Sylvester Stallones Ehefrau enthüllt die Hollywood-Transgender-Agenda – „Es ist nicht natürlich, es ist konstruiert“

Jennifer Flavin – die langjährige Ehefrau der Hollywood-Legende Sylvester Stallone – hat Licht auf einen der rätselhaftesten Trends in der Unterhaltungswelt geworfen: warum so viele Kinder von Hollywood-Stars sich als transgender outen.

Auf die Frage im Katie Miller Podcast, ob „etwas im Wasser in Hollywood“ dafür verantwortlich sei, dass so viele Kinder transsexuell werden, sagte Flavin, dass narzisstischen Prominenten das „Verständnis fehlt, dass diese Kinder nicht unsere Accessoires sind“, und dass sie die Tatsache verleugnen, dass junge Menschen „Grenzen brauchen“.

„Ich glaube einfach, in Hollywood dreht sich alles um Ausdruck. Also, wissen Sie, wie auch immer man sich ausdrücken möchte“, sagte Flavin zu Podcast-Moderatorin Katie Miller, die auch die Ehefrau des US-Heimatschutzberaters Stephen Miller und ehemalige Sprecherin des Ministeriums für Regierungseffizienz (DOGE) ist.

„Wenn du dich also heute wie eine Katze fühlst, dann bist du eine Katze. Und es ist alles so locker und unbeschwert“, fuhr Flavin fort, die letztes Jahr mit ihrem Mann aus Hollywood und Kalifornien nach Florida geflohen war.

„Ich glaube nicht, dass wir wirklich verstehen, dass diese Kinder nicht unser Beiwerk sind, sondern kleine Menschen, die Struktur brauchen“, fügte sie hinzu. „Und Struktur ist sehr wichtig für sie, weil sie ihrem Gehirn hilft, alles zu ordnen.“

Das Model, das Stallone 1997 heiratete, erklärte: „Ich glaube, wenn man in einem Hollywood-Haushalt aufwächst, gibt es eigentlich keine Struktur, weil da so viel los ist, mit Privatjets, riesigen Häusern mit Köchen, Sekretärinnen, Assistenten, Haushälterinnen und Kindermädchen.“

„Es gibt einfach zu viel von allem, und das ist für ein kleines Kind wirklich verwirrend“, sagte Flavin. „Und es ist in Ordnung, was man als Erwachsener werden möchte, aber man sollte Kinder mit gesundem Menschenverstand erziehen.“

„Meine Töchter waren richtige Wildfänge. Sie trugen lieber Hosen als Kleider und liebten Sport. Aber ich habe nie gesagt: ‚Oh, jetzt bist du ein Junge.‘ Ich habe nur gesagt: ‚Du spielst gern Sport, du bist gern mit Jungs zusammen, das ist super‘“, fügte Flavin hinzu.

Robert De Niros transsexueller Sohn enthüllt, dass sein berühmter Vater ihm angeboten hat, ihn zu seinen Hormontherapie-Terminen zu begleiten, um ihm bei der Transition zur Frau zu helfen.

„Er hat sogar angeboten, mich zu Terminen und so weiter zu begleiten, als ich mit der Hormontherapie angefangen habe.“

Neue Studie: Transgenderismus nimmt unter jungen Amerikanern stark ab

Einem neuen Bericht zufolge findet ein Wandel in der Geschlechts- und Sexualidentität junger Amerikaner statt, wobei sich immer mehr als heterosexuell identifizieren.

Der Bericht legt nahe, dass die Transgender-Identifikation junger Amerikaner nach einem Höchststand während der Amtszeit von Joe Biden nun stark rückläufig ist.

Der von Professor Eric Kaufmann erstellte Bericht mit dem Titel „Der Rückgang der Trans- und Queer-Identität unter jungen Amerikanern“ präsentiert eine Analyse von Studenten im College-Alter in den USA anhand von sieben Datenquellen.

Daraus geht hervor, dass die Transgender-Identifikation jetzt bei etwa der Hälfte des Niveaus liegt, das sie während ihres Höhepunkts im Jahr 2023 erreichte, was auf einen Rückgang von 7 % auf 4 % hindeutet.

InfoWars berichtet: Im Zeitraum 2024-2025 identifizierten sich weniger Studienanfänger als „trans oder queer“ als Studenten im letzten Studienjahr – eine Umkehrung des Trends von 2022-2023.

Der Anteil derjenigen, die sich als „nicht-binär“ identifizieren – also weder männlich noch weiblich –, hat sich in drei von fünf Datenquellen, die in der Studie verwendet wurden, ebenfalls halbiert.

Die heterosexuelle Identifikation hat zugenommen, ist aber immer noch niedriger als im Jahr 2020.

Die Anzahl derer, die sich als schwul oder lesbisch identifizieren, blieb stabil.

„Dies lässt darauf schließen, dass die Nichtkonformität mit Geschlechtsidentität und sexueller Orientierung weiter abnehmen wird“, schrieb Kaufmann in einem Beitrag auf X über die Ergebnisse.

Er sagte, Transgender- und queere Identität sei eindeutig eine „Modeerscheinung“, und dieser Trend scheine nun rückläufig zu sein.

„Der Niedergang der Trans- und Queer-Community ähnelt am ehesten dem Verschwinden einer Mode oder eines Trends“, schrieb er. „Er vollzog sich weitgehend unabhängig von Veränderungen der politischen Überzeugungen und der Nutzung sozialer Medien, obwohl eine verbesserte psychische Gesundheit eine Rolle spielte.“

„Weniger ängstliche und insbesondere weniger depressive Schüler weisen einen geringeren Anteil an Schülern auf, die sich als trans, queer oder bisexuell identifizieren“, fügte er hinzu.

Im Januar unterzeichnete Präsident Trump eine Exekutivanordnung, die es der Bundesregierung untersagt, Geschlechtsumwandlungen bei Kindern zu finanzieren oder zu fördern.

„Dieser gefährliche Trend wird ein Schandfleck in der Geschichte unserer Nation sein und muss beendet werden“, sagte Trump.

Bereits im August berichtete Infowars, dass sich fast drei Millionen Amerikaner – etwa 1 % der Bevölkerung – als transgender identifizieren.

Laut einer Studie des Williams Institute sind 76 % der Personen, die sich als transgender identifizieren – insgesamt 2,8 Millionen – jünger als 35 Jahre. 25 % sind zwischen 13 und 17 Jahre alt: 724.000 Jugendliche.

Der Bericht stellt fest, dass die ethnische Zusammensetzung der Transgender-Community weitgehend der ethnischen Zusammensetzung der US-Bevölkerung entspricht.

Ungefähr ein Drittel der Personen, die sich als transgender identifizieren, identifizieren sich als Frauen; ein Drittel als Männer; und ein Drittel als nichtbinär.

Das Williams Institute veröffentlicht seit 2022 Berichte über Transgenderismus in den USA. In diesem Jahr schätzte es die Zahl auf 1,6 Millionen, was bedeutet, dass die Zahl in nur drei Jahren um rund 75 % gestiegen ist.

