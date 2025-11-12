War der Tod des King inszeniert? Lebt Elvis Presley noch?

Teile die Wahrheit!

Er war der King und ist nie gestorben. Was, wenn Elvis Presley seinen Tod nur inszeniert hat? Ein Musikthriller über eine der größten Legenden aller Zeiten und das geheime Leben, das danach begann. August 1977: Die Welt steht buchstäblich still Elvis Presley ist tot. Offiziell.

Doch in Wahrheit beginnt zu diesem Zeitpunkt eine der spektakulärsten Fluchten des 20. Jahrhunderts. In dem Buch Jailhouse Escape Wie Elvis seinen Tod inszenierte erzählt Bestsellerautor Vernon Coleman die atemberaubende Geschichte hinter dem Mythos: Ein sterbenskranker Doppelgänger, ein manipulierter Sarg und zwei neue britische Pässe für Elvis und seinen Komplizen.

Elvis Presley, vollständig zermürbt von Ruhm, Medikamenten und Überwachung, sieht 1977 nur noch einen Ausweg: Verschwinden. Und zwar endgültig und unwiderruflich. Mit Hilfe eines todkranken Doppelgängers, seines engsten Kreises und des Autors, der Zugang zu einem ausgeklügelten Fluchtnetzwerk hat gelingt das Unfassbare tatsächlich: Während Millionen Fans trauern, lebt Elvis ein neues, verborgenes, stressfreies Leben im Pariser Untergrund.

Colonel Parker, Elvis‘ Manager, genehmigte letztendlich den vorgetäuschten Tod, weil er davon ausging, dass dies Elvis beste Karriereentscheidung war garantiert, um die Verkaufszahlen von Schallplatten, Souvenirs und Erinnerungsstücken erst recht ins Unermessliche anzukurbeln.

Colonel Parker hatte an Presley schamlos mehr als hundert Millionen Dollar verdient, verlor jedoch, weil er krankhaft spielsüchtig war, beinahe sein gesamtes Vermögen wieder. Die Flucht führt von Graceland über Mexiko nach Paris, wo der King unter dem Namen Alvin R. ein neues Leben beginnt:

Im Schatten des Eiffelturms an der Seine, verborgen in Jazzkellern, schreibt er neue Lieder, führt geheime Tagebücher und begegnet einer Frau, die nie fragen darf, wer er wirklich ist. (Prince, Michael Jackson, George Michael, Amy Winehouse und Tupac Shakur – warum mussten Sie gehen?)

Lebt Elvis Presley noch? Und was hat er mit einem Prediger aus Arkansas zu tun?

Am 8. Dezember veröffentlichte das Facebook-Profil „ Sulieri Samkaro“ (Spirituelle Welt) einen Beitrag, in dem behauptet wurde, Elvis Presley lebe noch. Als Quelle wurde ein Video von rumble.com angeführt, in dem ein älterer Mann singt.

Neben dem Video des singenden Mannes wurden auch Fotos von ihm mit Bildern von Elvis Presley aus verschiedenen Blickwinkeln verglichen.

Die Behauptung, der in Arkansas ansässige Pastor Bob Joyce sei Elvis Presley, ist eine Verschwörungstheorie.

In einem Gespräch mit dem YouTuber Spa Guy dementierte Joyce, Elvis Presley zu sein. Der Pastor ist 68 Jahre alt, Elvis Presley wäre zum Zeitpunkt der Videoaufnahme 85 Jahre alt gewesen.

Der ältere Herr im Video ist Bob Joyce, ein Prediger aus Arkansas, USA, der auch Musiker ist. Er hat mehrere Videos von sich beim Singen auf YouTube veröffentlicht, und seine CDs können auch auf householdoffaithbobjoyce.com erworben werden .

Der YouTuber Spa Guy , der häufig Videos über Elvis Presley veröffentlicht, hat beschlossen, die Verschwörungstheorie zu überprüfen, dass Bob Joyce Elvis Presley sei.

Er besucht außerdem oft Personen aus dem Umfeld von Elvis Presley und veröffentlicht Interviews mit ihnen auf YouTube.

In einem am 24. September 2020 auf YouTube veröffentlichten Video berichtet der YouTuber, er sei nach Arkansas gereist, um Bob Joyce zu besuchen und ihn zu fragen, ob er wirklich Elvis sei.

Bob Joyce bestätigte dem YouTuber, dass er nicht Elvis sei, und merkte an, dass ihn viele Leute dasselbe fragten. Außerdem bestätigte er, dass er 68 Jahre alt sei, während Elvis Presley zum Zeitpunkt der Videoaufnahme 85 Jahre alt gewesen wäre.

Im Jahr 2013 veröffentlichte die strategische Kommunikationsagentur Sachs Media mithilfe des Bildbearbeitungsunternehmens Phojoe Fotos , die zeigten, wie berühmte Verstorbene heute aussehen könnten.

Phojoe altert üblicherweise Bilder von Vermissten künstlich, um deren Auffinden zu erleichtern. In diesem Fall wurde dieselbe Technologie verwendet, um die heutigen Gesichter von Persönlichkeiten wie Jim Morrison, Jimi Hendrix, John Lennon und anderen zu präsentieren.

Auch ein Bild von Elvis Presley war in der Liste enthalten, das sich etwas von den Fotos von Bob Joyce unterscheidet. Bob Joyce hatte dunkle Augen, Elvis Presley hingegen blaue.

Außerdem ist eine deutliche Zahnlücke zwischen seinen Vorderzähnen zu erkennen, die Elvis Presley nicht hatte.

Die Verschwörungstheorie, dass Elvis Presley noch lebt, kursiert seit seinem Tod im Jahr 1977. Seit 44 Jahren behaupten Elvis‘ Fans, er habe als Kassierer in einem kalifornischen Lebensmittelgeschäft gearbeitet, als Polizist in New York und sei sogar im Film „Kevin – Allein zu Haus“ von 1990 am Flughafen aufgetreten.

Diese Liste behauptet weiter, Elvis sei 2016 nach Graceland zurückgekehrt, um dort als Landwirt zu arbeiten. Außerdem soll er laut einem Verschwörungstheoretiker im Januar 2017 seine Feier zum 82. Geburtstag in Graceland besucht haben .

Elvis Aaron Presley, bekannt als der König des Rock ’n’ Roll, starb am 16. August 1977 an Herzproblemen . Laut ersten ärztlichen Berichten litt er an Herzrhythmusstörungen und Arterienverkalkung; spätere toxikologische Untersuchungen wiesen hohe Konzentrationen verschiedener Medikamente in seinem Körper nach.

Es gibt die Theorie, dass sein Tod mit Drogen in Zusammenhang stand.

Im September 1977 veröffentlichte der Rolling Stone einen Artikel, der den Ablauf von Elvis Presleys Tod und die damit verbundenen Ereignisse schilderte.

Laut dem Artikel bemerkte ein Mitarbeiter des Memphis Baptist Hospital , dass Elvis die Arterien eines 80-Jährigen hatte und sein Körper völlig erschöpft war.

Er fügte hinzu, dass der Sänger vor seinem Tod fünfmal in diesem Krankenhaus behandelt worden war, unter anderem wegen Bluthochdruck, Dickdarmvergrößerung, Magen-Darm-Entzündung und Gastritis.

Um die genaue Todesursache zu ermitteln, führte das Krankenhaus eine Autopsie durch und behielt Elvis Presleys lebenswichtige Organe für einige Zeit im Krankenhaus.

Damals stellte der Autopsieexperte von Elvis Presley fest , dass Elvis, falls er noch lebt, ohne seine wichtigsten Organe laufen kann, da sein Gehirn und sein Herz noch immer im Memphis Memorial Hospital aufbewahrt werden.

