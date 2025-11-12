Sie vergiften unsere Milch: Entsetzte Landwirte berichten, wie ihre Kühe seit der gesetzlichen Einführung von Bovaer reihenweise kollabieren

Teile die Wahrheit!

Es ist etwas Dramatisches passiert.

Seit dem 1. Oktober füttern Landwirte in Dänemark ihren Kühen Bovaer, um die Klimagasemissionen zu reduzieren.

Dies ist Teil einer Verordnung, die methanreduzierende Futtermittel vorschreibt.

Aber etwas ist schiefgelaufen.

Plötzlich berichten Landwirte, dass mit den Kühen etwas nicht stimmt. Die Kühe produzieren weniger Milch. Einige Kühe brechen sogar zusammen und müssen eingeschläfert werden.

Nun wird vermutet, dass Bovaer dafür verantwortlich sein könnte. Die Landwirte haben daher ein Experiment durchgeführt und die Verfütterung von Bovaer eingestellt.

Die Lage ist so ernst, dass der nationale Verband der dänischen Milcherzeuger eine Untersuchung eingeleitet hat. (Vgl. Nyheder)

„Wir erhalten so viele Anrufe von Menschen, die mit der Situation in ihren Herden unzufrieden sind“, sagt Kjartan Poulsen, Vorsitzender des Milchproduzentenverbands.

„Das ist nicht die Idee dahinter. Das soll sich positiv auf das Klima auswirken, und wenn Kühe daran sterben oder weniger Milch produzieren, ist der Effekt negativ“, fügte er hinzu.

Nicht nur das, Kjartan Poulsen fordert nun auch den dänischen Landwirtschaftsminister auf, eine „Auszeit“ einzuführen, damit die Branche herausfinden kann, was tatsächlich vor sich geht.

Unter dem neuen Mandat haben Landwirte die Möglichkeit, Kühen Futter mit einem hohen Fettgehalt zu geben, das die Methanemissionen senken kann.

Und die Antwort könnte Sie schockieren. Es ist unglaublich, dass diese Chemikalie für die Verwendung bei Kühen zugelassen wurde, wenn man bedenkt, wie giftig sie tatsächlich ist.

Die Chemikalie ist tatsächlich als ÄTZEND, ENTZÜNDLICH, REIZEND und GESUNDHEITSSCHÄDLICH eingestuft!

Laut offiziellen Datenblättern steht diese Chemikalie auch im Verdacht, die Fruchtbarkeit oder das ungeborene Leben zu schädigen. Sie ist buchstäblich mit einem Warnhinweis für Reproduktionstoxizität versehen.

Bei Verabreichung in ausreichend hohen Dosen verringerte sie sogar die Größe der Eierstöcke bei Kühen.

Landwirte müssen beim Umgang mit diesem Stoff Schutzkleidung tragen.

Ein Landwirt hat nun öffentlich vor Bovaer gewarnt, da er der Meinung ist, dass es gegen Tierschutzgesetze verstößt, Kühen dieses Mittel zu verabreichen.

Der dänische Landwirt Huibert Van Dorp berichtet, dass einige seiner Kühe hohes Fieber hatten und lethargisch waren.

„Seit wir angefangen haben, hatten wir zwei Fälle, in denen die Tiere starke Magenkrämpfe bekamen, weil sich einfach zu viel Luft im Pansen angesammelt hatte. Am Sonntagnachmittag kam ein Tierarzt, um die Kuh zu behandeln, aber ihr Leben konnte nicht mehr gerettet werden“, sagte Huibert Van Dorp in einem Interview.

Er sagt auch, dass er von anderen Landwirten von Problemen mit Entzündungen und Kühen gehört hat, die nicht mehr aufstehen können.

Außerdem sagt er, dass dies ein Problem für den Tierschutz ist. Das ist nicht gut für die Kühe.

Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht.

Aber wenn Kühe nach der Einnahme dieser Chemikalie zusammenbrechen, die bekanntermaßen giftig ist, und Landwirte Schutzkleidung tragen müssen, möchte ich wirklich keine Milchprodukte von diesen Kühen trinken oder essen.

Und der einzige Grund, warum sie den Kühen dieses Zeug geben, ist, um ihre Fürze zu reduzieren und damit die Klimaemissionen zu senken. Ich kann nicht begreifen, wie dumm diese Idee ist.

Wenn es dazu führt, dass Kühe zusammenbrechen, was macht es dann mit der Milch?

