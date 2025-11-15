Tesla: Wie Energie mit der Seele verbunden ist und wer wir im Universum sind

Teile die Wahrheit!

Wir alle entstehen aus Energie. Dieses Konzept wird von Wissenschaftlern weltweit, insbesondere von dem berühmten Nikola Tesla, geteilt.

Tesla ging davon aus, dass wir nach dem Tod nicht aufhören zu existieren; unsere Seele und unser Bewusstsein sind Formen von Energie, die die treibende Kraft des Universums darstellt. Im Wesentlichen ist Energie die Grundlage all unseres Lebens.

Was sind wir?

Vor der Existenz des Universums, der Galaxien, unseres Planeten Erde und sogar von uns selbst gab es eine kolossale und rätselhafte Explosion, aus der schließlich alles entstand, was wir heute als Weltraum kennen.

Die gewaltige und unerklärte Explosion, bekannt als Urknall, gilt als Ursprung allen Seins, und ihre Ursache bleibt ein Rätsel. Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir die Ereignisse vor dem Urknall nie vollständig verstehen werden, doch viele sind überzeugt, dass ein göttlicher Schöpfer, oft als Gott bezeichnet, ihn inszeniert hat.

Es ist schwer vorstellbar, welche immense Energie sich an einem einzigen Punkt konzentrierte, eine Explosion auslöste und den Weltraum entstehen ließ. (Der Plan Deiner Seele! Was vor der Geburt geschah (Video))

Die Struktur des Universums und die Neuronen im menschlichen Gehirn weisen eine verblüffende Ähnlichkeit auf, nicht wahr? Betrachten Sie diese beiden Bilder.

Links ist eine mikroskopische Aufnahme eines Gehirnneurons zu sehen, rechts die gewaltige Struktur des Universums. Es ist faszinierend, sich vorzustellen, dass wir Teil eines kolossalen Organismus sein könnten, den manche Gott nennen würden.

Die Vorstellung, dass Gott die Menschen nach seinem Bild erschaffen hat, führt zu einem faszinierenden Gedanken: Was wäre, wenn ähnliche Universen in jedem von uns existieren? Schauen Sie sich die beiden obigen Bilder noch einmal an.

Zugegeben, das ist etwas vom Thema abweichend, aber es ist eine unglaubliche Vorstellung, dass wir alle Teil einer gewaltigen Energie sind.

Diese Energie treibt alles in unserer Welt, im Universum und in uns selbst an und steuert sogar unser Gehirn. Ohne Energie würden wir schlichtweg nicht existieren.

Energie ist allgegenwärtig; sie durchdringt alles, was wir sehen – Gegenstände, die Welt um uns herum, Tiere, uns selbst und sogar den Stein auf der Straße. Im Grunde besteht alles aus Atomen, den mikroskopisch kleinen Teilchen, aus denen Elemente bestehen.

Atome befinden sich in ständiger Bewegung, und ihre Verbindungen, Positionen und Formen bestimmen die Struktur verschiedener Objekte und Lebewesen .

Atome befinden sich in ständiger Bewegung, und ihre Struktur besteht aus Energie. Beim Betrachten dieses Videos kann man die Bewegung eines Atoms sehen, die eine frappierende Ähnlichkeit mit der Art und Weise aufweist, wie Planeten einen Stern umkreisen, nicht wahr?

Betrachtet man die Neuronen des Gehirns, lassen sich Parallelen zu unserem grenzenlosen Universum ziehen. Doch was, wenn es doch Grenzen hat oder ähnliche Universen existieren?

Das menschliche Gehirn enthält 90 Milliarden Neuronen, die alle miteinander verbunden sind. Was wäre, wenn unser Universum nur ein einziges Neuron in einem größeren Organismus wäre?

Könnte es dann 90 Milliarden andere Universen geben, jedes mit seiner eigenen Version von uns? Wenn wir nach dem Bild eines Schöpfers geschaffen wurden, bietet dies einen faszinierenden Ausgangspunkt für Überlegungen.

Träume

Haben Sie sich jemals gefragt, warum wir bestimmte Träume haben? Viele behaupten, unser Gehirn erschaffe Bilder, die nie existiert haben.

Doch was wäre, wenn ein Traum tatsächlich Realität wäre, ein Paralleluniversum, in dem wir ein anderes Leben führen? Und vielleicht ist die Realität, die wir alle teilen, nur der Traum unserer Gegenstücke in einem Paralleluniversum. Das regt auf jeden Fall zum Nachdenken an.

Nikola Tesla, der Wissenschaftler, empfing im Schlaf Ideen, und so entstanden seine genialsten Entdeckungen. Nach dem Erwachen konnte er seine Visionen vollständig umsetzen.

Wer vermittelte ihm dieses Wissen? Es ist die göttliche Kraft, die in uns allen wohnt.

Stellen wir uns nun vor, welches Wissen uns in Zukunft zuteilwerden könnte. Es kursieren zahlreiche Gerüchte, Tesla habe eine Zeitmaschine und andere bemerkenswerte Geräte erfunden, die Pläne aber angeblich vernichtet, weil er die Menschheit noch nicht für bereit hielt. In unserer Welt scheint alles möglich.

Nikola Tesla sagte immer, dass unsere Seele Energie sei, deshalb versuchen wir mithilfe dieses Geräts, mit der anderen Welt in Verbindung zu treten, mit den Energieflüssen derer, die uns helfen, unsere Fragen zu beantworten.

„Wenn du die Geheimnisse des Universums ergründen willst, denke in Begriffen von Energie, Frequenz und Schwingung.“ – Nikola Tesla

„Mein Gehirn ist nur ein Empfänger; im Universum gibt es einen Kern, aus dem wir Wissen, Kraft und Inspiration schöpfen. Ich bin den Geheimnissen dieses Kerns nicht auf den Grund gegangen, aber ich weiß, dass er existiert.“ – Nikola Tesla

„An dem Tag, an dem die Wissenschaft beginnt, nicht-physikalische Phänomene zu erforschen, wird sie in einem Jahrzehnt mehr Fortschritte erzielen als in allen Jahrhunderten ihres Bestehens zuvor.“ – Nikola Tesla

Quellen: PublicDomain/soulask.com am 14.11.2025