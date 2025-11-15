Von Gates finanzierte Wissenschaftler warnen: Die Erde steht kurz vor einer Eiszeit

Teile die Wahrheit!

Von Gates finanzierte Wissenschaftler haben davor gewarnt, dass ein Zusammenbruch des Golfstroms die Welt in eine neue Eiszeit stürzen könnte.

In einer in Communications Earth & Environment veröffentlichten Studie behaupten Wissenschaftler des Instituts für Ozeanologie der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und der University of California, San Diego, dass die Atlantische Meridionale Umwälzzirkulation (AMOC) bis Mitte des Jahrhunderts kippen und eine „moderne Eiszeit“ mit drastischen Temperaturstürzen und Küstenüberschwemmungen auslösen könnte.

Modernity.news berichtet: Dies geschieht inmitten der anhaltenden Hysterie um die globale Erwärmung und verdeutlicht, wie Klimanarrative immer wieder ein drohendes Unheil heraufbeschwören, um bestimmte Agenden voranzutreiben.

The Gulf Stream is near collapse, scientists warn — inviting a new ice age and rising sea levels https://t.co/mtZqDdQwce pic.twitter.com/37bikEYbXU — New York Post (@nypost) November 12, 2025

Jahrzehntelang schwankten die Eliten zwischen der Angst vor einer Eiszeit und dem Abschmelzen der Polkappen und stellten die Menschheit stets am Rande des Abgrunds dar.

In den 1970er Jahren schürten Medien wie Newsweek die Warnungen vor einer kommenden Eiszeit, indem sie Wissenschaftler auf Abkühlungstrends verwiesen und „massives Leid und Tod“ prophezeiten.

Persönlichkeiten wie der Ökologe Kenneth Watt erklärten, die Welt habe sich 20 Jahre lang abgekühlt, was die Angst vor einem Vordringen der Gletscher weiter anheizte. (Geoengineering und Plastik über Babylon: Die Sonne abschalten, um das Klima zu retten)

Doch in den 1980er Jahren kippte die Erzählung hin zur globalen Erwärmung, wobei Al Gore überflutete Städte und eisfreie Pole voraussagte – nichts davon ist eingetreten.

Wait, why would sea level rise with an ice age? I thought the ice caps melting from global warming was supposed to do that, so it would follow that an increase in terrestrial ice would lower sea levels, wouldn’t it? — Robbie J (@RobbieJ377) November 12, 2025

Moment mal, warum sollte der Meeresspiegel in einer Eiszeit steigen? Ich dachte, das Abschmelzen der Eiskappen durch die globale Erwärmung würde das bewirken, also müsste eine Zunahme des Landeises den Meeresspiegel senken, oder?

Me, trying to figure out how more ice = higher sea levels when I’ve been told for decades that less ice = higher sea levels. pic.twitter.com/Ep4NZOj3EI — Liberty Lighthouse (@libertylighthse) November 12, 2025

Ich versuche herauszufinden, wie mehr Eis = höherer Meeresspiegel bedeutet, obwohl mir jahrzehntelang gesagt wurde, dass weniger Eis = höherer Meeresspiegel bedeutet.

Diese jüngste Golfstrom-Panikmache, die auf einen Temperaturrückgang von 15°C in einigen Regionen hindeutet, passt ins Muster: Untergang als Konstante, unabhängig von der Richtung.

Ich ging in einem Vorort von Chicago in die erste Klasse. Die Lehrerin gab uns eine Karte, die zeigte, wie unsere Gegend aufgrund der globalen Abkühlung von Gletschern bedeckt sein würde. Ich zeigte sie meiner Mutter. „Keine Sorge, wir ziehen in ein paar Monaten nach Phoenix.“ Die Skepsis der Generation X ist wohl kein Zufall.

I attended 1st grade in a Chicago suburb. Teacher handed us a map showing how our area would be covered by glaciers due to global cooling. I showed it to my mom. „Don’t worry, we’re moving to Phoenix in a few months.“ Gen X comes by its skepticism honestly. — Jon Gabriel (@exjon) November 12, 2025

Im Laufe der Jahre wurde mir immer wieder gesagt, folgende Umweltkatastrophen würden die Erde zerstören (in dieser Reihenfolge): Neue Eiszeit, Saurer Regen, Ozonloch, Globale Erwärmung, Globale Verwerfungen, Klimawandel, Neue Eiszeit. Die Lösung für jede dieser Katastrophen war, der UNO mehr Macht zu geben, den Kapitalismus abzuschaffen und den Staat auszuweiten.

Es gibt kein besseres Beispiel für diesen Kurswechsel als den milliardenschweren Klimaaktivisten Bill Gates, der von der Hysterie zurückrudert und in einem kürzlich erschienenen Memo zugibt, dass der Klimawandel „nicht zum Untergang der Menschheit führen wird“ und dazu aufruft, den Fokus auf das menschliche Wohlergehen anstatt auf die Temperaturbesessenheit zu richten.

Gates, der einst als Schwarzmaler vor „Klimakatastrophen“ warnte, spielt die Schwankungen nun herunter und erklärt, man solle sie „im Verhältnis zu dem Leid, das sie verursachen“, angehen.

Dieser Wandel signalisiert, dass die Eliten von existenziellen Bedrohungen zu besser handhabbaren Narrativen übergehen, möglicherweise in der Erkenntnis, dass endloser Alarmismus die Glaubwürdigkeit untergräbt.

Kritiker argumentieren, es handele sich um einen strategischen Rückzug angesichts wachsender Skepsis, der es ihnen erlaube, Ängste wie diese neue Eiszeit neu zu verpacken, um die Kontrolle zu behalten.

Unterdessen bezeichnete der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom auf dem COP30-Gipfel in Brasilien die Rücknahme der bundesstaatlichen Klimapolitik durch Präsident Trump als „dumm“, während Al Gore sie als „buchstäblich wahnsinnig“ verurteilte , da sie die „globale Erwärmung“ ignoriere.

Newsom positionierte sich als globaler Führer und versicherte den Anwesenden, dass Kalifornien voranschreiten und das durch Trumps „America First“-Ansatz entstandene „Vakuum“ füllen werde.

Doch diese Zurschaustellung von Tugendhaftigkeit ignoriert, wie solche Gipfeltreffen oft die Agenden der Eliten über praktische Lösungen stellen und sich ständig weiterentwickelnde Bedrohungen nutzen, um Billionen an Ausgaben und Regulierungen zu rechtfertigen.

Wie wir bereits hervorgehoben haben, haben die brasilianischen Behörden in einem erschreckenden Akt der Heuchelei Zehntausende Hektar geschützten Amazonas-Regenwaldes gerodet , um eine neue vierspurige Autobahn für die Teilnehmer der COP30 zu bauen.

Um mehr als 50.000 Staats- und Regierungschefs, Aktivisten und Journalisten in Belém unterzubringen, wurden auf einer Länge von acht Meilen etwa 100.000 Bäume gefällt .

Dies löste Empörung über die Umweltzerstörung für eine Konferenz aus, die angeblich der Bekämpfung von Entwaldung und Klimawandel dienen sollte.

Diese endlosen Treffen der Eliten predigen Nachhaltigkeit, tragen aber gleichzeitig erheblich zu genau den Problemen bei, die sie anprangern, und untergraben so das Vertrauen in die alarmistische Agenda weiter.

Ob schmelzende Eiskappen oder eine eisige Apokalypse – der Klimaalarmismus diente schon immer als Waffe für drohendes Unheil und trieb politische Maßnahmen voran, die Regierungen stärken und Insider bereichern.

Der Hype um die Eiszeit in den 1970er Jahren, der sich als mediale Übertreibung und nicht als Konsens herausstellte, spiegelt die heutigen Meinungswechsel wider – ein Beweis dafür, dass sich die Erzählung anpasst, um die Angst aufrechtzuerhalten.

Während sich Trump klugerweise aus kostspieligen internationalen Abkommen zurückzieht und sich auf Energieunabhängigkeit und Wirtschaftswachstum konzentriert, entlarven diese Kurswechsel den Opportunismus.

Amerikas Erfolg unter seiner Führung beweist, dass echter Fortschritt durch Innovation entsteht und nicht durch endlose Panikmache – und läutet ein goldenes Zeitalter ein, das frei von von Eliten inszenierten Krisen ist.

Quellen: PublicDomain/thepeoplesvoice.tv/ am 15.11.2025