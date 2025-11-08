Schockierende Ergebnisse bei der Messung der Widerstandswerte einiger Energy-Drinks

Teile die Wahrheit!

„Energy-Drinks.“

Was für eine irreführende Bezeichnung, sie Energy-Drinks zu nennen! Vielleicht sollten wir sie in „Energiemanipulationsgetränke“ umbenennen.

Es scheint, als würden sie natürliche Energie tatsächlich unterdrücken und durch synthetische Energie ersetzen, die womöglich „außerweltlich“ ist.

Aus Neugier, wie Energie (spirituelle Kraft) mit Nanotechnologie zusammenhängt, beschloss ich, die Widerstandswerte einiger Energy-Drinks zu messen. Einfach so.

Zum Vergleich testete ich auch Milch, Wasser und Orangensaft.

Der Unterschied in den Messwerten war enorm.

Was sind Ohm? Ohm ist ein Maß für den Widerstand gegen den Energiefluss.

Energy-Drinks wiesen Werte über 300 Ohm auf, während die anderen Getränke Werte zwischen 2 und 3 Ohm hatten. Diese Ohmwerte sanken nach einem Tag deutlich (auf etwa 59 Ohm), was mikroskopisch nachweisbar den Abbau vieler Lipid-Nanopartikel belegt. (Die spirituellen Folgen des Alkoholkonsums (Video))

Dennoch sind die Messwerte deutlich höher als bei den anderen Getränken.

Ich verstehe das nicht ganz, aber ich denke, ich kann ein paar Schlüsse ziehen:

✔️Direkt nach dem Öffnen der Dose sieht man unter dem Mikroskop, dass diese Getränke voller wohldefinierter Lipidnanopartikel unterschiedlicher Größe und Struktur sind. (Siehe Bildbeispiele)

Lipidnanopartikel (LNP) sind kationisch oder ionisierbar, also positiv geladen.

Aufgrund dieser Ladung wirken sie entgegen der Wirkung unserer negativ geladenen Zellen. Stellen Sie sich die unmittelbare Folge des Konsums vor: Es entsteht ein Widerspruch zu unserer natürlichen Energie.

„Die positive Oberflächenladung des entstehenden Lipoplexes ermöglicht die Interaktion mit der negativ geladenen Zellmembran.“

Dies kann zu Zellschäden führen, indem die Lipoplexe mit der Zellmembran interagieren und diese stören oder Entzündungsreaktionen auslösen.

👉Ein hoher Ohm-Wert ist auf die hohe Dichte positiver Ladungen und ein spezielles Nanomaterial zurückzuführen, über das ich später berichten werde.

✔️Nanomaterialien sind häufig radioaktiv markiert. Das bedeutet, dass sie radioaktive Elemente enthalten.

Ein Patent für Lipid-Nanopartikel deutet darauf hin, dass diese bestimmte radioaktive Elemente wie Thorium, Strontium und Yttrium enthalten, um nur einige zu nennen.

Ist die Freisetzung von Energie durch radioaktiven Zerfall ein Aspekt von Energie? Hm.

(Wobei diese Radioaktivität natürlich auch Zellen schädigt!)

✔️ Ein häufiger Bestandteil von Energy-Drinks sind „natürliche Aromen“, die typischerweise mithilfe von fetalen Zelllinien hergestellt werden (der bedenkliche Teil mit „natürlich“). Bei Sen0myx gibt es viel Spielraum für die Entwicklung der Inhaltsstoffe.

HEK (Human Embryonic Kidney) 293

Die Produkte verstärken die Geschmacksintensität, indem sie die Rezeptorsignalisierung als Reaktion auf die Zusatzstoffe messen.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die Inhaltsstoffe offenzulegen und muss keine Sicherheitsprüfung durchlaufen.

✔️Die Firmen behaupten, man erhalte Energie aus Inhaltsstoffen wie Zucker, Koffein (einer künstlichen chemischen Form, die die Nebennieren belastet) und Taurin (das synthetisch im Labor aus Ethylenoxid, einem bekannten Karzinogen, hergestellt wird). Allein diese Inhaltsstoffe könnten viel genauer analysiert werden.

✔️Schauen Sie sich das Logo an! Vielen ist aufgefallen, dass die drei hebräischen Buchstaben „Vav“ im „M“ für 6-6-6 stehen und zudem die Form eines Nagels haben – eine Verhöhnung der Nägel in Jesu Händen und Füßen.

Im „O“ ist außerdem ein umgedrehtes Kreuz zu sehen.

✔️Und in all ihren Werbespots deuten sie auf die Manipulation negativer Energien hin.

😈 In einem Werbespot sieht man zickzackförmig verlaufende, gestörte elektrische „Energie“-Leitungen.

😈 In einem anderen erscheint nach dem Trinken ein gruseliger Monsterschatten an der Wand.

😈 In einem weiteren erweckt ein verrückter Wissenschaftler in einem Labor mit Monster Energy einen Toten mithilfe eines blinkenden DNA-Strangs sofort wieder zum Leben.

😈 In einem anderen Werbespot verwandelt sich ein Mann nach dem Trinken sofort in ein Tier.

Sie behaupten, es sei böse, aber sie verraten uns nicht, wie sie das anstellen. 🤨

Quellen: PublicDomain/The Realms of Absolute Power am 08.11.2025