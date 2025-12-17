Teile die Wahrheit!

Donald Trumps Wahlkampfversprechen, die amerikanischen Staatsschulden in Höhe von 37 Billionen Dollar in Bitcoin zu begleichen, wurde von Befürwortern wie Kritikern als politisches Theater verspottet. In Russland, einem mächtigen Rivalen, hat diese Rhetorik jedoch ernsthafte Warnungen ausgelöst.

Anton Kobjakow, ein hochrangiger Berater des russischen Präsidenten Wladimir Putin, warf den USA kürzlich vor, sich als Schiedsrichter auf den Krypto- und Goldmärkten zu positionieren, um dem schwindenden Vertrauen in den Dollar entgegenzuwirken. Er behauptet, Washington werde diesen Einfluss nutzen, um seine Schulden durch die Umwandlung in Stablecoins zu entwerten.

„Man muss sich nur mal ihre Schulden vor Augen halten – 35 Billionen Dollar“, sagte Kobyakov Anfang des Monats vor den Teilnehmern des Östlichen Wirtschaftsforums in Wladiwostok. Die USA würden ihre Schulden auf Kosten der Weltbevölkerung neu regeln, indem sie „alle in die Kryptowährungsfalle treiben“.

Die amerikanischen Staatsschulden sind seitdem auf 37 Billionen Dollar angewachsen. Trump hatte zuvor Pläne für eine strategische Bitcoin-Reserve angekündigt, deren Gewinne zur Tilgung der Staatsschulden verwendet werden sollten.

Putins Berater erklärte jedoch, der Neustart werde über Stablecoins erfolgen – eine Art Kryptowährung, die zur Stabilisierung an eine Fiatwährung wie den Dollar gekoppelt ist.

„Wenn ein Teil der US-Staatsschulden im Laufe der Zeit in Stablecoins angelegt wird, werden die USA diese Schulden entwerten. Anders ausgedrückt: Sie haben Schulden in Höhe von 35 Billionen Dollar, treiben sie in die Kryptowährungswelt, entwerten sie und fangen wieder bei null an“, sagte Kobyakov.

Der Kreml-Stratege nannte keine Einzelheiten darüber, wie die Migration der Schulden in Stablecoins zu einer Abwertung führen würde. (Auf dem Weg zu einem Derivate-Crash – Goldfieber der Zentralbanken)

Stablecoins können die US-Schulden nicht „magisch“ tilgen

Kryptoanalysten lassen Verschwörungstheorien und Übertreibungen beiseite und sagen, dass die Umwandlung von US-Schulden in Stablecoins technisch möglicherweise nicht machbar ist.

„Auch nur einen Bruchteil der 37 Billionen US-Dollar Schulden auf Stablecoin-Systeme zu migrieren, ist nicht einfach eine Sache, die man per Knopfdruck erledigt“, sagte Kony Kwong, CEO von GAIB, einem Unternehmen, das die ökonomische Schicht für künstliche Intelligenz auf der Blockchain entwickelt, gegenüber Cryptonews .

Er sagte, die Idee, Stablecoins zur „magischen Entwertung“ der US-Schulden zu nutzen, sei unrealistisch.

„Finanzverträge sind rechtsverbindliche Verträge, und man kann Verpflichtungen nicht einfach umbenennen, ohne einen Zahlungsausfall oder explizite politische Maßnahmen auszulösen.“

Kony zufolge können Neuemissionen zwar langsam und schrittweise tokenisiert werden, doch die Verwendung von Stablecoins zur Benachteiligung globaler Gläubiger würde die Grenzen des rechtlich Machbaren überschreiten.

Jill Friedman, Chief Operating Officer von Symbiotic und gleichzeitig Juristin, sagte, die Verbreitung von Stablecoins wie USDT von Tether und USDC von Circle werde den globalen Zugang zu US-Dollar wahrscheinlich erhöhen.

Doch die bloße Manipulation von Stablecoins zur Tilgung der amerikanischen Schulden falle nicht in die Zuständigkeit der Bundesregierung, sagt sie. Kobjakows Behauptung könnte Russlands Versuch sein, Trumps Schwächen in einem subtilen Machtkampf, der ihm weitgehend zugutekam, auszugleichen.

Zunächst einmal: Die US-Regierung besitzt keine Stablecoins.

„Es ist wichtig zu verstehen, dass US-Dollar-Stablecoins nicht von der Regierung oder der Zentralbank, sondern von privaten Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden“, erklärt Friedman gegenüber Cryptonews . „Der größte USD-Stablecoin ist Tether, der seinen Sitz nicht in den USA hat und eine Marktkapitalisierung von 172 Milliarden US-Dollar aufweist.“

Die USA haben die Möglichkeit, eine eigene, souveräne Währung zu schaffen. Wie Kony erklärt:

„Wenn die USA einen staatlichen, vom Finanzministerium gedeckten Dollar-Token einführen würden, würde dieser wahrscheinlich zum Standard in regulierten Systemen (d. h. Banken, Fintechs und zugelassenen Börsen) werden. Dies liegt daran, dass das Kontrahenten- und Politikrisiko sinkt, wodurch der Druck auf private Emittenten hinsichtlich Renditeerzielung und Marktanteilen im Inland zunimmt.“

Ein bundesweiter Stablecoin würde USDT und USDC nicht ersetzen. „Sie würden weiterhin für erlaubnisfreie, grenzüberschreitende Liquidität und eine schnellere Multi-Chain-Verteilung sorgen, während sich ein bundesweiter Stablecoin langsamer bewegt“, fügte er hinzu.

„Wir würden eine höhere On-Chain-Nachfrage nach T-Bills (gut für die US-Finanzierung), geringere Margen für private Stablecoins in den USA und einen gespaltenen Markt sehen: regulierte Dollar für regulierte Infrastrukturen, private Dollar für den Endkundenbereich.“

Münzkriege

Die neue Behauptung des Kremls mag technisch nicht präzise sein, aber sie offenbart Unbehagen über den wachsenden Einfluss Amerikas auf den Krypto- und Stablecoin-Markt unter dem selbsternannten „Krypto-Präsidenten“ Donald Trump.

Analysten zufolge macht sich Russland Sorgen darüber, was passieren könnte, wenn die USA eine einflussreiche Beteiligung an einem wichtigen Token wie USDT oder USDC erwerben, um diesen im eigenen Interesse zu steigern oder abzuwerten.

Kobjakows Behauptung bringt auch die verdeckten „Währungskriege“ Russlands und Amerikas ans Licht. Die USA sind zwar unbestritten die technologische Hegemonialmacht, doch Russland ist kein leichtes Ziel.

Russlands sozialistische Wurzeln mögen dazu beigetragen haben, dass das Land Open-Source-Apostel wie Ethereum-Gründer Vitalik Buterin und TON-Gründer Pavel Durov hervorgebracht hat. Seine Stellung als vergleichbare globale Supermacht bot zudem einen Zufluchtsort für Cypherpunks – wie Edward Snowden –, die von den USA verfolgt wurden.

Doch eine zentristische Kultur, ja sogar ein System, das auf Inhaftierung und Rekrutierung setzt und innovative Technologieexperten unter staatliche Kontrolle stellt, hat naturgemäß zu einer Abwanderung hochqualifizierter Fachkräfte geführt. Russland verfolgt nun über die BRICS+-Plattform eine digitale Alternative zur Dollar-Dominanz.

Trumps Wette auf Bitcoin

Die Tilgung der Staatsschulden mit Kryptowährungen ist eine klassische Wette des Trump-Teams. Anstatt die Staatsschulden willkürlich in Stablecoins umzuwandeln, hat Präsident Trump die Idee ins Spiel gebracht, Bitcoin in der Staatsreserve anzuhäufen.

Der Plan wurde von Kryptoanalysten mehrfach als „widerlegt“ bezeichnet. Ben Ritz, Vizepräsident für Politikentwicklung beim Thinktank Progressive Policy Institute, erklärt, die gesamte Marktkapitalisierung von Bitcoin sei weit entfernt von den US-Staatsschulden in Höhe von 37 Billionen Dollar.

„Wenn der gesamte Bitcoin-Bestand der Welt nicht ausreicht, um das Haushaltsdefizit eines einzigen Jahres zu decken, dann ist es völlig ausgeschlossen, dass der Kauf von 5 % davon das Wachstum unserer Staatsverschuldung auch nur annähernd eindämmen oder gar tilgen kann“, sagte Ritz in einem Gastbeitrag für Forbes.

Es ist nach wie vor möglich, dass eine 20 Jahre lang gehaltene Reservewährung an Wert gewinnt. Aggressive Käufe würden jedoch Preisverzerrungen und Volatilität verursachen und möglicherweise den Bitcoin-Kurs senken, sagte er. Eine wahrgenommene staatliche Übernahme, selbst wenn sie auf 5 % begrenzt wäre, würde die Regeln alternativer Finanzprodukte ebenfalls grundlegend verändern.

„Bitcoin Informant“ schreibt auf Facebook:

Und warum echte Privacy-Coins der wahre Exit sind. Putins Berater Kobyakov sagt:

👉 Die USA könnten versuchen, ihre ~35 Billionen Dollar Schulden über Stablecoins + Inflation real zu entwerten und das System neu zu starten.

Die entscheidende Frage ist nicht ob – sondern wie viel Überwachung dabei entsteht.

🧠 So würde der Plan laufen (vereinfacht)

1️⃣ Stablecoins als offizielles Geld

• Voll regulierte Dollar-Stablecoins

• KYC überall

• Verknüpft mit:

– Bankkonten

– Identitäten

– Steuerprofilen

➡️ Der Dollar bleibt –

➡️ aber jede Transaktion ist sichtbar

2️⃣ Schulden digitalisieren, Kontrolle maximieren

• Neue Staatsanleihen

• Tokenisierte Treasuries

• Settlement über Stablecoins

Das Ziel:

👉 schneller

👉 effizienter

👉 lückenlos nachvollziehbar

Nominal bleibt die Schuld gleich.

Real frisst Inflation sie auf.

➡️ Kalter Schuldenschnitt ohne Default

3️⃣ Überwachung ist kein Nebeneffekt – sie ist das Feature.

Stablecoins bedeuten:

• einfrierbar

• blacklistbar

• rückverfolgbar

• politisch steuerbar

Wer im System ist, ist im Raster.

Russland & China lesen das völlig korrekt:

👉 Finanzielle Kontrolle = geopolitische Waffe

🔥 Warum Bitcoin ALLEIN kein vollständiger Exit ist

Bitcoin ist:

• knapp

• zensurresistent

• wertstabiler als Fiat

Aber:

• öffentliches Ledger

• vollständige Nachverfolgbarkeit

• Privacy nur über Zusatztools

• staatlich analysierbar

Bitcoin ist ein Wertspeicher.

Aber kein unsichtbares Bargeld.

🕳️ Der eigentliche System-Exit: Privacy-Coins

Wenn Stablecoins = totale Transparenz, dann sind Privacy-Coins das Gegengewicht:

• Monero, ZCash, Zano, etc.

• Keine Adress-Historie

• Keine Graph-Analyse

• Keine Blacklists

Das ist:

👉 digitales Bargeld

👉 außerhalb des Überwachungsrasters

⚠️ Das ist der eigentliche Konflikt

Nicht:

Bitcoin vs. Dollar

Sondern:

Überwachtes Geld vs. freies Geld

• Stablecoins = digitaler Sozialvertrag

• Privacy-Coins = individueller Exit

Deshalb:

• Entwickler werden verfolgt

• Mixer kriminalisiert

• Privacy diffamiert

Nicht wegen Kriminalität. Sondern wegen Unkontrollierbarkeit.

🧩 Fazit

Wenn Staaten ihre Schulden über Inflation + Stablecoins entwerten, dann zahlen:

👉 Sparer

👉 Bürger

👉 jeder im transparenten System

Der Exit ist nicht nur Bitcoin. Der Exit sind echte Privacy-Coins.

💭 Nicht um reich zu werden – sondern um unsichtbar zu bleiben und sich zu schützen.

