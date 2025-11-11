Wer sich politisch korrekt verhält, geht pleite: Hollywood-Produktionen stürzen auf ein Allzeittief

Teile die Wahrheit!

Die Film- und Fernsehproduktion im Großraum Los Angeles hat einen historischen Tiefstand erreicht und ist auf ein Niveau gesunken, das sogar den Streik der Schauspielergewerkschaft SAG im Jahr 2023 übertrifft.

Die Stadt hat neue Steueranreize eingeführt, um die Branche wiederzubeleben, doch viele in Hollywood bezweifeln, ob sich die Branche jemals erholen wird.

FilmLA, die Filmgenehmigungsbehörde der Stadt und des Landkreises, gab am Dienstag bekannt, dass die Filmproduktionen im Großraum Los Angeles von Juli bis September 2025 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,2 % zurückgegangen sind .

Damit setzt sich ein seit mehreren Jahren anhaltender Trend rückläufiger lokaler Filmproduktionen fort.

Die Beschäftigung in der Filmbranche in Los Angeles sank von 142.000 im Jahr 2022 auf 100.000 Ende 2024 – ein Rückgang um 30 % (42.000 verlorene Arbeitsplätze).

Besonders hart traf es die Filmcrew: 63 % verdienten 2024 weniger, und 41 % erwägen einen Ausstieg. Hohe Steuern in Los Angeles und Kalifornien haben einige Produktionen gezwungen, die Region zu verlassen, doch die US-Film- und Fernsehproduktionen insgesamt sind landesweit rückläufig.

Seit 2019 gab es einen Rückgang von 28 % bei Kinostarts und von 25 % bei fiktionalen Fernsehprojekten.

Der Großteil der Film- und Fernsehproduktionen wird im Großraum Los Angeles gedreht, da sich dort Studios, Schnittplätze, Effektstudios und zahlreiche Schauspieler befinden. (Hollywood gerät in Panik, da Prominente durch KI-generierte Schauspieler ersetzt werden müssen)

Ein Produktionsrückgang in Hollywood und Los Angeles deutet auf einen allgemeinen Niedergang der Filmindustrie hin. Dieser Einbruch fällt mit dem allgemeinen Rückgang der Kinoeinnahmen seit 2019 zusammen.

Die Gewinne erholten sich nach den pandemiebedingten Schließungen nie wieder, was von progressiven Medien jahrelang als Ausrede für Hollywoods Misserfolge genutzt wurde.

Doch 2023 waren die US-Märkte – wie auch die meisten ausländischen – wieder weitgehend geöffnet, und die Covid-Sündenbockrolle war hinfällig. Inflationsbereinigt waren die Kinozahlen bereits nach 2015 rückläufig.

Ein weiterer Faktor, den viele Analysten außer Acht lassen, ist das Missmanagement der Demokraten in Städten und Bundesstaaten, das zu höheren Kosten, höherer Kriminalität und einer unterschwelligen Stagnation führt, die die Wirtschaft erstickt.

Diese Entwicklung dauert schon seit vielen Jahren an, lange vor der Covid-Pandemie.

Von 2015 bis 2019 sanken die Zuschauerzahlen bereits um rund 10 %. Heute liegen sie mindestens 30 % unter dem Niveau von 2015.

Was in der Branche niemand ansprechen will, ist der Einfluss der „Woke“-Bewegung und ihre negativen Folgen für die Medien. Der Wandel hin zu mehr „Wokeness“ hat sich deutlich auf die Einnahmen ausgewirkt.

Produktionsfirmen führen die steigende Inflation und die höheren Ticketpreise als Hauptgrund für sinkende Besucherzahlen an.

Das klingt plausibler als die Behauptungen über die Auswirkungen von Covid, erklärt aber nicht, warum Filme ohne politisch korrekte Botschaft weiterhin deutlich erfolgreicher sind als solche mit solchen Botschaften.

Die Lösung für Hollywoods Dilemma scheint klar: Schluss mit dem politisch korrekten Schund, engagiert gute Drehbuchautoren, und der Erfolg wird kommen.

Hollywood ist tot

In der Vergangenheit war die Filmindustrie neben der Politik vielleicht die einzige Branche, in der klägliches Scheitern auf Mitgefühl und Großzügigkeit der Konsumenten stieß.

Seit den Zeiten der Großen Depression wünschte sich die amerikanische Öffentlichkeit, dass Hollywood Erfolg hätte und uns weiterhin mit Abenteuer- und Dramageschichten unterhielte. Denn wenn Hollywood überlebte, überlebten auch die Hoffnungen der Menschen auf die amerikanische Kultur.

Es gab eine Zeit, da wurden Hollywood-Stars und Filmschaffende wie eine Art moderner Adel verehrt, als Sinnbild für das, was der Durchschnittsmensch erreichen und „groß rauskommen“ konnte. Glanz und Glamour galten als Inbegriff des amerikanischen Traums. Doch wie jede Fantasie hat auch diese ein Ende, und die Realität holt sie ein. War das Filmgeschäft schon immer eine Farce? Ja. Aber es war eine Farce, die die Öffentlichkeit selbst in den schlimmsten Zeiten als wertvoll erachtete; als mehr als bloße Belanglosigkeit.

Innerhalb von nur sieben Jahren hat Hollywood jegliches Ansehen, das es sich im letzten Jahrhundert erworben hatte, verspielt. Das zeugt von ungeheurer Ignoranz und Arroganz.

Es erfordert kriminelle Boshaftigkeit und beispiellose Dummheit. Die Bevölkerung war bereit, fast jede Form von Verkommenheit aus der Traumfabrik zu tolerieren, solange nur fesselnde Filme produziert wurden – und selbst das gelang ihnen nicht mehr.

Heute trifft sie die Quittung für ihre Hybris mit voller Wucht, während das Unternehmen in sich zusammenfällt. Und dieses Mal scheint es niemanden zu kümmern. Im Gegenteil, viele bejubeln ihren unausweichlichen Untergang.

Es ist wichtig zu erwähnen, dass ein Großteil der Prominenten und der Hollywood-Konzerne die Corona-Lockdowns unterstützt und gefördert hat. Sie schlossen sich auch den Online-Hetzkampagnen an, die jeden, der sich den Anordnungen widersetzte, beschämen und vernichten wollten. Jetzt tun sie so, als wäre nichts davon geschehen, aber die Öffentlichkeit hat es nicht vergessen.

Niemand interessiert sich für die Drehbuchautoren, niemand für die Schauspieler und schon gar nicht für die Studios – und das aus gutem Grund.

Zwar genießen Drehbuchautoren und Schauspieler aufgrund der KI-Bedenken möglicherweise mehr Verständnis als Produzenten und CEOs, doch die Bedrohung durch KI-generierte Drehbücher wird stark übertrieben, und KI-generierte Imitationen berühmter Schauspieler werden ohnehin nicht genügend Zuschauer zurückbringen, um die Filmindustrie zu retten.

Die Streiks gelten als letztes Aufbäumen einer sterbenden Institution, die es verdient, eingeäschert und durch ein dezentrales Netzwerk wahrer Kreativer ersetzt zu werden, die gehaltvolle und intelligente Inhalte produzieren.

Der wahre Grund für den Niedergang Hollywoods ist simpel, und die Medien werden diese Wahrheit niemals zugeben: Wer sich dem politischen Mainstream anpasst, geht bankrott.

Die Propaganda der Woke-Bewegung und die DEI-Ideologie (Diversity, Equity and Inclusion) sind die Hauptursache für den Niedergang der Unterhaltungsbranche.

Der Woke-Kultur wohnt eine tiefsitzende Feindseligkeit gegenüber dem amerikanischen Erbe, den verfassungsmäßigen Freiheiten, dem freien Markt und legitimer Fantasie und Kreativität inne. Diese Feindseligkeit und Dekonstruktion entgeht dem Durchschnittskonsumenten nicht; er merkt, wenn er angegriffen wird, und das missfällt ihm.

Abgesehen von den Versuchen der Branche, konservative und gemäßigte Bevölkerungsgruppen zu provozieren, steht die grundlegende Frage der Inhaltsqualität im Vordergrund.

Wenn die oberste Priorität eines kreativen Projekts darin besteht, extremistische politische Botschaften zu verbreiten, anstatt eine gute Geschichte zu erzählen, wird es nahezu unmöglich sein, eine gute Geschichte zu erzählen, und die Branche wird die schlimmsten Eiferer anziehen.

Das Überleben Hollywoods hängt heute von seiner Fähigkeit ab, Misserfolge zu akzeptieren und seine Fehler einzugestehen, was niemals geschehen wird.

Es ist nicht verwunderlich, dass sich Medienleute derzeit an einen Film wie Barbie klammern, um Erfolge der Woke-Bewegung zu belegen; sie suchen verzweifelt nach einem Gegenargument zum Mantra „Wer sich für woke hält, geht pleite“. Allerdings ändern Ausnahmen nichts an der Regel. Auf jeden Barbie-Film kommen Dutzende Flops wie „Die kleine Meerjungfrau“ oder „Woman King“.

Und Barbie wurde (außer in Australien) nie als Woke-Film vermarktet. Tatsächlich wurde er in den USA als ganz normale romantische Komödie beworben, genau das, wonach sich das weibliche Publikum sehnte (wie viele anständige romantische Komödien hat Hollywood in den letzten fünf Jahren herausgebracht? Warum gab es so wenige? Liegt es daran, dass die extreme Linke Liebesgeschichten über heterosexuelle Menschen hasst?).

Sie mussten den feministischen Krebs vertuschen, um überhaupt Kinobesucher anzulocken. Kaum ein leuchtendes Beispiel für den Erfolg einer woken Bewegung. Barbie/Oppenheimer waren vermutlich der letzte große Auftritt Hollywoods, denn die Streiks gehen unvermindert weiter und die Produktionen geraten immer weiter in Vergessenheit.

Alle an diesen Streiks Beteiligten tragen die Verantwortung für ihren schrumpfenden Anteil am Unterhaltungskuchen. Die Drehbuchautoren sind Müll, die Schauspieler sind Müll, die Produktionsfirmen sind Müll.

Es scheint, als hätten die Konsumenten beschlossen, dass es an der Zeit ist, den Müll dorthin zu werfen, wo er hingehört – in den Mülleimer.

Quellen: PublicDomain/zerohedge.com/naturalnews.com am 31.10.2025