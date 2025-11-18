Sind die Anomalien von 3I/ATLAS ein Hinweis auf außerirdische Technologie oder auf einen unbekannten interstellaren Eisberg?

Teile die Wahrheit!

Die Grundlage der Wissenschaft gründet sich auf die Demut zu lernen, nicht auf die Arroganz des Fachwissens.

Als Kometenexperten argumentierten, dass 3I/ATLAS ein bekannter, wasserreicher Komet sein müsse, nur weil er am 1. Juli 2025 entdeckt wurde, verhielten sie sich wie Systeme künstlicher Intelligenz, die ihre Trainingsdatensätze widerspiegeln. Von Avi Loeb

Jahrzehntelang umfassten die Daten, auf denen die Kometenexpertise beruhte, auch eisige Gesteinsbrocken aus dem Sonnensystem.

Mein Punkt ist einfach: Die Menschheit hat technologische Objekte ins All geschickt, und wir müssen diese in die Trainingsdatensätze von Kometenexperten aufnehmen, wenn wir interstellare Objekte untersuchen.

Am 2. Januar 2025 identifizierte das Minor Planet Center – eine Einrichtung der Internationalen Astronomischen Union zur Katalogisierung von Weltraumobjekten – einen „erdnahen Asteroiden“.

Einen Tag später erkannten die Verantwortlichen, dass dieser „Asteroid“ der Flugbahn eines Tesla Roadster folgte, der 2018 von SpaceX als Testnutzlast an Bord der Falcon Heavy-Rakete ins All befördert worden war.

Sie entfernten das Objekt umgehend aus ihrem Asteroidenkatalog, da sie erkannten, dass es sich nicht um einen Felsen, sondern um ein Auto handelte.

Elon Musk ist vermutlich nicht der erfolgreichste Weltraumunternehmer der letzten 13,8 Milliarden Jahre in der Milchstraße. Es gibt etwa hundert Milliarden sonnenähnliche Sterne in der Milchstraße, und ungefähr ein Zehntel davon beherbergt einen bewohnbaren Planeten von Erdgröße. (Die 12. Anomalie von 3I/ATLAS: Die Ausrichtung der Jets wird nicht durch Rotation verschmiert)

Wenn man Milliarden solcher sonnenähnlicher Planeten untersucht, findet man sicherlich auf einigen Exoplaneten weitaus erfolgreichere Weltraumunternehmer.

Die meisten Sterne sind Milliarden Jahre älter als die Sonne, und unsere Voyager-Sonde mit ihrer Technologie aus den 1970er-Jahren kann innerhalb einer Milliarde Jahre die gegenüberliegende Seite der galaktischen Scheibe erreichen.

Das bedeutet, dass genügend Zeit für interstellare Objekte, die möglicherweise fortschrittlicher sind als Voyager oder der Tesla Roadster, aus dem interstellaren Raum in unser Sonnensystem gelangten.

Würden Kometenexperten diese Besucher als technologische Artefakte erkennen, wenn ihre Trainingsdaten nur aus Eisbrocken bestehen?

Eine Aufnahme des Weltraumteleskops 3I/ATLAS, entstanden aus 24 Einzelbelichtungen à 60 Sekunden mit einem 0,2-Meter-Teleskop (Celestron EdgeHD 800) in New Mexico, USA, zwischen 11:53 und 12:23 UTC am 16. November 2025. Das Bild zeigt mehrere Jets, die sowohl auf die Sonne zu als auch von ihr weg gerichtet sind. Die Richtung zur Sonne zeigt in die linke untere Ecke.

Ich glaube nicht.

Um die Perspektive zu erweitern, i ch habe die folgenden zwölf Anomalien von 3I/ATLAS identifiziert:

1. Seine retrograde Bahn ist mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,2 % bis auf 5 Grad mit der Ekliptikebene der Planeten um die Sonne ausgerichtet (siehe hier ).

2. Im Juli und August sowie Anfang November 2025 zeigte er einen sonnenwärts gerichteten Jet (Anti-Schweif), der aus geometrischer Sicht keine optische Täuschung ist, anders als bei bekannten Kometen (siehe hier ).

3. Sein Kern ist etwa eine Million Mal massereicher als 1I/`Oumuamua und tausend Mal massereicher als 2I/Borisov , während er sich schneller bewegt als beide, und das alles mit einer Wahrscheinlichkeit von weniger als 0,1 % (siehe hier und hier ).

4. Der Zeitpunkt seiner Ankunft wurde so feinjustiert, dass er sich Mars, Venus und Jupiter bis auf wenige zehn Millionen Kilometer nähert und im Perihel von der Erde aus nicht mehr sichtbar ist, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,005 % (siehe hier ).

5. Seine Gaswolke enthält viel mehr Nickel als Eisen (wie es in industriell hergestellten Nickellegierungen vorkommt) und ein Nickel-Cyanid-Verhältnis, das um Größenordnungen größer ist als das aller bekannten Kometen, einschließlich 2I/Borisov, mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 1 % (siehe hier ).

6. Seine Gaswolke enthält nur 4 % Wasser nach Masse, einen Hauptbestandteil bekannter Kometen (siehe hier ).

7. Es weist eine extrem negative Polarisation auf, die für alle bekannten Kometen, einschließlich 2I/Borisov, beispiellos ist, mit einer Wahrscheinlichkeit von unter 1 % (siehe hier ).

8. Es kam aus einer Richtung, die mit der des Radiosignals „Wow! Signal“ übereinstimmte, mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,6 % aus einer Richtung, die innerhalb von 9 Grad lag (siehe hier ).

9. In der Nähe des Perihels wurde er heller als jeder andere bekannte Komet und war blauer als die Sonne (siehe hier ).

10. Es weist sonnenwärts und sonnenabgewandte Jets auf, die eine unangemessen große Oberfläche erfordern, um genügend Sonnenlicht zu absorbieren, das nötig ist, um genügend Eis zu sublimieren, um den Massenstrom dieser Jets zu speisen (wie hier berechnet ).

11. In der Nähe des Perihels zeigt es eine nicht-gravitative Beschleunigung, die eine massive Verdampfung von mindestens 13 % seiner Masse erfordert (wie hier berechnet), während vorläufige Bilder darauf hindeuten, dass das Objekt seine Integrität bewahrt hat und nicht auseinandergebrochen ist (wie hier diskutiert ).

12. Seine eng gebündelten Jets behalten ihre Ausrichtung über eine Million Kilometer in mehreren Richtungen relativ zur Sonne trotz ihrer gemessenen Rotation bei.

Indem sie diese Anomalien ignorieren, verpassen Kometenexperten zwei wichtige Chancen.

Erstens betrachtet die Öffentlichkeit Wissenschaft gern als einen fortlaufenden Prozess und nicht als ein abgeschlossenes Produkt.

Das Sammeln von Beweisen ist ein Lernprozess, vergleichbar mit der Arbeit eines Detektivs. Manchmal fördert er eine ernüchternde Wahrheit zutage, die man nicht vorhergesehen hat, da die Natur fantasievoller ist als wir.

Dies war sicherlich der Fall, als vor einem Jahrhundert die Quantenmechanik entdeckt wurde und eine physikalische Realität offenbarte, die Albert Einsteins Intuition widersprach.

Trotz historischer Lehren minimieren heutige Wissenschaftler das Risiko für ihren Ruf, indem sie Fehlerkorrekturen ihrer Daten nicht veröffentlichen und erst dann mit der Öffentlichkeit kommunizieren, wenn sie das endgültige Ergebnis kennen.

In diesem risikoscheuen intellektuellen Klima informieren sie die Öffentlichkeit über ihre finalen Erkenntnisse in Pressekonferenzen, wo sie sich wie Dozenten im Hörsaal verhalten.

Dem Publikum wird nur das mitgeteilt, was es wissen muss. Durch diese Minimierung des Risikos für ihren Ruf fördern Wissenschaftler den Eindruck, Wissenschaft sei ein Beruf der intellektuellen Elite.

Doch die Wahrheit ist, dass die etablierte Wissenschaft regelmäßig falsch liegt. Einstein argumentierte zwischen 1935 und 1940, dass die Quantenmechanik keine „spukhafte Fernwirkung“ kenne und dass Schwarze Löcher oder Gravitationswellen nicht existierten.

Die populäre Idee der Supersymmetrie wurde durch den Large Hadron Collider (LHC) des CERN widerlegt. Und obwohl die Stringtheorie vier Jahrzehnte lang im Zentrum der theoretischen Physik stand, ist sie kein Stück näher daran, einzigartige, experimentell überprüfbare Vorhersagen zu treffen.

In meiner Kommunikation über 3I/ATLAS vermittle ich die Idee, dass Wissenschaft ein fortlaufender Prozess ist. Anomalien bieten vielfältige Interpretationsmöglichkeiten, die durch neue Daten überprüft werden, welche bis auf eine alle ausschließen können.

Ich erhalte täglich Hunderte von E-Mails von Fans, und viele Eltern schreiben mir, dass ihre Kinder Wissenschaftler werden möchten, nachdem sie mich in Podcasts oder im Fernsehen gesehen haben.

Zweitens wurde die Suche nach Mikroben im Rahmen der US-amerikanischen Dekadenstudie für Astronomie und Astrophysik 2020 als höchste Priorität eingestuft, was zur Bereitstellung von über zehn Milliarden Dollar für das Observatorium für bewohnbare Welten und zur Vernachlässigung der Suche nach technologischen Signaturen führte.

Selbst wenn Mikroben auf Exoplaneten weitaus häufiger vorkommen, könnte es einfacher sein, technologische Signaturen zu identifizieren.

Daher ist es am sinnvollsten, auf Nummer sicher zu gehen und Milliarden von Dollar in die gleichzeitige Suche nach technologischen und primitiven Lebensformen zu investieren.

Die Öffentlichkeit interessiert sich deutlich mehr für die Suche nach Außerirdischen als für die Suche nach Mikroben. Die Steuerzahler finanzieren die Wissenschaft, und Wissenschaftler sollten die Interessen der Öffentlichkeit bei der Festlegung von Forschungsprioritäten nicht außer Acht lassen.

Bemerkenswerterweise bieten interstellare Objekte neue Möglichkeiten für die Suche nach primitiven und technologisch fortgeschrittenen Lebensformen. Wir können auf einem interstellaren Gesteinsbrocken landen und eine Probe davon zur Erde zurückbringen, so wie es die OSIRIS-REx-Mission mit dem Asteroiden Bennu getan hat.

Die zurückgebrachte Probe könnte die Bausteine ​​des Lebens eines anderen Sterns enthüllen. Sollte es sich bei dem interstellaren Objekt jedoch um ein technologisches Artefakt handeln, wären unsere Erkenntnisse weitaus größer.

Die grundlegende Frage nach der Landung auf einem Raumschiff mit Knöpfen auf seiner Oberfläche wäre, ob man einen dieser Knöpfe betätigen sollte.

Quellen: PublicDomain/avi-loeb.medium.com am 18.11.2025