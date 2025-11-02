Wer behauptet, Impfstoffe seien sicher und wirksam, lügt (Video)

Teile die Wahrheit!

Impfstoffe sind nicht hundertprozentig sicher und wirksam, entgegen den Aussagen von Stephen Kinnock, dem britischen Staatsminister für Pflege.

Im untenstehenden Video „Der alte Mann im Sessel“ erklärt Dr. Vernon Coleman, warum die übertriebenen Behauptungen zur Impfstoffsicherheit in der Öffentlichkeit an Glaubwürdigkeit verlieren und warum die Aussagen der Regierung zur Impfstoffsicherheit falsch sind.

Dr. Coleman hat Kinnock zu einer Live-Fernsehdebatte über Impfstoffsicherheit herausgefordert, doch Kinnock hat nicht reagiert. Dr. Coleman vermutet, dass Kinnocks Berater wissen, dass er die Debatte verlieren würde.

Es ist September 2025 und dies ist Video Nummer 340. Die meisten anderen wurden natürlich von den Zensoren endgültig gelöscht – mit der Begründung, sie enthielten viele Wahrheiten, die den Bösewichten unangenehm waren.

Vor ein paar Wochen sagte der britische Abgeordnete Stephen Kinnock, angeblich Staatsminister für Pflege und einigen wohl am besten bekannt als Sohn von Neil Kinnock, gegenüber der BBC, die Regierung sei besorgt über die Impfbereitschaft und die Impfskepsis. Diese habe nach der Covid-19-„Pandemie“ zugenommen, und er fügte hinzu, Kampagnen, die „den Nutzen einer Impfung und deren hundertprozentige Sicherheit erklären, würden verstärkt, um diesen Kampf gegen die Verschwörungstheoretiker zu gewinnen“.

Warum hat er das gesagt? Warum sollte irgendjemand so etwas sagen? Man würde doch nicht denken, dass jemand so dumm sein kann, oder? Darf ich den Staatsminister für Pflege als dumm bezeichnen?

Es wurde von der BBC berichtet, also muss es stimmen. Nun ja, vielleicht ein bisschen. Vielleicht wurde er falsch zitiert. Vielleicht sagte er in Wirklichkeit: „Ich habe nächste Woche einen Termin für meine Gehirntransplantation, und der Arzt sagt, ich muss viele grüne Bohnen essen.“ Man weiß ja nie, was die BBC – Großbritanniens offizielle Propagandaabteilung, die unerschöpfliche Quelle für Desinformation und Falschinformationen – tatsächlich sagt.

Der Staatsminister für Pflege – und es ist beruhigend zu wissen, dass wir anscheinend einen haben – sagte, scheinbar mit ernster Miene, dass sich die Regierung auch dem Kampf gegen Desinformation und Verschwörungstheorien über Impfstoffe in den sozialen Medien verschrieben habe.

Es sei hier vielleicht erwähnt, dass Herr Kinnock einst für das Weltwirtschaftsforum gearbeitet hat. Kinnock soll angeblich auch Sterbehilfe befürworten – was angesichts seiner Unterstützung für Impfstoffe vielleicht nicht ganz überraschend ist.

„Es ist unsere Aufgabe als Regierung und aller anderen, die auf der Seite des gesunden Menschenverstands und der Vernunft stehen, diese Argumente vorzubringen und diesen Kampf gegen die Verschwörungstheoretiker, Falschinformanten und Desinformanten da draußen zu gewinnen, die zur Rechenschaft gezogen und zum Schweigen gebracht werden müssen“, fügte Kinnock hinzu. (Tribunal erklärt COVID-mRNA-Impfungen zu „biologischen und technologischen Massenvernichtungswaffen“)

Ich beschäftige mich seit rund 60 Jahren mit Impfstoffen und bin zu dem Schluss gekommen, dass die Behauptung, ein Impfstoff sei hundertprozentig sicher, genauso absurd ist wie die Aussage, Bomben würden nie Menschen töten oder der britische Premierminister Keir Starmer sei 1,93 Meter groß und charismatisch. Oder dass in Gaza niemand getötet worden sei.

Kinnocks Problem (das er mit Impfbefürwortern weltweit teilt) ist, dass man durch Übertreibung seine Glaubwürdigkeit verliert.

Die eklatanten Lügen über den Covid-19-Impfstoff haben das Vertrauen der Regierung in die Augen intelligenter Menschen zerstört. Heute weiß jeder informierte Mensch, dass die Politiker, Journalisten und Ärzte, die den angeblich giftigen Covid-19-Impfstoff übertrieben angepriesen haben, verhaftet und für hundert Jahre oder länger in den Tower von London gesperrt werden sollten.

Herr Kinnock junior sollte sich die Faktenlage zum Covid-19-Impfstoff einmal kritisch ansehen – viele davon waren bereits 2020 verfügbar, als ich das Zeug erstmals als giftig und nutzlos bezeichnete.

Leider bezweifle ich, dass er das tun wird; er wird lieber an seinen Vorurteilen festhalten und weiterhin Fehlinformationen über Impfstoffe verbreiten – und drohen, diejenigen zum Schweigen zu bringen, die es wagen, die Wahrheit zu sagen. („Schweigen“ ist ein sehr emotionales Wort, Herr Kinnock. Es ist das Wort, das Diktatoren benutzen, wenn sie an Erschießungskommandos denken. Und wenn man, wie ich, bereits ein potenzielles Opfer eines Attentatsversuchs war, ist es ein inakzeptables Wort.)

Ich nehme an, es kommt darauf an, wie man „sicher“ definiert, aber ich würde behaupten, dass es keinen Impfstoff auf der Welt gibt, der 100% sicher ist – obwohl dies nicht das erste Mal ist, dass eine solch absurde Behauptung in der BBC aufgestellt wurde. (Um es klarzustellen: Mein Wörterbuch definiert „sicher“ als „wahrscheinlich nicht schädlich“.)

Die entscheidende Frage ist: Wie erklärt Herr Kinnock, warum Regierungen weltweit Milliarden von Dollar an Familien von Impfgeschädigten gezahlt haben?

Und warum zahlt seine Regierung so hohe Summen an Impfgeschädigte, wenn Impfstoffe doch hundertprozentig sicher sind? Und

was soll das Gerede vom „Zum Schweigen bringen“?

Ich selbst werde ja schon zum Schweigen gebracht, nur weil ich die Wahrheit sage.

Warum verweigert die BBC (und die übrigen Mainstream-Medien sowie der Großteil des Internets) jegliche Debatte über Impfungen? Warum werde ich von allen Mainstream-Medien, YouTube und allen sozialen Netzwerken verbannt, weil ich auf die reale Gefahr von Impfungen hingewiesen habe? Zum

Schweigen bringen ist heutzutage die neue Methode. Wenn man ein mächtiger Politiker ist und unbequeme Wahrheiten nicht hören will, dann bringt man die Leute zum Schweigen, anstatt mit ihnen zu diskutieren.

Wenn Kinnock wirklich glaubt, dass Impfstoffe absolut sicher sind, wäre es dann nicht klug, eine öffentliche Debatte über Impfungen anzustoßen? Das würde sicherlich alle Impfgegner zum Schweigen bringen und es der Regierung erleichtern, ihre Impfprogramme erfolgreicher zu bewerben.

Deshalb forderte ich Herrn Kinnock zu einer Live-Debatte im nationalen Fernsehen heraus.

Er könnte argumentieren, dass Impfstoffe (einschließlich des Covid-19-Impfstoffs) hundertprozentig sicher und wirksam sind. Er könnte so viele Berater mitbringen, wie ins Studio passen.

Und ich würde argumentieren, dass er falsch liegt. Ganz allein.

Damit wäre die Sache endgültig geklärt. Es

wird Sie nicht überraschen, dass er nicht reagiert hat.

Ich hatte es auch nicht erwartet. Seine Berater hätten es niemals zugelassen, denn die, die lesen können, wissen, dass ich gewinnen und Kinnock verlieren würde.

Deshalb sind Debatten verboten. Deshalb duldet die BBC keine Kritik an Impfungen. Wussten Sie das? Die BBC räumt niemandem Sendezeit ein, der Impfungen infrage stellt – „egal ob zu Recht oder zu Unrecht“. Das sind ihre Worte, nicht meine.

Ich schreibe schon lange über Impfungen.

In meinem ersten Buch „ Die Medizinmänner “, das 1975 erschien, wies ich darauf hin, dass:

Die BCG-Impfung gegen Tuberkulose wurde 1928 eingeführt, doch 1930 starben 72 Kinder, nachdem ein mit einem virulenten Bakterium verunreinigter Impfstoff verwendet worden war. Der Salk-Impfstoff wurde als Durchbruch im Kampf gegen Polio gefeiert, doch 1955 traten in den USA 204 Poliofälle bei geimpften Kindern auf. In Großbritannien gab es kürzlich hitzige Diskussionen über die Zahl der impfgeschädigten Kinder. Ein britischer Abgeordneter behauptet, dass etwa 2.000 Kinder in Großbritannien schwere Impfschäden erlitten haben. Er berief sich auf eine Studie, der zufolge eines von 5.000 gegen Keuchhusten geimpften Kindern dauerhafte Hirnschäden davongetragen hat. Eine schwedische Studie ergab, dass zwischen einem von 3.000 und einem von 6.000 Kindern nach der Keuchhustenimpfung an einer Form von Hirnerkrankung leidet. Einem Gutachter zufolge hätte mindestens ein Drittel der Kinder mit Hirnschäden überhaupt nicht geimpft werden dürfen, da sie in der Vergangenheit Anfälle und ähnliche Symptome hatten, die üblicherweise als Kontraindikationen für eine Impfung gelten. Ein Problem in Großbritannien war die abnehmende Wirksamkeit des Keuchhustenimpfstoffs. Bei seiner Einführung lag die Wirksamkeit bei 80 Prozent, doch 1968 sank sie auf 20 bis 30 Prozent. Um die Wirksamkeit zu steigern, wurde die Impfstoffdosis erhöht, was zu schwereren Nebenwirkungen führte.

Ich habe das 1975 veröffentlicht, und seitdem hat sich die Lage stetig verschlechtert.

Heutzutage wird man in den Mainstream-Medien kaum noch die Wahrheit über medizinische Themen erfahren. Und auch über Impfungen hört man nichts von der Wahrheit.

Die Impfbefürworter wiederholen ständig den üblichen Unsinn, Impfstoffe seien sicher und wirksam, obwohl sie es ganz offensichtlich nicht sind. Alles, was sie sagen, ist eine Lüge. Sie reden gern über Jenner und seine Pockenimpfung, verschweigen aber, dass Jenners erster Sohn – der, den er impfen ließ – Hirnschäden erlitt und jung starb. Jenner ließ seinen zweiten Sohn nicht impfen. Das verschweigen sie einem, nicht wahr?

Ärzte bekommen heutzutage nur noch das zu lesen und zu hören, was die Pharmaindustrie ihnen vorgibt. Alles Kontroverse, alles, was den Status quo infrage stellt, muss unterdrückt werden.

Vor einiger Zeit wurde ich von der Firma PasTest eingeladen, auf einer Konferenz zum Thema Medikationsfehler und Nebenwirkungen von verschreibungspflichtigen Medikamenten zu sprechen.

Aufbauend auf unserem Engagement für Qualität in der medizinischen und gesundheitsbezogenen Aus- und Weiterbildung, veranstaltet PasTest eine Reihe von Veranstaltungen im Gesundheitswesen. Diese konzentrieren sich auf die berufliche Weiterentwicklung von Klinikern und Managern, die gemeinsam die Gesundheitsversorgung im Vereinigten Königreich gewährleisten. Unser Ziel ist es, denjenigen eine Plattform zu bieten, die die Versorgung auf nationaler und regionaler Ebene verbessern können. Die Themen unserer Konferenzen umfassen Politik, Best Practices, Fallstudien, klinisches Management und evidenzbasierte Praxis. PasTest ist bestrebt, die besten Referenten zu gewinnen, die das Publikum mit ausgewogenen, relevanten und anregenden Programmen begeistern. PasTest hat in der Vergangenheit bewiesen, dass durch gründliche Recherche und die ständige Berücksichtigung aktueller Entwicklungen im Gesundheitswesen und in der medizinischen Praxis erstklassige Fortbildungsveranstaltungen realisiert werden können.

Das sagten sie.

Klingt wunderbar, dachte ich (in einem meiner naiveren Momente).

Iatrogenese (ärztlich verursachte Krankheiten) ist so etwas wie mein Spezialgebiet. Ich habe zahlreiche Bücher und Artikel zu diesem Thema verfasst. Meine Kampagnen haben dazu geführt, dass mehr Medikamente verboten oder kontrolliert wurden als die von irgendjemand anderem.

Zusätzlich zu meinem Vortrag auf der Konferenz wollten die Organisatoren, dass ich ihnen bei der Erstellung des endgültigen Programms helfe. Ich unterzeichnete einen Vertrag.

PasTest bestätigte mir schriftlich meine Ernennung als Berater und Referent für die PasTest-Konferenzabteilung. Und dann herrschte Stille.

Stille.

Schließlich erschien ein Programm für die Veranstaltung im Internet. Merkwürdigerweise stand mein Name nicht auf der Rednerliste.

Hier ist ein Auszug aus dem Werbetext für die Konferenz:

Vor dem Hintergrund der zunehmenden Medienberichterstattung über die Zahl der britischen Patienten, die aufgrund von Nebenwirkungen von Medikamenten erkranken oder sterben, zielt unsere Konferenz darauf ab, die aktuellen Strategien zur Vermeidung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen zu erläutern und aufzuzeigen, was zur Aufklärung der Patienten getan werden kann.

Es ist brillant, Patienten die Schuld für Probleme mit verschreibungspflichtigen Medikamenten zuzuschieben. Die meisten arzneimittelbedingten Probleme entstehen durch die Inkompetenz von Ärzten, nicht durch die Unwissenheit der Patienten. Wenn es darum geht, Patienten darüber aufzuklären, wie sie Probleme mit verschreibungspflichtigen Medikamenten am besten vermeiden, wäre der Rat einfach: „Vertrauen Sie Ärzten nicht.“

Auf der Rednerliste standen diverse Personen, von denen ich noch nie gehört hatte, darunter ein Vertreter des Verbandes der britischen pharmazeutischen Industrie und ein Vertreter der Arzneimittelbehörde.

Warum also wurde ich offenbar von dieser Konferenz ausgeschlossen?

PasTest antwortete auf unsere Anfrage: „Bestimmte Parteien hielten ihn (Vernon Coleman) für zu umstritten und wollten daher nicht teilnehmen.“

Entscheidet die Pharmaindustrie nun, wer mit Ärzten und NHS-Mitarbeitern über Probleme mit verschreibungspflichtigen Medikamenten sprechen darf? Wissen die NHS-Verantwortlichen, dass die Teilnehmer solcher Konferenzen nur von der Pharmaindustrie genehmigte Redner hören und dass diejenigen, die die Wahrheit sagen, ausgeschlossen werden?

Die beunruhigende Tatsache ist, dass der NHS dafür bezahlt hat, Delegierte zu einer Konferenz zu schicken, auf der ein Vertreter der Pharmaindustrie über Arzneimittelsicherheit sprach. Aber ich wurde gesperrt.

Die Frage ist: Wenn Ärzte oder Pharmakonzerne der Meinung sind, ich liege falsch, warum lassen sie mich dann nicht zu Wort kommen und erklären, warum sie mich für falsch halten?

Die unausweichliche Antwort ist, dass sie wissen, dass meine Kritik an der Ärzteschaft und der Pharmaindustrie berechtigt und unwiderlegbar ist.

Was mit PasTest geschah, ist keineswegs ungewöhnlich. Allerlei seltsame Gestalten (hauptsächlich Politiker und Verwaltungsbeamte) haben heutzutage die Kontrolle über das Gesundheitswesen übernommen; sie haben kein wissenschaftliches Verständnis davon und meinen einfach, alles besser zu wissen. Impfungen sind heute ein politisches und kein wissenschaftliches Thema mehr. Fakten sind nur noch lästig und stören, so willkommen wie ein Hotdog-Verkäufer auf einem Vegetariertreffen.

Ich wurde seit vielen Jahren nicht mehr eingeladen (oder durfte nicht mehr) im Radio oder Fernsehen über Impfungen diskutieren. Das liegt vor allem daran, dass die etablierte Ärzteschaft (nachdem sie eine lange Reihe von Debatten verloren hat) sich weigert, mit mir über medizinische Themen zu diskutieren oder gar in Sendungen aufzutreten, zu denen ich eingeladen wurde.

Das letzte Mal, dass ich im Radio über Impfungen sprach, ist schon gut zwanzig Jahre her. Zu meiner großen Überraschung wurde ich eingeladen, in einer Spätabendsendung von Radio City, einem unabhängigen Sender in Liverpool, über das Thema Impfen zu diskutieren. Ein Arzt aus der Region war ebenfalls eingeladen, mit mir zu debattieren. Das Ergebnis war außergewöhnlich.

Lange Zeit weigerte sich der Arzt zuzugeben, dass Ärzte mit Impfungen Geld verdienen. Erst als ich ihn direkt darauf ansprach, stritt er empört ab, dass Ärzte ein finanzielles Interesse an der Förderung von Impfungen hätten. Erst als ich darauf hinwies, dass Hausärzte Honorare und Prämien für die Impfung ihrer Patienten erhalten, gab er – wenn auch widerwillig – zu, dass ich Recht hatte. Die Hauptverteidigung des Arztes schien mir zu sein, dass er Recht haben und ich Unrecht haben müsse, weil die Regierung und andere Ärzte seine Ansichten zur Impfung teilten (die natürlich meinen diametral entgegengesetzt waren). Ich fand dieses Argument nie besonders überzeugend, und zumindest eine Zeit lang auch die Zuhörer nicht. Der Moderator wollte wissen, warum die von mir präsentierten Fakten noch nie zuvor gesendet worden waren.

Am Ende der Sendung wurde mir mitgeteilt, dass die Sendung noch nie eine solche Resonanz von den Zuhörern erhalten hatte. Es war, wie mir versichert wurde, die größte Zuschauerresonanz aller Zeiten. Die Zuhörer waren verzweifelt auf der Suche nach mehr Informationen. Am Ende der Sendung wurde ich gefragt, ob ich eine weitere, längere Sendung zum Thema Impfungen machen würde. Ich sagte zu. Ich bot an, mit so vielen impfbefürwortenden Ärzten und Experten wie möglich über das Thema Impfungen zu diskutieren, wie der Radiosender finden konnte.

Ich hörte nie wieder etwas von ihnen. Ich kontaktierte sie, um zu fragen, ob sie noch an einer intensiveren Debatte interessiert wären. Das waren sie nicht.

Und seitdem war kein anderer Radio- oder Fernsehsender bereit, mir zu erlauben, im Radio über Impfungen zu sprechen. Ich bezweifle, dass sich das ändern wird. Patienten werden, genau wie Ärzte, vor unbequemen Wahrheiten geschützt.

Die Medien sind generell voll von Artikeln und Sendungen, die diejenigen verhöhnen, die sich Sorgen um Impfungen machen, und Impfungen als sicher und wirksam anpreisen.

Die meisten Ärzte hinterfragen nichts – zu ängstlich, um das Establishment zu verärgern. Unbequeme Fragen zu stellen, kann die Karriere eines Arztes ruinieren. Und Medizinjournalisten sind genauso nutzlos. Die meisten haben kaum eine formale medizinische Ausbildung, wissen nicht, worauf sie achten sollen, erhalten nicht selten Zahlungen von Pharmaunternehmen (diese Zahlungen erfolgen für Artikel in deren Publikationen und übersteigen häufig die üblichen Honorare für Journalisten bei Weitem) und haben kaum den Mut, sich gegen das Establishment zu stellen.

Die Macht der Impfbefürworter ist groß und weit verbreitet. Als ich eine Kolumne für die Oriental Morning Post in China schrieb, kritisierte ich darin Impfungen. Nach Erscheinen der Kolumne teilten mir meine chinesischen Buchverlage mit, dass die chinesische Regierung ihnen die Veröffentlichung meiner Bücher untersagt habe. Ich wurde praktisch zum Schweigen gebracht. Ähnliches geschah auch in anderen Ländern. Früher veröffentlichte ich Bücher in 26 Sprachen. Heute verlege ich meine Bücher selbst – auf Englisch.

Eine gute Nachricht ist, dass entgegen der landläufigen Meinung viele Ärzte die ungezügelte Begeisterung der Ärzteschaft für Impfungen mit Sorge betrachten. Die meisten ziehen es (verständlicherweise) vor, anonym zu bleiben.

Hier ist einer (von vielen) relevanten Briefen, die ich in den letzten Jahren von praktizierenden Ärzten erhalten habe. Dieser stammt von einem Hausarzt. Er schrieb: „Ihre Kritik an Impfstoffen ist vollkommen berechtigt. Die Ärzteschaft ist unter den verhängnisvollen Einfluss der Pharmakonzerne geraten, und so müssen Ärzte so tun, als könnten Impfstoffe nicht schaden. Ich bin Arzt und betrachte Impfungen als Betrug und Farce. Die Hexen in Macbeth hätten durchaus moderne Impfstoffe in ihr Rezept einfließen lassen können.“

Fakt ist: Von allen verfügbaren Medikamenten sind Impfstoffe die unzuverlässigsten, gefährlichsten und am wenigsten wirksamen. Impfstoffe können Hirnschäden verursachen – und sogar tödlich sein. Ich bin immer wieder erstaunt, dass dies jemanden überrascht. Wenn man kleinen Kindern potenziell giftige Substanzen verabreicht, ist es doch offensichtlich, dass es zu Problemen kommt. Die wichtigste bekannte Tatsache über Impfstoffe ist, dass sie Hirnschäden verursachen können. Und sie können tödlich sein. Das ist keine Theorie oder Vermutung, sondern Fakt. Dennoch werden potenzielle Probleme nicht ausreichend untersucht. Ärzte haben beispielsweise einen Zusammenhang zwischen Impfungen und anhaltendem, untröstlichem, schrillem Schreien kurz danach beobachtet. Dies scheint mit einem Zusammenhang zwischen Impfungen und Enzephalopathie übereinzustimmen. Dieser Zusammenhang könnte für Politiker, Ärzte und Pharmaunternehmen äußerst peinlich sein und wurde bisher nicht ausreichend untersucht.

Erstaunlicherweise erwähnte niemand die Möglichkeit, dass Impfstoffe dafür verantwortlich sein könnten, als die Amerikanische Akademie für Kinderheilkunde bekannt gab, dass jedes sechste amerikanische Kind eine Entwicklungsstörung und/oder eine Verhaltensstörung hat. Niemand in den zuständigen Behörden scheint zu wissen, warum so viele amerikanische Kinder in einem so schlechten Zustand sind. „Das ist nicht fair“, sagte ein Experte. „Wir kümmern uns so gut um unsere Kinder. Amerikanische Kinder sind häufiger geimpft als Kinder in jedem anderen Land.“

Hier ist eine Liste einiger Nebenwirkungen, die durch Impfungen verursacht werden können. Natürlich rufen nicht alle Impfstoffe all diese Nebenwirkungen hervor. Andererseits ist diese Liste keineswegs vollständig, und es gibt zweifellos weitere Nebenwirkungen, die nach einer Impfung auftreten können. Hirnschäden, Lähmungen, Schmerzen, Fieber, Übelkeit, Schwindel, Magen-Darm-Beschwerden, Appetitlosigkeit, Unruhe, Kopfschmerzen, Unwohlsein, allergische Reaktionen, Reizbarkeit, Juckreiz, Fazialisparese (Bell-Lähmung), Guillain-Barré-Syndrom und Krampfanfälle sind nur einige der schwerwiegenderen Probleme. Wie viele Nebenwirkungen und Probleme es genau gibt? Das lässt sich schwer sagen. Und wie häufig treten Nebenwirkungen auf? Auch das ist schwer zu sagen. Im Jahr 2007 veröffentlichte die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA 1.637 Berichte über unerwünschte Reaktionen auf die HPV-Impfung, darunter 371 schwerwiegende Reaktionen und drei Todesfälle.

Vier separate Studien haben zudem gezeigt, dass vollständig geimpfte Kinder häufiger an Asthma erkranken.

Impfungen können sogar Symptome hervorrufen, die denen der Krankheit, vor der sie schützen sollen, sehr ähnlich sind. Die Symptome von Long Covid sind beispielsweise identisch mit denen von Impfschäden nach einer Covid-19-Impfung.

Eine vollständige Liste möglicher Nebenwirkungen der Grippeimpfung umfasst unter anderem: Asthma, Hirnschwellung, Guillain-Barré-Syndrom, Gesichtslähmung, Schädigung der Augenmuskulatur, Schädigung der Arm- und Schultermuskulatur, Blutergüsse, Bauchschmerzen, Nierenerkrankungen, Nesselsucht und Anaphylaxie.

Eine im International Journal of Clinical Investigation veröffentlichte Studie zeigte, dass Personen, die fünf Jahre in Folge gegen Grippe geimpft wurden, ein zehnfach erhöhtes Risiko haben, an Alzheimer zu erkranken. Ärzte scheinen dies bei ihren jährlichen (und äußerst lukrativen) Grippeimpfkampagnen stets zu verschweigen. Es ist nicht bekannt, ob die Grippeimpfung Krebs, Unfruchtbarkeit oder andere schwerwiegende Gesundheitsprobleme auslösen kann. Das Immunsystem des Körpers bekämpft Krebszellen, und tatsächlich sind einige Krebstherapien darauf ausgelegt, das Immunsystem zu stärken und es im Kampf gegen einen sich entwickelnden Krebs zu unterstützen. Könnten wiederholte Impfungen die Anfälligkeit des Körpers für Krebs beeinflussen? Könnten sie die Fähigkeit des Körpers, mit einer sich entwickelnden Krebserkrankung umzugehen, schwächen? Niemand weiß es.

Es ist kaum verwunderlich, dass Ärzte heute als eine der drei Hauptursachen für Krankheit und Tod gelten. Vor fünfzig Jahren wies ich im Fernsehen darauf hin, dass jeder sechste Patient im Krankenhaus liegt, weil er von einem Arzt krank gemacht wurde. „Nun, die anderen fünf haben wir nicht krank gemacht“, sagte ein Vertreter eines Arztes. (Ich darf seit Jahrzehnten kein Fernsehstudio mehr betreten.)

Kein Arzt oder Wissenschaftler kann die derzeitige Praxis der Impfstoffverschreibung befürworten. Doch mit der fortschreitenden Verschlechterung der Gesundheitsversorgung wird die Impfbereitschaft steigen. (Kinder wurden bereits regelrecht mit Impfstoffen überschwemmt. Jetzt zielen die Impfstoffe auf ältere Menschen ab. Ich werde ständig mit Briefen, SMS, E-Mails und Anrufen bombardiert, in denen mir Impfungen angeboten werden. Ich habe allerdings gehört, dass das Angebot für mich nächstes Jahr ausläuft. Man sagte mir, dass über 80-Jährige nicht mehr geimpft werden – oder vielleicht bin ich da die Ausnahme.)

Die meisten Ärzte wissen nichts über Impfstoffe, was ihnen nicht von Pharmaunternehmen mitgeteilt wurde. Kommen wir nun zum Schluss noch einmal zum Covid-19-Impfstoff – dem Impfstoff, der angeblich die Welt gerettet hat, den ich aber wiederholt als giftig und nutzlos bezeichnet habe.

Im Februar und März 2020 warnte ich davor, dass Covid nur eine umbenannte Grippe sei und die Behörden schnell einen Impfstoff einführen und zur Pflicht machen würden. Es war nicht schwer vorherzusehen, was passieren würde.

Seit fünf Jahren bin ich zutiefst betrübt darüber, dass viele Ärzte die offizielle Linie unterstützt haben, ohne jemals zu wagen, das Gesagte zu hinterfragen.

Die US-amerikanische Gesundheitsbehörde CDC berichtete frühzeitig, dass die COVID-19-Impfstoffe eine Vielzahl gefährlicher Nebenwirkungen verursachen. Tatsächlich lag die Sterblichkeitsrate und die Rate schwerwiegender Nebenwirkungen bei über 2,5 %. Logischerweise bedeutet das, dass von 100 Geimpften zweieinhalb sterben oder erhebliche Nebenwirkungen erleiden. Zu den Nebenwirkungen der COVID-19-Impfung gehören schwere neurologische Probleme, Herzinfarkte, Schlaganfälle, Erblindung und viele andere Erkrankungen. Ich halte es für eine Beleidigung der geschädigten Patienten, ihre Nebenwirkungen als mild zu bezeichnen. All dies ist besonders relevant, wenn man bedenkt, dass die Sterblichkeitsrate von COVID-19 der einer gewöhnlichen Grippe sehr ähnlich ist. Und wie Sie sicherlich wissen, hat die WHO frühzeitig klargestellt, dass die Impfstoffe weder vor einer COVID-19-Infektion noch vor der Weitergabe des Virus schützen.

Ärzte empfahlen die Covid-Impfung eifrig für Schwangere und Frauen mit Kinderwunsch. Doch bereits im Dezember 2020 legte eine Petition bei der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) nahe, dass es plausible Hinweise darauf gibt, dass die Spike-Proteine ​​in den mRNA-Impfstoffen eine Immunreaktion gegen Syncytin-1 auslösen könnten – ein Protein, das für die Plazentaentwicklung bei Säugetieren und Menschen verantwortlich ist.

Schließlich sollte man nicht vergessen, dass laut der Fachzeitschrift „ Nature“ von 1.000 mit dem Coronavirus infizierten Menschen unter 50 Jahren fast keiner stirbt. Das Risiko, dass eine junge, gesunde Frau an Covid-19 stirbt, ist vergleichbar mit dem Risiko, vom Blitz getroffen zu werden.

Ich war entsetzt, als bekannt wurde, dass Ärzte planten, Kindern die experimentellen, nicht vollständig getesteten und nur vorläufig zugelassenen Covid-19-Impfstoffe ohne elterliche Einwilligung zu verabreichen.

Damals bezeichnete ich dies als Kindesmisshandlung und Übergriff und gab Kindern folgenden Rat: „Vertraut nicht Leuten in Autos, die euch Süßigkeiten anbieten. Vertraut nicht Leuten mit Spritzen, die euch Spritzen geben wollen.“

Weltweit sagen unzählige unabhängige Ärzte, dass es nicht sicher ist, Kindern diese gefährlichen, giftigen Impfstoffe zu verabreichen, da ihr Risiko, sich mit Covid-19 anzustecken – geschweige denn daran zu sterben – sehr gering ist. Ich vermute, dass die wenigen Ärzte, die dieses Vorhaben befürworten, größtenteils diejenigen sind, die auf die eine oder andere Weise davon profitieren.

Der eigene Desinformationsexperte der BBC, der keine medizinische Ausbildung hat, sagte: „Diejenigen, die impfkritische Behauptungen aufstellen, haben in der Regel keinen wissenschaftlichen oder medizinischen Hintergrund.“

Das ist seltsam, denn ich kenne viele Ärzte, die nach der Definition der BBC Impfgegner sind. Tatsächlich glaube ich, mehr Ärzte zu finden, die gegen die Verabreichung dieses giftigen Impfstoffs an Kinder sind, als sie oder die BBC, die ihn befürworten.

Im März 2020, als ich warnte, dass es bei dem Covid-Schwindel nur darum ginge, der Öffentlichkeit Impfstoffe aufzuzwingen, lachten und spotteten die Leute. Aber genau das ist passiert. Im Herbst desselben Jahres warnte ich vor der genauen Art der Probleme, die sich entwickeln würden. Wie? Nun, zum Teil, weil ich mich seit fast 60 Jahren mit Arzneimittelproblemen beschäftige, aber auch, weil ich mir den Entwurf der FDA-Liste potenzieller Nebenwirkungen des Impfstoffs angesehen habe. Die Liste finden Sie auf meiner Website – vernoncoleman.com – falls Sie interessiert sind.

Erzählen Sie niemandem, dass Sie das gesehen haben, sonst könnten Sie verhaftet werden. Die Wahrheit ist heutzutage ein gefährliches Gut. Aber wenn Sie in Kontakt bleiben möchten, finden Sie viele weitere Informationen auf meiner Website. Die Website-Adresse lautet www.vernoncoleman.com. Es gibt keine Gebühren und keine Werbung. Oder ihr könnt meine Gedanken auf Substack verfolgen – wobei ich nicht weiß, wie lange das noch möglich sein wird. Nochmals: kostenlos und werbefrei.

Wir können das Geschehen nur stoppen, indem wir dagegen ankämpfen, und das gelingt uns nur, indem wir die Wahrheit teilen und verbreiten. Bitte erzählt allen, die ihr kennt, was ihr heute gelernt habt. Gemeinsam können wir unsere Lieben, uns selbst und unsere Zukunft schützen. Es geht um unser Leben und unsere Welt.

