruppe 1B und in den USA als Stoff der Gruppe 2B eingestuft ist.

Mit anderen Worten: Derselbe Beamte, der die Entstehung von potenziell pandemischen Vogelgrippeerregern anordnet, ist in der Lage, persönlich von dem Impfstoff zu profitieren, der zu deren Bekämpfung gedacht ist.

Dies wirft tiefgreifende Bedenken hinsichtlich der nationalen Sicherheit, der informierten Einwilligung und möglicher Interessenkonflikte im Kern des amerikanischen Pandemievorsorgesystems auf.

Fazit

Saudi-Arabien setzt Milliarden darauf, dass bis 2026 eine Vogelgrippe-Pandemie ausbrechen könnte.

Und das geschieht durch eine Partnerschaft mit dem einzigen Unternehmen weltweit, das bereits eine FDA-Zulassung für einen Pandemieimpfstoff gegen Vogelgrippe besitzt.

Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass einer der weltweit führenden Impfstoffhersteller und eine der mächtigsten Regierungen der Welt sich offiziell, zumindest auf dem Papier, auf eine Vogelgrippe-Pandemie vorbereiten.

Quellen: PublicDomain/jonfleetwood.substack.com am 08.11.2025