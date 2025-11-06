Überlebensexperte behauptet, Weltführer würden sich heimlich mit unterirdischen Bunkern auf eine globale Katastrophe vorbereiten.

Teile die Wahrheit!

Australian Free Independent Press Network berichtet auf Facebook:

Ein erfahrener Überlebensexperte behauptet, die Staats- und Regierungschefs der Welt wüssten schon lange von einer bevorstehenden globalen Katastrophe und bereiteten sich im Stillen mit riesigen unterirdischen Bunkersystemen darauf vor.

Robert Vicino, Gründer des US-amerikanischen Überlebensunternehmens The Vivos Group, gibt an, sein Team verfüge über Beweise für versteckte Bunker von Regierungen und Eliten, die für einen nicht näher spezifizierten globalen Notfall vorbereitet würden.

In einem Interview mit der Zeitung „The Sun“ behauptete Vicino, die Staats- und Regierungschefs wüssten, dass das Ende der Welt bevorstehe und dass sie bereits unterirdische Schutzräume hätten, um ausgewählte Personen im Ernstfall zu schützen.

Obwohl seine Behauptungen nicht unabhängig überprüft wurden, hat Vicinos Unternehmen weltweit Dutzende befestigte unterirdische Schutzräume errichtet, darunter große Anlagen im Mittleren Westen der USA und in Europa.

Er sagt, eine wachsende Zahl wohlhabender und prominenter Persönlichkeiten baue ebenfalls private Bunker, und Regierungen täten im Stillen dasselbe unter dem Deckmantel der Aufrechterhaltung staatlicher Programme.

In ganz Europa modernisieren mehrere Länder offen ihre Zivilschutzbunker. Deutschland kündigte kürzlich umfangreiche Erweiterungen seiner Anlagen aus der Zeit des Kalten Krieges an, und die Schweiz investiert Hunderte Millionen in die Modernisierung ihrer Schutzräume.

Auch im privaten Sektor kursieren Berichte über Milliardäre wie Mark Zuckerberg, die autarke unterirdische Anlagen errichten.

Ob es sich dabei um routinemäßige Sicherheitsvorkehrungen oder um Vorbereitungen auf ein bekanntes Ereignis handelt, ist unklar. Vicino argumentiert für Letzteres und deutet an, dass die Behörden „wissen, was kommt“, dies aber nicht öffentlich zugeben, um Massenpanik zu vermeiden. (DUMBs: Tunnel, Magnetschwebebahnen, Bunker – die geheime Welt unter Hollywood)

Die Regierungen haben sich zu seinen konkreten Behauptungen nicht geäußert. Sicher ist jedoch, dass der Bunkerbau und die privaten Überlebensvorbereitungen weltweit zunehmen. Dies wirft die Frage auf, wer im Falle einer Großkatastrophe geschützt sein wird und wer nicht.

Mary Waltees berichtet weiter auf Facebook:

Ein US-Experte behauptet, unter Denver sei ein riesiger Komplex entstanden, der durch Hochgeschwindigkeitszüge mit Washington verbunden sei.

Laut einem Überlebensexperten bereiten sich die Staats- und Regierungschefs der Welt auf den Weltuntergang vor, indem sie streng geheime Bunker für eine politische Elite bauen. Robert Vicino, Chef des Überlebensunternehmens Vivos, behauptet, Regierungen wie die der USA und Großbritanniens würden streng geheime Pläne schmieden, um ihr eigenes Überleben zu sichern – und wir seien davon ausgeschlossen.

Robert sagte gegenüber The Daily Star: „Sie haben keinen Plan für sie oder mich, sondern für sich selbst. Man muss sich fragen, warum Russland gerade erst einen Bunker für 40 Millionen Menschen gebaut hat.“

Der Amerikaner behauptet, die tiefen unterirdischen Schutzräume seien seit dreißig Jahren im Bau und nun fertiggestellt.

Die britische BBC berichtet:

Die Tech-Milliardäre scheinen sich auf den Weltuntergang vorzubereiten. Sollten wir uns alle Sorgen machen?

Mark Zuckerberg soll bereits im Jahr 2014 mit den Arbeiten an der Koolau Ranch, seinem weitläufigen, 1.400 Hektar großen Anwesen auf der hawaiianischen Insel Kauai, begonnen haben.

Es soll auch einen Schutzraum mit eigener Energie- und Lebensmittelversorgung geben, allerdings wurde den Zimmerleuten und Elektrikern, die auf der Baustelle arbeiten, durch Geheimhaltungsvereinbarungen verboten, darüber zu sprechen, wie das Magazin Wired berichtet.

Eine sechs Fuß hohe Mauer versperrte von der nahegelegenen Straße aus den Blick auf das Bauprojekt.

Auf die Frage im vergangenen Jahr, ob er einen Weltuntergangsbunker baue, antwortete der Facebook-Gründer kategorisch mit „Nein“. Der unterirdische Raum mit einer Fläche von rund 5.000 Quadratfuß sei, erklärte er, „nur ein kleiner Schutzraum, so etwas wie ein Keller“.

Das hat die Spekulationen nicht gestoppt – ebenso wenig wie seine Entscheidung, elf Immobilien im Viertel Crescent Park in Palo Alto, Kalifornien, zu kaufen und darunter offenbar einen 7.000 Quadratfuß großen unterirdischen Raum hinzuzufügen.

Obwohl seine Baugenehmigungen laut der New York Times Keller ausweisen, bezeichnen einige seiner Nachbarn das Anwesen als Bunker. Oder als die Fledermaushöhle eines Milliardärs.

Dann gibt es noch Spekulationen über andere führende Köpfe der Technologiebranche, von denen einige offenbar damit beschäftigt waren, große Grundstücke mit unterirdischen Räumen aufzukaufen, die sich ideal für den Umbau zu millionenschweren Luxusbunkern eignen.

Reid Hoffman, Mitbegründer von LinkedIn, sprach von einer „Apokalypseversicherung“. Etwa die Hälfte der Superreichen besitze eine solche Versicherung, behauptete er zuvor, wobei Neuseeland ein beliebtes Ziel für Immobilien sei.

Bereiten sie sich also tatsächlich auf einen Krieg, die Auswirkungen des Klimawandels oder ein anderes katastrophales Ereignis vor, von dem wir anderen noch nichts wissen?

In den letzten Jahren hat der Fortschritt der künstlichen Intelligenz (KI) die Liste potenzieller existenzieller Probleme nur noch verlängert. Viele sind angesichts des rasanten Tempos dieser Entwicklung zutiefst besorgt.

Ilya Sutskever, Chef-Wissenschaftler und Mitbegründer von Open AI, soll einer von ihnen sein.

Mitte 2023 hatte das in San Francisco ansässige Unternehmen ChatGPT veröffentlicht – den Chatbot, der mittlerweile von Hunderten Millionen Menschen weltweit genutzt wird – und arbeitete zügig an Updates.

Doch im Laufe dieses Sommers war Herr Sutskever zunehmend davon überzeugt, dass Informatiker kurz davor stünden, eine künstliche allgemeine Intelligenz (AGI) zu entwickeln – den Punkt, an dem Maschinen der menschlichen Intelligenz entsprechen –, wie die Journalistin Karen Hao in einem Buch schreibt.

In einer Besprechung schlug Herr Sutskever seinen Kollegen vor, einen unterirdischen Schutzraum für die Top-Wissenschaftler des Unternehmens zu graben, bevor eine so leistungsstarke Technologie der Weltöffentlichkeit zugänglich gemacht würde, berichtet Frau Hao.

„Wir werden auf jeden Fall einen Bunker bauen, bevor wir AGI freigeben“, soll er gesagt haben, wobei unklar bleibt, wen er mit „wir“ meinte.

Es wirft ein Licht auf eine merkwürdige Tatsache: Viele führende Informatiker und Technologieexperten, von denen einige intensiv an der Entwicklung einer hochintelligenten Form von KI arbeiten, scheinen auch große Angst davor zu haben, was diese eines Tages anrichten könnte.

Wann genau – wenn überhaupt – wird AGI Realität? Und könnte sie sich tatsächlich als so transformativ erweisen, dass sie normale Menschen verängstigt?

Eine Ankunft „früher als wir denken“

Führende Technologieexperten behaupten, dass AGI unmittelbar bevorsteht. OpenAI-Chef Sam Altman sagte im Dezember 2024, dass sie „früher kommen wird, als die meisten Menschen auf der Welt denken“.

Sir Demis Hassabis, Mitbegründer von DeepMind, hat für die nächsten fünf bis zehn Jahre prognostiziert, dass seine bevorzugte Bezeichnung – „leistungsfähige KI“ – bereits im Jahr 2026 Realität werden könnte, während Dario Amodei, Gründer von Anthropic, letztes Jahr schrieb, dass seine bevorzugte Bezeichnung bereits im Jahr 2026 aktuell sein könnte.

Andere sind skeptisch. „Sie ändern ständig die Spielregeln“, sagt Dame Wendy Hall, Professorin für Informatik an der Universität Southampton. „Es kommt darauf an, wen man fragt.“ Wir telefonieren, aber ich kann das Augenrollen förmlich hören.

„Die wissenschaftliche Gemeinschaft sagt, die KI-Technologie sei erstaunlich“, fügt sie hinzu, „aber sie ist noch weit von der menschlichen Intelligenz entfernt.“

Zunächst müssten jedoch einige grundlegende Durchbrüche erzielt werden, stimmt Babak Hodjat, Chief Technology Officer des Technologieunternehmens Cognizant, zu.

Hinzu kommt, dass die Entwicklung wohl nicht von heute auf morgen erfolgen wird. Vielmehr handelt es sich bei KI um eine sich rasant entwickelnde Technologie, die sich in einem ständigen Wandel befindet, und weltweit wetteifern zahlreiche Unternehmen darum, ihre eigenen Versionen davon zu entwickeln.

Doch ein Grund, warum diese Idee einige im Silicon Valley begeistert, ist, dass sie als Vorläufer von etwas noch Fortgeschrittenerem angesehen wird: ASI, oder künstliche Superintelligenz – Technologie, die die menschliche Intelligenz übertrifft.

Bereits 1958 wurde der Begriff der „Singularität“ posthum dem in Ungarn geborenen Mathematiker John von Neumann zugeschrieben. Er bezeichnet den Moment, in dem die künstliche Intelligenz das menschliche Verständnis übersteigt.

Jüngst befasst sich das 2024 erschienene Buch Genesis von Eric Schmidt, Craig Mundy und dem verstorbenen Henry Kissinger mit der Idee einer übermächtigen Technologie, die bei Entscheidungsfindung und Führung so effizient wird, dass wir ihr am Ende die Kontrolle vollständig übergeben.

Es sei nur eine Frage des Wann, nicht des Ob, argumentieren sie.

Geld für alle, ohne arbeiten zu müssen?

Die Befürworter von AGI und ASI preisen deren Vorteile beinahe missionarisch an. Sie argumentieren, dass diese Technologien neue Heilmittel für tödliche Krankheiten finden, den Klimawandel lösen und eine unerschöpfliche Quelle sauberer Energie erschließen werden.

Elon Musk hat sogar behauptet, dass superintelligente KI eine Ära des „universellen Hocheinkommens“ einläuten könnte.

Kürzlich befürwortete er die Idee, dass KI so billig und weit verbreitet sein wird, dass praktisch jeder seinen „eigenen persönlichen R2-D2 und C-3PO“ haben möchte (in Anspielung auf die Droiden aus Star Wars).

„Jeder wird die beste medizinische Versorgung, Nahrung, Heimtransport und alles andere haben. Nachhaltiger Überfluss“, schwärmte er.

Es gibt natürlich auch eine beängstigende Seite. Könnte die Technologie von Terroristen missbraucht und als gewaltige Waffe eingesetzt werden, oder was, wenn sie von sich aus beschließt, dass die Menschheit die Ursache aller Probleme der Welt ist und uns vernichtet?

„Wenn es schlauer ist als du, dann müssen wir es unter Kontrolle halten“, warnte Tim Berners-Lee, der Schöpfer des World Wide Web, Anfang dieses Monats gegenüber der BBC.

„Wir müssen es abschalten können.“

Regierungen ergreifen einige Schutzmaßnahmen. In den USA, wo viele führende KI-Unternehmen ihren Sitz haben, erließ Präsident Biden 2023 eine Exekutivanordnung, die einige Firmen verpflichtete, Sicherheitstestergebnisse mit der Bundesregierung zu teilen – obwohl Präsident Trump Teile dieser Anordnung später wieder aufhob und sie als „Innovationshemmnis“ bezeichnete.

In Großbritannien wurde unterdessen vor zwei Jahren das AI Safety Institute gegründet – eine staatlich finanzierte Forschungseinrichtung –, um die Risiken, die von fortschrittlicher KI ausgehen, besser zu verstehen.

Und dann gibt es noch die Superreichen mit ihren eigenen Apokalypse-Versicherungen.

„Wenn man sagt, man ‚kauft ein Haus in Neuseeland‘, ist das so eine Art versteckter Hinweis, mehr muss man dazu nicht sagen“, erklärte Reid Hoffman bereits. Dasselbe gilt vermutlich auch für Bunker.

Doch es gibt einen eindeutig menschlichen Fehler.

Ich habe einmal einen ehemaligen Leibwächter eines Milliardärs getroffen, der einen eigenen „Bunker“ besaß. Er erzählte mir, dass die oberste Priorität seines Sicherheitsteams in diesem Fall darin bestünde, den besagten Boss auszuschalten und selbst in den Bunker einzudringen. Und er schien es ernst zu meinen.

