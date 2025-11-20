Teile die Wahrheit!

Die russische Witwe Natalia Kuzmina musste zehn Kinder großziehen, nachdem ihr Mann im Krieg gegen die Ukraine gefallen war. Doch der Staat weigerte sich, Sterbegeld zu zahlen, mit der Begründung, er sei nicht im Kampf gefallen.

Die Familie war gezwungen, ihn in einem versiegelten Sarg zu beerdigen, wobei Nachbarn die Kosten übernahmen, nachdem die Behörden sich geweigert hatten, die Beerdigung zu finanzieren.

Als Kuzmina einen Videoaufruf veröffentlichte und um Unterstützung bat, wandten sich viele Kommentatoren gegen sie und gaben ihr die Schuld, mehr Kinder zu haben, als sie ernähren könne.

Und obwohl die Behörden wiederholt Hilfe versprochen haben, berichteten Familienmitglieder und Nachbarn dem unabhängigen Okno-Projekt , dass sie alles andere als das getan hätten. Meduza veröffentlicht eine englischsprachige Adaption des Okno-Berichts.

Im August letzten Jahres unterzeichnete der 55-jährige Andrej Kuzmin trotz der Bitten seiner Frau einen Vertrag mit dem russischen Verteidigungsministerium

„Natalia hat über ein Jahr lang versucht, ihm das auszureden“, sagte ein Mann aus einem Nachbardorf in der Region Tambow. „Sie haben selbst zehn Kinder – fünf gehen zur Schule, einige sind noch im Kindergarten und eines ist noch ein Säugling. Andrej hatte außerdem zwei ältere Kinder aus einer früheren Ehe. Er konnte sie einfach nicht alle ernähren. Hier gibt es keine Arbeit.“

Verwandte sagen, Andrej habe seiner Familie erst im letzten Moment davon erzählt, kurz bevor er zur Ausbildung aufbrach. „Er ist Anfang August abgereist“, erinnerte sich Zinaida, eine Verwandte, die darum bat, ihren Namen zu ändern. „Das letzte Mal, dass er sich meldete, war am 23. August. Am nächsten Tag war er tot.“ (Das bisher tödlichste Jahr: Eine neue Untersuchung zeigt, dass Russland im Krieg gegen die Ukraine mehr als 200.000 Soldaten verloren hat)

Bei seiner Beerdigung nannte ihn der örtliche Militärkommissar „einen Landsmann, der im Gebiet der gefallen ist “. Der Familie wurde nichts über die Umstände von Andrejs Tod in der Region Kursk mitgeteilt – nur, dass er nicht an Kampfverletzungen gestorben sei, sodass sie keine Entschädigung erhalten würden, nicht einmal die Kosten für die Beerdigung erstattet bekämen

Natalias Mutter, Ljubow, sagte, die Nachbarn hätten zusammenlegen müssen, um ihn zu beerdigen. Der Sarg war versiegelt; die Behörden verboten der Familie, ihn zu öffnen. „Natalia war nicht in der Lage, darauf zu bestehen“, sagte Ljubow.

„Sie hatte ein Baby an der Brust, neun weitere Kinder, die herumrannten, einige, die sich für die Schule fertig machen mussten, andere, die in den Kindergarten gebracht werden mussten – und dann diese Nachricht, dass der einzige Ernährer nicht mehr da war. Sie bekam kein einziges Dokument von ihm, nicht einmal einen Militärausweis.“

Das Dorf begrub ihn gemeinsam. Natalia nahm eine Teilzeitstelle als Lehrerassistentin an. „Aber es ist unmöglich, das alleine zu schaffen“, sagte Ljubow. „Früher konnte Andrej die Kinder, die von der Schule nach Hause kamen, versorgen oder den Garten pflegen. Jetzt bleibt alles an ihr hängen.“

Letzten Monat nahm Natalia ein Video auf, in dem sie ihre Situation und die Weigerung der Behörden, ihr zu helfen, beschrieb. Die Gegenreaktion ließ nicht lange auf sich warten.

„Wir wurden mit allen möglichen Dingen beschimpft“, erinnerte sich Ljubow. „Wir glauben, dass sogar Beamte von anonymen Konten aus Kommentare hinterlassen haben: ‚Warum habt ihr so ​​viele Kinder, wenn ihr sie nicht ernähren könnt?‘ Oder: ‚Andrej ist alleine losgezogen, und wenn er nicht im Kampf gefallen ist, warum sollte der Staat euch etwas schulden?‘ Wir haben erkannt, dass wir mit tränenreichen Appellen nichts erreichen würden, deshalb möchte sie nicht mehr darüber sprechen.“

Nachdem sich Natalias Video verbreitet hatte, versprach die Regionalregierung von Tambow, „die Situation zu untersuchen“ und bot an, einen Ausflug in die Stadt Tambow für die Kinder zu organisieren.

Alexander Bastrykin, Leiter des russischen Ermittlungskomitees, ordnete öffentlich die Einleitung eines Strafverfahrens wegen der Verweigerung der Leistungszahlung an. Lokale Beamte, die an Andrejs Beerdigung teilnahmen, versprachen der Familie Kusmin „jegliche Unterstützung“. Und im Vorfeld der Wahlen im September wiederholten sie ihre Hilfszusagen für die „große Familie des Soldaten“.

„In Wirklichkeit ist es nicht nur keine Hilfe – es ist negative Hilfe!“, sagte Ljubow. „Sie haben die Kinderbeihilfe gekürzt. Sie betrug 75 Prozent des Existenzminimums, jetzt sind es nur noch 50. Wissen wir, warum?

Niemand hat es erklärt! Sie haben Hilfe bei der Bezahlung von Kindergartengebühren, Schulmahlzeiten und Brennholz versprochen, aber in Wirklichkeit – nichts. Sie sagen uns, wir sollen Anträge stellen, aber niemand erklärt, worauf sie tatsächlich Anspruch hat.“

„So behandeln Beamte alle.“

Alexander, ein Nachbar, der Natalia bei der Aufnahme ihres Video-Appells half, sagte, dass die Beamten sie bei ihrem Besuch in der Bezirksverwaltung abgewimmelt hätten: Als Mutter von 10 Kindern erhalte sie bereits „alles, worauf sie Anspruch habe“.

„So behandeln die Beamten alle“, sagte er. „Verrottete Bäume entlang der Straßen und in den Dörfern – wir fällen sie selbst. […] Es gibt überhaupt keine Straßenbeleuchtung, nicht einen einzigen Laternenpfahl. Wir haben Beschwerde um Beschwerde eingereicht, in der Hoffnung, dass sie wenigstens vor den Wahlen etwas unternehmen würden. Keine Antwort. Oder wenn sie überhaupt antworten, heißt es nur: ‚Es ist kein Geld da.‘“

Die Einheimischen vermuten, dass die Behörden Natalia aus demselben Grund die Leistungen verweigerten – weil einfach kein Geld im öffentlichen Haushalt vorhanden war.

„Dieser versiegelte Zinksarg ist etwas sehr Seltsames“, sagte Ivan, ein anderer Nachbar, der aus Sicherheitsgründen darum bat, seinen Namen zu ändern

Nach all dem Leid und den Schikanen seitens der Behörden hat Natalia dichtgemacht. Wäre ich an ihrer Stelle gewesen, hätte ich auf einer Exhumierung bestanden. Wie kann es sein, dass der Kommissar ihn als Helden feiert und seine Familie dann plötzlich leer ausgeht, nur weil er nicht durch Granatsplitter ums Leben kam? Nicht einmal ein Beweis dafür. Wenn es eine Krankheit war, welche? Wo ist das ärztliche Attest? Könnte die Krankheit nicht durch die Dienstbedingungen verursacht worden sein? Außerdem ist die Region Kursk eindeutig Teil des Kriegsgebietes – die ukrainische Armee ist dort durchgebrochen. Wo ist der Beweis, dass er nicht an seinen Wunden gestorben ist? Sie haben ihm sogar den Tapferkeitsorden verliehen! Kurz gesagt: Sie haben einen Mann aus einer kinderreichen Familie gerissen, ihn dort sterben lassen und sich dann einfach aus der Verantwortung gezogen.

»Jetzt ist sie mit 10 Kindern allein, das Haus fällt auseinander, und diese Bastarde geben ihr die Schuld, dass sie ‚zu viele Kinder hat‘«, fuhr Iwan fort. »Währenddessen reden sie davon, die Geburtenrate zu erhöhen!

So erhöht man sie also? Indem man Mütter demütigt? Väter zwingt, an der ‚Spezialmilitäroperation‘ teilzunehmen und sie dann betrügt? Und er war nicht der Einzige, der es auf das Geld abgesehen hatte. Viele Männer hier haben sich aus Verzweiflung gemeldet.«

Anfang September appellierte der Duma-Abgeordnete Sergej Mironow im Namen von Natalia an die stellvertretende Verteidigungsministerin Russlands, Anna Ziwilewa.

Die Kusminen sahen jedoch keine Änderung bei den Zahlungen. Stattdessen veröffentlichte die Regionalregierung von Tambow eine Pressemitteilung:

Die Familie Kuzmin erhält Sozialleistungen gemäß regionalem Recht. Bestimmte Maßnahmen sind jedoch antragsabhängig, und Natalia V. Kuzmina hat diese nicht beantragt, obwohl sie ihr wiederholt angeboten wurden (einschließlich Zuschüsse für Nebenkosten, Unterstützung bei Medikamenten, 70 Prozent Ermäßigung auf Kindergartengebühren, Unterstützung für die Ausbildung von Familienmitgliedern und ermäßigter Zugang zu Sportanlagen und Museen). Diese Angelegenheit wird weiterhin von Sozialschutzkoordinatoren betreut.

