Wenn das Undenkbare eintritt, ein Zusammenbruch: 3I/Atlas und die „Trojanisches Pferd“-Hypothese

Ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, es gibt eine Realität, in der das Undenkbare geschieht. Diese Realität wird oft übersehen, weil die Ereignisse höchst unwahrscheinlich erscheinen. Wir nennen diese Ereignisse Schwarze Schwäne.

Obwohl Ereignisse wie der 11. September oder der Tsunami im Indischen Ozean 2004 als unwahrscheinlich galten, führten beide zu massiven Opferzahlen und zogen bedeutende Veränderungen nach sich, um ähnliche Verluste zu verhindern.

Nach dem 11. September erlebten wir tiefgreifende Veränderungen im Reiseverhalten, bei den Gepäckbestimmungen, den Sicherheitskontrollen und der Verhinderung des Zugangs von Passagieren zu den Piloten während des Fluges.

Nach dem Tsunami im Indischen Ozean 2004 wurde im April 2005 das Tsunami-Warnsystem für den Indischen Ozean (IOTWS) unter der Koordination der Zwischenstaatlichen Ozeanographischen Kommission der UNESCO eingerichtet.

Parallel dazu rief die NASA die ATLAS-Mission ins Leben, um erdnahe Objekte, die auf die Erde treffen könnten, zu erkennen, zu verfolgen und frühzeitig zu warnen. Dies soll dazu beitragen, Katastrophen wie das Aussterben der Dinosaurier zu verhindern.

In diesem Artikel werden wir 3I/ATLAS genauer betrachten und untersuchen, wie ein Ereignis vom Typ „Trojanisches Pferd“ aussehen könnte. Zunächst ist es jedoch wichtig, die ATLAS-Mission zu verstehen.

ATLAS-Mission

Das Asteroid Terrestrial‐impact Last Alert System (ATLAS) ist ein hochmodernes Netzwerk von Durchmusterungsteleskopen zur Erkennung erdnaher Objekte (NEOs), die ein Einschlagrisiko darstellen könnten.

ATLAS wurde ursprünglich an der Universität von Hawaii mit NASA-Förderung entwickelt und betreibt mehrere Teleskope auf beiden Hemisphären, darunter einen Standort in Chile, um den gesamten Nachthimmel alle 24 Stunden abzusuchen. (Interstellares Objekt 3I/ATLAS beschleunigt und färbt sich blauer – mögliche Anzeichen für einen außerirdischen „Antrieb“ (Video))

Sein Hauptziel ist die frühzeitige Warnung vor potenziellen Asteroiden- oder Kometengefahren, um den Behörden Tage bis Wochen Zeit zur Vorbereitung auf Objekte unterschiedlicher Größe zu geben.

ATLAS zeichnet sich durch seine Kombination aus Geschwindigkeit und Abdeckung aus. Durch die kontinuierliche Himmelsdurchmusterung mit automatisierten Erkennungsalgorithmen kann das System bisher unbekannte Objekte identifizieren, bevor sie sich der Erde nähern.

Ursprünglich für die planetare Verteidigung konzipiert, hat sich ATLAS auch bei der Entdeckung seltener kosmischer Besucher als unschätzbar wertvoll erwiesen, darunter interstellare Objekte wie 3I/ATLAS, das unerwartet begonnen hat, unser Sonnensystem zu durchqueren.

Die Analystenmeinung: 3I/ATLAS

Im Bereich der militärischen Aufklärung werden Analysten darin geschult, zwei unterschiedliche Ergebnisse zu bewerten: die wahrscheinlichste Handlungsweise (MLCOA) und die gefährlichste Handlungsweise (MDCOA). Erstere ist das, was wir erwarten; letztere ist das, was wir am wenigsten ignorieren dürfen.

Angewendet auf 3I/ATLAS ist die Erklärung für den MLCOA eindeutig: Es handelt sich um einen Kometen, einen interstellaren Flugkörper natürlichen Ursprungs.

Der MDCOA hingegen, so unwahrscheinlich es auch erscheinen mag, stellt etwas anderes dar: ein Objekt künstlicher Gestaltung oder Absicht. Die wissenschaftliche Gemeinschaft neigt verständlicherweise zur wahrscheinlichsten Erklärung. Doch wie Analysten wissen, kann das Ignorieren der gefährlichsten Möglichkeit verheerende Folgen haben.

Hier kommt der Ansatz von Avi Loeb. Anstatt Gewissheit zu beanspruchen, wendet er dieselbe Denkweise an, die Geheimdienstmitarbeiter in kritischen Situationen mit begrenzten Daten nutzen: Sie behandeln unwahrscheinliche, aber folgenreiche Szenarien als lohnenswert und widmen ihnen strukturierte Aufmerksamkeit. Seine Kritiker mögen dies als Spekulation abtun, doch in Wahrheit ist es schlichtweg disziplinierte Voraussicht.

Der Fall 3I/ATLAS

Dr. Loeb hat verschiedene Bedenken und Hinweise zu 3I/ATLAS dargelegt. Ich empfehle Ihnen dringend, seine wissenschaftlichen Arbeiten oder diesen Artikel zu lesen, in dem er sieben verschiedene Anomalien detailliert beschreibt. Einige der von ihm genannten Anomalien sind im oben verlinkten Artikel wie folgt aufgeführt:

1. Größe: Der Durchmesser von 3I/ATLAS ist größer als 5 Kilometer, was seine Mindestmasse von 33 Milliarden Tonnen um den Faktor Tausend bis Million größer macht als die Masse des zweiten und ersten interstellaren Objekts (wie hier ermittelt).

2. Jet: Die Hubble-Aufnahme von 3I/ATLAS zeigte einen nach vorne gerichteten Jet aus gestreutem Sonnenlicht – zehnmal länger als breit –, der zur Sonne gerichtet war (wie hier beschrieben). Ein schwacher Schweif trat erst Ende August auf (wie hier berichtet).

3. Ungewöhnliche chemische Zusammensetzung: Die Gaswolke um 3I/ATLAS wies deutlich mehr Nickel als Eisen auf (wie hier und hier diskutiert), ähnlich wie in industriellen Nickellegierungen. Im Gegensatz zu Kometen des Sonnensystems enthielt die Wolke hauptsächlich Kohlendioxid und kein Wasser (wie hier und hier berichtet).

4. Polarisation: Das Licht von 3I/ATLAS wies eine extrem negative Polarisation auf (wie hier berichtet).

5. Die Bahn von 3I/ATLAS ist bis auf 5 Grad (0,2 % Wahrscheinlichkeit) mit der Ekliptikebene der Planeten um die Sonne ausgerichtet, wie hier erläutert.

6. Die Ankunftszeit von 3I/ATLAS wurde so optimiert, dass es nahe an Mars, Venus und Jupiter vorbeifliegt (Wahrscheinlichkeit 0,005 %), wie hier erläutert.

7. Die Ankunftsrichtung von 3I/ATLAS stimmt innerhalb von 9 Grad mit dem „Wow!-Signal“ vom 15. August 1977 überein (Wahrscheinlichkeit 0,6 %), wie hier besprochen.

Loeb schätzte kürzlich die Wahrscheinlichkeit, dass 3I/ATLAS keinen „rein natürlichen Ursprung“ hat, auf 30 bis 40 Prozent. Auch wenn diese Wahrscheinlichkeit gering ist, stellt sie angesichts der aktuellen Beobachtungen eine realistische Einschätzung dar und liegt durchaus im Rahmen eines akzeptablen „riskantesten Vorgehens“.

Es geht nicht darum, dass 3I/ATLAS künstlich ist, sondern darum, dass diese Möglichkeit, so gering sie auch sein mag, Beachtung verdient.

Loebs Argument lautet nicht, dass das Objekt definitiv unnatürlich sei, sondern dass Bewusstsein entscheidend ist. Seine Warnung unterstreicht eine einfache Wahrheit:

Schon eine einzige Fehleinschätzung kann dazu führen, dass ein Schwarzer Schwan oder ein Trojanisches Pferd übersehen wird. Ob dieses oder ein zukünftiges Objekt dieser Beschreibung entspricht, ist ungewiss, die Notwendigkeit, wachsam zu bleiben, jedoch nicht.

Und das führt uns zur nächsten Frage: Wenn ein solches trojanisches Pferd existieren würde, wie könnte es aussehen?

Das interstellare Trojanische Pferd

Einen Moment Geduld bitte, denn jetzt beginnen wir mit den Hypothesen. Einer meiner liebsten Aspekte meiner Arbeit als Analyst war das Planspiel und die Theoriebildung, das Überprüfen unseres Wissens anhand dessen, was wir noch nicht wissen.

In diesem Fall möchte ich 3I/ATLAS aus derselben Perspektive betrachten. Was wäre, wenn es sich dabei oder bei einem ähnlichen zukünftigen Objekt um ein trojanisches Pferd handeln würde?

Das Ziel eines solchen Ereignisses wäre vermutlich Aufklärung. Eine aufkommende Theorie besagt, dass das Objekt am 19. Dezember , wenn es in etwa 168 Millionen Meilen Entfernung an der Erde vorbeifliegt, Miniatursonden aussetzen könnte .

Manche argumentieren, es gäbe keinen Grund, warum das Objekt als interstellarer Komet erscheinen sollte. Doch wenn eine intelligente Spezies uns technologisch Tausende oder Millionen Jahre voraus wäre, ergäbe genau diese Strategie Sinn.

Warum sollte sich eine solche Zivilisation verbergen? Dafür gibt es ein paar einfache Gründe.

Schwarzwaldhypothese: Die Schwarzwaldhypothese besagt, dass andere Zivilisationen existieren, aber aus Angst vor Entdeckung und potenziellen Gefahren schweigen. Eine Zivilisation, die andere Systeme nach Ressourcen durchsucht, Umwelten erforscht oder andere praktische Gründe verfolgt, würde wahrscheinlich so unauffällig wie möglich agieren wollen.

Sie mag nicht feindselig sein, aber sie würde dennoch versuchen, die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken, um das Risiko zu minimieren. Unauffällig zu bleiben ist eine einfache Vorsichtsmaßnahme, die jede intelligente Zivilisation vernünftigerweise ergreifen kann.

Wir praktizieren es bereits auf der Erde: Selbst hochentwickelte Nationen wie die Vereinigten Staaten versuchen, bei Militäroperationen unentdeckt zu bleiben. Ungeachtet der Stärke unserer Streitkräfte arbeiten wir stets daran, Entdeckung und Aufdeckung zu minimieren. Tarnkappenbomber, U-Boote und radarabsorbierende Schiffe dienen alle demselben Zweck: unbemerkt zu operieren.

Wenn wir trotz all unserer Technologie und unseres Selbstvertrauens immer noch Wert auf Tarnung legen, warum sollte eine andere Zivilisation mit größeren Fähigkeiten nicht dasselbe tun?

Überraschungsmoment: Selbst wenn eine Zivilisation sich nicht darum schert, beobachtet zu werden, bietet das Aufrechterhalten des Überraschungsmoments einen klaren Vorteil. Überraschung erhöht die Wahrscheinlichkeit, Ziele zu erreichen, sei es Beobachtung, Aufklärung oder andere Zwecke.

Sun Tzu schrieb: „Greife ihn dort an, wo er unvorbereitet ist, und erscheine dort, wo man dich nicht erwartet“ und „Verwirre, führe und überrasche den Feind.“ Eine Zivilisation, die der unseren weit überlegen ist, würde mit ziemlicher Sicherheit den Wert strategischer Planung und die Vorteile des Verborgenbleibens bis zum richtigen Zeitpunkt verstehen.

Folgeindikatoren

Ich wäre sehr überrascht, wenn sich 3I/ATLAS in irgendeiner Weise deutlich vom normalen Verhalten eines Kometen unterscheiden würde. Wahrscheinlich wird er ähnliche Anomalien zeigen wie die bereits beobachteten, selbst wenn diese nicht natürlichen Ursprungs sind und der Aufklärung dienen.

Sollte er sich als etwas anderes als natürlich und möglicherweise feindselig erweisen, würde ich als nächstes ein ähnliches Objekt von vergleichbarer Größe beobachten, das 2026 erscheint. In diesem Fall könnte es eine reale physische Bedrohung darstellen.

Um es klarzustellen: Ich sage nicht, dass dies passieren wird, dass es wahrscheinlich ist oder dass 3I/ATLAS mehr als ein Komet ist. Das Auftreten eines weiteren interstellaren Objekts im Jahr nach 3I/ATLAS wäre jedoch äußerst besorgniserregend, da die Wahrscheinlichkeit, innerhalb eines Jahres zwei solcher Objekte zu begegnen, sehr gering ist.

Um das Ganze in Relation zu setzen: Bisher wurden nur drei interstellare Objekte beobachtet: 1I/ʻOumuamua (entdeckt am 19. Oktober 2017), 2I/Borisov (entdeckt am 30. August 2019) und 3I/ATLAS (entdeckt am 1. Juli 2025).

Selbst mit unserer wachsenden Beobachtungsreichweite liegt die Wahrscheinlichkeit, im nächsten Kalenderjahr einen weiteren interstellaren Besucher zu entdecken, wahrscheinlich unter zehn Prozent.

Diese Reichweite selbst hat sich rasant vergrößert: ATLAS startete 2015 mit seinem ersten Teleskop auf dem Haleakalā in Hawaii, 2017 kam ein zweites auf dem Mauna Loa hinzu, und 2022 wurde die Beobachtungsabdeckung mit Standorten in Chile und Südafrika auf die Südhalbkugel ausgedehnt.

Jeder neue Standort erweitert den Himmel, den wir überwachen können, und erhöht somit unsere Chancen, diese seltenen Besucher zu entdecken. Doch selbst mit dieser erweiterten Abdeckung bleibt die Ankunft eines interstellaren Objekts ein außergewöhnliches Ereignis.

Abschluss

Als Zivilisation, nicht nur als einzelne Nation, müssen wir proaktiv statt reaktiv handeln. Genau das ist es, was Avi Loeb tut.

Dies versucht man der wissenschaftlichen Gemeinschaft und den politischen Entscheidungsträgern zu vermitteln. Die zuvor erwähnten „Schwarzen Schwäne“, wie der 11. September oder der Tsunami im Indischen Ozean 2004, betrafen nur einen Teil der Menschheit. Das Auftauchen eines interstellaren Objekts unbekannter Herkunft, insbesondere eines potenziell intelligenten Objekts, stellt eine Herausforderung für die gesamte Menschheit dar.

Es gibt nichts zu verlieren, wenn man Vorsichtsmaßnahmen trifft und den Dialog aufrechterhält. Sich auf das Unerwartete vorzubereiten, selbst wenn es unwahrscheinlich ist, ist weitaus klüger, als es von vornherein auszuschließen.

Die potenziellen Folgen, solche Möglichkeiten zu ignorieren, sind zu gravierend, um sie zu vernachlässigen. Die Beobachtung, Erforschung und Diskussion dieser seltenen Ereignisse stellt sicher, dass wir im Falle des Undenkbaren überlegt und strategisch reagieren können.

Denn sollte ein wahrhaft interstellares Schwarzer Schwan eintreten, hätten wir wahrscheinlich keine Möglichkeit, reaktiv Maßnahmen zu ergreifen.

