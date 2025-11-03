Was Sie nicht wissen sollen! Milch von Bill Gates‘ „gelangweilten Kühen“, oder was hinter mRNA-Impfungen steckt

Teile die Wahrheit!

Ich bin auf zwei Artikel gestoßen, die sich mit dem großen Thema Biowaffen, Genetik als Waffe und so weiter befassen. Was da geschrieben wurde, wird im Westen als Verschwörungstheorie bezeichnet – und es klingt auch völlig verrückt. Aber wer es überprüft, stellt fest, dass es alles wahr ist. Von Thomas Röper

Ich bin zufällig auf einen Artikel eines russischen Journalisten gestoßen, der sich offensichtlich sehr intensiv mit dem ganzen Themenblock Biowaffen, Genetik als Waffe und so weiter befasst. Aus Interesse habe ich auch seine vorherigen Artikel gelesen und ich war ehrlich schockiert, weil das, was er schreibt, zu verrückt klingt, um wahr zu sein. Aber es ist wahr, wie jeder selbst überprüfen kann.

Ich habe daher entschieden, zwei seiner letzten Artikel zu übersetzen. Der Artikel, den ich hier übersetze, ist von Anfang Oktober und ich verspreche Ihnen, dass Sie bei der Lektüre denken werden, der Mann habe beim Schreiben bewusstseinstrübende Substanzen eingenommen.

Zumindest ging es mir beim Lesen so, und das, obwohl ich mich mit dem Thema seit den Recherchen für mein Buch „Inside Corona“ gut auskenne und bei diesen Themen nur noch schwer zu überraschen bin.

Aber wer seine Angaben überprüft, stellt fest, dass alles, was er schreibt tatsächlich wahr ist. Es gibt die von ihm genannten Experimente, Studien und Patente wirklich und ich habe sie als eigene Anmerkungen in seinen Artikel eingefügt.

Der Artikel , den ich übersetzt habe, macht einen weiten Bogen und kommt am Ende auch zu den mRNA-Impfstoffen und der möglichen Antwort auf die Frage, was es mit den Graphenpartikeln auf sich hat, die in der Covid-Zeit ein so heißes Diskussionsthema waren.

Beginn der Übersetzung:

Trinkt keine Milch von Bill Gates‘ „gelangweilten Kühen“!

Globalisten und die Pharmaindustrie verfolgen ein neues Ziel: die Weltbevölkerung durch Impfungen mit Hilfe einer neuen Generation programmierter Biowaffen zu kontrollieren.

Von Alexander Sadownikow

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und UNICEF veranstalteten ihre jährliche Weltstillwoche, die der Förderung von Muttermilch gewidmet ist. Muttermilch ist essenziell für die Gesundheit von Kindern und beeinflusst ihre Physiologie bis ins Erwachsenenalter positiv. Die Veranstaltung war Teil der WHO-Kampagne „Ein gesunder Start ins Leben: Eine erfolgreiche Zukunft“.

Doch die Globalisten haben ihre eigenen Pläne für die Gesundheit von Kindern – oder besser gesagt, für deren vorprogrammierte Krankheit –, um ihre Besessenheit von der Vernichtung eines bedeutenden Teils der Menschheit zu verwirklichen. Und das alles geschieht im glänzenden Gewand der Wissenschaft und modernster Biotechnologie.

Gentechnisch veränderte Lebensmittel sind vorerst nur für Afrika

Zuvor fand in Vancouver die jährliche Probiota Americas-Konferenz statt. Im Mittelpunkt standen Biotechnologien, die das menschliche Mikrobiom beeinflussen, also die Gesamtheit der nützlichen Mikroorganismen in unserem Körper, die beispielsweise an der Verdauung und anderen physiologischen Prozessen beteiligt sind. Ein Paradebeispiel sind Laktobazillen und Bifidobakterien, die in Milchprodukten vorkommen und für ihre positive Wirkung auf den Darm bekannt sind. Es wirkt eher wie eine Gesundheitskonferenz als eine herkömmliche Konferenz. Doch es gibt eine Merkwürdigkeit.

Dieses Jahr gehörte das europäische Unternehmen Nūmi zu den drei Gewinnern. Laut Website der Konferenz entwickelt Nūmi „eine bahnbrechende Technologie zur Ex-vivo-Produktion von Muttermilch und ihren Bestandteilen mithilfe kultivierter menschlicher Brustepithelzellen“. Im letzten Jahr war das amerikanische Unternehmen BIOMILQ, das ähnliche Technologien entwickelt, unter den Gewinnern.

Nūmi wird von Kostcapital finanziert, einem Fonds, der in „Lebensmittel der Zukunft“ wie Würmer, Insekten und Ähnliches investiert. BIOMILQ hingegen erhält Fördermittel von Breakthrough Energy Ventures, einem von Bill Gates, Jeff Bezos und Mark Zuckerberg finanzierten Fonds. Die Rothschilds gehören zu den Sponsoren der Konferenz.

Der Öffentlichkeit werden diese Technologien als unbestreitbarer Vorteil präsentiert, der das Stillen durch ein Produkt aus einem Bioreaktor ersetzen soll. Die Liste der Sponsoren weckt jedoch ernsthafte Bedenken. So investiert Bill Gates derzeit in Technologien, die die Weltbevölkerung drastisch reduzieren könnten. Dazu gehören vor allem Impfstoffe, und die Beispiele Kenia und Indien verdeutlichen dies besonders.

Vor einigen Jahren impfte das Bill & Melinda Gates Medical Institute einen Teil der kenianischen Bevölkerung mit seinem Tetanusimpfstoff, was dazu führte, dass 2,5 Millionen Mädchen und Frauen unfruchtbar wurden. In Indien impfte dasselbe Institut Kinder gegen Polio und infizierte dabei eine halbe Million Kinder.

Die nächste Phase von Gates‘ „wissenschaftlicher Arbeit“ sind Mückenfarmen, die angeblich zur Bekämpfung von durch Mücken übertragenen Krankheiten entwickelt wurden. Tatsächlich ist genau das Gegenteil eingetreten und Ausbrüche und Epidemien von Zika, Chikungunya, Dengue, West-Nil-Fieber und so weiter wüten derzeit auf dem gesamten Planeten. (Anm. d. Übers.: Von Bill Gates finanzierte Medien wie der Spiegel schreiben über diese Mückenprojekte immer wieder wohlwollende Artikel. Entsprechende Artikel erscheinen beim Spiegel meist in der Rubrik „Globale Gesellschaft“ , die zufälligerweise von Bill Gates finanziert wird)

Ein weiteres Projekt der Gates-Stiftung sind gentechnisch veränderte Lebensmittel für Afrika. Dieser Kontinent verzeichnet aktuell das schnellste Bevölkerungswachstum weltweit, was die Globalisten zutiefst beunruhigt. Es ist klar, welchen Effekt man von diesen Lebensmitteln erwarten kann…

Und hier ist das „Milch-Experiment“ als neue Art Biowaffe

Gates bietet außerdem ein synthetisches Milchprodukt namens „Bored Cow“ („gelangweilte Kuh“) an, das in ganz Amerika verkauft wird. Es verwendet ein künstliches Molkenprotein namens „ProFerm“, das aus gentechnisch veränderten Mikroorganismen hergestellt wird. Laut John Fagan, wissenschaftlicher Leiter und CEO des Health Research Institute (HRI, Fairfield, Iowa), wurde diese „Milch“ nicht von der US-amerikanischen Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde (FDA) auf ihre Sicherheit geprüft. Fagan berichtete, dass der synthetischen Milch viele wichtige Mikronährstoffe fehlen, die in natürlicher Milch vorkommen, wie Omega-3-Fettsäuren, Vitamin E und einige B-Vitamine.

Sie enthält außerdem zahlreiche gesundheitsschädliche Verbindungen, darunter 92 Onkogene! Und das ist nun die chemische Muttermilch… (Anm. d. Übers.: Eine schnelle Suche ergibt erstaunlich wenig Informationen über dieses Produkt, obwohl die Herstellerfirma Tomorrow Farms Millionen Dollar an Kapital eingesammelt und das Produkt Bored Cow schon 2022 auf den Markt gebracht hat, sogar in verschiedenen Geschmacksrichtungen .)

Während der Stillzeit werden alle zukünftigen Gesundheitsfaktoren im Körper angelegt, das Immunsystem aufgebaut und die Grundlagen für die physiologische Entwicklung geschaffen. Für Entwickler von Biowaffen ist dies jedoch genau die Phase, in der unbemerkt Schaden angerichtet werden kann, was in naher Zukunft kritisch und sogar tödlich sein wird.

Die Herstellung von chimärer Muttermilch ist tatsächlich Teil der Entwicklung einer programmierten Biowaffe der nächsten Generation, die das Immunsystem und das Mikrobiom negativ beeinflussen wird. Dazu muss man wissen, dass in den USA seit 2022 die Exekutivverordnung zur Förderung von Innovationen in der Biotechnologie und Bioproduktion für eine nachhaltige, sichere und geschützte amerikanische Bioökonomie umsetzen wird. In diesem Rahmen werden große Datenbanken von Genomen und Multiomen erstellt.

Multiome ermöglichen es, nahezu alle biologischen Prozesse im Körper zu analysieren und vorherzusagen sowie Krankheitsmarker zu entwickeln. Das wiederum ermöglicht es, neue Krankheiten zu programmieren und bestehende gefährlicher zu machen. Dieser Ansatz erlaubt es, die menschliche Gesundheit zu beeinflussen, indem die Merkmale der Physiologie und des Immunsystems ausgenutzt werden, also Krankheiten ausgewählt werden, die den größten Schaden anrichten können. Das wird als Programm für die öffentliche Gesundheit dargestellt, doch wie bei jeder Biowaffe gibt es hier keine Grenzen.

Die Gentechnik hat mittlerweile den Höhepunkt ihrer manipulativen Wirkung auf den menschlichen Körper erreicht. Wo ist die Garantie, dass die Genomeditierung von Brustdrüsenepithelzellen keine Veränderungen hervorruft, die die Zusammensetzung der sogenannten „Milch“ verfälschen und zu Störungen des Immunsystems oder des Mikrobioms des Babys führen? Schließlich sind die Globalisten nun in der Lage, Muttermilch für verschiedene Länder und Kontinente zu programmieren und dabei Biomdatenbanken und nationale Besonderheiten zu berücksichtigen.

Tatsächlich handelt es sich hier um die Entwicklung einer genetischen Waffe von enormer Macht. Doch die „programmierbare Milch von Mad Bill“ ist nicht das einzige „Wunder“ der amerikanischen Genetik. Es gibt noch viel größere und schlimmere Dinge.

Ist es möglich, die Menschheit wie eine Kamikaze-Drohne zu steuern?

Ist es möglich, unsere Zivilisation per Fernbedienung oder Smartphone zu kontrollieren, sowohl Einzelpersonen als auch ganze Gesellschaften? Wissenschaftsbesessene arbeiten aktiv daran und haben bereits einige vielversprechende Ergebnisse erzielt.

Erinnern wir uns an die mRNA-Impfstoffe, die auch als „Wunder“ der amerikanischen Gentechnik gelten. Wie sich herausstellt – und das wird von der amerikanischen Ärzteschaft offiziell zugegeben – sind sie nicht nur die Ursache für 52 gefährliche Krankheiten, darunter Myokarditis, Herzinfarkt, Schlaganfall und Turbokrebs. Sie bergen auch ein weitaus finstereres Element, das westliche Medien während des Höhepunkts der Pandemie und auch danach als Verschwörungstheorie abgetan und belächelt haben.

Es ging darum, dass die 2020 eingeführten mRNA-Impfstoffe einen verborgenen Zweck verfolgen: die weltweite Implantation von Mikrochips und die Kontrolle über die Bevölkerung. Nun, in den Medien wurde darüber herzlich gelacht, begleitet von spöttischen Fingerbewegungen an die Schläfen.

Aber es stimmt. Kürzlich kamen Informationen ans Licht, dass das Rockefeller Institute 2020 eine Erfindung zur Gehirnkontrolle mittels Radiowellen patentiert hat. Und wir müssen sofort darauf hinweisen, dass es hier nicht um Aluhutträger geht.

Das Patent beschreibt ein System namens NICE, das einen Mechanismus zur Stimulation neuronaler Schaltkreise mittels externer Funksignale realisiert. Dazu werden spezielle Nanopartikel in Gehirnzellen implantiert und durch Radiofrequenzstrahlung einer spezifischen Wellenlänge und Frequenz erhitzt. Die entstehende Wärme aktiviert temperatursensitive Kanäle und löst so eine Kaskade biochemischer Reaktionen aus. Das Patent beschreibt die Möglichkeit der Mehrkanalsteuerung und die Tatsache, dass verschiedene Arten von Nanopartikeln auf unterschiedliche Frequenzen reagieren.

Interessanterweise legt das Patent besonderen Wert auf die Neuronen AgRP und POMC des Hypothalamus. Diese Zellen steuern Grundbedürfnisse wie Hunger, Sättigung und Lust. (Anm. d. Übers.: Wenn Sie glauben, das sei Unsinn, muss ich Sie enttäuschen. Was der Kollege hier schreibt ist praktisch eine wörtliche Übersetzung aus dem Abstrakt des Patents von 2020 .)

Es sei an frühere Experimente am Gehirn erinnert, bei denen Drähte/Elektroden in Rattenhirne implantiert wurden, um diese Zentren zu stimulieren.

Die Versuchstiere entwickelten daraufhin eine Sucht nach dem Drücken eines Hebels, der Strom in diese Bereiche leitete. Infolgedessen stellten die Ratten das Trinken, Fressen und die Fortpflanzung ein und starben an Unterernährung. Anders ausgedrückt: Diese Technologie, die Hunger oder Glücksgefühle von außen hervorrufen kann, ist ein ideales Werkzeug zur sozialen Kontrolle.

Ist das nicht der Traum der Globalisten für die überwiegende Mehrheit der Menschheit? Ein oder zwei Wochen lang den Hebel betätigen und sie werden schnell sterben. Doch schon bald muss man nicht einmal mehr etwas betätigen, das werden andere für sie tun.

Diese Steuerung des Gehirns basiert auf einer grundlegend neuen wissenschaftlichen Disziplin: der Radiogenetik. Durch die Bestrahlung mit bestimmten Radiowellen aktivieren Nanoempfänger die gewünschten Hirnregionen: Hunger, Durst, Aggression, Unterwerfung, motorische Aktivität, Schlaf etc. Mit anderen Worten: Das ist ein Werkzeug zur externen, manuellen Kontrolle der menschlichen Biologie.

Und es wird eine Form der Sklaverei sein, die den Bau der ägyptischen Pyramiden, für den Hunderttausende von Sklaven schufteten, wie ein Kinderspiel erscheinen lässt.

Es hat bei Ratten funktioniert, nun geht’s an den Menschen

Kürzlich wurde eine interessante Studie dazu veröffentlicht. Wissenschaftler des Instituts für Grundlagenforschung (IBS) und der Yonsei-Universität in Südkorea haben Nano MIND entwickelt, das weltweit erste Gerät zur Modulation tiefer neuronaler Schaltkreise im Gehirn mittels Magnetismus. Diese Technologie ermöglicht die Fernsteuerung des Verhaltens von Tieren und wurde erfolgreich an Ratten demonstriert.

Die Tiere wurden über eine Fernbedienung gesteuert, die wie ein Smartphone funktionierte. Auf Befehl fraßen sie, bewegten sich energisch oder schliefen ein. Die Wissenschaftler lehnten es jedoch ab, über ein mögliches Experiment mit Menschen zu sprechen. (Anm. d. Übers.: Das ist kein Scherz und keine Verschwörungstheorie. Diese erfolgreichen Experimente fanden 2024 statt.)

Nun fragen Sie sich: Was hat das mit mRNA-Impfstoffen zu tun? Nun, das ist der Clou. Es zeigt sich, dass die darin enthaltenen Graphen-Nanopartikel die körpereigenen Funkempfänger des Gehirns sind. Werden sie externen Radiowellen ausgesetzt, erzeugen sie selbst Radiowellen, die spezifische Hirnareale aktivieren. Aufgrund ihrer extrem geringen Größe können sie die Blut-Hirn-Schranke problemlos überwinden und so vom Blut ins Gehirn gelangen.

Nun steht den Globalisten und der Pharmaindustrie ihre nächste Aufgabe bevor: die gezielte Verteilung von Graphenpartikeln in den gewünschten Hirnregionen und die Auswahl der richtigen Radiofrequenzen – und da ist sie, die „strahlende globalistische Zukunft“: Bevölkerungskontrolle per Fernsteuerung durch Impfung.

Hier sei an das berühmte Zitat aus dem Buch „The Great Reset“ von Klaus Schwab, dem Gründer des Weltwirtschaftsforums, erinnert: „Bis 2030 werden Sie nichts mehr besitzen und trotzdem glücklich sein.“ Und genau das ist die Erklärung für das uns kollektiv befallende globalistische „Glück“, wo den Menschen alle grundlegenden Dinge genommen werden: Eigentum, Freiheit, Wahlfreiheit, persönlicher Freiraum, Moral, Würde und Selbstachtung.

Die Antwort liegt im Rockefeller-Patent und in den radiogenetischen Experimenten an Ratten: Ihr Glück ist nicht das Ergebnis persönlicher Leistungen und eines Zusammentreffens von Lebensumständen, sondern eine Abfolge von Tastendrücken, die jemand in Ihrem elektronischen biochemischen Dossier ausführt.

So wird es ablaufen:

Sie sind unglücklich? Ein externes Signal regt die Produktion von Endorphinen, den Glückshormonen, an.

Sie haben Hunger? Die Fernbedienung aktiviert das Sättigungszentrum in Ihrem Gehirn, und Sie sind „satt“.

Sie haben Sexualtrieb, den Wunsch, sich fortzupflanzen? Aber es gibt zu viele dieser Sklaven, sie werden nicht mehr gebraucht, darum deaktivieren wir diese Funktion komplett.

Sie spüren plötzlich Aggression gegenüber dem Besitzer der Fernbedienung? Das Kontrollsystem, das Ihre Gefühle und Stimmungen überwacht, wird Ihre Aggressionszentren sanft oder hart unterdrücken und Ihre Wohlfühlzentren stimulieren.

Dieser „Knöpfedrücker“ wird höchstwahrscheinlich eine künstliche Intelligenz sein, daher gibt es beim Controller keinen Platz Mitleid oder Mitgefühl, oder schlimmer noch, für Verschwörungstheorien.

Dies ist das perfekte Kontrollsystem für die Globalisten, denn es entscheidet für Sie, was Sie als Nächstes tun: wie ein Sklave schuften, Haferschleim essen, durchdrehen und Ihre eigenen Artgenossen töten, schlafen oder wie ein völlig erschöpftes Element sterben. Aber natürlich nur, wenn Sie der mRNA-Impfung Ihres Gehirns zustimmen…

Ende der Übersetzung

Quellen: PublicDomain/anti-spiegel.ru am 03.11.2025