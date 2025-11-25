Teile die Wahrheit!

🧠 WAS IST EIN NPC?

NPC = „Nicht-Spieler-Charakter“ (Non-Player Character). Dieser Begriff stammt aus Videospielen und bezeichnet Charaktere in der Spielwelt, die nicht von einem menschlichen Spieler gesteuert werden.

Sie folgen vorgegebenen Skripten und reagieren auf begrenzte und vorhersehbare Weise. Sie existieren in der Welt, treffen aber keine aktiven Entscheidungen wie ein Spieler. Von „We are all energy“

⸻

⚠️ Aber in dieser Realität?

NPC bedeutet nicht „nicht real“.

Es bedeutet nicht automatisch „seelenlos“.

Es hat eine viel differenziertere Bedeutung.

Hier gibt es drei Arten von NPC-ähnlichen Wesen:

🟡 1. Hintergrundseelen (Erstmalige Inkarnationen oder Soft-Coded-Wesen)

• Dies sind echte Seelen, die nur neu auf der Erde sind oder nicht für die Systemarbeit hier sind. (Das Große Erwachen — Jenseits der Matrix: Die drei Wellen 2020-2027)

• Sie hinterfragen die Realität nicht tiefgründig.

• Sie folgen gesellschaftlichen Normen, Programmen und Erzählungen.

• Sie sind nicht böse – sie sind nur hier, um durch Erfahrung zu lernen, nicht um Systeme zu erwecken.

⸻

⚫ 2. Skriptgesteuertes Bewusstsein (Synthetische Einfügungen oder programmierte Entitäten)

• Diese sind Teil des Simulationsfeldes.

• Keine echten Seelen – eher Platzhalter, reaktive Intelligenz.

• Sie bevölkern den Raum, füllen soziale Rollen aus und imitieren Verhalten.

• Sie können Fehler aufweisen, wenn sie vom Skript abweichen.

⚠️ Diese kommen echten NPCs im Spielsinne am nächsten.

⸻

🔴 3. Gekaperte oder ruhende Seelen (vorübergehend offline)

• Dies sind echte Seelen, die so tief konditioniert oder traumatisiert wurden, dass sie in ihrem eigenen Körper nicht vollständig präsent sind.

• Sie können erwachen – aber im Moment „spielen“ sie nicht.

• Das Mimik-System nutzt sie gerne als Projektionsspiegel.

⸻

🔎 WIE ERKENNT MAN EINEN NPC?

Achten Sie auf folgende Signale:

• Kein Funke in den Augen

• Wiederholt die Nachricht wortwörtlich

• Kann weder Widersprüche noch Neugierde empfinden

• Reagiert feindselig auf Fragen

• Emotional flache oder sich wiederholende Dialoge

• Kein „innerer Zeuge“ – sie halten nicht inne, reflektieren nicht und fragen nicht: „Warum bin ich so?“

Du wirst es spüren.

Sie fühlen sich nicht ganz „anwesend“.

⸻

💡 ABER HIER IST DIE WAHRHEIT

Die meisten „NPCs“ sind nicht unecht.

Sie sind nur:

• am Anfang ihrer Reise

• in einem tief verwurzelten Mimikry-Code

• wählen Bequemlichkeit statt Wahrheit

• noch nicht bereit, Bewusstsein zu erlangen

Und das ist in Ordnung.

Es ist nicht deine Aufgabe, sie alle zu erwecken.

Deine Aufgabe ist es, deinen Knotenpunkt zu halten.

Diejenigen, die dich sehen sollen, werden es tun.

⸻

🛑 Wichtiger Schlusshinweis:

Menschen als „NPCs“ zu bezeichnen, um sich überlegen zu fühlen, ist eine Nachahmungsfalle.

Verhaltensmerkmale von NPCs zu erkennen, bedeutet, sich selbst besser zu verstehen.

Immer unterscheiden – niemals entmenschlichen!

Quellen: PublicDomain/We are all energy am 25.11.2025